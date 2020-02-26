Густера: от пусто до густо Владимир Клень | 26 февраля 2020 г.

И в период ледостава, и перед распалением льда ранней весной густера - сложный объект для ловли: её поведение на разных водных объектах разнится и носит непредсказуемый характер. Однако хорошие уловы не только рядовой, но и трофейной густеры всё же возможны.

Подводный мир для нас, любителей рыбной ловли – сплошная загадка. Вроде бы неустанно развиваем методы рыбалки, используем для неё умные приборы, обмениваемся опытом, а всецело понять образ жизни подводных обитателей не удается даже всем миром. Приходится возвращаться к, казалось бы, освоенному, переосмысливать навыки, изменять и дополнять их с учетом любой новой информации с водоемов. Однако желания сетовать по этому поводу не возникает, ведь рыбалка от определенной неизвестности только выигрывает. Становится еще более увлекательной и захватывающей. За это мы её, собственно, и любим, ибо с таким хобби скучать не приходится.

Подобные размышления нахлынули не случайно. К ним привела одна из загадок, не дающих мне покоя уже много лет, - это поведение в холодное время года такой, в общем-то, повсеместно распространенной рыбы, как густера (фото 1). В литературе - от Сабанеева и до наших дней - утверждается, что густера – рыба вялая, ленивая, любящая тихую и теплую воду. Зимует она на ямах и до начала весны находится в малоподвижном состоянии. Вот это утверждение и вызывает у меня замешательство.

Сезонная переменчивость в озёрах

В подавляющем большинстве водоемов и водотоков моего региона густера обитает в немалом количестве. В озёрах и водохранилищах она в основном некрупная - и потому в период открытой воды воспринимается в уловах как не самый желанный вид. А всё потому, что, встревая в процесс рыбалки, мешает целенаправленно ловить лещей, линей, плотву и иных рыб. Когда вытягиваешь из воды рыбину длиной от ладошки и более – это еще ничего, но когда величиной с лавровый листик – сплошное разочарование. Зимой же, понятно, рыболовы не столь привередливы и категоричны - они вроде и не прочь поймать даже некрупных густерок, да только те практически исчезают.

Логика подсказывает, что густера, как типично прибрежная рыба (в старину кое-где её даже называли «бережник»), наряду с лещами и подлещиками в самое холодное время года перемещается в ямы. Но вот парадокс: лещовое семейство попадается на крючки, а густера - крайне редко. Чаще всего одна-две рыбины на полсотни - сотню подлещиков. Выходит, что рассматриваемый вид вроде присутствует на большой глубине, но по каким-то причинам не желает питаться.

Сперва я выдвинул гипотезу, что ловля лещей идет в основном у самого дна, либо в метре-полутора от него, а густера может «зависать» повыше, где-то в средних слоях воды. В частности об этом говорили её поимки на такую зимнюю оснастку, как «гирлянда». Но спустя некоторое время я признал несостоятельность собственного суждения. Даже в водоемах, где густера едва ли не доминирует над остальными рыбами, зимой она ловится в мизерных количествах. И, наверное, это единственный случай, когда на мой вопрос – «Где густера?» - убеленные сединами аксакалы рыбалки попросту пожимали плечами.

Удивительно, но стоит наступить весне и сойти льду, как происходят разительные перемены. Густера одной из первых озёрных рыб начинает радовать рыбаков, и в основном - в прибрежной зоне (фото 2). Ловится и на поплавочные оснастки, и на донные. И чем более повышается температура воздуха, тем активнее она клюет на мотыля, червя, тесто, шитика и иные приманки.

В итоге в период подледного лова на озёрах я не питаю никаких иллюзий на встречу с густерой и воспринимаю её исключительно как прилов, причем скорее случайный.

Ареал присутствия: реки

Несмотря на сформировавшуюся «озерную» позицию, изложенную выше, моё мнение о зимней густере разительно изменяется на рыбалках в реках и связанных с ними протоках, затоках, заливах и т.п. Там даже в морозные дни густера регулярно присутствует в уловах, клюет на разнообразные приманки, а её масса и размер часто превосходит самые смелые фантазии (фото 3). В моём послужном списке значатся поимки 700-граммовой густеры, а приятели могут похвалиться речными «закилошниками», пролезавшими в лунки лишь с помощью багориков. При этом густера от 200 до 500 г вообще считается ходовой.

Мне кажется, причины столь внушительных габаритов густеры в реках объяснимы – здесь она отдает приоритет моллюскам. Крупные особи способны размалывать и заглатывать довольно внушительных беззубок, дрейссен, шаровок. Летом доводится вытягивать с устланных ракушечником речных участков густеру с разбитым и даже чуть укороченным ртом: травма – характерная для «давки» ею излюбленного корма.

