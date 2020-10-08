Три способа поймать кавказскую форель Геннадий Шеляг | 8 октября 2020 г.

Ловля форели в горных реках Кавказа – поплавочная ли, спиннинговая ли, нахлыстовая - всегда являлась для меня одной из самых интересных и любимых. Сама эта рыба коварна, непредсказуема, сильна, быстра и очень осторожна. Форелевая рыбалка – это выслеживание, подкрадывание, умелая подача нужной приманки. Это радость побед и горечь поражений. Она заставит вас позабыть обо всём и целиком и без остатка окунуться в таинственную ауру этой благородной охоты.

Где живет кавказская форель?

На горных реках в окрестностях Сочи мне в основном удается ловить в нижнем течении, но там наблюдается высокий рыболовный прессинг. А в изобилии форель присутствует в среднем течении и верховьях, поскольку до этих мест долго добираться. Поэтому на большинстве своих рыбалок я ориентируюсь на подуста и усача, как самых массовых представителей местной ихтиофауны. Я обязательно напишу об охоте на этих замечательных рыб в следующих своих статьях, ну а пока – про форель. Пеструшка на этих рыбалках тоже попадается, но специально охотиться только на неё - малоэффективно. Повторюсь, это касается именно сочинских рек.

Что касается рек соседней Абхазии, то тут ситуация несколько иная. Малонаселенность республики способствовала тому, что эти реки остались практически дикими, и кавказская форель обитает тут везде – от устьев до верховьев. Мне совсем недавно посчастливилось посетить несколько рек недалеко от столицы Абхазии, города Сухума. Я был просто поражен многоводностью, красотой и чудесным своеобразием местных рек. Это то, на что действительно стоит посмотреть и где стоит порыбачить каждому.

Каждый должен найти своё место сам!

В этой статье я умышленно не буду приводить названия тех рек, где у меня состоялись продуктивные рыбалки. Каждый, кто захочет отыскать форель на Кавказе, при должном опыте найдет свою реку и свой перспективный участок. Их на самом деле хватит для всех. Если же сюда еще приплюсовать впадающие в реки ручьи, в каждом из которых обязательно присутствует кавказская пеструшка, то мест для ловли выходит необычайно много. Но почему я не стану конкретизировать?

Есть несколько серьезных проблем, которые коснулись горных рек так же, как и многих водоемов средней полосы. Я говорю о варварском браконьерстве в виде применения электроудочки. Я говорю и о так называемых подводных охотниках, которым хватает совести погружаться в горные микроямки и расстреливать в упор рыбу, которой и деваться-то некуда. Я говорю также о тех, у кого хватает ума ловить сетками в небольших горных реках. Циничность отдельных «любителей рыбалки» доходит порой до предела.

Вот они-то при нахождении новых мест для своего грязного промысла и пользуются конкретной информацией, получая её на рыболовных форумах, в статьях, опубликованных в популярных журналах.

Популярный здешний вид ловли

Но вернемся к цивилизованной ловле форели. В первую очередь я хочу рассказать о самом простом, самом уловистом и самом древнем виде форелевой рыбалки. Я имею в виду уженье на естественные наживки.

Этот способ позволяет ловить форель в ситуациях, когда любая другая снасть становится малоэффективной. Например, в мутной воде, которая еще имеет и серо-зелено-голубой оттенок. Или когда вода становится цвета кофе с молоком, а уровень её еще и сильно поднимается. Или еще есть очень маленькие ручьи, протекающие в таких зарослях, где забросить спиннинговую приманку или нахлыстовую «мушку» практически невозможно.

Кроме этого, ручьевые микроямки, где обычно стоит пеструшка, бывают настолько маленькими, что на проводку приманки у вас не будет даже полуметра. Конечно, спиннингистам можно пробовать отвесное блеснение. Нахлыстовикам же - использовать вертикальный даппинг, при котором «мушка» просто кладется на поверхность удилищем на вытянутой руке.

