Лодочный спиннинг: тактические схемы облова Андрей Швец | 6 марта 2020 г.

Чем хороша рыбалка с лодки? Она дает нам свободу выбора: мы можем забросить приманку в любое понравившееся место, при этом тщательно обловить его со всех сторон. Согласитесь, это – очевидное достоинство, однако эффективность лодочной рыбалки зависит и от правильного выбора тактики ловли. Об этом я и хочу сегодня поговорить.

Рыбалка с лодки – самая эффективная в спиннинге. Конечно, с берега ловить хищника, и хорошо ловить, вполне реально, но есть немало моментов, подчас ставящих ходовую рыбалку в не очень-то выгодное положение. И связано это в первую голову с доступностью перспективных мест для ловли. Как можно до них добраться, если берег настолько плотно зарос деревьями и кустарником, что толком не забросишь, или если от уреза воды начинается широкая полоса, порой до десятка метров, разнообразной травы или кувшинок? И даже если имеется выход к чистой воде, сам берег опасно заболочен?

А как ловить на водоемах, каких множество, больших и малых, если береговой линии в привычном для нас понимании этого слова просто нет – и водное зеркало обрамляет сплошная стена высоченного тростника или камыша? Или когда берег водоема на многие километры застроен дачками небедных людей, мнящих священным долгом оградить «свою» часть береговой территории уходящим в воду забором? Всех этих «прелестей» в лодочной рыбалке нет и в помине. Но зато есть другие сложности, и связаны они, в первую очередь, с правильным выбором тактической схемы ловли. Поясню это на конкретных примерах.

Вот, скажем, собираемся мы ловить воблерами в довольно крупном речном заливе, где встречаются и мелководные участки, и довольно приличные, до четырех метров, глубины, причем на самых глубоких местах имеется пара «пупков» немаленького размера - полутора - двухметровой высоты. Мелководья изобилуют различной водной растительностью, на глубоководных же участках водоросли располагаются лишь по границе береговой бровки, зато «пупки» покрыты зарослями кувшинки и частично мягкими водорослями.

И всю эту красоту нам нужно обловить, при этом желательно поймать всё же хищника. Казалось бы, что тут особо сложного, садись в лодку - и обрабатывай любое понравившееся место – береговую ли кромку водорослей, отдельно ли стоящие островки камыша или осоки, какие-то коряжки и т.д., а поклевки себя ждать не заставят. И, вроде бы, да - проще рыбачить по принципу «что вижу - то пою».

Но поймать-то мы, может, и поймаем, только вот по такому же шаблону ловили десятки, а то и сотни спиннингистов, посещавших этот залив ранее, и по этой причине кромка водорослей, например, может быть практически выбита от рыбы. Поэтому и количественная, и качественная составляющая улова в большинстве случаев оставит желать лучшего, но нам-то непременно хочется поймать рыбу зачетного размера, с которой приятно побороться при вываживании.

И хоть правил на все случаи в спиннинговой рыбалке не существует, всё ж какие-то общие схемы, помогающие в облове водоема, существуют, только к ним обязательно нужно прибавлять свои собственные наработки.

Ловля на «пупках»

Перво-наперво рассмотрим вопрос облова подводных возвышенностей-«пупков», поскольку более-менее активная щука у кромки травы, как я писал выше, скорее всего уже выбита. Еще незабвенный Леонид Павлович писал: чем больше какой-либо участок водоема отличается от его общего характера, тем выше шанс встретить там скопление рыбы. Я много рыбачил именно у таких «аномалий», и видел, как большинство спиннингистов, ловивших с лодки, совершали одну и ту же ошибку, действуя «по науке» - с упорством облавливали «пупки» забросами, параллельными линии травы, обрамляющей свал в глубину.