Зимой этой рыбе приходится сложнее, и потому даже крупные представители вида не гнушаются питаться насаженным на крючок мотылем или «репейником». Безусловно, выдаются дни, когда знатная густера составит лишь прилов, но он уже не покажется удивительным. Да и более мелкие густерки своей активностью доставят положительные эмоции.

Что интересно, от ледостава и до схода льда густера встречается и на глубоководных, и на мелководных участках указанных водных объектов. Фактически эти рыбы обитают там же, где сосредоточены от весны до осени, что нетрудно заметить при помощи видеокамеры при ловле в разных местах (фото 4).

Впрочем, тут тоже есть один нюанс. Стоит воде открыться, как трофейная густера из уловов пропадает. Полагаю, причина кроется в невозможности подать с берега более привлекательные для неё приманки, нежели пучок мотылей или опарышей на обычном крючке.

Прежде прекрасно работавшие на льду «Балды» или «Чёртики» не анимируешь ни матчевой, ни болонской удочкой, ни фидером. Поэтому обычной в уловах оказывается густера мелкого и среднего калибра. Исключения, безусловно, бывают, однако они не меняют нарисованной картины. Ну а с приходом постоянного тепла крупная густера окончательно переходит на привычный естественный корм и снова даст о себе знать нашему брату только зимой. Вот такие перемены происходят с этими рыбами.

Я немало размышлял над причинами, по которым в озёрах густера зимой практически не ловится, а в самих реках и привязанных к ним родственных объектах превращается в один из самых обычных трофеев. Очевидно, такая ситуация позволяет заключить, что густера всё-таки ведет зимой активный образ жизни. Соответственно, рушатся стереотипы, сформированные литературой прошлого и идущим у неё на поводу интернетом. Но аргументированного ответа на вопрос «почему тут постоянно ловится, а там нет» - мне пока дать сложно.

Предполагаю, что за этим кроются возможные предзимние миграции и особенности питания озёрной густеры, но так ли это и как всё происходит - еще предстоит разбираться. Причем не исключаю, что делать это придется применительно к отдельно взятым водоемам, ибо и тут могут быть свои «подводные течения». В общем, густера – это крепкий орешек, заставляющий теряться в догадках больше обычного. Но лично меня это только радует, ибо процесс познания добавляет новый колорит любимому увлечению.

Всеядна, но разборчива

По логике вещей, непредсказуемость густеры должна предполагать сложности при выборе приманок для её ловли. Однако и в этом вопросе речная густера удивляет, ибо на практике дело обстоит с точностью до наоборот. Она фактически всеядна и ловится на любые виды оснасток и типы приманок.

Простейший выбор – некрупная мормышка с мотылем. Если удается нарваться на стаю густеры, такой вариант гарантированно позволит сделать улов. Когда такого не происходит, что бывает гораздо чаще, густера окажется лишь частью сборного улова из рыб разных видов.

Червь, личинка репейной моли, бокоплав, тесто и даже обычная бисеринка на крючке, подвешенном на леске дополнительно к основной приманке – тоже в числе наживок и насадок, способных соблазнить густеру. Но всё-таки значительно лучше эту рыбу привлекают безнасадочные мормышки - «Муравьи», «Жуки», «Бананы» (фото 5), «Личинки». И, конечно, мелкие и крупные «Чёртики», «Козы» (фото 6), «Балды» и блесны.

Густера не требует однообразия проводки и позитивно воспринимает её изменения. О том, что она стоит в лунке, но бывает нерешительна, свидетельствуют легкие короткие подрагивания кивка. При всём при этом мгновенная подсечка не всегда дает результат.

В такой ситуации полезно визуально определить точку соприкосновения рыбы с приманкой - и при последующей проводке на уровне ожидаемого касания рыбой вместо подсечки выполнить плавную потяжку. Прибегнув к подобной манипуляции, удается ощутить, как рыба уверенно хватает наживку или насадку, что отражается в четком изгибе кивка. В этот момент и удается результативно её засечь.

Даже в случае применения относительно крупных безнасадочных приманок, леску я использую тонкую – в диапазоне 0,08 - 0,1 мм. Это продиктовано осторожностью рыб и тем фактом, что эффективность анимации приманок повышается по мере утончения лески.

К обрывам оснастки после засечки крупных особей приходится привыкать - как ни ослабляй фрикцион катушки, как ни старайся при вываживании. Подобно голавлю, крупная речная густера - резкая и сильная. На такие случаи в среде моих друзей даже выработался доходчивый термин – «понесла». Слышишь его - и сразу понимаешь, что произошло у ловящего поблизости друга. С другой стороны – это верная примета, что рыба в конкретный день активна - и стоит поусердствовать в надежде на хороший улов.

