Уроки Кольского Фёдор Мухарев | 9 марта 2020 г.

Практически любой рыболов Северо-Западного региона если и не побывал, то уж точно мечтает отправиться на Кольский полуостров, или, как его еще называют – Мурман. Это как для жителя Центральной России поездка на Ахтубу. Одно рыболовное Эльдорадо на юге, другое - на севере, и совершенно разные в них виды рыб. Мне, как жителю Петербурга, до Кольского ехать ближе, и, что особенно привлекает, рыба там ловится совершенно иная, чем в родной Ленинградской области.

Да, в водоемах Кольского есть привычные окуни и щуки, но не они объект внимания рыболовов, если только это не трофейные экземпляры. На полуостров ездят за треской, горбушей, семгой (атлантическим лососем) и кумжей. А королева Мурмана - семга, и к семужьей рыбалке необходимо тщательно готовиться, стараться вовремя попасть на заход этой рыбы в реки, уметь выбрать правильное место и обязательно купить лицензию. А главное в ловле семги – это терпение и удача. Можно ведь день простоять на реке - и не увидеть ни поклевки.

Не каждый рыболов готов провести несколько дней у воды в ожидании того самого пресловутого «зацепа», пусть даже это будет поимка трофейной рыбы.

Но если королева - семга, то принцесса Мурмана - однозначно кумжа, ведь пятнистая красавица - гордость полуострова. Кумжа — это озерная или ручьевая рыба семейства лососевых, в центральных регионах РФ её называют просто форелью. Вырастает она до пяти и более килограммов, обитает здесь практически в каждой реке, а также во многих озерах. Мелкую рыбку можно встретить в любом ручье, а вот за трофейным или просто крупным экземпляром приходится забираться далеко. Именно с кумжи я и решил начать своё исследование Мурмана.

Подготовка – это архиважно

Июнь для поездки был выбран по рекомендациям неоднократно бывавших здесь рыболовов (особая моя благодарность - Максу Коровину, который с его многолетним опытом и знанием Кольского стал моим главным сэнсеем). В конце весны, в мае, озера стоят еще подо льдом - и до интересных мест не добраться на лодке. А с первого сентября вступает в силу нерестовый запрет на ловлю в реках. Осенью многие рыболовы едут сюда с целью половить кумжу троллингом с лодки - как правило, на крупных озерах. Я же рассматривал исключительно ловлю взаброс, поэтому выбирал время для поездки между тремя летними месяцами.

В июне кумжа заходит из озер в реки и начинает кормиться. Рыба после продолжительной зимы голодна и активна. И существует большой шанс зацепить по-настоящему трофейный экземпляр в 4 - 5 кг, который даст незабываемый бой рыболову. К тому же в это время не так много мошки и гнуса, что положительно сказывается не только на клёве на искусственные приманки, но и позволяет комфортно рыбачить, не отмахиваясь от надоедливой тучи насекомых.

Вот в июле и начале августа происходит вылет кровопийц - комары, мошки, гнус только и мечтают вас укусить. Большую часть времени занимаешься не рыбалкой, а защитой от кровососущих тварей. Рыба же меняет свои предпочтения в еде, питаясь в основном этой же мошкой, и, как правило, игнорирует любые искусственные приманки. В это время неплохие достижения обеспечивает ловля нахлыстом.

Недурственное время для рыбалки – и вторая половина августа, когда количество мошки уменьшается, а уровень воды в реках падает, обнажая самые перспективные участки ловли, где концентрируется рыба. С одного места можно поймать по несколько экземпляров. Но мешать спиннингисту будет обильная водная растительность. Камни уже обрастают жесткими водорослями, которые постоянно цепляются за крючки. К тому же поимка трофейного экземпляра - уже редкость, в среднем попадется рыба до килограмма.

Так что из всех летних вариантов июньская ловля у меня вызвала наибольшей интерес. Планировал я исключительно ходовую рыбалку, при которой максимально ощущаешь рукой каждое движение приманки и сопротивление рыбы. И конечно привлекали относительно комфортные погодные условия, а также красоты природы на переходах по реке и тундре.