Конечно, что-то вдоль кромки водорослей всё же поймать можно, но чаще всего это будет мелкая щучка. А моя многолетняя практика показывает, что самым правильным решением будет заякорить лодку на глубине метрах в тридцати - тридцати пяти от края подводной возвышенности - и оттуда делать забросы с глубины на мель под различными углами к бровке. Почему? Вся более-менее крупная хищная рыба держится обычно именно на свале в глубину, причем не в верхней его части, а немного ниже - следовательно, нам нужно доставить наш воблер к месту стоянки рыбы и его «игрой» склонить её на поклевку.

Причем для нас будет лучше, если свал окажется относительно пологим, т.к. именно не очень крутую бровку легче всего пробить воблерами: забрасываем приманку «в берег», к самой границе водорослей, и начинаем проводку. Воблер, постепенно выходя на свой рабочий горизонт, идёт к лодке по наклонной траектории, практически повторяя при этом рельеф дна: наверху бровки он будет иметь минимальное заглубление, а при проходе свала как раз успеет набрать глубину и пойдет недалеко от дна, прямо мимо стоянки хищника.

Немного сложнее в техническом плане облов «пупка», если он окружен со всех сторон очень крутыми, практически отвесными свалами - этот рельеф может образоваться, например, в результате работы земснаряда. На такой бровке хищник тоже чаще стоит не в верхней её части, а на полтора-два метра ниже кромки, где ему удобно караулить идущую с мели кормовую рыбу.

В этом случае нас спасут тонущие воблеры - например, раттлины: после заброса ведем приманку подобием ступенчатой проводки, и когда раттлин достигнет края стенки, на следующей «ступеньке» просто проваливаем его «в бездну», прямо под нос рыбе. Такой фокус возможен и при применении тонущих минноу, только в этом случае лучше ставить модели, погружающиеся с высокой скоростью и играющие на падении, а не медленно тонущие.

Но подобный крутой свал - это скорее исключение, с таким рельефом на естественных водоемах сталкиваешься нечасто, обычно же бровка, окружающая по периметру «пупок», более-менее полого уходит в глубину. Вот такой свал - с плавно увеличивающейся глубиной - лучше облавливать минноу-суспендерами, но и всевозможные крэнки с шэдами тоже могут пригодиться - на них порой берёт ничуть не хуже, чем на модные сейчас твичинговые минноу.

Что касается конкретных моделей, которые помогают лично мне поймать хищника в таких условиях, то это, во-первых, так называемая «большая тройка» - Rudra OSP, Balisong 130SP Deps и Mag Squad 128SP Jackall.

Эти минноу заглубляются, в зависимости от толщины используемого шнура и расстояния заброса, до полутора-двух метров максимум и набирают свой рабочий горизонт плавно, по наклонной, поэтому лучше подходят для пробивки пологих бровок. А во-вторых, на «пупках», имеющих крутой свал в глубину, это минноу, заглубляющиеся с более высокой скоростью - Faith Evergreen, Vision Oneten plus 1 Megabass или Tadamaki 132 Nories: с самого начала проводки они круто лезут вниз, стремясь выйти на свой рабочий горизонт.

Короче говоря, наша задача при облове бровки любого типа - заставить воблер на всей дистанции проводки идти недалеко от дна, где держится хищная рыба. Пролетающую же в паре метров над её стоянкой приманку она с вероятностью как минимум 50% проигнорирует, особенно если в этот день находится в не очень хорошем расположении духа - стартануть за воблером вверх она способна только в периоды повышенной активности, которые бывают, как мы знаем, нечасто.

Существует версия о «подъемной силе» крупногабаритных и массивных воблеров, уловив мощные колебания которых хищник будто бы может рвануть по вертикали на 3 – 4 м, но я бы на такое не очень рассчитывал. Я бы, например, не стал пытаться ловить даже крупным минноу длиной 13 – 15 см c 1,5-метровым заглублением над 6-метровыми глубинами - может, конечно, иметь место такая ситуация, когда рыба держится не у дна, а вполводы - вот тогда она на такой воблер среагирует точно. Но всё же в большинстве ситуаций, особенно при ловле в холодной воде, лучше проводить приманку в коридоре максимум в 1,5 – 2 м от дна.

