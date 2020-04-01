За крупной плотвой с зеленью Сергей Акулич | 1 апреля 2020 г.

О том, что плотва хорошо клюет на нитчатые водоросли, я впервые узнал еще в школьном возрасте. И с тех пор по-хорошему заболел этим интереснейшим способом ловли. В шаговой доступности от моего городского дома протекает небольшая речка, где уже более тридцати лет я охочусь за крупной плотвой, используя в качестве насадки исключительно зелень.

Что собой представляют нитчатые водоросли и с чем их, как говорится, едят? Это бентосные (донные) водоросли из семейства нитчатых зеленых водорослей (cladophora, spirogyra и т.д., а по-русски - шелковник, шелковица) в виде различной толщины нитей (основы), от которых в разные стороны отходят многочисленные более короткие и тонкие прядки.

Поскольку шелковник очень требователен к солнечному свету, растет он на небольшой глубине 0,1 – 0,3 м. При наиболее комфортных условиях он имеет насыщенный ярко-зеленый цвет. В местах же со слабой освещенностью, а также из-за понижающейся температуры воды в середине осени нитчатые водоросли могут содержать коричневые прожилки. Здесь обязательно нужно отметить, что насадка именно с такой смешанной структурой в определенные периоды времени является излюбленным лакомством крупной плотвы.

Я собираю шелковник на бетонных конструкциях плотин и водосбросов, постоянно контактирующих с водой, опорах мостов, искусственных перекатах из бетона. Большие камни, полностью находящиеся под водой, также служат местом его произрастания. Обязательным условием наличия в вышеперечисленных местах водорослей приемлемого качества является довольно быстрое здесь течение. В более спокойной и стоячей воде зелень уже больше похожа на мокрую вату блеклого зеленого цвета и очень жесткую, для насадки она абсолютно не подходит.

После сбора хорошо отжимаю шелковник и оборачиваю хлопчатобумажным (увлажненным и отжатым) куском светлой ткани. По мере подсыхания тряпочки в процессе рыбалки снова смачиваю её. Дома сохраняю водоросли в холодильнике, куда их помещаю только в стеклянной таре с плотной крышкой - во избежание впитывания посторонних запахов. К слову, сам шелковник имеет легкий запах йода. Максимальный срок хранения – 2 - 3 дня. О порче насадки свидетельствует её потемнение, более плотная структура (у свежих водорослей она рыхловатая) и липкий налет.

Как насаживать водоросли?

1. Берем нетолстую прядь водорослей.

2. Складываем её пополам.

3. Делаем глухую петлю.

4. Накидываем её на крючок (жало его должно быть видно) и хорошо затягиваем.

5. Смачиваем шелковник в речной воде, отрываем излишки, оставляя кисточку длиной 2 - 4 см. Насадка готова к ловле.

При таком способе насаживания водорослей мне порой удается вылавливать до пяти плотвиц на одну насадку, настолько она хорошо держатся на крючке. Можно, конечно, просто намотать шарик из шелковника на крючок. Но тогда после каждой поклевки (или даже проводки) придется повторять этот процесс снова и снова.

Перспективные места ловли

Весна. Сезон ловли речной плотвы открываю, как только появляются первые ростки шелковника. Происходит это, как правило, в середине или во второй половине апреля - в зависимости от погодных условий. Лучшими местами для рыбалки считаю участки городского водотока недалеко от водосбросов и мостов с максимальными глубинами не более полутора метров.

Поскольку температура воды еще довольно низка, плотва пока не выходит на быстрое течение, предпочитая «обратки» и завихрения за различными гидросооружениями. Рыбку также можно встретить на плавных выходах (входах) из русла и ям с относительно спокойной водой.

В начале мая с ростом температуры воды в реке начинают разрастаться многочисленные водные растения. Плотву в это время можно обнаружить практически по всему городскому водотоку, но крупные особи предпочитают места недалеко от зарослей растительности с глубинами около одного метра и относительно небыстрым течением. Участки за поворотами и излучинами реки, где замедляется течение, у красноглазой сейчас также в чести.