У меня многолетний опыт форелевой рыбалки в Ленинградской области. Форель водится во многих наших ручьях и небольших реках, но огромный рыболовный прессинг и неразборчивое изъятие рыбы не дает ей не только достичь больших размеров, но и стать типичным видом для областных водоемов.

Рыбка в 400 г уже считается у нас трофеем, но в основном попадаются особи до двухсот граммов и менее. В последнее время размер и количество рыбы еще уменьшились, и такая рыбалка стала окончательно неинтересна. Поэтому-то мой взор и пал на Мурманскую область, где еще сохранились крупные особи в количестве.

Проживая долгое время в большом городе, привыкаешь к определенному комфорту. Хочется и в поездке в дальние края этот комфорт поддержать. Поэтому я искал рыболовную базу или проверенных гидов, которые помогут разместиться с удобствами. Для меня - это проживание в тепле и сухости, возможность помыться, не думать о наличии еды и её приготовлении.

Поиск проводил через социальные сети, советовался со знакомыми, читал отчеты других рыбаков о поездках. Получив хорошую рекомендацию, я обратился к одному из организаторов рыболовных туров, обговорил условия поездки, уточнив все нюансы - вплоть до того, какие вещи и инструменты с собой брать. Не стеснялся задавать много вопросов.

Важно обсудить все детали: о встрече в аэропорту, о заброске до рыболовного лагеря (на стадии обсуждения, например, я понял, что доставка вертолетом мне не по карману), об условиях проживания (палатка или дом), о наличии удобств (душ, баня, туалет), об организации питания. Обязательно нужно уточнить обстоятельства рыбалки, обозначить места ловли и получить консультации по снастям. В ходе общения сразу понимаешь, что попал либо на профессионала, либо на человека, желающего просто «срубить» быстрые деньги.

Погода на Кольском очень переменчивая. Несмотря на лето, днём может быть и плюс двадцать и солнце, и три градуса с дождем, а ночью нередки заморозки. Получается, что одежда должна быть под широкий набор погодных условий. Обязательны вейдерсы с мембранной курткой - ходить по реке даже в дождь в таком комплекте не страшно. Под куртку и штаны - термобелье и флис, количество этих деталей экипировки будет зависеть от температуры воздуха. Я с собой прихватил по запасному комплекту и того, и другого.

Само собой, пара-другая теплых носков и головной убор любого вида. Необходим и небольшой рюкзак для приманок, еды и запасной одежды - если вдруг резко потеплеет, а такое случается, то можно убрать туда верхнюю одежду. Рюкзак - непромокаемый, ведь дождь может настигнуть в любой момент. Обязательно небольшой термос – хорошо попить горячего чая или кофе, пока бродишь по реке.

Фотоаппараты, телефоны, зарядки и внешние аккумуляторы (power bank) берём по умолчанию - как и снасти. По советам экспертов я поставил на катушки леску, а не шнур. У лески есть два замечательных свойства - она тянется и меньше перетирается о камни. А ловить-то приходится в реках, где масса камней. У шнура единственное преимущества - в дальности заброса, но в предстоящих условиях оно не столь важно.

Леску взял толщиной 0,26 и 0,3 мм, второй вариант - с прицелом на поимку действительного трофея. По приманкам информация была разная - кто-то предпочитал воблеры, кто-то – «колебалки» или «вертушки». Варианты ловли нахлыстом или на поплавок не рассматривались. Моя коробка была доверху наполнена различными воблерами, плавающими и тонущими, а кошелек – «колебалками» от трех до девяти граммов.

Приманки в аэропорту сдавались, естественно, в багаж, а вот катушки я планировал взять с собой в ручную кладь. Но перед вылетом узнал, что катушки с намотанной леской могут не пропустить в салон, пришлось снимать шпули и тоже убирать их в чемодан. Различный рыболовный инструмент - тоже в чемодан, у меня с собой был пинцет для заводных колец и кусачки-плиер, которым и леску перережешь, и приманку из рыбы достанешь.