За годы ловли в подобных условиях у меня набралась довольно приличная статистика. Например, я постоянно рыбачу на интереснейшем участочке километрах в пятидесяти от Киева ниже по течению Днепра: там среди 4 – 5-метровых глубин располагаются банки с глубиной над ними максимум 1,5 – 2 м, обильно зарастающие водной растительностью с мая месяца.

Щуки на этом участочке, несмотря на значительный рыболовный прессинг на реке, я поймал немало, а иногда влетали приличные экземпляры по 4 – 6 кг. И это при том, что на соседствующей выше и ниже акватории поймать зубастую крупнее двух килограммов в последние годы практически нереально - только один этот факт заставляет обратить самое пристальное внимание на такую замечательную точку.

Так вот, я неоднократно сравнивал качественную составляющую уловов при разных тактических схемах облова отмели - «банки», и перевес был однозначно на стороне метода забросов с глубины «в берег». Скажем, облавливаешь мелководную верхнюю часть «пупка» - щука поклевывает, но попадаются максимум килограммовые экземпляры. Всего один раз я поймал над самой отмелью рыбину чуть меньше четырех кило, но и то поклевка произошла при подходе воблера к «пятну» кувшинок, сразу за которым шел свал в глубину.

Зато при установке лодки на глубоком месте и веерном облове бровки в направлении с мели на глубину регулярно попадались щуки, иногда по две-три за рыбалку, по 2 – 3 кг - это очень наглядно показывает тотальное преимущество такой тактической схемы облова «пупка». Причем, опять же, все виденные мной рыболовы на лодках старательно облавливали или верхнюю мелководную часть «банки», или кромку водорослей, растущих по верхней границе свала в глубину.

Ловля на поливах

Теперь перейдем к вопросу облова таких часто встречающихся на крупных речных заливах и других немелких водоемах мест, как поливы. Они бывают как небольшими, площадью всего в сотню квадратных метров, так и очень обширными, и чаще всего не имеют какого-либо четко выраженного рельефа, т.е. глубина на них более-менее постоянна, плюс-минус полметра максимум.

Хищник здесь не привязан к какому-либо определенному месту и в большинстве случаев рассредоточен по всему поливу с той или иной степенью плотности, поэтому долгая пробивка какой-либо точки просто не имеет смысла - тут нужен поиск рыбы с активным перемещением по водоему. Самая эффективная тактика - это работа «по площадям», когда выполняются максимально дальние забросы, которыми обрабатывается все сектора вокруг лодки.

Если произошла поклевка или вы заметили выход хищника за приманкой - можно задержаться тут подольше и постараться вымучить рыбу, если же поклевок нет, смело, не теряя драгоценного времени, меняйте якорную стоянку.

По какому принципу выбирать наиболее подходящие воблеры для облова поливов с однородной глубиной и работы «по площадям»? Во-первых, понятно, что воблер должен обладать выдающимися полетными качествами, т.е. иметь приличную массу и в его теле желательны какие-либо системы дальнего заброса.

Второй момент - это выбор заглубления воблера: казалось бы, задачка проще простого, ведь глубина-то на всём протяжении проводки практически одинакова. Однако тут есть свои, как говорится, подводные камни: дело в том, что донная трава бывает различной высоты, и в первую очередь нужно ориентироваться на среднюю толщину слоя чистой воды над водорослями, в котором без помех можно провести снабженную двумя или тремя тройниками приманку.

Возьмем для примера протяженный полив с трехметровой глубиной: здесь донная трава в массе своей может подниматься на метр от дна, но нередки и ситуации, когда отдельные водоросли вырастают настолько, что не добираются до поверхности полметра-метр - соответственно, и воблеры тут будут нужны с меньшим рабочим заглублением.

