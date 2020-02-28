Прикормить хищника? Виталий и Анастасия Волковы | 28 февраля 2020 г.

В ловле на живца в разных её обличьях (а это жерлицы зимние и летние, кружки, донные и поплавочные снасти) главным предполагается не активный поиск хищника, а правильная расстановка снастей с последующим ожиданием поклевки, подчас очень длительным. Однако мы с супругой убеждены, что такую пассивную рыбалку можно оживить, если использовать прикормку. Только тактика её применения и механизм привлекающего воздействия на хищную рыбу будут иметь некоторую специфику.

Ни рыба ни мясо

Тема привлечения хищника с помощью прикормки если и появляется в рыболовной периодике, то довольно редко. Хотя в некоторых статьях иногда мимоходом проскакивают примеры из этой области. Вспоминается недавняя статья Алексея Фалалеева «Наблюдения и опыт», опубликованная в декабрьском номере «СР» за прошлый год. В ней автор приводит интересный приём из своей практики, когда во время рыбалки на жерлицы он добавляет в некоторые лунки чешую, оставшуюся от чистки рыбы - и определенные успехи у автора уже были. Сам Алексей склонен связывать это с рыбным запахом, который распространяет брошенная в лунку чешуя. Вполне возможно, так оно и есть.

Мы повторили эксперимент Алексея (фото 1), но больше склоняемся к мысли, что первоочередную роль играет не запах, а цвет чешуи – точнее, пигмент, который придает рыбьей чешуе серебристый окрас. Опускаясь на дно, чешуйки могут играть в лучах проникающего в лунку света, и тем самым создавать у хищника иллюзию хаотично движущейся стайки мелкой рыбешки.

Мы с женой давно экспериментируем с прикармливанием хищника и на летних, и на зимних рыбалках, поэтому в сегодняшней статье решили обобщить уже собранные сведения. И на их основании сделать некоторые практические выводы, которые, конечно же, будут иметь лишь промежуточный характер, потому как обширная эта тема еще далека от детальной проработки.

Но прежде чем приступать к написанию статьи, я обратился к интернету - с той мыслью, что, может, не стоит вновь открывать Америку и изобретать велосипед, если уже имеются отработанные схемы прикармливания хищника.

По запросу «Прикормка для хищника» ссылок выплыло немало. Но при беглом их изучении стало понятно, что большая часть советов дается сомнительными специалистами в рыбалке. Особенно повеселили некоторые рецепты прикормок. Так, щуку советовали прикармливать смесью из рыбьего фарша, рубленой печени и потрохов птицы, смешанных в определенной пропорции. Дескать, если раскидать эту «прикормку» в месте лова, то на запах сплывутся зубастые со всей округи!

Похожую прикормку, в состав которой действительно входит фарш из морской рыбы, применяют для донной ловли камбалы, это так. Но щука, как известно, при поиске пищи больше полагается на зрение и боковую линию, чем на запах и вкус потенциальной добычи. Поэтому советовать для приманивания именно щуки «мясную» прикормку – это просто незнание предмета.

В качестве способа приманить хищника к месту лова многие предлагают использование опущенной ко дну прозрачной емкости с водой, в которой плавают мальки. Дескать, хищник будет привлечен видом мелочевки, но полакомиться ею не сможет, останется ему только с отчаянья схватить рыболовную приманку.

Подобные советы встречал не раз, причем не только в интернете, но и в различных рыболовных книжках. А впервые я лично о таком способе прочел еще в школе, и то был вовсе не рыболовный справочник, а книга Эдуарда Успенского из Простоквашинской саги «Любимая девочка дяди Федора». Вот короткая выдержка из неё:

«А Матроскин про себя подумал: «Я никуда отсюда не денусь, пока не узнаю, в чем их секрет». Сидел он и сидел упрямо, чтобы тайну рыболовецкую узнать. Особенно его волновало, зачем у них третья удочка. Она на берегу лежит, от неё леска в воду уходит. Только никто этой удочкой не пользуется (…). И наконец, Катя с папой стали собираться домой. Вытащили они сначала свои простые удочки, а потом папа стал третью вытаскивать, не работающую. На конце третьей удочки была большая трехлитровая банка, вся наполненная пескарями. «Ой, — подумал Матроскин, — как же они пескарей банкой ловят?» Потом его осенило: «Это же не простая банка, это банка-приманка. Пескари в этой банке крутятся, а окуни вокруг них, как вокруг подводного аквариума, собираются. Тут только их и ловить».