К концу весны городской водоток практически полностью зарастает. Сейчас плотва рассредоточена по всей речной акватории, а вот ловить её можно лишь в очень редких местах, свободных от водорослей. Это участки реки с различной глубиной, где преобладает каменистая структура дна. Некоторые зоны русла из-за слабого проникновения солнечного света на относительно большую глубину зарастают меньше, они также представляют интерес для ловли.

Лето. Июнь по праву считается одним из самых сложных периодов в ловле плотвы на нитчатые водоросли. Практически на всей акватории городского водотока лежит ковер из водной растительности. На участке в несколько километров (по береговой линии) сейчас можно найти не более трех - пяти мест, где доступна ловля в проводку. К фаворитам причислю короткие (длиной не более 5 - 10 м) и довольно узкие (шириной до метра) русловые прогоны с приличной глубиной. Увлекательной и интересной выглядит ловля на таких участках. Захожу в воду в болотных сапогах по максимуму.

Практически в отвес опускаю оснастку в свободную от водорослей речную акваторию и делаю коротенькую проводку, постоянно удерживая леску в натяжении. При поклевке моментально подсекаю и стараюсь как можно быстрее поднять рыбку на поверхность - во избежание её ухода в заросли растительности. Если же не успел, пиши пропало - крупная плотва либо сходит, либо на худой конец обрывает крючок.

Также сейчас представляют интерес участки реки под мостами. Так как сюда практически не попадает солнечный свет, зарастаемость этих мест минимальна - и совершать здесь проводки более или менее комфортно. За опорами же этих сооружений течение существенно замедляется, формируются «обратки», где и любит отстаиваться различная рыба, в том числе многочисленная плотва.

В середине лета наилучших результатов добиваюсь при облове относительно мелководных струй и быстрин.

Также неплохо работают неглубокие, довольно протяженные прогоны с умеренно быстрым течением. А вот на русловых участках рассчитывать на стабильный клёв крупной плотвы сейчас не приходится, здесь она появляется лишь эпизодически. И участки реки возле гидросооружений могут «выстреливать» в это время очень редко. Их привлекательность зависит от нескольких факторов, о которых расскажу ниже в нюансах ловли. Но и в июне выбор перспективных точек ловли является довольно ограниченным, городской водоток всё еще подвержен существенному зарастанию всевозможной водной растительностью.

Вторая половина лета приносит долгожданное облегчение: в августе благодаря высокой температуре воды, стабильно удерживающейся продолжительное время, жизненный цикл многих водных растений завершается – и они начинают отмирать. Вследствие чего для ловли становятся доступными всё больше перспективных мест. К ним можно отнести относительно неглубокие участки реки ниже перекатов. Да и на плавных поворотах и излучинах плотва сейчас держится регулярно.

Так как процесс отмирания растительности быстрее происходит на хорошо прогреваемой освещенной акватории, высокой привлекательностью обладают мелководные довольно протяженные прогоны, которых на городском водотоке множество. Места непосредственно у гидросооружений также нельзя сбрасывать со счетов. Порой добиться неплохих результатов удается, облавливая плавные входы в руло и выходы из него. Участков с резкими перепадами глубин крупная плотва в это время старается избегать.

Осень. С сентябрьским похолоданием рыбы, в том числе и плотва, уходят в более глубокие части городского водотока. Самые перспективные в это время места - перед перекатами и различными препятствиями в виде огромных камней, коряжника и крупногабаритного мусора, где глубина составляет не менее полутора метров.

Ниже перекатов плотва предпочитает держаться на умеренно плавном понижении глубины. Интерес для ловли представляют и локальные небольшие по площади ямы и приямки. В начале осени всё чаще «выстреливает» русло водотока. Но в периоды краткосрочного потепления (бабье лето) рыбка может снова хорошо отзываться на более мелководных участках реки.

Во второй половине осени с лучшей стороны себя зарекомендовали обширные и протяженные ямы. В русловой части водотока с замедленным течением и глубоководных «обратках» плотва теперь держится постоянно. Основания донных возвышенностей также весьма привлекательны. Глубинный коряжник в октябре – начале ноября как магнит притягивает трофейную плотву, где она любит отстаиваться, сохраняя свои силы перед долгой зимовкой.

