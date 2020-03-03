Ловля «по дыркам» Константин Кузьмин | 3 марта 2020 г.

Я вообще люблю ловить рыбу в неудобных местах. Оно и само по себе интересно, но важнее то, что очевидно удобные точки испытывают высочайший прессинг, а потому – постоянно выбиваются и зачищаются. Сегодня мы поговорим о ловле там, где ни один нормальный спиннингист не станет этого делать ни при каких обстоятельствах.

Такие разные точки

Помню, много лет назад мне достался толстенький справочник-путеводитель «Охотникам, рыболовам, туристам Всеармейского военно-охотничьего общества». В нём по-военному четко описывались угодья рыболовно-охотничьих баз Министерства обороны. Что запомнилось, так это повторявшаяся не раз формулировка: «Имеется немало мест, удобных для ловли спиннингом».

Уже тогда, лет почти сорок назад, это фраза вызывала у меня недоверие. Даже мой очень ограниченный на тот момент опыт говорил о том, что на комфортных для ловли точках поимки рыбы случаются существенно реже, чем оно, чисто по простой логике, должно было бы быть. Причем рыба на такой точке зачастую есть, но она каким-то «звериным чутьем» понимает, что её там пытаются поймать - и поэтому клевать наотрез отказывается. Самый показательный пример такого рода – жерех. Он «лупит» то и дело в каком-то компактном месте, но – хоть обкидайся! – не берёт. Рыболовы на такой «красивой» точке сменяют друг друга, однако результат у всех одинаков. Нет, исключения, конечно, случаются, но редко…

Потом мне, правда, подумалось, что выражение из путеводителя, наверное, больше касается отдаленных, труднодоступных угодий, где рыба крайне редко сталкивается с посягательством на свою жизнь со стороны рыболовов - и потому не столь хитромудра, как в наших краях.

Я же – живу в крупнейшем мегаполисе Европы, и существенное большинство моих рыбалок проходит в радиусе примерно до полусотни километров от стен Кремля. Здесь соотношение претендентов на поимку рыбы и масштабов акватории, где эта бедная рыба вынуждена жить, - какое-то превышающее все разумные пределы. Соответственно, удобные для ловли места, где еще и клюет, можно найти разве что на платных прудах. Но я – определенно не отношусь к числу любителей этого типа водоемов. Поэтому мне не остается ничего иного, как в выборе мест для рыбалки делать акцент на неудобные точки.

Темы неудобных точек я уже несколько раз касался в своих публикациях. Но сегодня мне бы хотелось рассказать о ловле в «самых неудобных» - тех, которые я и сам еще относительно недавно проходил мимо, поскольку ни один нейрон в глубине сознания не делал намека на то, что там в принципе есть резон опустить в воду приманку.

Мексика. Отдаленная аналогия

Десять лет назад мы принимали участие в чемпионате мира по ловле басса, который проходил на мексиканском водохранилище Эль Кучийо. В третий игровой день я выступал в роли судьи у одного из экипажей хозяев турнира. И много чего насмотрелся.

При создании этого искусственного озера все деревья и кусты, попавшие в зону затопления, были оставлены стоять на корню, поэтому на акватории имелось немало участков «подводного леса». Именно на их облове строилась основная тактика мексиканского экипажа.

Что сильнее всего впечатлило - это то, что оба спортсмена не ловили вокруг да около кустов, а отправляли свои приманки в самую их гущу. Собственно, по отдельным видео этот технико-тактический прием был мне знаком, но одно дело – наблюдать это на экране, другое – на месте живьем.

Мексиканцы, медленно перемещаясь вдоль линии кустов, пролавливали каждый из них. И нет-нет да вылавливали из скопления веток басса. Я тогда еще задался вопросом: а насколько такая техника применима у нас?

В принципе, мы ведь тоже ловим на участках с затопленным лесом на наших водохранилищах – протаскивая и переваливая джиговую приманку через ветки и стволы. Но в нашем случае всё же «плотность древесины» поменьше, и мы ловим взаброс. У мексиканцев же посыл приманки на три-четыре метра едва ли вообще можно назвать забросом… Короче говоря, я увиденное запомнил, но без каких-то планов использования в родных краях.

По свежему следу

Как-то в ноябре я решил посетить одну протекающую в пригороде речку. Ночью прошел снежок, и, приехав на место, я увидел то, чего больше всего опасался. Свежие следы. А точнее – свежайшие. Человек прошел максимум минут за двадцать до меня. И это, судя по его остановкам, был именно спиннингист.

На относительно многоводной акватории в том не следовало бы усматривать сколько-нибудь критичную проблему. Но на мини-речке шансы увидеть поклевку у идущего вторым, по опыту, раза так в четыре ниже, чем у «первопроходца». «Плана Б» в смысле смены участка речки у меня не было – другие, они просто были не интересны. Поэтому я продолжил двигаться в том же направлении.