Если честно, мы с друзьями этот способ опробовали, но не совсем удачно. В то время местом наших рыбалок был дощатый мост, соединяющий противоположные берега пруда. Мост держался на металлических сваях, и возле этих свай на дне постоянно крутились окуни и щуки. Кстати сказать, мост тот до сих пор цел, только покосился от времени, да и щуки в пруду уже давно нет, а ловится теперь только мелкий карась (фото 2).

Глубина посреди пруда составляла более четырех метров, а в приповерхностном слое вечно вертелись целые стаи верхоплавки. Мы брали пятилитровые баклажки, проделывали в них отверстия для циркуляции воды, ловили верхоплавок матерчатым сачком, сажали их в баклажки и опускали ко дну. Но, увы, в закрытом пространстве вольнолюбивые рыбки засыпали очень быстро.

Массово погружались в сон они и в ведрах, куда мы их сажали для ожидания очереди на крючок живцовой удочки. Но просто так выкидывать уснувших рыбешек нам было не с руки, поэтому мы решили использовать их в качестве прикорма: уснувших верхоплавок мы разминали в руках до состояния фарша - и бросали в воду под сваи. Мелкие чешуйки при этом создавали в воде серебристый мутный столб.

Летом на мосту мы рыбачили практически каждое утро, и через несколько дней такое «прикармливание» дало совершенно неожиданный результат: под сваями моста вместо окуней собрались… крупные раки в огромном количестве! Они резали клешнями и срывали с крючков опущенных на дно живцов, а некоторых раков даже удавалось поднять на мост. А один из моих товарищей за утро целенаправленно наловил целый садок отборных раков. Но подобным способом рыбу мы больше не прикармливали.

Как это работает?

Дальнейшие эксперименты с прикармливанием хищника мы продолжили с женой, но уже с применением растительных смесей. По нашим наблюдениям, можно собрать хищную рыбу в месте лова с помощью этой незамысловатой прикормки, только действовать она будет опосредовано. Давайте разберемся, как это происходит на деле.

Как-то компанию на рыбалке нам составил приятель, который попросил показать, как мы ловим щук поплавочными живцовыми снастями. Дело происходило осенью, в выбранном для рыбалки озере у поверхности плавало много мелочевки, крутилась она и возле закинутых поплавков. И товарищ искренне не понимал, почему щука должна клевать именно на наших живцов, если вокруг и так достаточно такого же корма. Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось прибегнуть к метафоре:

- А вот представь, что ты проголодался. Идешь на кухню и видишь на столе большой пирог, порезанный на кусочки. Но едва протягиваешь к пирогу руку, все кусочки исчезают - и на тарелке остается только один. Возьмешь ли ты его?

- Конечно, я же голоден! – ответил приятель.

- Вот и тут происходит точно так же. Когда при появлении хищника «пирог» - вся мелочевка - разлетается, у нацепленного на крючок живца - «кусочка» - нет такой возможности, и он с большой вероятностью будет схвачен голодной зубастой пастью.

В общем, задача растительной прикормки – собрать в месте нахождения оснастки с живцом стаю мелочевки, которая и станет играть роль привлекающего внимание хищника большого «пирога».

Впервые на положительный эффект от использования растительной прикормки мы обратили внимание, когда как-то по открытой воде охотились за хищником с живцовыми поплавочными снастями. Когда удочки с живцами уже были заброшены, в ожидании поклевки хищника мы решили с помощью легкой «поплавочки» пополнить запас мелкой рыбешки, подкинув рядом с местом основной ловли пару горстей прикормки. Мелочь охотно на неё отозвалась, устроив ажиотаж, не оставшийся незамеченным - вскоре на закормленном участке раздались щучьи всплески, от которых закачались легкие поплавки. Заметив это, мы перезабросили живцовые удочки поближе к прикормке - и это дало положительный результат (фото 3).

И зимой жерличную рыбалку вполне можно совмещать с ловлей «белой» рыбы: это и развлечение в ожидании вскинувшихся флажков, и способ оперативно пополнять запасы живцов. Обычно, расставив жерлицы, мы прикармливали неподалеку просверленные лунки и ловили на мормышку. И довольно часто при этом происходили срезы приманок, когда сюда подходила щука, привлеченная возней мелочевки под лункой. Поэтому теперь, если прикормка собрала изрядное количество мелочи, мы не ждем щучьей атаки (хорошие мормышки нынче дорого стоят), а сразу переносим сюда одну из жерлиц, устанавливая её поблизости от прикормленных лунок (фото 4). Не всегда, но «правильные» щучьи хватки всё же случаются.

