В зимний паводок с мормышкой Николай Линник | 25 февраля 2020 г.

В последние годы зима что-то не торопится в наши края. И декабрь с его традиционной температурой «около нуля» уже смело можно записывать в осенние месяцы. А вот март – наоборот. По характеру погоды первый весенний месяц всё чаще напоминает февраль, словно природа берет реванш за неторопливый старт зимы. Вот и получается, что на лед мы выходим лишь в январе, а в марте долавливаем рыбу всё еще зимними снастями.

И что интересно: до третьей декады месяца по характеру поведения рыбы мартовская рыбалка мало отличается от февральской. Всё то же классическое глухозимье - с тщательным обловом локальных точек и кратковременными выходами рыбы на кормежку.

И даже серьезные подъемы воды, которые в мартовские оттепели случаются очень даже часто, не могут раньше времени вывести рыбу из зимней спячки. А в иные годы такие вот непредсказуемые зимние половодья могут даже привести к серьезным заморам. Но если уметь правильно анализировать ситуацию, рыбалка в этих непростых условиях может оказаться весьма успешной. Хотите примеров? Их есть у меня!

Сюрпризы марта

Мощная оттепель с обильными осадками вроде дождя и мокрого снега сильно повлияла на уровень воды в Припяти и её притоках. Вышедшая в пойму талая вода буквально на глазах изменила карту доступных для рыбалки мест (фото 1).

И чтобы не попасть впросак, перед каждым выездом приходилось очень тщательно выбирать маршрут. Да и рыба, получив неожиданный подарок в виде притока свежей воды, сперва ожила, однако, отъевшись букашками, быстро сделалась привередливой. Закапризничала даже вечно голодная «матросня». А когда еще за оттепелью придет достаточное похолодание, чтобы большие водоемы снова покрылись безопасным для передвижения человека льдом – бог весть.

Так что за неделю до весеннего равноденствия я рискнул выбраться на лед только лишь небольшой речки Ипа, левого притока Припяти (фото 2), она всегда славилась наличием немалого стада окуней, плотвы и язей.

Не имея достоверной информации об уровне воды, дислокации и кормовых пристрастиях рыбы, к предстоящей рыбалке я приготовил несколько удочек, оснастив их для разных условий ловли. На подъезде к реке нас ждал сюрприз.

При первом взгляде на залитый водой луг я испытал некоторое замешательство - разлив такой силы не в каждый-то и апрель случается. А тут в начале марта такое половодье. Границы реки можно было определить лишь по череде деревьев, растущих вдоль высокого берега, от которого остались лишь небольшие островки (фото 3). Само русло речушки замерзло не полностью - местами в припорошенном снегом льду черными дырами зияли промоины.

Основной целью нашего визита на эту реку была поимка крупного окуня. Но где его искать в этом ледяном море? Рыбалку решаем начать с проверки точек, которые лучше всего работают после зимы. Вдруг рыба раньше времени почувствовала весну и сдвинулась вслед за талой водой.

На травянистой отмели

Осмотревшись по сторонам, пытаюсь вообразить себе подводный рельеф. Эти знания для успеха рыбалки на малых реках очень важны. В подобных водоемах основная масса рыбы располагается по ямкам да бочагам. Но это если река в русле. В этот раз стартовать решили с облова отмели, где дно было устлано остатками подгнившей травы. В некоторых местах она сильно мешает мормышить, так что без отцепа рыбачить здесь трудно. По опыту знаю, что приманкой, на которую при ловле в траве обязательно пойдут поклевки, будет «Лесотка» темной раскраски (фото 4).

Лучший тип проводки – работа с резкой сменой частоты колебаний приманки. Если рыба не отзывается на стандартную проводку мормышки (правда, у каждого рыболова понятия стандартной проводки могут сильно отличаться), резко увеличиваю частоту колебаний. Удобнее всего это делать, тряся хлыстик удочки между растопыренными пальцами руки. После одной - двух таких проводок на несколько секунд кладу мормышку на дно - и вновь начинаю поднимать её с плавными покачиваниями и большой амплитудой. Очень полезно периодически останавливать приманку - и в этот момент, как правило, происходит поклевка.