Всё это попробовать можно, но по-настоящему успешно ловить так в большинстве мест у вас не получится. Слишком сложные подходы ко многим точкам и слишком коротки нахлыстовые и спиннинговые удилища. Может возникнуть даже необходимость подкрадываться на коленках, вприсядку, а где-то и чуть не по-пластунски. Для любителей экстрима и ярых приверженцев только спиннинга или только нахлыста – это будет самое то, что нужно, но для остальных...

Устройство поплавочной форелевой удочки

Для ловли пеструшки местные рыболовы используют маховые удочки. Телескопическое удилище длиной 4 – 5 м они подбирают очень легкое, быстрого строя, с тонкой и чувствительной вершинкой. Основная леска диаметром 0,2 – 0,22 мм отрезается на длину удилища.

Глухая поплавочная оснастка не содержит ничего особенного, но в тоже время не допускает особой произвольности. Поплавок на этой снасти – это, скорее, индикатор поклевки, изготовленный из кусочка спички или маленькой веточки, закрепленной на леске с помощью кембрика. Этот индикатор устанавливается на расстоянии 0,5 – 1 м от грузила - в зависимости от глубины, на которой ловят.

Скользящее грузило массой 2 – 3 г – округлое или в виде тонкого цилиндра. Для соединения основной лески и поводка используется микрокарабин размером 1,5 – 3 мм. Поводок толщиной 0,15 – 0,17 мм и длиной 20 – 30 см, предпочтительнее – флуорокарбоновый, крючок №№ 6 – 8 по западноевропейской классификации.

Малёк – лучшая наживка

В качестве наживки используют мальков гольяна и плотвы-быстрянки, которые в большом количестве присутствуют в низовьях рек. Запасаться ими перед рыбалкой нужно именно там, потому как в верховьях это сделать очень проблематично, а в большинстве случаев и невозможно из-за быстрого течения.

Сохраняют мальков в холодной воде в термосе или небольшом контейнере. При этом в контейнере, чтобы мальки оставались активными, воду необходимо постоянно менять, не давая ей нагреться. Для ловли на малька используют крючки с длинным и средним по длине цевьем. Малька наживляют так, чтобы не дать потоку или рыбе легко сбить его с крючка, но в то же время стараясь, чтобы он как можно дольше оставался живым. Если вы направляетесь в горы на несколько дней, то мальков можно засолить и использовать как наживку в таком виде. Такая приманка действует хуже, но всё ж таки работает.

Черви и личинки

Кроме мальков для наживки собирают дождевых и навозных червей, которыми запасаются заблаговременно. Если же на рыбалке в горах черви закончились, их можно найти по берегам рек под гнилыми стволами, листьями и под камнями, лежащими на земле. Червяка на крючок черного цвета со средним по размеру цевьем наживляют так, чтобы большая часть крючка была скрыта. Хвостики червяка должны при этом свисать с обеих сторон. Мелких червей можно наживлять по две - три штуки. Кроме червей в качестве наживки можно использовать красную икру и личинок насекомых, добытых в сгнивших пнях и стволах деревьев.

Как ловить

Техника ловли на все виды природных наживок включает в себя точный заброс, погружение грузила ко дну и проводку приманки у дна, контролируемую с помощью кончика удилища. Ориентироваться по глубине проводки помогает тот самый индикатор на леске. Проводку осуществляют так, чтобы грузило время от времени касалось дна.

Поклевку ощущают по удилищу, именно поэтому оно должно быть очень чувствительным. Если вода в реке или ручье абсолютно чистая, заброс следует делать вверх по течению - так, чтобы наживку сносило на вас. Таким образом, вы будете оставаться невидимым для форели.

Рассказ эксперта по спиннингу

Второй способ форелевой рыбалки имеет больше всего приверженцев у нас в стране. Это, как вы уже догадались, ловля на спиннинг, при этом лучше использовать приманки, ориентированные именно на форель. Совсем недавно мне удалось порыбачить в Абхазии с Александром Городянкиным, одним из лучших экспертов по ловле форели в местных реках. Этот человек не только прекрасно знает все местные реки, не только в совершенстве владеет премудростями спиннинговой ловли, но и обучил этому искусству очень многих людей, которые по праву считают его своим учителем. Перескажу вкратце, что он мне посоветовал.