Учитывая, что густера относится к семейству карповых, традиционно положительно реагирующего на прикармливание, зимой такая метода тоже практикуется. Если ловля идет на приманки с натуральными наживками и насадками на крючках, в лунки полезно подбросить нетяжелую рассыпчатую питательную массу (фото 7). Это может быть фабричная зимняя прикормка для холодной воды, панировочные сухари или обычная сухая манка. После высыпания в лунки, частицы прикормки медленно набухают и опускаются ко дну, образуя питательный столб. Попутно вода становится мутной, затеняя лунку.

Знаю протоки, где глубина не превышает 2,5 м, а рыбы всех видов, включая густеру, попадаются там очень крупные. Поэтому хорошо прикормленная точка способна принести дополнительные бонусы в виде плотвы, лещей, карасей и т.д.

Хищные замашки

Отдельных строк заслуживает использование балансира для ловли густеры. Уверен, многие сочтут это невероятным, но речная густера действительно отлично реагирует на традиционно щучье-окуневую искусственную приманку (фото 8). И тому есть аргументированное объяснение. Выше я указывал, что густера относится к всеядным рыбам, так называемым эврифагам.

Они питаются фактически всем, с чем сталкиваются в среде своего обитания – планктоном, моллюсками, насекомыми, икрой, а также рыбьей молодью. Ими движет инстинкт, обусловленный потребностью в калорийном питании. Интересно, что помимо густеры к эврифагам относятся карп (сазан), карась, лещ, линь, красноперка, плотва, елец, ерш и пескарь. Соответственно, балансир, профильная приманка для хищников, подходит и для ловли крупных особей указанных рыб. Массивная густера тоже воспринимает её как привлекательный «пищевой объект».

Ходовыми по густере считаю не только окуневые балансиры, но и большие по длине – 7-сантиметровые. Этот факт тоже выглядит не совсем логичным и сложно объяснимым, однако вывод основывается исключительно на моей практике. Она – лучший советчик и друг. Как и при ловле крупных хищников, работает правило – чем крупнее приманка – тем выше шанс на поимку внушительной особи.

Готовя балансиры к рыбалке, я вместо «родного» нижнего тройника устанавливаю более крупные тройные крючки, оснащая их разноцветными кембриками (фото 9). Подобная рокировка делает балансир более уловистым, происходит больше результативных подсечек. Леску наматываю сечением 0,18 - 0,2 мм.

Весь спектр цветовой гаммы покрытия балансира в контексте его восприятия густерой я не изучал. Но часто использую серебристые, салатовые, желтые, голубоватые балансиры с вкраплениями иной расцветки. К слову, считаю эффективными в ловле густеры темные безнасадочные мормышки - черные, коричневые, темно-зеленые. А «Чёртиков» и «Коз» предпочитаю исключительно черных окрасок. Очевидно, такой подход соответствует облику прототипов указанных выше имитаций.

Густера – рыба стайная, поэтому поймав одну, резонно рассчитывать на продолжение клёва в этой же лунке. Случаются и такие рыбалки, когда за 5 - 6 часов ловли не видишь ни единой поклевки, а затем следует результативная проводка, за ней вторая, третья и т.д. Аналогичная картина одновременно может наблюдаться у соседей. Тут очевиден фактор подхода большой стаи, настроенной на активную кормежку. Это позволяет за десяток минут сделать достойный улов. В период оттепелей, и особенно по последнему льду, крупная густера клюет увереннее и чаще (фото 10).

Подледная балансирная ловля мирной рыбы в целом развита довольно слабо. Однако нет сомнений, что с ней будет происходить то же, что сейчас наблюдается в спиннинговой рыбалке: поимкой лещей на джиговые приманки и небольшие вращающиеся блесны уже никого не удивишь. Схожая картина с карпами. Причем те, кто понял в балансирах толк и начал успешно предлагать их «белой» рыбе, не спешит это афишировать - при отсутствии конкуренции шансов на успех всегда больше.

Ну и в заключение отмечу, что хороший эффект при нацеленности на густеру дает чередование приманок. При ловле густеры с одинаковым успехом способна дать результат любая имитация её пищевых объектов, а приманку-фаворита удается выявить не всегда. Столь меняющиеся предпочтения этих рыб объясняю опять же их природной всеядностью и переменчивостью. Именно поэтому комплектую ящик набором различных удильников, оснащенных указанными выше приманками. Тогда на рыбалке всё под рукой и не приходится переоснащаться, теряя время.

Еще лучший эффект обеспечивает прикармливание мелким мотылем и опарышем (пинкой), личинками репейной моли.