Живцовый спор Алексей Фалалеев | 27 февраля 2020 г.

…Изначально-то ни о каком споре не шло и речи. Прикинув, когда у нас совпадают выходные, мы с братом запланировали очередную жерличную рыбалку. Традиционно мы не берем покупного живца (как правило, зимой в магазинах продают небольших карасиков, которые, по моему мнению, бывают не слишком активны в холодной воде, а больше подходят для ловли на жерлицы летом), поэтому перед каждой такой рыбалкой сами стараемся наловить мелкой рыбешки с запасом.

В этот раз мы собирались ставить жерлицы на новом для нас пруде, поэтому вопрос запаса живца представлялся очень актуальным. Брат раза три выезжал на различные водоемы, но там или клевало плохо, или размер пойманных рыбешек оказывался слишком большим, чтобы использовать их в качестве живцов. И накануне запланированного выезда он заявил, что живца недостаточно, чтобы вдвоем полноценно рыбачить на жерлицы.

Я думал недолго. Недалеко от моего дома располагается прудик, в котором весьма неплохо поклевывал некрупный ротан. Я вообще-то знаю несколько водоемов, где у нас ротан ловится до нового года и даже в январе, но потом его жизнедеятельность приостанавливается. А тут или из-за близости к городской инфраструктуре, или еще по какой причине, но и во второй половине зимы при должном упорстве можно рассчитывать на какой-то улов. Потратили с братом пару часов перед работой - и в итоге стали богаче на пару десятков живчиков.

Я как-то уже писал в «СР», что использование нетипичных живцов может помочь вернуться с водоема с уловом. И хотя я имел неоднократный опыт, когда на ротанчиков, линьков, вьюнов и ершей клевала и ловилась хищная рыба, но те случаи были разовые, экспериментальные, да и нестандартных живчиков я, как правило, использовал параллельно с привычными плотвицами, окуньками и сопочками. А тут я представил, как будет здорово и интересно, если брат будет ловить на традиционного живца, а я исключительно на своего, непривычного.

Александр, естественно, предложил использовать ротанчиков по остаточному принципу и поделиться своими запасами плотвы и окуней, но тут я был неумолим - эксперимент есть эксперимент. К тому же у меня имелись свои соображения по поводу ротанов в качестве живца для ловли щуки (фото 1), основанные на личном опыте и наблюдениях при их использовании.

Прибыв на новый пруд, мы разошлись по льду. Промер глубин в первых лунках дал ориентировочную картину места ловли. Хоть мы и не рыбачили здесь ни разу, но достаточно быстро сориентировались, какие глубины тут превалируют, где трава, где чистые участки дна, как спланировать расстановку живцовых снастей.

Если спросить рыболова-жерличника, какую рыбу он считает самой удачной в качестве живца, то, предположу, что он назовет плотву, или как её еще называют – сорогу (фото 2). Причин тому несколько.

Во-первых, это доступность данной рыбешки. Плотва водится повсеместно, и поймать её можно как в прудах, озерах, карьерах, так и на реках, равно как на течении, так и в заливах, затонах и старицах. Ловля её элементарна. Если вы закормите лунку манкой, панировочными сухарями, перемолотыми отрубями, покупными прикормками, то, вернее всего, именно плотва первой отзовется осторожной поклевкой на предложенную ей небольшую мормышку (как правило, темного цвета), наживленную мотылем, опарышем или тестом.

Добычлива ловля плотвы и на зимние поплавочные удочки, когда вместо мормышки используется крючок с мотылем или небольшим червячком на леске с грузиком-дробинкой. Надо только время от времени небольшими порциями прикормки удерживать рыбу под лункой.

Во-вторых, это заметность плотвы и её привлекательность. Да, она именно привлекательна для хищной рыбы. Активная щука, даже издали заметив серебристую рыбешку, не может отказать себе в удовольствии покуситься на неё. И в-третьих, плотва достаточно живуча и способна продолжительное время исполнять роль живца. Поэтому-то она так ценится рыболовами-жерличниками.

…Жерлицы мы расставляли по собственному усмотрению. Когда вы только знакомитесь с местом, то перемещением снастей стараетесь нащупать интересные точки ловли. Как водится, я начал с повсеместного охвата различных мест, отталкиваясь от глубины. Несколько жерлиц поставил недалеко от берега, рядом с травой. А другую часть разместил ближе к середине пруда, на глубоких его участках.

Были у меня мысли по поводу именно этих жерлиц, но ими я пока не спешил делиться с братом. Саша действовал примерно по такому же сценарию: выбрав по наитию участок, он устанавливал две-три живцовые снасти недалеко друг от друга (фото 3), после чего переходил к соседней точке. Это оправданно, поскольку если какой-то участок начал бы «работать», то это было бы очевидно - и тогда можно усилить это место еще парочкой жерлиц, перенеся их оттуда, где они долгое время молчат.