По себе знаю, как бы тщательно ни собирался, всё равно что-нибудь да забудешь, но об этом лучше не думать. Хорошо, если вспоминаешь об этом, выходя из дома. Вот и я чуть не забыл поляризационные очки, схватив их в последний момент. А очки просто необходимы в условиях Кольского - они позволяют видеть множество камней под водой. Уже по прилету приобрел репеллент от мошек и комаров.

Вообще, такого количества комаров не видел никогда! И если с мошкой повезло, её вылет к тому времени еще не состоялся, то от комаров было не скрыться. За неделю весь баллончик истратил, но всё равно оказался зверски искусан.

Про главные инструменты рыболова тоже не забыл - два спиннинга с разными тестами надежно упаковал в тубус. Разные тесты я взял с собой, исходя из обрисованных гидами условий рыбалки. Лайт до 10 г - для ловли на небольшие приманки в протоках и местах с несильным течением, где шансы на встречу с трофеем небольшие, а основной размер кумжи не превышает килограмма. А для встречи с рыбой покрупнее на основном течении реки был выбран 8-футовый лососевый спиннинг с тестом до 18 г.

Кое-кто спросит, а в чём ключевая разница между лососёвыми и другими сериями удилищ? Во-первых, среднебыстрый строй лососевой модели позволяет одинаково хорошо работать с разными типами приманок – воблерами-минноу, «вертушками» и «колебалками», обеспечивая их правильную анимацию. Во-вторых, очень важна работа спиннинга при вываживании активно сопротивляющейся кумжи в условиях сильного потока.

Здесь у удилища несколько задач: гасить резкие рывки и ускорения рыбы, поддерживать натяжение лески во избежание схода, быстро утомлять сильную рыбу. Полностью решать поставленные задачи полноценно могут лишь спиннинги, имеющие, например, в названии слова «Trout», «Troutin».

Уже на месте. Тактика и техника ловли

Лагерь приятно удивил своим комфортом. Палатка с печкой, раскладушками и одеялами, походная баня, большой шатер-столовая, где не только кормят, но и за бесконечными чаями можно обсудить рыбалку северными солнечными ночами. Мне, как городскому жителю, ценящему тепло и уют, отдыхалось между рыбалками великолепно, а под шум реки отлично спалось.

Всегда примечательно первое впечатление о водоеме, которое надолго остается в памяти. Бывает, приезжаешь в незнакомое место, и оно тебе сразу не нравится своим видом или окрестностями, а то попросту не понимаешь, где тут ловить.

А здесь, на Кольском, будто приехал в милые сердцу края - красивые реки и озера, нависшие над ними живописные кусты и деревья, чистые камушки и седые валуны, повороты и «обратки», да еще рыбка везде плещется. Будто душа рыбака в рай попала! И опытный гид лишь усиливает это впечатление: всё об особенностях реки поведает, покажет места и подходы к точкам ловли, объяснит, где лучше пройти ходом, а где задержаться для детального облова. Ведь с первого взгляда не всегда удается сразу «прочитать» водоем. Я заранее нарисовал план действий, который, кстати, себя полностью оправдал: в начале рыбалки обращаю внимание на самые перспективные места, но при этом запоминаю точки вроде бы не совсем обязательные для заброса, чтобы на обратном пути их обязательно проловить.

В этой поездке основной зоной ловли была река, соединяющая между собой систему озер протоками разной длины. Такое сочетание условий обладало широким набором мест ловли - от озерной глади до быстрых и порожистых шивер (мелких перекатов). В ходе рыбалки отметил для себя четыре основных типа перспективных мест: истоки, где река вытекает из озер (здесь их называют сливами), плёсы, пороги и перекаты, а также места впадения рек в озера, т.е. устья.

На сливах и в местах впадения рек в озера образуется перепад глубин - и может находиться яма, в которой и сидит в засаде кумжа. Или она там просто отдыхает перед заходом в реку. В таких местах концентрируется и малёк, которым не прочь полакомится хищник. Кроме того, кумжа, приходящая из озер в поисках добычи, постоянно патрулирует устья рек. В данных местах очень важен дальний заброс, ведь рыба может находиться вдалеке от берега, поэтому с каждым забросом я увеличивал дистанцию полета приманки, чтобы обловить всю акваторию.