Когда ловить

Экватор весны характеризуется существенным ростом температуры воды, благодаря чему в ней начинают разрастаться нитчатые водоросли. И наряду с различными козявками и букашками, шелковник постепенно входит в рацион весенней плотвы, которая в это время активно питается и готовится к икромету. Во время нереста активность рыбки заметно снижается, всё же процесс воспроизводства стоит на первом месте.

В начале – середине мая красноглазая активизируется, надо же после тяжелейшего жизненного цикла восстанавливать потраченные силы. И процентное содержание водорослей в её рационе существенно возрастает. К концу весны, в силу бурного роста водной растительности, плотва полностью переходит на питание зеленью. Сейчас, как правило, рыбалки на городском водотоке сопровождаются хорошими уловами, т.к. аппетит у рыбки отменный.

В мае на более или менее массовые поклевки плотвы можно рассчитывать уже после 9 - 10 часов утра. Далее её активность постепенно возрастает, достигая пика к 13 - 14 часам дня. Затем клёв несколько затихает. Возобновляется же к 15 - 16 часам и продолжается около полутора часов. Говоря о суточной активности плотвы, следует учитывать время начала и окончания выходов этой рыбы, а также их продолжительности, которые зависят, прежде всего, от погодных факторов, предшествующих ловле и на момент рыбалки, уровня водотока и освещенности отдельно взятого его участка.

По причине малодоступности перспективных мест, я в первой половине лета очень редко посещаю речку. К тому же из-за обилия нитчатых водорослей, которыми плотва отъедается до отвала, соблазнить именно крупный её экземпляр в это время весьма затруднительно - в уловах в основном присутствуют рыбки небольших размеров.

Клёв плотвы в июне – июле весьма непредсказуем. Сейчас её дневная активность характеризуется очень короткими выходами продолжительностью не более 15 - 20 минут каждый. Но лучшим периодом ловли я бы назвал послеобеденное время.

Как я писал выше, август можно считать переломным периодом. Уменьшение длительности светового дня, а также понижение температуры окружающего воздуха и воды в реке, прежде всего - в ночные часы, сигнализируют плотве о скором приходе холодов. Вследствие чего она начинает усиленно питаться. Повышенной её активности в это время также способствует и некоторое сокращение количества нитчатых водорослей, которые всё еще являются основным кормом в рационе красноглазой.

В конце лета сразу после восхода солнца рыбка принимается трапезничать. Как правило, первый выход может длиться до трех часов, затем наступает короткое, не более часа, затишье. К полудню её активность снова возрастает, достигая максимума к 16 - 17 часам. Вечером количество поклевок существенно сокращается – красноглазая, порядком отъевшись за световой день, смещается на относительно тиховодные участки реки для ночевки.

Сентябрь по праву называют «золотой порой» в ловле именно трофейной плотвы на шелковник. По причине дальнейшего уменьшения количества нитчатых водорослей, они в это время выступают в роли настоящего деликатеса для рыбы, которая с большой охотой их поедает. Зелень всё еще служит основным кормом для крупной плотвы. А вот в рационе более мелкой рыбы нитчатые водоросли постепенно уступают место различным букашкам.

Также возбуждению аппетита у красноглазой способствует дальнейшее понижение температуры воды в городском водотоке. Большим плюсом является и тот факт, что доступной для ловли становится практически вся речная акватория, т.к. водная растительность уже почти исчезла.

Лучшим суточным периодом ловли в начале осени считается временной интервал с 9 - 10 часов утра до 14 - 15 часов дня. После 16 часов и до вечера плотва кушает короткими, продолжительностью не более 10 - 15 минут, выходами.

Во второй половине осени рассчитывать на массовость поклевок не приходится. Чтобы в это время поймать несколько красноглазых красавиц, рыболов должен иметь огромное терпение. Всё-таки сказывается довольно низкая температура воды, которая негативно влияет на активность рыбы. К тому же относительно небольшие глубины в реке вкупе с высокой прозрачностью водных масс делают крупную плотву крайне осторожной и разборчивой. Да и нитчатых водорослей уже практически не найти.