Разница между нами была, пожалуй, лишь в использовании разных живцов. Вроде бы его плотвицы и окуньки выглядели приоритетней, но я не торопился с выводами, т.к. рыболовный день еще только начинался.

Самой массовой и, если хотите, народной зимней рыбой я считаю именно окуня. Вспомните, что стоит установиться даже не самому прочному ледовому панцирю, как именно окунек становится той рыбкой, которой рыбаки как открывают, так и закрывают сезон твердой воды, повсеместно таская его во весь этот период. Ловят его зимой в огромных количествах. Мне кажется, летом его добывают намного меньше, но вот зимой окунь – один из целенаправленных объектов ловли.

Если нашли хорошую точку, то полосатый хищник что на «безмотылку», что на мормышку, что на блесну с балансиром активно клюет весь световой день. Окунь, особенно некрупный, - это стайная рыба, поэтому зацепив одного «полосатика» можно рассчитывать, что и остальные окуньки из этой группы заинтересуются вашей приманкой. Естественно, используют окуня и в качестве живца (фото 4).

Он вроде бы и не такой заметный, если сравнивать с плотвой, но хищная рыба его любит. Опираясь на собственный опыт ловли, могу сказать, что окунь менее живуч, чем плотва. Да, в первые минуты после установки жерлицы окунь-живец очень активен, но достаточно быстро утомляется и теряет бойкость. И не столько факт нахождения на крючке губителен для него, сколько состояние воды: при затхлой, пахнущей воде он засыпает довольно быстро, в то время как если вода чистая, то может сохранять активность в течение всей рыбалки.

…Стоило солнцу подняться над горизонтом, как начался явный «выход» щуки. Что это такое? Это когда, как по команде, хищницы в разных точках водоема начинают «зажигать» флажки ваших жерлиц, обозначая готовность клевать и ловиться. Разумеется, неплохо и когда в течение дня щука поклевывает единичными сработками, но, поверьте, именно «выходы» – самый смак зимней живцовой ловли!

Вы видите, как одновременно «выстреливают» сразу несколько жерлиц, бежите, проваливаясь по колено в снегу, на пределе сил от одного флажка к другому, а вытащив рыбу, тут же бросаете её на лед и мчитесь к следующей сработке. Именно так поступал сейчас мой брат. Выходило, что его живцы оказались намного привлекательней, чем мои - ведь на одну мою холостую поклевку он по завершению «выхода» смог насчитать пяток подъемов своих флажков.

Видя мою растерянность, Саша опять предложил поделиться своим живцом, но я вновь отказался. Не то чтобы мне не хотелось насладиться щучьими поклевками, но просто я верил в своих ротанчиков, в глубине души надеясь, что они смогут удивить нас по итогам дня.

Не буду подробно писать в рамках этого материала, кто такой ротан, где водится и на что ловится, а посвящу отдельную статью этой интересной рыбешке. Сейчас же остановлюсь на вопросе использования ротана именно в качестве живца. Повторюсь, щуку на него я ловил, но больше по случаю. А еще неоднократно использовал мелких ротанчиков, когда ловил на них ротанов покрупнее.

Весь этот опыт помог мне определить выгодные стороны использования ротана в качестве живца. Прежде всего, это его распространенность и доступность в плане поимки. Многие считают ротана сорной рыбой, оправданно полагая, что, попав в водоем, он стремительно плодится и занимает подводные угодья. По этой самой причине, кстати, если вы рыбачите на ротана, не отпускайте его в тот водоем, где ловили.

Лично я всех неиспользованных ротанчиков выпускаю либо туда, где их наловил, либо в любой другой водоем, где водится эта рыба. Один-два ротанчика, потерянных при поклевках во время рыбалки, уверен, погоды на водоеме не сделают, но вот десяток-другой этих рыбок вполне могут постепенно скорректировать картину, особенно если такие рыбалки в этом месте у вас будут не единичными.

Второй момент – это его окраска. Вроде бы и неприметный коричневый камуфляж, но если живец находится на открытом участке и не прячется в траву – рыба его замечает. Что касается активности и живучести, то в период глухозимья он вполне терпимо будет чувствовать себя даже в воде, насыщенной продуктами разложения подводной растительности.

И это, я считаю, самое явное преимущество использования ротана в качестве живца. Плотва, окунь, подлещик, сопа – они достаточно быстро засыпают, если вода, что называется, пахнет. А ротану всё нипочём - он остается живым и активным (фото 5).