Для усредненных же условий заглубление воблера выбирается по следующему принципу: приманка должна идти в метре, максимум - полутора выше любых донных препятствий, т.к. если она окажется выше, стоящий в засаде хищник может её запросто проигнорировать. И допустимо даже, если воблер станет периодически задевать водоросли: касание травы легко передается в руку по шнуру, и вопрос решается просто - при применении суспендера мы просто коротким рывком продираем приманку через встретившееся препятствие.

Если же ловим на плавающую модель, то, почувствовав, что приманка лопастью ткнулась в траву, останавливаем подмотку - и выдерживаем небольшую паузу, давая ей всплыть, после чего свободно проводим её дальше.

При облове поливов не менее хорошо работает тактическая схема с забросами «в берег», когда спиннингист перемещается на лодке вдоль береговой линии и выполняет забросы практически к урезу воды, на самую мель.

Хотя полив и имеет однородную глубину на всём притяжении, всё равно, хоть небольшое и некрутое, но какое-то подобие бровки найдется в любом случае: например, у стенки осоки - метровая глубина, которая плавно, на протяжении десятка-полутора метров, выходит на три метра, т.е. на фоновую глубину полива. Для ловли с забросами «в берег» заглубление воблера нужно выбирать по такому принципу: он не должен с самого начала проводки круто нырять, иначе сразу наберёт на крючки травы.

Сама ловля выглядит примерно так: мы устанавливаем лодку метрах в тридцати - сорока от берега, забрасываем воблер по направлению к урезу воды и начинаем проводку - таким способом обрабатывая веерными забросами сектор перед собой. Приблизительное соотношение глубины, с которой производится заброс, и заглубления воблера составляет один к двум: например, если под лодкой 2 – 2,5м, то спокойно можно обойтись приманкой, идущей в метровом горизонте.

Если же на точке, с которой производится заброс, глубже, до трех - трех с половиной метров, то оптимальным вариантом окажется воблер с полутораметровым заглублением. При этом, конечно, нужно учитывать, что под берегом не должно быть совсем уж откровенной мели: если же там всё же очень мелко или полно травы, то мы просто выполняем забросы на немного меньшую дистанцию.

Но если глубина от берега круто увеличивается, выбираем заглубление приманки по такому же принципу, как и при облове «пупка» с аналогичными условиями. Допустим, в метре от уреза воды глубина уже составляет полтора метра, а под лодкой - не менее трех с половиной, тогда правильным будет выбрать минноу, например, или крэнк с рабочим горизонтом в два метра, который станет заглубляться по более крутой траектории.

Такая схема очень хорошо работает и показывает свое преимущество перед другими в том случае, если облавливаемый полив имеет небольшую площадь или, например, он длинный, но узкий - в подобных местах «по площадям» ловить и неудобно, и нецелесообразно.

Ловля в «трубах»

Следующая тема - это ловля в узких рукавах-канавах, или отходящих от основного водоема и заканчивающихся тупиком, или представляющих собой целую сеть протоков, соединяющих, например, два обширных плеса - варианты могут быть разные. Общее у них одно: крутой свал в глубину по обеим сторонам, обрамленный более или менее широкой полосой растительности, и глубина по центру 4 – 5 м - если мысленно представить себе такую канаву в разрезе, то она представляет собой как бы трубу. Чаще всего дно такой «трубы» пусто и безжизненно, а вся жизнь сосредоточена на свалах в глубину, в той или иной мере заросших - танцуя от этого и нужно строить схему облова таких мест.

Облов кромки водорослей параллельными забросами окажется в подобной ситуации не совсем правильным - про выбитые подчистую спиннингистами и троллингистами бровки я уже говорил выше, поэтому это будет только пустой потерей времени. Лучший выбор - это установить лодку на глубоком месте и выполнять забросы «в берег», но тут есть одно важное «но»: от того, зарос сам свал в глубину и его края или нет, напрямую зависит, какие воблеры мы будем применять - на этом моменте необходимо остановиться подробнее.