Присутствие окуня обнаруживается практически под каждой лункой. Во время проводки кивок то и дело на мгновение зависает, словно леска зацепилась за краешек лунки. Это окунь «нюхает» приманку, но в большинстве случаев до атаки дело так и не доходит - перемена погоды с резким скачком атмосферного давления вверх очень сильно «прибивает» рыбу. Поэтому после каждого намека на поклевку нужно незамедлительно подсекать, потому что второго подхода рыбы к приманке может и не быть.

Опоздаешь на долю секунды – и всё закончится досадным «шкрабом», вслед за которым лучше сразу сменить лунку. После проверки всех лунок у каждого из нас в активе по десятку травяных «матросиков». Задерживаться здесь дальше смысла нет.

На перекате с течением

Смещаемся на перекат. Летом глубина здесь по колено. Но сейчас, с учетом существующего уровня, под нами два метра воды. Однако с началом половодья усилилось и течение. Так что рыбачить можно далеко не везде. Течение затягивает леску к краю лунки, она постоянно цепляется за лед - и правильная проводка мормышки никак не получается.

Предполагаем, что рыба будет концентрироваться по границе струй, ведь корм ей в этом месте поступает и с берега, и с реки. Вот только найти бы их, эти границы в раздувшейся от талых вод реке. На перекате уже сидит группа рыболовов. Все они ловят на поплавочные оснастки. Наживкой служит навозный червь.

Каждый рыболов обслуживает не менее пяти удочек, но клёва нет - и народ скучает. Из разговора выясняется, что несколько дней назад клёв рыбы был просто фантастическим. Даже на такие снасти (леска диаметром не меньше 0,2 мм, пластмассовый поплавок, произведенный еще в СССР, и крючок не менее 6-го номера) некоторым из них удалось насобирать по 5 - 7 кг рыбы, в основном плотвы.

На перекате нам тоже делать нечего. Разведка боем показала, что в привычных для весенних рыбалок точках рыбы еще нет. Смещаемся на глубокий, с медленным течением речной плес.

На речном плесе

Опыт многолетних рыбалок на этом водоеме показывает, что во второй половине зимы местный «полосатик» концентрируется на относительно чистых от донной растительности участках рядом с руслом реки. Крупный окунь в реках всегда неравнодушен к крутым бровкам. Особенно, если они с хрящеватым дном.

В пору глухозимья эта его тяга заметно усиливается. Если подобная точка вам известна еще с лета, будьте уверены, что окуни и зимой будут регулярно её посещать. Если же рельеф дна на плесе равномерный – окунь концентрируется у затопленных коряг, лежащих на дне стволов деревьев и на участках с жесткой подводной растительностью. Только в этом случае стая окуней состоит, как правило, из рыб разного размера, так что будьте готовы к тому, что в улове окажутся и «матросики», и горбачи (фото 5).

Окуня притягивает сюда, скорее всего, обилие корма. Всевозможные рачки (водяные ослики и бокоплавы), а так же личинки стрекоз находят убежище в заросших травой корягах. Вот за ними-то и приходит сюда окунь.

Местные рыболовы хорошо знают эту особенность поведения рыбы, и успешно рыбачат в таких местах, используя в качестве подсадки на крючок мормышки рачка-бокоплава. Но мне всё же больше нравится искать встречи с полосатым вдоль бровок. Поклевка глубинного окуня всегда решительная - он сразу атакует приманку, стремясь полностью засосать её в свой рот. Хлыстик удочки без особых церемоний наклоняется вниз. Часто рыба засекается сама. Но нужно сначала её найти. Это, пожалуй, самая трудная часть такой вот активной ходовой рыбалки.

На поиск у нашей компании уходит еще около двух часов. За это время каждым из нас в разных точках водоема просверлено множество лунок, перебрано несколько приманок, испытано множество вариантов их анимации. Под вновь замерзшим льдом клюет исключительно мелочь. А сверлить лунки в толстом, почти метровом старом льду - задача непростая. Но труды наши не прошли даром - рыбу мы нашли. Однако короткий зимний день подошел к своему логическому завершению.

Солнышко скатилось за верхушки дубов, мороз заметно усилился, так что нужно собираться домой. Хотя несколько поклевок местных горбачей, произошедших почти в сумерках, только больше укрепляют нашу уверенность в том, что разведка удалась. Тщательно замаскировав следы своего пребывания, решаем вернуться сюда через несколько дней.

Точка, точка, запятая...