В эту поездку на сливах мне не удалось зацепить рыбу, а вот в устьях поклевки случались регулярно. Именно там были пойманы самые крупные кумжи. Пожалуй, единственный минус таких мест – это регулярно влетающие щуки, легко и непринужденно лишающие рыбака уловистых приманок. К тому же они представляют реальную угрозу и для малька, и для некрупной кумжи.

Плёсы - одно из мест, где кумжа концентрируется при низком уровне воды, и это выгодно для рыболова - удается с одной точки выловить несколько крупных рыбин. На плёсе всегда присутствует рыба в той или иной стадии активности, питающаяся в зависимости от времени суток и настроения. Можно выловить пятнистую рыбку - и через короткое время вернуться попытать счастья снова. Плёсы удобно пролавливать разными типами приманок: поиграть блеснами или потвичить воблерами.

Важно обловить весь плёс, ведь мы не везде видим, что скрывается под водой, а там может находиться камень, за которым и прячется рыба. Эти места интересны еще и тем, что удается увидеть рыбьи всплески, от чего приходит уверенность – рыба в реке есть, нужно лишь подобрать к ней ключик. В данной поездке на плёсах стояла мелкая кумжа до полкилограмма, которая питалась в основном насекомыми.

Но самые интересные точки - на перекатах за камнями, где всегда образуется ямка, там и любит располагаться активная кумжа. Она там - в засаде в ожидании проплывающего корма. И не важно, попытался ли проскользнуть малек или упало на воду насекомое – следует молниеносная атака. Обычно кумжа стоит строго за валуном, но надо облавливать все места вокруг камня, ведь она может находиться и в локальной ямке посреди мощного потока.

Требуется постоянная сосредоточенность при проводке приманки, т.к. поклевка всегда происходит неожиданно, порой у самых ног. При вываживании часто пугается рыба, стоящая рядом, так что неплохо дать отдохнуть точке продолжительное время перед её повторным посещением.

Начинать ловлю лучше с места впадения реки в озеро, как наиболее перспективного. Как правило, я выходил на берег озера недалеко от устья реки - и медленно приближался к нему, облавливая зону затихающего течения.

С каждой точки делал веерные забросы, в первую очередь подавая приманку вверх по течению (апстримом). Достаточно четырех-пяти забросов - и далее смена места. Заметил одну особенность: важно подавать приманку с разных сторон струи, ведь рыба может стоять как на течении, так и в затишке в укрытии, и попросту не увидит приманку, идущую под «неправильным» углом.

Я начинал облов с довольно крупными приманками, поскольку их удается забросить далеко. Обычно это был воблер длиной 8 – 10 см, обладающий стабильной «игрой». Первыми я ставил плавающие модели, а далее отталкивался от особенностей донного рельефа в месте проводки. При наличии ярко выраженной ямки или достаточной глубины использовал тонущие воблеры, которые старался провести у самого дна.

Течение в устье слабое - и я экспериментировал с проводкой, попробовал различные её скорости. Можно было даже переходить на агрессивный твичинг, особенно при забросе апстримом. А если воблер цеплялся за дно, я поднимал вершинку спиннинга, делал небольшую паузу и замедлял проводку. К слову, я использовал приманки проверенных производителей, специализирующихся именно на форелевой тематике. Рисковать и брать дешевые поделки на такую рыбалку не имеет смысла.

Подходя ближе к реке, я ловил 5 – 7-граммовыми «колебалками», забрасывая их прямо в струю. Проводка - медленная, с небольшими остановками. Главное - не дать блесне сорваться в штопор. Кумжа брала блёсны как ярких, так и натуральных расцветок - в зависимости от погодных условий. Если рыба себя проявляет, например, всплесками, но не берёт, можно изменить цвет или размер приманки.

Иногда хищница просто сопровождала приманку или промахивалась, не засекаясь. В такие моменты необходимо быстро сменить типаж приманки – например, вместо блесны привязать воблер. Место впадения реки в озеро лучше всего проловить с обоих берегов, изменяя угол подачи приманки. Обычно по пути вверх я облавливал один берег, а по пути обратно - другой. Так мне не нужно было форсировать речку, настораживая и пугая рыбу и давая отдохнуть уловистому месту.