Наблюдая за характером щучьего клёва в течение дня, мы замечали, что на одни снасти происходит по несколько поклевок за рыбалку, другие же могут отмалчиваться или одаривать лишь единственным подъемом флага. Ситуация становилась еще более запутанной, если работавшие и молчавшие жерлицы стояли примерно на одной глубине. Но всё становилось на свои места, когда мы заглядывали в лунку и внимательно наблюдали за тем, что происходит под водой.

Для лучшей видимости в таких случаях очень помогает налобный фонарик (фото 5). В некоторых лунках удавалось заметить большое скопление мелкой рыбы, которая стояла сплошной стеной, в других же лунках было пусто. И именно в тех местах, где подо льдом наблюдалось много мелочи, щуки клевали чаще всего. Что, в общем-то, вполне логично.

Разгадать, почему мелочевка концентрируется на определенных участках, не так легко. Один из возможных вариантов: именно в этом месте на дне лежат остатки прикорма, щедро насыпанного рыбаками в предыдущие дни. Но могут быть и иные причины. Можно, конечно, при расстановке жерлиц заглядывать в каждую лунку, визуально или с помощью подводной камеры определяя скопление мелочевки, но это не лучший вариант. Потому что даже если мы обнаружили стаю мелкой рыбешки, через какое-то время она может сместиться в неизвестном направлении.

На наш взгляд, гораздо эффективнее попробовать собрать стаю кормовой рыбы под лункой, опустив в неё шарик прикорма - и уже затем установить жерлицу (фото 6). Не могу утверждать, что это даст стопроцентный результат, но положительное воздействие определенно окажет.

Имеется в нашей практике еще один любопытный случай, относящийся к тому времени, когда мы только осваивали ловлю толстолобика на технопланктон (подробнее о нашем опыте такой рыбалки можно прочесть в № 8 «СР» за прошлый год).

Вообще, это была наша первая попытка ловить на технопланктон, и проходила она днем. Тогда мы еще не знали, что день – не лучшее время суток для ловли лобастого, потому что пылящий и растворяющийся в воде бочонок технопланктона постоянно атакует молодь «белой» рыбы (уклейки, плотвы и густеры), периодически оказываясь на крючке. Причем массивный поплавок не был способен просигнализировать о том, что на крючке повисла очередная прожорливая рыбеха – мы обнаруживали это уже при выматывании снасти для перезаброса.

В очередной раз взявшись за удочку, чтобы подмотать оснастку и насадить новый технопланктон, я вдруг почувствовал резко повисшую тяжесть. Неизвестный груз тянул ко дну, но шел без рывков, так что до последнего мы не поняли, что тащим.

По ощущениям - очень похоже на пучок травы или корягу, но зацепиться крючок ни за что не мог, потому что оснастка на толстолобика располагается в метре от поверхности, а глубина была метра четыре. Всё же мы надеялись, что у нас взял толстолобик, и Настя вошла в воду с подсачеком, чтобы принять рыбу. Каково же оказалось наше удивление, когда уже у берега над поверхностью воды показалась голова крупной щуки, в пасти которой торчал один из двух крючков толстолобиковой оснастки. Рыба отцепилась сразу же, едва оказавшись в подсачеке, и не сошла только чудом (фото 7).

Что же произошло? У нас на этот счет возникло две версии. Либо на крючок толстолобиковой оснастки попалась очередная мелочевка (фото 8), которую щука атаковала именно в тот момент, когда я начал выматывать леску (когда мы вытащили щуку, рыбешки на крючке не оказалось, но она ведь могла отвалиться и во время вываживания). Либо стайка мелочи крутилась рядом, собирая отваливающиеся от бочонка технопланктона кормовые частички, и при щучьей атаке разбежалась в разные стороны.

Щуке ничего не оставалось, как атаковать проволочный ромб, на котором висел бочонок технопланктона. Ведь он имеет металлический блеск и по форме отдаленно напоминает рыбку. К тому же ромб пришел в движение, когда я начал выматывать снасть.

Так или иначе, первопричиной этой необычной поимки стал растворяющийся технопланктон, который собрал вокруг себя мелочевку и сыграл роль «прикормки для хищника».

Практика применения

В завершение статьи хотелось бы обозначить, какие выводы, сделанные из полученных наблюдений, мы применяем на практике.