Меры предосторожности, принятые на прошлой рыбалке, оказались совершенно не лишними. Место дислокации стаи окуня никто из посторонних рыболовов не рассекретил. Задача номер один – еще точнее пробить рельеф дна. Ряд из нескольких контрольных лунок, просверленных перпендикулярно берегу, показывает резкий контраст глубины.

При отступлении ближе к руслу всего на один метр перепад глубин достигал полутора метров. Дальше – еще глубже. Да и течение ближе к руслу заметно усиливается. Мормышка - приманка маленькая, поэтому для успеха ловли очень важно отыскать линию, где летом проходит граница берега. Где-то здесь и находится та самая граница течения и тихой воды.

Задача номер два - правильно подобрать приманку. При ловле на течении, даже таком слабом, как здесь, очень важно правильно подобрать соотношение массы и объема мормышки. Всё, как в ловле на джиг: правильно подобрал пару головка/»резина» – будешь с рыбой. Нет – и все твои старания окажутся тщетными. Как и в джиге, при работе с мормышкой на течении очень важно почувствовать момент касания приманкой дна. Мормышка при свободном опускании должна не стучать по дну, подобно «Балде», а именно легко касаться его.

При желании, если удлинить леску, можно разнообразить проводку, добавив к вертикальным колебаниям протаскивание приманки по дну. Так что поле для фантазии при работе на течении обширное. Для таких условий моя любимая «Лесотка» оказалась слишком легкой. Перебрав несколько мормышек, я остановил свой выбор на тяжелом «Гвоздешарике» (на фото 6 – слева, а справа – темная «Лесотка»).

Первую поклевку я увидел на третьей проводке приманки. Окунь атаковал мормышку, когда та находилась в пятнадцати сантиметрах от дна. Последующие три поклевки произошли еще выше. А это значит, что рыба сегодня кормится более активно, чем в прошлый раз. Для таких ситуаций есть у меня и свой алгоритм проводки мормышки.

Если первые поклевки окуня происходят у дна, а потом он поднимается всё выше, нужно не упустить момент, когда следует сделать небольшую паузу - и вновь начать мормышить у дна. Но в это время рыба клюет только на длинной паузе в проводке или когда мормышку сносит течением. Проходит некоторое время, окунь опять становится активным - и вновь эффективно работает энергичная проводка приманки.

Рыболовы, не знакомые с такой особенностью поведения полосатого, в поисках якобы ушедшей стаи принимаются сверлить лед. А нужно всего лишь на время сменить игру. Иногда хорошо срабатывает и смена приманки. Время от времени, когда клёв совсем затихает, можно попробовать расшевелить рыбу, предложив ей несколько другую мормышку. И сейчас, когда рыба начинала капризничать, я брал в руки удочку, оснащенную серой с черными полосками «Лесоткой» - и заново проходил с ней все лунки.

И хотя с легкой приманкой поклевок не было, «перезарядка» лунки происходила. И окунь снова на время делался благосклонным к «Гвоздешарику». Примечательно, что все окуни были пойманы из нескольких лунок, просверленных на «пятачке» 2х2 метра. А в это время мой товарищ, обосновавшийся в десяти метрах выше меня по течению, время от времени вытаскивал на лед мерную плотву. Ловил он на неподвижную мормышку с подсадкой навозного червя.

Со льда мы уходили довольными результатами рыбалки. Количество, а главное - качество наших уловов намного превысило уловы соседей, которые соблазняли рыбу мотылем и опарышем.

Выводы

1. Для того чтобы успешно ловить рыбу в условиях зимнего половодья, очень важно как можно скорее прочувствовать, есть ли перемены в поведении рыбы. Чем быстрее вы это поймете, тем выше будет результат рыбалки. Не торопитесь давать себе установку на то, что вслед за подъемом воды так же быстро изменится и поведение рыбы. В случае, описанном выше, такая установка стоила нам целого дня поисков.

2. Зимой с приходом большой воды основная масса рыбы остается в границах русла, но искать её нужно только на границе течения и тиховодья. Неточность с определением бровки всего в полметра может обернуться полным отсутствием поклевок. А вот на разлив в эту пору выходит только мелочь.

3. В поиске рыбы по разливу зимой сильно выручает знание летних точек концентрации рыбы.

Экспериментируйте, примечайте даже незначительные изменения в поведении рыбы - и без улова не останетесь даже в самые тяжелые для рыбалки дни. Рыбачьте в удовольствие!