Поднимаясь вверх по реке, я обязательно задерживался на перекатах и порогах. Здесь четко видны места, где может стоять кумжа - за отдельно расположенными камнями, возле подмытого берега или коряги. Приступал к облову таких мест всегда с забросов апстрим плавающего воблера, сразу начиная проводку. Если за камнем стояла активная рыба - воблер еще не успевал погрузиться, как молниеносно следовала хватка.

В рыбалке на кумжу точность кастинга имеет решающее значение - приманка должна пройти именно по перспективному месту. Если ямка за валуном глубокая, а это после нескольких забросов становилось понятно, я заменял плавающий воблер тонущим. Совершал проводку с короткими рывками и длительными паузами, старясь соблазнить рыбу, стоявшую у дна. Если не случалось поклевки за камнем, облавливал акваторию вокруг препятствия. И иногда поимки происходили сбоку от валунов, и даже перед ними, что для меня стало открытием. Некоторые ямки, незаметные с берега, можно случайно обнаружить, лишь поднимаясь по реке. Чем больше ходишь, тем лучше изучаешь места ловли - и уже в следующий проход не пропускаешь интересное место.

Спускаясь на обратном пути вниз по реке, я обычно действовал наоборот, т.е. совершал пару забросов перед камнем, а уже потом отправлял воблер за него. Делая заброс вниз по течению, можно чуть поиграть кончиком удилища, давая приманке немного позаглубляться, оставаясь на одном месте. И если кумжа активна, она обязательно себя проявит.

Прежде чем сделать заброс на перспективной точке, следует оценить, насколько удобно место для вываживания рыбы. Не мешают ли кусты, деревья, торчащие камни. Необходимо рассчитать, как будешь выводить рыбу и брать её в подсачек. И всегда быть готовым к непредсказуемому поведению кумжи, ведь она может рвануть вниз или вверх по течению, выдать несколько «свечек» подряд или, наоборот, пойти на дно и зацепиться за растительность. Или просто убежать за камень в попытках оборвать вашу снасть.

Спиннинг в данном случае - главный инструмент и оружие рыбака. Понятно, что при вываживании рыбы работает вся снасть, но реализация поклевки и поимка рыбы зависит большей частью не от катушки и лески, а от работы удилища.

Очень важно, чтобы бланк был с отличными амортизирующими свойствами и отрабатывал все рывки рыбы. Чтобы сохранялась постоянная связь между кончиком удилища и приманкой, а спиннинг тянул, что называется, комлем, не ослабляя и опять не натягивая леску. По этой причине и берешь с собой не быстрые и жесткие модели для твичинга или джига, а спиннинги, специально предназначенные для ловли форели.

Кумжа после поклевки часто скатывается вниз по течению, и её необходимо удержать в потоке, не давая свалиться еще ниже. Главное - не торопиться, не бежать за рыбой по камням или пытаться выбросить её на берег. Спокойствие в такой ситуации - самый важный фактор и для рыбака, и для рыбы. Успокоились сами - дайте мирно погулять и утомиться кумже. Держите снасть, не давая слабины, аккуратно подматывайте - и рыба без проблем зайдет в подсачек. Постарайтесь при вываживании поменьше шуметь и напрягать рыбу, ведь за соседним камнем может стоять еще один трофей, которого желательно не спугнуть.

Следующей обязательной остановкой на реке были плёсы. Места со слабым течением, в которых любит кучковаться кумжа, особенно если плёс достаточно глубокий. Такие места можно облавливать, стоя по пояс в воде или аккуратно, старясь не спугнуть рыбу, подойдя к нему по берегу.

Если залезаешь в воду в вейдерсах и идешь вверх по течению - меньше пугаешь рыбу. Особенно это заметно на плёсах, когда она резвится даже на метровом расстоянии от тебя. А когда я стоял на берегу, вокруг меня всплесков не наблюдалось - кумжа боялась близко подходить.