Во-первых, расстановка зимних жерлиц. В первую очередь мы обращаем внимание на старые лунки со следами прикорма. Если такие встречаются, мы разбуриваем их и ставим жерлицы (фото 9), потому что именно здесь высока вероятность встретить большую концентрацию мелочевки.

Если визуально найти скопление кормовой рыбешки не удалось, то мы прикармливаем свежие лунки для жерлиц. Но не все, а только часть, а далее смотрим на реакцию хищника. Если она положительная, то и другие лунки тоже имеет смысл подкормить. Подчеркну: пока что статистика наших наблюдений - неполная, поэтому эффект от прикармливания проще заметить, если сравнивать клёв на лунках с прикормкой и без.

Или, бывает, что мы ловим «бель» на прикормленной лунке, но вдруг клёв прекращается, либо нам просто захотелось перейти на другое место. В этом случае прикормленная лунка тоже не пустует – переносим сюда одну из жерлиц.

Тут есть одна тонкость. Если выставить десяток жерлиц, то даже на стартовый закорм потратится довольно много смеси. А если жерлицы еще и активно переставлять, то её расход увеличивается в разы. Даже использование недорогих магазинных смесей получается накладным. Поэтому мы применяем самые простые компоненты: размоченный белый хлеб, сухую манную крупу, комбикорма, которые продаются на рынках для питания животных и птиц (фото 10). Мелкая рыбка непривередлива и охотно собирается даже на такую немудрёную прикормку.

Во-вторых, ту же самую тактику прикармливания можно применить и летом, выставляя стационарные жерлицы или заякоренные кружки.

В-третьих, в живцовой ловле можно применить полезные свойства технопланктона, который в воде активно пылит, привлекая мелочь. Во время ловли толстолобика бочонки технопланктона растворяются не полностью, они уменьшаются в размере - и остаются такие «таблетки» с отверстием посредине (фото 11).

Мы их никогда не выбрасываем, потому что после высыхания они сохраняют свои свойства, и им можно найти различное применение. Одно из них – насадить на оснастку живцовой поплавочной удочки или жерлицы. Остатки от бочонка весят совсем немного, так что утяжеление оснастки выходит совсем не критичным. В воде технопланктон начинает растворяться, соря вокруг кормовыми частицами.

«Таблетку» мы закрепляем над грузилом сантиметров на 40 выше живца (фото 12). Сделать это очень легко, не нарушая целостности всей оснастки: достаточно просто пропустить сложенную вдвое леску в отверстие «таблетки» и зафиксировать её петлей (фото 13).

В-четвертых, при ловле поплавочными удочками по открытой воде, даже если мы не нацеливаемся конкретно на хищника, всё равно забрасываем поблизости от прикормленного места одну-две поплавочные оснастки с живцом. Очень часто это приносит приятный прилов в виде щук и окуней.

Кстати говоря, многие спиннингисты тоже давно приметили, что прикормка поплавочников привлекает хищника. Есть у нас поблизости неширокое продолговатое озеро, на одном берегу которого обычно сидят поплавочники, а по другому ходят спиннингисты. Причем последние часто пытаются подбросить свои приманки поближе к прикормленным поплавочниками местам, в результате чего возникают нешуточные перепалки. То же самое происходит и в фидерной ловле.

На одном из ближайших к нам волжских заливов по осени начинает ловиться сазан. Выжидающие его доночники сыпят прикормку ведрами, подспудно собирая в этом месте большое количество мелочевки. А вслед за мелочью подтягивается и хищник. Поэтому настоящей бедой в это время становятся троллингисты. Более культурные из них барражируют по затону в непосредственной близости от прикормленной ямы, не мешая фидеристам и снимая сливки в виде щук и судаков. А вот самые беспринципные могут пройти прямо по яме, собрав в кучу донные оснастки…

Поэтому пятый способ «прикормить» хищника у нас реализуется в фидерной ловле, особенно, если речь идет о ночной рыбалке. Давно известно, что стаи подлещиков или густеры в качестве «пастухов» нередко сопровождают хищники – крупные щуки и судаки.

Если нам удалось собрать прикормкой изрядную стаю речной «бели», то, пользуясь случаем, мы забрасываем выше и ниже по течению донные удочки с мальком или рыбной нарезкой на крючке. Не сказать, что поклевки бывают частыми, но пару зачетных судаков в качестве прилова к «белой» рыбе удается взять, как говорится, не напрягаясь (фото 14)!