Для ловли форели подойдут спиннинговые удилища с тестом до 20 г. Оптимальная длина спиннингов - от 1,8 до 2,5 м. Безынерционные катушки годятся размеров от 1000 до 2500 по японской классификации. Толщина шнура рекомендуется от 0,07 до 0,15 мм, монофильной лески или флуорокарбона – от 0,18 до 0,22 мм.

Все спиннинговые форелевые приманки делятся на такие основные категории, как воблеры, «колебалки», «вертушки» и «силикон». Но эффективно работающих спиннинговых моделей наберется столько, что это может привести в изумление любого рыбака. Для меня лично, сказал Александр, одним из главных показателей при их выборе является преемственность и последовательность. Нужно просто обобщать опыт, отбирать даже однажды сработавшие приманки, интересоваться, на что ловится у ваших коллег по увлечению.

Форель очень часто стоит в сложных для подачи приманок местах. К таким я бы отнес участки реки под нависающими ветками деревьев, у сваленных стволов, под скалами. Тут очень важна точность ваших забросов и отсутствие страха потерять любимый воблер на зацепе. Если обладаете и тем и другим – шансы на успешную ловлю у вас возрастают в разы. Особенно сложно ловить спиннингом в небольших ручьях, где требуется сочетание осторожности, точности, реалистичности приманки и ювелирности вашей проводки. Каждая ямка даёт только один шанс это правильно сделать – ошибки не прощаются никому.

Ловля на искусственную «мушку»

И наконец, нахлыст - как самый сложный, красивый и непредсказуемо захватывающий вид ловли форели. Стоит отметить, что кавказская форель – большой оригинал, потому как мне никак не удавалось соблазнить её мелкими «мушками». Она скорее схватит «муху», которая едва помещается у неё в пасти. Для ловли форели используют удилища от 0-го до 4-го классов длиной 2,4 – 2,7 м.

Катушки соответствующего класса должны вмещать ваш шнур, подлесок и 150 м бэкинга. Такое количество бэкинга очень рекомендую держать на снасти любого класса, поскольку черноморская морская кумжа, которая заходит в горные реки, всегда попадается на вашу приманку в самый неподходящий момент. И если вы готовы побороться с гигантом со снастью легкого класса, лишние метры бэкинга вам в этом совсем не помешают.

Шнуры, лидеры и поводки

На кавказских реках можно использовать плавающие шнуры двух видов: с короткой утяжеленной торпедой и с торпедой удлиненной. Шнуры первого типа помогут вам пробивать ветер и делать дальние забросы легкой снастью. Мягкая подача и приводнение сухой «мушки» при ловле ручьевой форели в большинстве случаев не пригодится.

Шнуры второго типа окажутся незаменимыми при использовании спей-забросов. Они помогут делать забросы там, где закинуть из-за головы будет невозможно. Комплект тонущих лидеров можно, конечно, иметь с собой на рыбалке, но в большинстве случаев он не пригодится. Поводочный материал - от 0,12 до 0,18 мм, предпочтительнее использовать флуорокарбоновый как менее видимый.

«Мушки» и тактика ловли

Ассортимент «мушек» может быть самым разнообразным – строгой рекомендации по выбору нахлыстовых приманок тут нет. Из сухих «мушек» хорошо работают модели из оленьего меха, имитирующие ручейника. «Нимфы» с золотыми головками лучше привлекают рыбу. Можно использовать небольшие стримеры, имитирующие мелких рыбок.

Все «мушки» привязываются к поводку свободной петелькой для того, чтобы обеспечивать их лучшую «игру» в воде. При чистой воде нахлыстом ловят в ручьях и небольших реках только методом апстрим, передвигаясь снизу вверх по течению. При слегка же замутненной воде и на больших реках лучше ловить классическим способом, делая забросы под прямым углом к течению.

Будьте в настоящем времени

Каким бы из перечисленным мной здесь способов ловли кавказской форели вы не пользовались, вы получите большое количество различных эмоций. Именно в этом состоянии вы будете счастливы не только на рыбалке, но и в повседневной жизни.