Облов плёса я начинал «колебалками», которые позволяли делать дальний и точный заброс в разные стороны. Обязательно стоит проловить противоположный берег, под кустами или нависшими деревьями, а также сам центр плёса. Рыба может затаиться в любом из этих мест - и совершенно неожиданно выбежать за приманкой. При отсутствии поклевок на блесны проверяем акваторию воблерами, причем в зависимости от условий используем как плавающие, так и тонущие модели. В эту поездку на «колебалки» произошло больше поклевок, но именно на воблер попались самые крупные экземпляры.

Заканчивал я подъем по реке на сливах - местах, где река вытекает из озера. Первые забросы направлял в само озеро, как можно дальше от берега, потихоньку смещаясь ближе к реке. Здесь отлично подходили воблеры-стики - у них и высокая дальность полета благодаря обтекаемой форме, и сыплющаяся «игра» при падении на дно.

Но несмотря на возможность стоянки там трофейной кумжи, за несколько дней я не получил ни поклевки, хотя неделю назад гиды ловили на сливах отличные экземпляры. У меня же попадались или полосатые, или, что хуже, зубастые, через одну откусывающие мои дорогостоящие японские воблеры. И пусть здешнюю щуку приятно ловить, тем более на течении, где она сопротивляется очень резво, но цель-то поездки была совершенно другая.

Что касается приманок, то на новом месте я всегда начинаю с проверенных бойцов. Последнее время для меня — это небольшие «колебалочки». Массу подбираю исходя из силы течения и глубины в месте ловли, в данном случае выбор пал на 6 – 7-граммовые блесны, одни из моих любимых. «Колебалки» в настоящее время - самая популярная форелевая приманка, а на «вертушки» уловы обычно небольшие. У «колебалки» перед «вертушкой» есть неоспоримое преимущество - ею можно поиграть, сделать паузу в проводке, потвичить.

Всю пойманную кумжу я отпускал - согласно договоренности с принимающей стороной. Брал в исключительных случаях - если рыба сильно травмировалась. Не все еще понимают принцип «поймал-отпусти», но для меня в нём никаких проблем нет. Я на любых своих рыбалках рыбу отпускаю - и случалось, что опять ловил мной же выпущенную. Для минимизации травмирования кумжи необходимо взять с собой небольшой подсачек, его легко и удобно можно прикрепить на поясе с помощью, скажем, магнитного держателя.

Пуще всего я опасался долгих переходов по реке. Ведь последнее время у меня большинство рыбалок – лодочные, там не нужны выносливые ноги. Но здесь – просто рай для пешего рыболова. Не считая болот, во многих местах очень приятный мох под ногами, по которому шагаешь с удовольствием. Исключение составляет лишь самый берег реки, но это буквально пара-тройка метров. Поэтому, проходя в день по нескольку километров, я не сильно-то уставал. Даже выбирался на рыбалку по несколько раз за сутки.

Несмотря на рекомендации гидов не тратить время на ловлю в озере, я ей всё же посвятил один вечер, благо была лодка, с которой я сумел обловить много мест, недоступных с берега. Но лишь поклевки щук и окуней доставили удовольствие, кумжа же полностью проигнорировала приманки всех типов.

Итоги первых уроков

Я провел неделю активной рыбалки на реке и протоках, и хочу выделить несколько интересных, как мне кажется, аспектов в ловле этой сильной пятнистой рыбы.

1. Зависимость от погоды и времени суток. Здесь всё в рыбалке как-то непривычно – например, чем темнее, тем лучше клёв. Ночи-то на Мурмане летом белые, а точнее - ночи как таковой нет вообще. Спервоначалу ждешь, когда солнце зайдет за горизонт, а оно всё не заходит и не заходит. Наступает что-то сродни небольшим сумеркам - и уже снова рассвет. Поэтому ловить лучше в пасмурный день или в ночное время.

Проще поменять свой ритм жизни, днём отдохнуть, поспать, а вечером выходить на охоту за кумжей. Самый жор крупной рыбы у меня случался в период с восьми вечера до часу ночи. Днём же отлично брала только мелочевка.

