Ихтиоритмы Вахтанг Лагидзе | 2 апреля 2020 г.

Возможно, вы помните – в прошлом веке в начале 80-х нашу страну охватила «биоритмомания». Мы, многие, строили для себя графики физического, душевного и умственного состояния, предсказывая потенциально удачные и проблемные дни. Позже увлечение биоритмами как-то постепенно сошло на нет. Те, кому еще нет сорока, о них едва ли вообще что-то слышали. И для меня стало большой неожиданностью, что о биоритмах доведется вспомнить спустя много лет, причем в очень непривычном контексте.

Звонок другу

…Та рыбалка вышла пролетной. Хотя вроде бы к тому не было никаких предпосылок. Более того, я был уверен, что уж свои дежурные «хвостов» пять-шесть точно поймаю. В прошлые-то выходные – поймал, хоть и погода тогда была не совсем «щучьей», а сегодня с утра – и дождик накрапывал, и давление было ниже семисот сорока. То есть метеоусловия – просто идеальные. Однако ж за семь часов на воде, перепробовав все воблеры, я так и не увидел поклевки. У других рыболовов, с какими удалось переговорить, всё было так же грустно.

Уже по дороге домой я позвонил своему приятелю Георгию, вспомнив, что он тремя днями ранее вроде бы тоже должен был ловить на Сенеже. Оказалось, Георгий действительно был тогда на озере, и рыбалка у него вышла весьма результативной. А когда я признался, что сегодня щука ни разу не куснула мои приманки, он воспринял это как должное. Не в том смысле, что усомнился в моих способностях, а просто бросил загадочную фразу: «Это день такой. Двойной ноль. Будь на твоем месте чемпион мира – он бы тоже не поймал…». Я попытался уточнить, что бы это значило, но связь прервалась из-за «дыры» в мобильной сети. Но я успел понять, что, по мнению товарища, дело не во мне, а в рыбе.

Мы – это закономерно – гораздо лучше храним в памяти успешные рыбалки, нежели те, на которых поймать не удалось. Поэтому о том выезде на Сенеж я вскоре почти забыл.

Напомнил о нём сам Георгий, прислав по WhatsApp свое фото с крупной щукой. За его спиной угадывались Малиновые острова, т.е. местом действия был всё тот же Сенеж. Я тут же, дабы узнать подробности, звоню Георгию. Он же – притормаживает волну моего любопытства: «Все сложнее, чем ты можешь подумать. Коротко – не объяснишь. Поэтому давай завтра вечерком увидимся. Тебе интересно будет…».

Ужин в «Агравани»

На встречу в грузинский ресторанчик Георгий прихватил ноутбук. Явно неспроста. Но сначала мы вспомнили годы учебы в универе, после которых я – распределился на должность стажера-исследователя в «ящик», а Георгия взяли в аспирантуру кафедры биофизики. А спустя несколько лет он защитил кандидатскую по теме «Фурье-анализ периодических процессов в живой природе».

Я, честно говоря, уже очень смутно помнил основы теории великого французского математика, но мой товарищ, осознавая это, пообещал разъяснить всё языком, «понятным даже оленеводу». Ну, может, не совсем уж так, но у меня, в прошлом студента-троечника, лишних вопросов по ходу мини-лекции не возникло. Чему, наверное, поспособствовала бутылочка марочного «Мукузани».

Далее я позволю себе пересказать поведанное Георгием своими словами. Так, как я его понял.

Лженаука - или…?

Возможно, вы когда-то тоже чертили на миллиметровке эти три синусоиды. Одна – с периодом 23,7 суток, вторая – 28,5, третья – 33. Это – соответственно – физический, эмоциональный и интеллектуальный циклы человека. Включаются они в момент рождения и сопровождают всю его жизнь. «Теория трех биоритмов» позволяет прогнозировать «удачные» и «неудачные» дни.

Но интерпретировать попадание в ту или иную фазу этих циклов и их взаимное влияние не столь просто, как это может показаться. Так, зачастую отрицательная фаза одного из ритмов проявляется слабее, чем прохождение графика через ноль. Например, сочетание нуля эмоционального цикла с максимумом физического грозит обернуться рукоприкладством на фоне психического срыва. Вроде есть даже данные исследований, согласно которым большая часть доходящих до драки семейных конфликтов приходится именно на такие дни.

Но давайте не будем уж слишком углубляться в эту сферу. А просто заметим, что хотя многие солидные ученые и причисляют теорию биоритмов – наряду с астрологией, гомеопатией и пр. – к лженаукам, есть и другие – которые относятся к ней вполне серьезно. Достаточно сказать, что в нашей стране было защищено около десятка диссертаций, в которых в положительном ключе прямо или косвенно фигурирует теория биоритмов.

Ну да ладно. Нам с вами оно интересно постольку поскольку. А вот имеет ли всё это какое-то отношение к рыбалке? Причем не столько касательно состояния и настроения самого рыболова, сколько в плане поведения рыбы… Оказалось, очень даже имеет!

Наши «меньшие братья»

Если расценить влияние биоритмов как данность, то надо принять, что оно не подчиняется человеческому разуму, а дано нам природой. Что из того логически вытекает, так это то, что биоритмам подвластен не только Homo Sapiens, но и другие объекты живой природы. И рыбы, понятно, тоже.

Но тут сразу возникает вопрос. Если с физическим циклом всё более или менее понятно, то как быть с циклами эмоциональным и тем более – интеллектуальным. Это вот у шимпанзе, как говорят, уровень IQ можно выразить пятью – десятью единицами. А у какого-нибудь карася он должен быть практически равен нулю, так ведь?

