Старая Ахтуба и её отроги Алексей Коломиец | 4 марта 2020 г.

Если кто не знает, Волго-Ахтубинская пойма изрезана большим количеством стариц. Чаще всего это длинные петляющие ерики, имеющие еле заметное течение. На рыбалке такое течение не ощущается вовсе, но когда проезжаешь узкие места – видно, как тихонько идёт вода из трубы или по мелкому броду. Так вот, самый известный из таких ериков – Старая Ахтуба, он тянется почти через всю пойму.

Что интересно, ерики с таким же именем встречаются в пойме частенько. Например, у пос. Киляковка недалеко от города Волжского. Есть одноименный ерик, пересекающий грейдер Капустин Яр - Садовое. Это распространенное здесь наименование - подобно рекам с названием Песчанка или среди ериков - Гнилой и Золотой. Но знаменитая «Старуха», как нарекли этот ерик местные жители – одна.

Она ответвляется от основного течения Ахтубы на юг примерно в пяти километрах выше села Заплавное и менее чем в километре выше истока ерика Бугай. Течет сначала на восток, при этом русло делает множество извивов и разделений. За поселком Лопушок ерик поворачивает на северо-восток и впадает справа в старое русло Ахтубы между городом Ленинск и селом Царёв. А заканчивается Старуха у пос. Стасов.

Самое любопытное, что при большой длине Старой Ахтубы (почти 80-километровой) приехать в нужное место можно только с одной стороны. Ерик выделывает такие замысловатые повороты и слияния с мини-болотами и балками, что можно потратить весь имеющийся бензин, но в нужное место не попасть, если точно не знаешь дороги.

Особенности Старухи

Если кто-то из местных рыболовов скажет, что был на Старухе – это значит, что конкретное место абсолютно не указано, однако вполне понятно, что это ерик с проточной водой, а не глухое озеро. А если звучит фраза «Старуха - всклянь» - это говорит о том, что в пойму хлынула вода и очень скоро низины начнут переливаться. Старая Ахтуба течет практически параллельно Волге и Ахтубе, а во время паводка первой наполняется водой, принимаясь питать свой замысловатый бассейн, если так можно выразиться.

Ранней весной лед тает на Ахтубе быстрее, чем в пойменных водоемах, но зато и прогреваются мартовским солнцем ерики значительно быстрее. А значит, что клёв рыбы начинается раньше. А если принять к сведению, что осенью и зимой щука в конкретном месте Старой Ахтубы ловилась, ну или, скажем, зимовала, то пробовать ловить её спиннингом логично начинать именно там. Нерешенным остается лишь один вопрос – как туда проехать?

Мартовское солнышко греет землю и воду одинаково. На открытых ветрам местах почва просыхает быстрее. А там, где ямки или колея - под кронами деревьев, можно на машине соскользнуть в глубокую борозду - и начинать вспоминать витиеватые непечатные выражения, начинающиеся обычно словами «зачем» или «какого». В этой ситуации я могу посоветовать не столько концепцию поведения, сколько некоторую стратегию выбора направления движения.

Лично у меня она проста – в такое время я езжу только в знакомые мне места, где я наизусть знаю все ямки, гатки и их объезды, а в машине, само собой, всегда припасен прочный буксировочный трос, хорошая лопата, топор и два домкрата. На крайний случай у меня есть телефоны местных трактористов. Правда, на своей «Ниве» я за 8 лет лишь однажды воспользовался их услугами. И только потому, что поленился объехать непонятный участок, который с виду «Ниве» переехать – раз плюнуть. Не переплюнула…

Советы смелым

В связи с вышеизложенным советую всем взять на вооружение еще два правила. Первое – быть осторожным и аккуратным водителем, второе – обязательно заправить полный бак бензина перед тем, как соваться в пойму. В узких местах на обратном пути вас может ждать засада в виде застрявшего «Уазика». Что делать? Надо объезжать, а это может быть далеко.