…Когда перевалило за полдень, казалось бы, что можно поставить жирную точку в нашем с братом живцовом споре. Однозначно и с явным преимуществом выигрывал он - ведь насладившись неоднократными поклевками и поймав несколько зубастых (фото 6), Александр мог полновесно утверждать, что его привычные живцы лучше. Что я мог противопоставить ему? Несколько сработок?

Одного «шнурка», который скорее по любопытству обратил внимание на моих живцов? Ну да, ротаны оставались живыми и бодрыми весь день, в то время как окуней и плотву приходилось периодически менять, но в принципе это не имело никакого значения. Но я всё же ждал завершения рыболовного дня. Не в том плане, что хотелось поскорее закрыть эту страничку рыболовной истории - нет, я всё еще на что-то надеялся, опираясь на свой опыт ловли на жерлицы.

Разумеется, далеко не всегда, но бывает, что именно в сумерках надвигающегося вечера выходит кормиться крупная щука. Об этом знают многие рыболовы, но немногие могут позволить себе попробовать половить крупняк. Хотя кто-то рыбачит до полной темноты, собирая свои снасти уже с помощью подсветки. А кто-то ночует на водоеме в палатке или на берегу в машине, а активность щуки отмечают периодическими проверками снастей при помощи фонарей.

Пожалуй, лучше всего местным жителям, поселение которых находится в непосредственной близости от водоема. Оставят жерлицы с вечера, а утром, выспавшись, их проверяют. Однако в этом случае есть вероятность, что крупная щука, попавшись, или порвет леску, или забьется в коряги. Так что если вы имеете желание попробовать поймать крупную щуку, то лучше поступиться возможностью хорошо выспаться, сделав акцент на периодические проверки своих снастей в течение ночи.

Никто не скажет, что крупная рыба обитает и ловится только на глубине – в рыболовной практике достаточно примеров, когда такая рыба ловилась и на мелководных участках. Но всё же, возможно на уровне интуиции, мы понимаем, что большие глубины притягивают большую рыбу.

Точно так же думал и я, когда нацелено устанавливал некоторые свои жерлицы на глубоководные участки водоема. Мало того, я намерено располагал живца-ротана очень невысоко от дна. Зачем? Возможно, в этом были отголоски общепринятого мнения, что крупную глубинную щуку называют еще и донной. А если на практике, то на основании своих наблюдений, когда трофейные экземпляры у нас нередко клевали именно на самой глубине.

По идее, в первую очередь губительному влиянию гниения водной растительности подвергаются именно прибрежные мелководные участки водоемов, где присутствует основная масса травы, но, как показал мой опыт, и на глубине, у дна, живец достаточно быстро засыпает. Поэтому его мы ставим обычно вполводы или ближе к поверхности.

То, что на этом водоеме на глубине живец чувствует себя некомфортно, подтвердил и брат – его живец очень быстро погружался в сон - и брату приходилось ставить его повыше и периодически заменять. (Александр, зная не понаслышке о повадках сумеречной щуки, после обеда перенес несколько своих жерлиц ближе к середине пруда на глубину.)

В отличие от брата, я в этот раз был уверен в своем живце, ведь, как показали неоднократные проверки, тот чувствовал себя если не прекрасно, то вполне приемлемо. Да, может, становился не таким бойким, но был живым и подвижным. Поэтому когда у меня «выстрелили» сразу две глубинные жерлицы, я лишь самодовольно усмехнулся – очень походило на то, что мой план сработал. На первой жерлице живец оказался целым и невредимым, без следов нападения.

Что ж, достаточно знакомая ситуация. Вроде бы стоит снасть, молчит, а потом вдруг вхолостую срабатывает – это значит живец, обычно достаточно крупный по размеру, первым заметил опасного хищника - и, попытавшись спрятаться от него, в отчаянном рывке «зажег» флажок. А вот на второй жерлице катушка неспешно раскручивалась – стало быть, щука клюнула по-хорошему. Вот она – финальная поклевка!

Процедура вываживания зацепившейся хищницы вполне могла претендовать на отдельный захватывающий рассказ, но, поверьте, если вкратце – с лихвой компенсировала те эмоции, которые я не получил в течение дня ловли. Щука попалась хорошая, крупная (фото 7), поэтому по итогам дня мы с братом пришли к решению, что наш живцовый спор закончился боевой ничьей, а я для себя отметил, что на будущее вполне можно подумать о ночной жерличной ловле. И как вариант – это использовать ротана в силу его живучести в качестве живца для крупной глубинной щуки. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Примером этой запоминающейся рыбалки я хотел показать, что не всегда стоит двигаться в общепринятой колее правил рыбной ловли. Да, вполне вероятно, что на вас будут смотреть с удивлением, если вы преподнесете нечто новое, что не принято в этом месте или в это время. Ну и что? Уж что-что, а рыбная ловля – это именно то увлечение, где должно быть место экспериментам и поискам новых решений.