Предположим, мы установили лодку по центру «трубы» и собираемся обработать свал радиальными забросами «в берег»: под лодкой – 5 м, на краю свала - 2, а после края бровка круто сваливается вниз и, самое главное, сам край относительно чистый, не заросший водорослями. В таком случае я беру те же Faith или Tadamaki 132, которые с первых же сантиметров проводки начинают лезть в глубину - постепенно погружаясь, они будут постоянно идти вдоль дна, в зоне внимания хищника, что и нужно.

Более сложной является ситуация, когда край свала зарос широкой полосой травы: если в ней есть прогалы, то это еще полбеды - те же минноу-глубоководниками бросаем точно в разрыв в полосе водорослей, а затем проводим их над бровкой. Если же полоса травы сплошная и в ней нет ни малейшего просвета, то с глубоководниками уже особо не побалуешься, т.к. если забрасывать приманку к самой границе травы, то на проводке воблер просто не успеет достаточно быстро углубиться и пойдет слишком высоко над дном.

Выход из этой ситуации заключается в применении тонущих воблеров, которые надо забросить к краю полосы травы и дать погрузиться на необходимую глубину, после чего начинать проводку - это могут быть раттлины или тонущие минноу. Причем стоит отметить такую интересную особенность ловли в «трубах» с забросами «в берег»: процентов 95 всех поклевок, независимо от типа применямого воблера и его степени плавучести, происходит на первых же пяти - десяти метрах проводки, когда воблер, снижаясь, идёт по свалу вниз. В самой «трубе» поклевок практически никогда не бывает - может, только изредка и в виде исключения, т.к. и кормовая рыба, и хищник стоят в зарослях травы на краю свала или же на самой бровке.

Ловля у отмелей

И последний момент, о котором хочется упомянуть, заканчивая разговор - это ловля возле обширных прибрежных или находящихся в тупиковых заливах отмелей. С самим мелководьем всё понятно - эта тема обсуждалась не раз, речь пойдет именно об облове участков, где обширный меляк граничит с глубиной - на что нужно обратить внимание здесь? Все мы знаем, что даже на полутораметровой мели вполне реально поймать крупную щуку, но с гораздо большей вероятностью это удастся сделать, облавливая свал с мели на глубокое место.

Свал, который в таких местах обычно бывает довольно протяженным, можно облавливать с разных направлений, но самая эффективная, опять же, тактическая схема - с забросами с глубины на мелкое место – потому как стоящий на свале, немного ниже его верхней границы, хищник караулит здесь идущую с мелководья кормовую рыбу. Забрасываем воблер на мелкое место и ведем его вниз по бровке, стараясь, чтобы он на всём своем пути шел недалеко от дна: казалось бы, ничего сложного в ловле в таких местах нет, однако это далеко не так.

Первый вариант - на меляке щука довольно активна и реагирует на разные воблеры, однако размер её очень далек от желаемого, т.е. ловятся одни шнурки; второй - это полное отсутствие поклевок на мелководье. И в том, и в другом случае на свале в глубину всегда есть шанс поймать рыбу нормальных кондиций - иногда это дается легко, а порой её нужно просто вымучивать, зато можно заработать, пусть даже и за день, пару очень знатных поклевок.

В общем, и в таких местах бровка работает очень хорошо, однако при отсутствии клёва всегда нужно пробовать разные варианты, т.к. щука - барышня капризная и её поведение нельзя предсказать заранее: сегодня она может ловиться только с бровок, а завтра - массово выйти на охоту на полуметровую отмель.

Вот, по большому счету, и всё, хотя за кадром могли, конечно, остаться какие-то мелкие нюансы, но главную идею я постарался донести до читателя: лодочная ловля на спиннинг далеко не так проста, как кажется на первый взгляд, и требует серьезного подхода. Конечно, с чем-то из вышеизложенного можно соглашаться, с чем-то - нет, ведь у каждого свой опыт лодочной рыбалки и свои наработки – а я изложил своё видение этого вопроса.