В общем, к подобным сценариям надо быть морально готовым. И обязательно иметь при себе зарядку для телефона или дополнительный аккумулятор для смартфона, который меня, например, выручал уже не единожды. Навигационные программы, как известно, кушают заряд телефонного аккумулятора жадно. А если на обратном пути у вас сядут телефоны – всё, ни трактора вам, ни навигатора.

Все эти намеки на приключения заставляют нас подумать о снастях, которыми придется ловить рыбу там, куда смогли проехать. Чаще всего я беру с собой четыре спиннинга. Один джиговый с тестом 7 - 28 г, это мой любимый диапазон для ловли в самой Ахтубе.

Бывает так, что доехать можно только до самой речки, а моста, к примеру, совсем нет или он не проезжабельный по каким-то причинам (плывущие льды его покорежили или что-то еще).

Ну и есть на реке свои затоны, которые после распаления льда могут привлекать хищника, например, вытеками талой воды из поймы. Второй спиннинг – для ловли джигом в стоячей воде. Обычно на Старой Ахтубе это 7 – 13, а чаще 9 - 11 г. На этот спиннинг у меня больше всего надежд, о чём я расскажу ниже. Третий спиннинг – это что-то твичинговое. Бывают моменты, когда щука обнаружена на мелком участке и её, конечно же, лучше ловить воблерами. Четвертый спиннинг – ультралайтовый. Им я пользуюсь в марте очень редко, но пару раз пожалел, что не взял с собой сверхлегкий арсенал.

Всё, приехали… Здравствуйте, девочки!

Вот так, перечислив множество вариантов, которые помогут спасти рыбалку в принципе, можно уже поговорить и о самой Старой Ахтубе. Существует расхожее мнение, что рыбы в Волго-Ахтубинской пойме так много, что не поймать её может разве что ленивый. Отчасти можно согласиться. Рыбы, действительно, пока еще хватает. Но есть несколько принципиальных моментов, которые мало кто берёт во внимание.

Первый момент – пойма (имеется в виду север Прикаспийской низменности) – она огромная и имеет площадь приблизительно 1,5 тыс. кв. километров. Расстояние от Ахтубы до Волги в среднем 20 км, от Заплавного до Пологого Займища - около 75 км. Наивно полагать, что в каждом пойменном водоеме много рыбы, если вообще есть. Самое главное – в Старой Ахтубе она точно присутствует, но в каком месте?

Второй момент – отсутствие дорог. Есть только так называемые грейдеры (насыпные земляные валы) и наезженные колеи по лугам. То есть, даже если мы располагаем информацией, что рыба в каком-то месте точно есть – не факт, что туда можно проехать. Зависит от машины, от водителя, от состояния местных мостов и самого грейдера.

Третий момент – зимой случаются заморы. Старой Ахтубы это не касается, но её отроги (ответвления, глухие заливы и т.п.) могут пострадать – часть рыбы там может задохнуться. Летом существует другая напасть – пересыхание, но не будем пока это рассматривать. И если не перечислять банальные вещи типа неудобных погодных условий, последний момент, часто превалирующий – пассивность рыбы. Вот нет поклевок - и всё! Такое впечатление, что в водоеме просто нет рыбы!

Наверное, я слишком подробно описываю специфику мест, куда, быть может, читатель никогда не приедет, однако очень много россиян если и знают Ахтубу и Волго-Ахтубинскую пойму, но только летом. Я уверен, те пейзажи, которые окружают нас в марте – должны взволновать многих: отсутствие прессинга, гнуса не видать, подводных зарослей и листвы нет, прозрачный лес и только-только вылезшая весенняя травка.

Может показаться, что это просто лирика, но нет. Именно осознание того, что я уже соскучился по весне, по спиннингу и готовность к тому, что рыбе плевать на мою лирику – я стараюсь сгладить впечатления от тотального бесклевья вдумчивым джиггингом. Я беру не что-то универсальное, а заточенный под конкретные условия спиннинг - и просто получаю удовольствие. При этом не охочусь за поклевками, не стараюсь уйти от нуля. Я с тайной надеждой жду крупную рыбу. Ожидание вялой, но увесистой поклевки меня не покидает весь день. Ведь вода может прогреться к обеду или к вечеру. Пробуждение природы происходит неразличимо для нашего глаза и, очень часто, незаметно для наших приманок…

Поролон или силикон?

