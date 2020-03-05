Кто разбудит голавля? Геннадий Шеляг | 5 марта 2020 г.

Поймать голавля на «мушку» достаточно просто в апреле и мае - в это время он активно питается после зимней спячки. Но вот выманить его в марте и даже в конце февраля – задача намного сложнее. В эту пору иногда даже кажется, что речка абсолютно мертва, и руки опускаются после тьмы непродуктивных забросов, проводок и смены «мушек». Так и хочется позволить себе расслабиться, а то и просто зачехлить любимую снасть до наступления более теплой погоды. Но – нет, не стоит этого делать. Достойнее еще помудрить с приманками, поизгаляться с проводками – и добиться своего.

Я специально провел массу экспериментов, посещая несколько голавлевых речек в Ростовской области и поздней осенью, и зимой во время оттепелей, и очень ранней весной. И мне удалось выработать довольно эффективную тактику нахлыстовой ловли в это сложное время, которой я и хочу поделиться с вами, дорогие читатели.

Холодная вода – не повод заглубляться. Прежде всего, хочу предостеречь от ошибок, которые делает какая-то часть нахлыстовиков в пограничное между зимой и весной холодное время. Вода в этот период, конечно же, ужасно стылая, и многие резко меняют тактику ловли. Берут снасти большего класса, тонущие лидеры, хорошо заглубляющиеся «мушки», стараясь добыть красноперого разбойника у дна или в придонных горизонтах.

А по мне, так холодная погода и студеная вода означает лишь то, что нужно… теплее одеваться. Скажем, под вейдерсы и куртку натянуть необходимый слой термобелья. В обязательном порядке использовать посох, потому как искупаться в зимней речке – перспектива не из заманчивых. По возможности стараться рыбачить с берега, хотя без забродной ловли во многих местах всё ж не обойтись. И, конечно, взабродку нужно облавливать места несколько быстрее, чтобы не сильно переохладиться в ледяной воде.

В остальном же можно использовать летние снасти и летние приемы ловли. Основная же специфика рыбалки заключается в упорстве и настойчивости. Если летом голавль выходит чаще всего на «мушку» с первой проводки, то в холодной воде его нужно раздраконить настырными забросами и проводками.

Начинать нужно с небольших сухих «мушек», таких как Stimulator, Caddis, Royal Wulff на крючках №№ 10 – 12. Многие нахлыстовики, увидев совет, что в начале марта рекомендуется использовать сухие «мушки», скажут, что автор статьи сошел с ума и понятия не имеет, о чём пишет.

Самое интересное, что я и сам не мог заставить себя в холодную пору ловить поверху. Ну не верил я в то, что рыба будет подниматься к поверхности, ведь вокруг никакими натуральными насекомыми еще и не пахнет. И я старался заглублять «мушки» до тех пор, пока мой товарищ Валера Сидоренко не поймал на моих глазах первого в наступившем сезоне голавля именно на сухую «мушку». Я последовал его примеру - и это через некоторое время привело меня к отличному результату.

Всё та же легкая снасть

Но обо всём по порядку. Что такое легкая летняя снасть для ловли голавля? Это удилище 2-го – 3-го класса длиной 2,4 – 2,7 м. Покупать его специально для нахлыстовой ловли в холодное время? Да, и если на чём-то стоит экономить, так только не на удилище. Оно является ключевой частью вашего снаряжения в этот период.

В нахлысте - в отличие от спиннинга, например - удилище испытывает нагрузки намного серьезнее, и функцию оно выполняет более сложную. И хорошее удилище стоит недешево – это правда. Вот катушку для ловли голавля можно применять самую что ни на есть произвольную, просто вмещающую весь нахлыстовый шнур и 50 м бэкинга 20 lb.

Путешествие – это состояние души

Обожаю писать статьи в поезде. Вот и сейчас, устроившись на нижнем боковом сиденье в скором поезде «Санкт-Петербург – Ростов», я делаю эту статью. Это так замечательно - описывать опыт, полученный в каких-то путешествиях, находясь опять в поездке. Я никогда не мог долго усидеть на одном месте и всегда считал, что путешествия – это состояние души. Новые края, новые люди, новые события – всё это, несомненно, украшает и разнообразит нашу жизнь.

Где-то надолго остановиться и обустраивать свое уютное гнездышко – это, конечно же, хорошо, но движение и поиск – это уже удовольствие другого порядка. Кто-то со мной не согласится, и это здорово – ведь все мы такие разные… Такое вот вышло у меня лирической отступление.

О нахлыстовом шнуре

Но вернемся к теме статьи и продолжим описание правильной снасти для ловли голавля. Напомню, что речь мы ведём о рыбалке на реках в рубежное между зимой и весной время. Но прежде чем описать нахлыстовый шнур, расскажу об уходе за ним и правильной его эксплуатации.