Нет, не так. У многих рыб выявляется такое качество, которое можно назвать «обучаемостью». Вот конкретный пример. Платный пруд. Ловля строго по принципу «поймал – отпусти». Если предложить только что запущенной рыбе, форели или щуке, любую мало-мальски подходящую приманку, она тут же отреагирует поклевкой.

Какое-то время поклевки будут следовать плотной чередой. Но потом, когда большая часть рыб уже «перепробует» данную блесну или воблер, контакты будут становиться всё более редкими. Ибо рыбы уже «научены» личным опытом. Но стоит поменять приманку – тут же следует новая волна поклевок…

Не уверен, конечно, что на основе этого примера можно делать выводы о наличии у рыбы признаков интеллекта, но проводились специальные исследования, результаты которых показали, что отвечающие за что-то похожее на IQ механизмы мозговой деятельности подчиняются всё тому же закону, что и у нас с вами, т.е. с периодом 33 дня. И два других рыбьих цикла, физический и эмоциональный, тоже проявляются – так же, как и у человека. Как это всё выглядит на практике? Давайте остановимся на том поподробнее.

От «подвисания» до «отдай спиннинг!»

Мы с вами не раз задавались вопросом, почему это в разные дни хищник тоже по-разному атакует приманку? Взять ту же щуку: то она садится без поклевки («виснет»), то рывком чуть ли не норовит выбить из рук спиннинг. Равно как и на вываживании: то бешено трясет башкой и выходит на «свечку», то тащится, как пустой полиэтиленовый пакет. Ответ прост: мы попадаем на разные фазы щучьего физического цикла.

А как быть с эмоциональным биоритмом? Оказывается, он тоже накладывается на поведение рыбы, и проявляется следующим образом. На пике – хищник решительнее атакует приманку. Например, небольшой окунь раз за разом пытается сожрать воблер размером чуть больше себя самого. Или вот повторные поклевки.

Вы ведь точно замечали, что в какие-то дни хищник, лишь слегка боднув приманку, больше на неё не реагирует, тогда как в другие – он охотно отзывается на долавливание – вплоть до того, что раз за разом кидается на приманку, пока не попадется? А всё, скорее всего, потому, что в первом случае рыбалка пришлась на негативную фазу эмоциональной синусоиды, а во вторую – на позитивную.

Еще вот надо отметить, что эмоциональный цикл по своему периоду почти совпадает с продолжительностью лунного месяца. А связь активности рыбы с лунными фазами подмечена уже давно, даже существенно раньше создания теории биоритмов.

Осталось понять, как проявляет себя цикл интеллектуальный. Возможно, не столь явно, как два других. Тем не менее. В плюсовой стадии соответствующей синусоиды рыба становится «умнее» что ли. Выражается оно в том, что хищник в такие периоды чаще просто выходит за приманкой, не доводя дела до поклевки. То есть он как бы «включает мозги», распознает обман и остается непойманным.

Немного арифметики

Биоритмы человека «включаются» в момент его рождения. Помнится, когда я был студентом, кто-то из однокурсников даже программку на «Бэйсике» написал. Вводишь дату своего появления на свет – и получаешь распечатку «хороших» и «плохих» дней. Хоть на неделю вперед, хоть на год. Помню, сдавал я на минимуме эмоционального и интеллектуального циклов «Научный коммунизм». Полученный «банан» меня, понятно, расстроил. Но не удивил.

С рыбами – всё несколько сложнее. У них нет паспортов, где был бы прописан день рождения. Поэтому нам в своих расчетах следует опираться на опыт прежних рыбалок на той же акватории. Вот самый простой для понимания пример.

Допустим, вы очень удачно отловились 1 июля. Это, с большой вероятностью, стало следствием попадания на максимум либо физического, либо эмоционального цикла. Поэтому приезд на тот же водоем 24 - 25 или 29 - 30 июля делает ваши шансы отличиться выше средних. По той же схеме можно спрогнозировать дни хорошего клёва на август, сентябрь и далее.

В век гаджетов

Мы с вами уже отвыкли, пожалуй, что-либо высчитывать на бумажке или хотя бы на калькуляторе. Современная оргтехника делает это за нас.

В середине 00-х в нашей рыболовной среде завоевали популярность т.н. «часы с рыбками». Выглядели они как большинство наручных часов для аутдора – ну, как многим знакомые G-Shock. Только на дисплее вместо цифр атмосферного давления возникали символы рыбок – или от одного до трех, или вообще ни одного. Это было не что иное, как прогноз интенсивности клёва. Его можно было видеть и текущий, и на сколько-то дней вперед.

Мой товарищ, с которым мы вместе ездили на рыбалку, был обладателем таких часов. И, следует сказать, что их предсказания процентов на семьдесят оправдывались.

Я не готов что-либо с уверенностью сказать по поводу заложенного в процессор часов расчетного алгоритма. Но можно предположить, что те биоциклы рыб, о которых мы сегодня говорим, тем или иным образом в нём были учтены.

Дальше – больше. Пару лет назад на рыболовном рынке появился гаджет принципиально нового поколения – CyberFishing. Помимо прочих «навыков и умений», это миниатюрное устройство запоминает и анализирует результаты и сопутствующие обстоятельства ваших рыбалок. А в программном обеспечении, кроме чистой статистики, определенно использована и теория биоритмов. Отчего оправдываемость прогнозов от CyberFishing становится очень высокой.