Шедший впереди – очень предсказуемо вставал на те же точки, на которые вставал бы и я. На одной из них он, судя по капельками крови на снегу, поймал щуку. Мой же настрой был упадническим. Но надо же искать какой-то выход…

То, что я стал делать дальше, мне, честно говоря, давно уже хотелось попробовать. Причем не разово – на одной-двух точках, а системно. Я отправлял свою приманку в почти непролазные места. Ну, приблизительно, как мексиканцы в приведенном выше примере, разве что с двумя отличиями. Первое: в Мексике-то имелись стоявшие вертикально кусты и деревья, а на моей речке – завалы из стволов и всякого мусора. Второе: они ловили с закрытыми крючками (офсетниками или защищенными щетиной), я же – с открытыми.

По итогам того дня четыре щуки у меня клюнули, три из них – были пойманы. Неплохой результат – с учетом того, как оно поначалу складывалось. Поэтому далее я стал часто практиковать ловлю по такого рода точкам («дыркам»), даже когда особых причин в них упираться не было.

Что такое «дырка»?

Само это словечко звучит как-то отвязно, но оно очень верно отражает суть. Что представляет собою «дырка», вы можете понять из фото. Это, грубо говоря, пятачок открытой воды, окруженный со всех сторон «древесиной». Ну, может, не всегда совсем уж со всех сторон, но всё равно так плотненько. «Дырка» эта где-то с метр в поперечнике, плюс-минус. Или же удлиненная – примерно как ванна у вас в квартире по пропорциям и габаритам.

Формируются подобные объекты по следующему примерно сценарию. Сначала в речку падает одно дерево. В силу естественных причин или стараниями бобров – не столь важно. Нижняя часть ствола остается на берегу, ветки – уходят в воду. Затем течение приносит сверху еще дерево, которое упирается в первое. Формируется затор. Стволы и большие ветви деревьев стыкуются замысловатым образом. И где-то меж ними образуется «дырка».

Важный момент: для нас интерес представляют те «дырки», что окаймлены не свежеупавшими зелеными деревьями, а образованные стволами, уже полежавшими в воде хотя бы год-другой. Замечено, что щука не особо жалует зеленые листочки и ветки с живой корой. Наверное, они какие-то вещества выделяют, которые щуке не по нраву.

В чем резон ловли по «дыркам»?

Одну из причин мы уже оговорили. Если более открытые точки и участки акватории подвергаются более или менее жесткому прессингу, то в «дырках» он нулевой. То есть - совсем нулевой. Я ведь частенько пересекаюсь на рыбалках с конкурентами, но ни разу не приходилось видеть, чтобы хоть кто-то один из них пытался поймать щуку в маленьком «оконце» среди завалов.

Соответственно, если в более или менее удобных точках щука зашуганная и наколотая, то в «дырках» она живет, можно сказать, вроде как в заповеднике. Потому она там менее привередливо относится к предлагаемым ей приманкам.

Далее. Щука ведь по своей природе - это в первую очередь хищник-засадчик. Она предпочитает атаковать свою жертву коротким броском из укрытия. Правда, мест, удобных для засады, на малых речках и без того хватает. Но всё же завал стволов и веток, образующих «дырку», дает хищнице куда как больше шансов спрятаться, чем, например, отдельно лежащая коряжка или бугорок на дне.

И, наконец, зрелищность. На малых и сверхмалых речках всё интересное и так происходит невдалеке, в «дырках» же – тем более. Ну, чтобы вы представляли – примерно в половине случаев до атакующей приманку щуки можно, в принципе, дотянуться кончиком спиннинга. Настолько близко от нас разворачиваются события. Смотрится оно впечатляюще!

Приманки

Возможно, список стоило бы и расширить, но я в «дырочной» ловле пользуюсь только двумя типами приманок. Это воблеры-минноу и что-то типа Стормовского «Хвоста» (Storm Suspending WildEye).

Минноу – это размер 80 - 120 мм, плавучесть отрицательная или нейтральная. Воблеры плавающие приходится исключить, т.к. их невозможно хоть как-то заглубить на столь малом - метр-два - протяжении проводки.

Что до оснащенных тройником силиконовых приманок, то они должны быть медленно тонущими. Тот же Стормовский «Хвост» - он, если вы не в курсе, хоть и значится «суспендером», по факту– как раз медленно тонет. То же можно сказать и о другом фаворите ловли среди завалов – Savage Gear Soft 4Play. Плюс еще я использую в таких местах обычные виброхвосты – чуть подгруженные и оснащенные подвесным тройником – как на фото.

Готов предположить, что выбор именно тройника у вас вызовет сомнения. А на воблерах-то их и вовсе – два или три. Среди деревьев ведь ловим… Но, заверяю вас, ничего страшного в том нет.

Во-первых, ловля ведется с визуальным контролем – мы видим приманку и особо не даем ей контактировать с корягами, которые через поляризационные очки неплохо просматриваются.

Во-вторых, за относительно толстые стволы тройник вообще цепляется довольно редко, жало просто проскальзывает по деревяшке.