Не ленитесь смазывать ваш шнур специальными средствами для его обработки. Они предназначены как для длительной сохранности шнура, так и для хорошего его скольжения по кольцам. При интенсивной ловле в холодное время лучше обрабатывать шнур перед каждой рыбалкой. Это продлит срок его службы, позволит делать более дальние забросы с использованием приемов двойной тяги и выстреливания. А пересохший шнур быстро растрескивается, в микротрещины попадает вода - и шнур из плавающего превращается интермедийный или слабо тонущий. Как только это происходит, никакими средствами его уже не спасти, придется заменять новым.

Теперь - о подборе шнура. Чаще всего следует выбирать его на класс выше удилища. Только на некоторые очень мягкие удочки лучше ставить шнур, что называется, класс в класс. А что же до удилищ, на которых указано два класса, то это обычно пишется на самых недорогих моделях, которые, повторюсь, я не советовал бы приобретать. Но если уж вы решили начать с бюджетной снасти, то и ладно, но в таком случае шнур подбирается по большему классу, обозначенному на бланке.

Существуют шнуры короткотелые, со стандартной длиной головы и длиннотелые. Для 2-го и 3-го класса, который я рекомендую для нашей непростой ловли, эта длина будет соответствовать примерно 5 – 6, 7 – 8 и 10 – 11 метров.

Стремитесь овладеть спей-забросами

Я рекомендую нахлыстовикам, которые только начинают осваивать технику забросов, брать шнуры со стандартной длиной головы – 7 – 8 м. Они позволят делать как кольцевые забросы, так и забрасывать из-за головы. Да, короткотелый шнур способствует вроде бы более легкому забросу, особенно из-за головы. Однако при совершенствовании техники и приобретении опыта нужно всё же переходить с него на среднетелый шнур, иначе техника станет заметно страдать.

В идеале, конечно же, лучше поработать с хорошим инструктором по забросам, при этом еще время от времени вновь встречаться с ним, чтобы подкорректировать технику. Длиннотелые шнуры – это то, что помогает опытным кастингистам выполнять различные виды забросов в самых сложных условиях. К одним из самых сложных относятся спей-забросы с использованием двойной тяги. Но если вы ими овладеете, то ваши возможности в плане облавливания самых сложных мест резко возрастут.

О лидерах и поводках

Если вы приверженец конических лидеров, то используйте очень эластичные плавающие модификации. Ставьте их только при ловле на сухую «мушку» по принципу «мертвый проплыв» или «мертвый проплыв с короткими стрипами».

В таком случае конический лидер не должен превышать полутора метров, а поводок, привязанный к нему, должен быть такой же длины. Диаметр поводка в зависимости от условий ловли - 0,14 – 0,18 мм, предпочтительно - флуорокарбоновый. «Мушку» можно привязывать как обыкновенным глухим узлом, так и методом «свободная петелька».

Конический поводок при ловле на чертящую по поверхности «мушку» или на «нимфу» и стример лучше не применять вовсе, а ставить простой поводок такого же диаметра на длину вашего удилища, соединенный с кончиком вашего нахлыстового шнура методом «петля в петлю». После частой замены «мушек» длина поводка, естественно, сокращается, и нужно не забывать её контролировать, вовремя заменяя поводок новым. При ловле голавля на «мушку» вообще нужно внимательно контролировать всё – ведь когда перестаешь это делать, это резко сказывается на результате ловли.

Тактика ловли ранней весной

Так кто же всё-таки разбудит первого весеннего голавля или даже голавля в конце зимы? Тот, кто выберет правильные места, снасти, тактику и технику ловли. И, конечно же, тот, кто подберет правильные «мушки».

Итак, вы на реке - в правильной экипировке, с правильной снастью и с хорошим настроением. В первую очередь обловите те же перспективные места, которые выбрали бы в период активного клева. Стоит больше задерживаться на местах с очень слабым течением, быстренько обрабатывать места со средним течением и пропускать точки с течением сильным.

Практически все уловистые участки в конце зимы и начале весны расположены под берегом, в затишках за упавшими деревьями. Их стоит облавливать настойчиво, отправляя сухую «мушку» по несколько раз одним и тем же путем. После того, как вы обловили точку одной из этих «мушек» - Stimulator, Caddis или Royal Wulff, можно попробовать подать небольшого «жука». Если и это не сработало, используйте «нимфы» и стримеры, но только не начинайте с них.

После зимы голавль еще сильнее

Только обловив все перспективные места таким вот образом, стоит пускаться в свободные эксперименты - идти, как говорится, вразнос. Но уже то, что вы на реке - первый, и пытаетесь поймать лобастого еще до того, как это начнут делать все остальные – уже замечательно. Я вот, начав когда-то с середины февраля и сделав немыслимое количество ошибок, добыл свой первый трофей только на второй рыбалке.

Вы же, мои дорогие читатели, если используете мой опыт, наверняка поймаете и на первой. Однако не думайте, что голавль, переживший долгую зиму, окажется слабым и к его вываживанию можно отнестись пренебрежительно. Он такой же сильный, как и всегда, а может - и еще сильнее. Это, вообще-то, рыба, заслуживающая всемерного уважения, и она стоит того, чтобы вникать в тонкости её ловли. Удачи вам на этом непростом, но удивительно интересном пути.