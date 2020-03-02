Отсекая мелочь Дмитрий Волгин | 2 марта 2020 г.

Начало календарной зимы практически на всей территории России по праву можно назвать аномально теплым. В Поволжье столбик термометра редко опускался ниже отметки в минус десять градусов по Цельсию, а вот температура выше нуля держалась значительно чаще. На водоемах с течением льда практически не наблюдалось. Волга в черте Нижнего Новгорода и вовсе не замерзла. Такие природные аномалии радовали любителей зимнего спиннинга, но огорчали рыболовов-зимников, совсем не готовых к такому повороту событий.

Самые отчаянные любители подледного лова практиковали рыбалку на небольших прудах и озерах, делая лунки с помощью пешни. Остальные же, как и я, перекладывали снасти из одного угла квартиры в другой, мечтая почувствовать сопротивление крупной рыбы и услышать звон натянутой лески. Тем не менее, они не рисковали своей жизнью и здоровьем ради улова.

Традиционно каждый зимний рыболовный сезон я открываю на карьерах и прудах, когда на их поверхности образуется безопасный лед. Как правило, эти рыбалки не трофейные, а предназначены лишь для снятия рыболовного зуда или для смены жизненной обстановки. Ловится на них лишь спортивный окунь и мелкая плотва.

Самые перспективные зимние рыбалки у меня обычно начинаются ближе к Новому году и, как правило, на Большой воде – реках Волге и Оке и Горьковском водохранилище.

Обычно я практикую ловлю хищника на искусственные приманки, в основном – балансиры, и предпочитаю активный поиск рыбы. Очень часто на таких рыбалках я покрываю большие расстояния по заснеженной водной глади. Далеко не всегда эти рыбалки венчаются успехом, но те моменты, когда я нахожу рыбу или рыба находит приманку, запоминаются если не навсегда, то надолго.

В эту зиму Горьковское водохранилище сковывало льдом несколько раз. Первые зимние рыбалки на нём результатов не принесли. Скорее всего, виной была частая смена температуры и давления. Хищник не показывал своей активности вплоть до Рождественских праздников. Порою казалось, что его биологические часы встали. Тюльку, которая служит хищнику на водохранилище естественным кормом, он не гонял, находясь в полусонном состоянии.

Пробраться к дальним гривам и свалам, где обитал стайный хищник, было практически невозможно из-за опасной ледовой обстановки. Да и в этих местах ловился он штучно и эпизодически. До наступления похолодания окунь держался вдоль берегового коряжника на глубинах около двух – двух с половиной метров. На балансир он попадался редко. От полного пролета рыбалки спасала лишь «безмотылка», которая воздействовала на рыбу магическим образом.

После первых холодов пройти к местам, отмеченным у меня в навигаторе как «уловистые», было уже безопасно, и я отправился на разведку. По карте глубин, сохраненных в навигаторе, я без труда вышел к прошлогодним уловистым точкам. Окуня пришлось искать на глубинах около трех - четырех метров. Я находил предполагаемый свал, по эхолоту определял перепад глубин между соседними лунками, бурил вдоль свала серию лунок с шагом в пять метров и методично облавливал разные горизонты воды.

Активный окунь практически всегда занимал нижний горизонт или стоял на глубине около метра от дна. Из-за скачков давления иногда он поднимался к поверхности льда и ловился прямо подо льдом. В любом случае стайный хищник держался ближе к ракушечнику. Именно там наблюдалось больше всего поклевок.

Пяти или шести взмахов удильником оказывалось достаточно, чтобы понять есть ли в свежепробуренной лунке активный хищник. Если приманка попадала в его поле зрения – то атаковал её практически мгновенно и, как правило, заглатывал целиком.

По моим наблюдениям балансиры длиною 5 – 6 см работали лучше более коротких или длинных моделей. Я предположу, что именно такой размер малька преимущественно интересовал хищника. Балансир соблазнял на поклевки гораздо более крупного по размеру хищника, чем того, который ловился на «безмотылку». Самые тяжелые и крупные балансиры отсекали мелочь и работали лучше на глубинах около пяти метров.

Что касается цвета приманок, то практически всегда работали балансиры натуральных расцветок, имитирующие естественный окрас малька, а также яркие провоцирующие тона. Определенный процент эффекта достигался при частой смене приманок разных цветов.

По характеру поклевок окуня у меня сложилось мнение, что рыба постоянно находится в движении, хотя при извлечении на поверхность на её теле частенько виднелись мелкие пиявки. Перемещения хищника по акватории связаны прежде всего с миграцией тюльки, которой он активно питается, готовясь к зимовке. Часто этот факт подтверждался тем, что в пасти извлеченного из воды хищника торчала та самая тюлька.

Что касается активности окуня, то по моим наблюдениям пик клёва приходился на предрассветные часы и послеобеденное время. Обычно я наблюдал два выхода рыбы. Первый длился с девяти до десяти утра, второй - с часу до трех дня.

В четвертом часу дня начинало темнеть. Клёв, как правило, ослабевал. Окунь брал приманки менее охотно и предпочитал балансиры ярких цветов.

Чтобы раззадорить пассивного хищника на атаку приманки, я нередко использовал разные хитрости: то насаживал на тройник яркие цветные кембрики, то маленький силиконовый шарик, имитирующий икринку. Окунь воспринимал обманки как корм и спешил отнять его у конкурента - рыбки-балансира. И если балансир атаковали только крупные особи, то обманка часто провоцировала на поклевку мелочь.

С момента полноценного открытия сезона до настоящего времени прошло более десяти рыбалок. Подводя их итог, хочется отметить, что крупная рыба в водоемах есть. Да, её стало меньше, и найти её стало труднее. Но есть проверенные методы поиска и ловли. Прагматично применяя их, можно очень быстро достичь результата на рыбалке. Главное уметь искать рыбу, подбирать к ней ключик! И уж тогда по праву ловить трофеи.