2. Обращайте внимание, чем кормится рыба. Неоднократно замечал, как судак или щука предпочитали ту или иную приманку по цвету или размеру исходя из того, чем они сегодня питаются. Например, корюшкой или уклейкой. А судя по всплескам, кумжа кушала в основном насекомых, которые падали на воду. Но в один из проходов по реке увидел, как в небольшом затишке стоит малек, похожий на небольшого сижка, сантиметров 8 - 10 в длину.

Пришла мысль, а не поставить ли воблер такого размера? Результат не заставил себя ждать - через несколько забросов получил поклевку достойной кумжи. Видимо, крупная рыба предпочитала есть именно малька, а не насекомых. С этого момента стал чаще ловить в речке воблером.

3. Как тут ловить на реке - апстримом или даунстримом? То есть, говоря простым языком, забрасывать вверх по течению или вниз. Могу сказать, что у каждого метода есть свои преимущества. Когда я рыбачил с берега, старался идти вниз по течению и бросать даунстримом. А когда забирался в вейдерсах в реку - исключительно апстримом. Лично мне второй метод понравился больше, особенно когда я переключался на ловлю воблерами.

4. Преимущества воблеров в кумжевой ловле. Мне сперва казалось, что размер воблера в 70 - 90 мм отпугнет кумжу, но даже мелкая рыба с удовольствием его атаковала. Ведь такие воблеры совпадали по размерам с основными объектами питания кумжи. Воблер можно перенаправить по течению, если промахнулся или перебросил нужное место. К слову, он должен держать течение, не заваливаясь на бок, и «играть» на всей дистанции своей проводки.

У него два тройника, которые с большей вероятностью зацепят рыбу. А главное, что мне понравилось, так это твичить воблерами в устьях рек и на плёсах. Когда на паузе происходила поклевка - эмоций было не сдержать!

Еще нюанс: какой лучше воблер - тонущий или плавающий? По большей части ловил в реке плавающими. Глубина-то обычно не превышала метра, и рыба могла стоять на 20 – 30-сантиметровой глубине. В таких местах плавающие воблеры показывали весь свой потенциал. Главное тут - точный заброс, буквально пол-оборота катушки, и не успеет воблер заглубиться, как тут же может произойти поклевка. Но там, где были ямки, я старался проверять их тонущими моделями. Заброс, пауза, потяжка, пауза. Важно только не зацепиться. Но если уж кумжа стоит в засаде - поклевка обеспечена.

Повторюсь, по итогам недельной рыбалки самые крупные рыбы во всей нашей компании были пойманы именно на воблеры.

5. В поездку – только компанией. В такие края, как Мурман, стоит ехать только с проверенными людьми, которые знают местность. Там часто отрубается сотовая связь. Необязательно самому быть отличным рыбаком - главное, чтобы гид или напарник всё показали и объяснили. А если что случится, то и помогли. Ведь нередки встречи, например, с медведями, так стоит ли рисковать и ехать в такую даль одному?

Без ошибок не обходится ни одна рыбалка, особенно на новом водоеме и по новой для себя рыбе. Например, забродные ботинки, приобретенные незадолго до поездки, я не успел разносить. А ведь ходить приходилось много. На третий день ноги уже гудели, плюс напрягала натертая мозоль. Было неприятно и больно, но не бросать же из-за таких пустяков рыбалку. Поэтому терпел и еще раз терпел.

Или вот не подумал - и не взял запасные тройники. А оказалось, что крупная кумжа с легкостью разгибает любой тройник, и после поимки зачастую их необходимо было менять на приманке. Приходилось снимать тройники с других воблеров. Не ожидал, что у кумжи столько мощи, в этом она несравнимо сильнее форели такого же размера на «платниках». В следующий раз обязательно прихвачу по паре пачек запасных тройников.

В общем, всех тонкостей за неделю рыбалки понять невозможно, и какие-то аспекты я, конечно, мог упустить. Это только мой первый взгляд на рыбалку на Мурмане, в будущем я могу изменить своё мнение по некоторым моментам. Ведь сам я становлюсь старше и мудрее, рыба делается хитрее, а рыболовные технологии - всё совершеннее. И сейчас, когда на дворе зима, всё время задумываешься о долгожданном лете и о будущей встрече с красавицей-кумжей на реках Кольского полуострова.