Поздней осенью лучшим для ловли считается полдень и несколько часов после него. Но уже в вечерних сумерках можно увидеть заветную поклевку именно трофейного экземпляра.

Нюансы ловли

Чтобы успешно охотиться за крупной плотвой в черте города, познаний о её сезонной (суточной) активности и перспективных местах ловли, конечно же, мало. Есть еще несколько факторов, которые существенно влияют на итоговый результат каждой отдельно взятой рыбалки. Прежде всего - это динамика погодных условий в краткосрочном периоде и уровень воды в водотоке на период ловли.

По второму пункту обязательно оговорюсь. До 2007 года всё было предельно понятно. Уровень воды в реке был практически постоянным. Поднимался он лишь ранней весной во время паводка и на короткий срок после летних ливней.

Осенью также был чуть повышенным в связи со сбросом воды на зимний период, с расположенных выше городских и пригородных водохранилищ. Но в 2007 году на водотоке в моём микрорайоне была построена небольшая ГЭС. И с уровнем в реке началась настоящая чехарда. Его подъем/понижение происходило до четырех раз в день. И в первое время это очень негативно сказалось на подводных обитателях.

В частности, клёв крупной плотвы стал еще более непредсказуемым и капризным. В связи с чем пришлось подстраиваться под изменившееся условия ловли, заново подбирать ключик к рыбе. И теперь могу с уверенностью констатировать, что мне удалось выстроить новую стратегию (на это понадобилось 3 - 4 года), которая позволяет добиваться приемлемых результатов практически в любой сложившейся обстановке.

Далее постараюсь увязать все вышеперечисленные факторы между собой и расскажу о нюансах ловли.

Выход на реку в любое время начинается с посещения мной водосброса, где на его бетонных основаниях и конструкциях собираю нитчатые водоросли для предстоящей рыбалки. Далее смотрю на уровень воды, чтобы выработать дальнейшую тактику ловли.

Весна. Во второй половине – конце апреля максимальная концентрация плотвы наблюдается на полукилометровом участке водотока ниже плотины. Здесь находится множество отмелей, гряд, перекатов, которые являются наиболее привлекательными местами для её нереста. К тому же есть несколько мостов, основания которых также привлекают красноглазую.

Поэтому при повышенном уровне ловить начинаю в этих местах и непосредственной близости от водопроводящих гидросооружений. Но как только происходит существенное понижение (порой до полуметра) уровня, лучших результатов добиваюсь уже чуть ниже по течению, куда и смещаюсь.

К середине мая количество зелени существенно возрастает. На месте циклично отмирающего шелковника, который с повышением уровня сносится вниз по течению, где его подъедает вездесущая плотва, постоянно вырастает новый. Благодаря этому протяженность рабочего участка увеличивается до нескольких километров. Снова работает правило: большой уровень, как следствие быстрое течение - лучше ловить ближе к водосбросу и основаниям мостов. Как только уровень падает, двигаюсь ниже по течению.

Поскольку городская плотва довольно теплолюбива, весной она предпочитает держаться в средних и верхних слоях воды, которые сейчас прогреваются лучше. Поэтому при ловле делаю такой спуск оснастки, чтобы кисточка зелени на крючке во время проводки находилась вполводы и даже выше. Сейчас хорошо работает как свободный проплыв оснастки, так и её всевозможные придержки. Это в свою очередь говорит о хорошей активности рыбы, которая предпочитает довольно объемную насадку в виде толстой кисточки водорослей.

В мае погодные условия оказывают незначительное влияние на активность красноглазой. Но всё же есть несколько погодных ситуаций, которые наиболее благоприятных для ловли. Например, ясно, слабый или умеренный южный ветер, довольно низкое атмосферное давление. Или переменная облачность, ветра западного, юго-западного или северо-западного направлений, давление в норме либо чуть пониженное. И некоторые другие.

(Окончание в следующем номере)