Этот вопрос стоит особо остро аккурат в период редких поклевок. И у меня нет никаких рекомендаций по этому поводу, кроме одной. Надо ловить на то, чему сам веришь. Ни разу в моей практике не встречалась ситуация, когда кто-то в марте рядом со мной ловит одну за другой на какую-то конкретную приманку, а у меня - пусто. Чаще меня облавливали или я был лидером только потому, что просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

И всё же кое-какой выбор мною приманок существует. Чаще всего это комбинация нескольких моих субъективных решений. Например, мне всегда казалось, что по холодной воде эффективнее всего работают поролоновые «рыбки» черного цвета. Я не знаю объективных причин, вызвавших во мне это убеждение. Наверное, те редкие поклевки, которые случались у меня, в большей мере ассоциируются с черными цветами. Сначала я свято верил не столько в черный цвет, сколько в сам поролон.

Затем принципиально искал силиконовую приманку, которая - по второму моему убеждению - должна работать в стоячей воде по щуке лучше. Мне показалось, что я нашел такие твистеры, и они снова были черными ну или очень темными.

Если говорить о размере приманки – почти всегда это что-то мелкое. Опять же, моё предубеждение, что хищник скатывается зимовать в те же места, куда сплывается малёк и уклейка со всей округи. Поздней осенью и зимой чаще всего именно подобную мелюзгу наблюдаю в желудках щук и судаков. Ну и миниатюрная приманка предполагает более дальний заброс, более тонкую «плетенку» и более торчащие крючки, которые иногда награждаются бонусом в виде карася или сазанчика. Но подобное случается всегда, и конкретно к марту не относится.

Март – время первых испытаний

Что касается ловли на воблеры, то в подавляющем большинстве случаев первыми в воду летят новинки, без которых с московской рыболовной выставки приехать весьма проблематично. В позапрошлом году весна к нам заявилась только в начале апреля, и из воблеров у меня выстрелил Storm Twich Stick 65.

В прошлом году в фавориты выбились воблеры торговой марки Usami. Изначально я ловил только белого хищника крэнками этого бренда (Purin, Namida, Spicy Crank) - и они заметно потеснили мой устоявшийся набор. Затем зимой в мой арсенал ворвались балансиры Usami Dansa всех размеров и очаровашка Usami Wasabi Vib 52S.

В прошлом марте я показывал щукам Usami Kumo и Taidana. Говорить про них, что они «выстрелили», пока рано, но оба воблера уже со шрамами. В этом сезоне зима чисто условная - и наверняка март будет открыт для спиннинга. Вот и посмотрим, какие воблеры кого потеснят в моей рабочей коробке. Ну и кроме воблеров-минноу хочу попробовать раттлины - весной никогда на них не ловил, хотя всю зиму предпочитаю их балансирам.

Философия незнакомого водоема

Хочу поделиться своими мыслями по поводу поведения тех или иных людей на конкретном водоеме. Не секрет, что в дружеской группе рыболовов обязательно присутствует тот, по чьей наводке все приехали в это конкретное место. Он всю дорогу что-то рассказывает об этом водоеме. Мы все ему верим… Но не берем во внимание тот факт, что этот Дерсу Узала больше нас скучает по данному озеру. И я придумал, как этим можно воспользоваться!

Зная, что ранней весной клёв капризный (если он вообще есть), исследовать рельеф дна незнакомого водоема – только время терять. Скорее всего, в следующий раз я поеду в другое, знакомое мне место, ведь солнышко так и светит, ветер так и дует, всё подсыхает буквально на глазах. Ну и зачем мне новое озеро, если душа просится к родным пенатам? А если так, то наиболее вероятно поиметь редкую поклевку как раз там, где начал ловить сам проводник. Ведь он наверняка начнет пытаться поймать рыбу там, где уже когда-то клевало.