В-третьих, в такой ловле мы используем толстые шнуры, и если вдруг зацеп случается, то или разгибается крючок, или выламывается ветка. Потому потери приманок бывают как исключение. И не стоит задумываться об офсетниках или еще каких-то разновидностях «незацепляек».

«Камуфляж»

Одна из моих самых первых журнальных статей называлась «Слово о камуфляже». Речь в ней шла о мерах предосторожности, направленных на то, чтобы рыба нас не заметила и, грубо говоря, не разбежалась. В обсуждаемом случае мы ловим совсем уж накоротке, поэтому вопрос маскировки весьма актуален. Вот несколько практических советов.

Первое. Избегайте яркой, контрастирующей по тону и цвету с прибрежным пейзажем одежды. Если кто следит за моим Instagram, то можно было заметить, что в броской красной куртке я ловлю на Москве-реке или с лодки, тогда как на небольших речках стараюсь облачаться во что-то весьма серенькое.

Второе. При подходе к точке старайтесь минимально шуметь. Рыба сильно пугается сотрясения почвы, а чтобы занять удобную, ближе к воде, позицию, нам часто требуется спуститься с небольшого прибрежного уступа. Не стоит делать это, спрыгивая. Лучше сначала присесть, после чего как бы сползти вниз.

Третье. Подойдите максимально ответственно к первому на точке забросу. Если приманка, к примеру, повиснет на торчащей из воды ветке, то манипуляции с её освобождением отобьют у щуки желание идти на контакт.

Да, чаще с первого. Но иногда и с десятого

Первый заброс на подчеркнуто компактной точке важен, как никакой последующий. Если щука в «дырке» как-то себя обозначает (поклевкой ли или хотя бы выходом за приманкой), то примерно в двух случаях из трех это происходит на первом забросе. Здесь важно верно подобрать приманку и исполнить всё технически правильно. Выбор приманок, правда, как было сказано выше, у нас небольшой. Тем не менее.

Если «дырка» относительно габаритная – такая, что по возможному направлению проводки имеется хотя бы полутора - двухметровый отрезок свободной воды - стоит предпочесть воблер. Забрасываем его под дальнюю границу «дырки» - ну, и делаем два-три коротких «твича». Больше на столь ограниченном пути просто не получается.

Впрочем, больше – особо-то и не надо. Щука, как правило, успевает куснуть воблер, если тот её заинтересовал. Если всё-таки не успевает, но обнаруживает себя, вывернувшись позади него змеей, то её достаточно часто удается доловить следующим забросом. Здесь важно, с одной стороны, не мешкать, с другой – исполнить этот заброс спокойно и аккуратно. Почему я отмечаю это отдельно? Да просто по себе знаю: увидев щучью атаку, чисто на эмоциях ты нередко посылаешь приманку несколько не туда…

Если же «дырка» миниатюрная – около метра в поперечнике или даже менее того, воблер, кроме быстро тонущего, неуместен. Тут куда как сподручнее ловить на силиконовые приманки, названные ранее. С ними проходит техника заброса, близкая к практикуемому в ловле басса флиппингу. Это когда катушка в посыле приманки вообще не участвует. Просто оттягиваем между катушкой и первым кольцом левой рукой с метр шнура - и «маятником» посылаем приманку, отпуская шнур из пальцев, в намеченную точку. Заброс выходит очень коротким – метра три, но часто большего и не требуется.

Классика флиппинга предполагает кастинговую снасть. Но в нашем случае, когда мы ловим с сильно заросших берегов, с «мультом» управляться не очень удобно. Поэтому всё-таки «мясорубка».

…После заброса даем Soft 4Play или Стормовскому «Хвосту» пару секунд, чтобы заглубиться – нередко именно в этот момент, т.е. почти сразу, следует щучья атака. Если нет, то делаем легкий «дерг-дерг» и даем небольшую паузу. Затем – еще «дерг-дерг» и новая остановка. При этом приманку ведь еще и течение сносит – оно хоть в «дырке» и потише, чем на открытом месте, но всё равно есть. Поэтому проводка, как и в случае с воблером, выходит скоротечной. Не успеешь своевременно вынуть из воды приманку – её затянет в коряги.

В отдельных случаях на приманки этого типа получается успешно ловить, грубо говоря, отвесным блеснением. Это когда маленькая «дырка» располагается от берега на расстоянии вершинки вытянутого спиннинга. Оно похоже на ловлю ротана: опускаем вертикально приманку – «дерг-дерг» – и вынимаем рыбу. Только не ротана, а щуку…

Стоит ли «зависать» на точке при облове «дырки»? Про роль самого первого заброса мы уже сказали. Пара-тройка последующих (даже когда они не для долавливания) – тоже важны. А вот дальше… Что можно попробовать, так это поменять тип приманки. Иногда – срабатывает. А вообще, самое позднее, когда у меня щука проявляла себя на «дырке» - это забросе на десятом. Упорствовать далее, пожалуй, смысла уже нет. Ну, разве что есть резон дать щуке на точке «отдохнуть» час – другой - третий. И проверить её на обратном пути.