В этом месте просто нужно подольше задержаться, не торопиться, вдумчиво перебрать приманки. Такая тактика чаще всего приносит хоть какие-то плоды. А «хозяин водоема», находясь во власти чувств, убежит, скорее всего, ловить рыбу в другие места, но скорее из-за того, что просто хочет по максимуму насладиться сладостными воспоминаниями. Ведь он тоже рад весне и спиннингу…

Я рассказал этот сценарий от собственного имени, хотя сам не раз бывал «хозяином водоема». И видел, как на «моём» уловистом месте кто-то вытаскивает единственную за весь день хорошую щуку. И еще больше радовался этому факту, чем своему улову.

Судак или щука?

Это чуть ли не самый главный вопрос, который приходится решать каждый год на мартовских рыбалках со спиннингом. Судак - оно, конечно, весьма желательный трофей. Но щука ведь с икрой! А это деликатес, каких еще поискать. Казалось бы, икряную щуку можно встретить еще и в апреле, однако ранняя весна в пойме диктует зубастой свои правила. Я однажды наблюдал, как щука терлась в мелководном заливе, в то время как основной ерик еще был покрыт пористым льдом.

Каждый раз я сталкиваюсь с дилеммой, кому отдать предпочтение, судаку или щуке – и каждый раз ответ один: я хочу и то и другое. По этой причине я всегда ставлю поводок из струны и не верю, что судак его боится. Очень часто судак и щука в марте ловятся в одних и тех же местах. Это выходы из ям и не очень мелкие плесы, где хоть как-то можно джиговать 9 – 11-граммовыми грузами. Там, где перестают работать эти грузы, чаще всего начинаются водоросли. Там может стоять мелкая щучка и окуни, но они мне не интересны. Я ведь за зиму не по ним соскучился.

Также есть у меня одно наблюдение, подтверждение которому я ищу каждый год. Фактов немного, поскольку редко удается порыбачить именно в том месте, где я столкнулся с этим. Короче говоря, мне кажется, что самая крупная щука выходит из ям и начинает реагировать на приманки позже остальных товарок. То есть, если уже вовсю поклевывает щучка в прогретой воде мелководного залива или участка ерика, то самая крупная щука из всех пойманных почти всегда попадется около ямы и на джиг.

С судаком же пока нет четкой картины поведения. Я примерно понимаю, как он ведет себя перед нерестом в малых речках, впадающих в Цимлянское водохранилище. На нерест идут крупные самки, за которыми потом приплывают более мелкие самцы. А что они делают в марте в таких ериках, как Старая Ахтуба – остается загадкой. Абсолютно уверен, что судак ищет места для нереста такие же, как и в малых речках. Это рельеф в виде всевозможных ступенек, причем вне зависимости от глубины. Подобные кочки и ступеньки я частенько ощущал спиннингом во время проводки и наблюдал зимой с помощью подводной камеры.

Взяв это на вооружение, я стараюсь облавливать подобный рельеф с разных сторон, благо чуткая снасть, о которой я писал в самом начале, позволяет это делать. Звучит банально, но я топчусь на одном месте, только перехожу по берегу метров пять – десять влево и вправо. Часто кажется, что всё это - мертвому припарки, поскольку не клюет ни у кого. Но буквально в этом году подводная камера мне показала, как выглядят кочки и бугорки под водой.

Теперь я точно знаю, что шагнуть пару метров в сторону – и траектория приманки уже будет иной. Ну и я уже неоднократно писал в своих публикациях, что очень часто необходимо добрасывать до заветной бровки и буквально стягивать приманку с этой ступеньки. В этом случае необходимо знать о такой бровке и уделять ей максимум времени. А если коротко охарактеризовать наши ранневесенние уловы - не надо в марте ждать от хищника осенней активности. Его надо уговаривать, а точнее - вымучивать.

Многие ерики нашей поймы подобно Старой Ахтубе являются условно-проточными. И ловля в них идентична тому, что я здесь описал. Но все эти ерики - поуже, причем заметно, и, как правило, текут перпендикулярно Старухе. От Ахтубы в сторону Волги или наоборот. Они также имеют свои отроги, заливы и локальные ямы. Но именно Старая Ахтуба - их старшая сестра. Строгая, несговорчивая и любимая...