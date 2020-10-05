Топ-вотеры. Круглый год - приманки №1 Андрей Чепурный | 5 октября 2020 г.

Многие считают, что ловля на топ-вотеры эффективна лишь летом и, может, ранней осенью, а с наступлением холодов их лучше отложить до теплых дней следующего года. Нет, скажу я им, не лучше! До самого ледостава, пока мелкая рыбешка поднимается к поверхности, а температура воды остаётся выше 7 С°, любая поверхностная приманка бывает очень добычливой при ловле щуки, окуня и даже судака, жирующих на мелководье среди отмирающих водорослей.

С началом осени у хищных рыб активизируются биологические процессы, связанные с тем, что пришла естественная пора отъедаться на зиму, в течение которой особо-то не пожируешь.

Сигналом для этого служит понижение температуры воздуха, которое приводит к охлаждению верхнего слоя воды. А тот, в свою очередь, начинает перемешиваться с более теплой водой нижних слоев. И в итоге уже в конце сентября или к началу октября температура воды постепенно выравнивается по всей толще и достигает значений 13 – 15 °С. Аналогично стабилизируются и содержание кислорода в воде.

Всё это приводит к тому, что к октябрю у всех хищных рыб - как у молодых, так и у взрослых особей - начинается очень продолжительный по времени и весьма интенсивный предзимний жор, который к ледоставу достигает своей высшей точки. А при дальнейшем похолодании воды рыба начинает опускаться в придонные слои водоема.

Ноябрь - конец осени и пик активности рыб хищных видов. Вода уже достаточно охладела, но щука продолжает жировать на отмелях, равно как и еще один хищный обитатель наших водоемов - окунь. А в темное время суток в поисках легкой добычи туда периодически наведывается и судак. В предзимний период всех хищников можно ловить любым способом, применяя любую приманку, в том числе – и топ-вотеры (фото 1).

Однако ж что может быть зрелищнее ловли на топ-вотер! Когда тот, скользя по тихой водной глади, беспардонно возмущает её или вызывающе булькает, или то и другое одновременно, а затем - замирает на паузе. И в этот момент случается атака, предположим, щуки.

Сперва мы внезапно замечаем под водой стремительную тень, видим резкий бросок хищницы, а затем наша приманка просто пропадает в зубастой пасти. А если еще щука, вывернувшись, выпрыгнет из воды со своей добычей в зубах - сердце замирает! И всё это происходит у тебя на глазах!

А если хищница промахивается с первой попытки, вполне уместны еще несколько проводок, пока она не схватит приманку уверенно. Правда, не менее зрелищными считаю случаи, когда щука атакует сверху, пытаясь накрыть топ-вотер, что чаще всего происходит на мелководье. В общем, стоит увидеть это один раз - и топ-вотеры навсегда останутся в твоем ящике на первом месте среди прочих.

Также частым трофеем на мелководье становятся окунь и даже судак. Брали у меня топ-вотеры и голавли, и жерехи (фото 2), и повезло как-то даже на сома. Важно только правильно подобрать приманку для конкретных условий ловли, а также задать наиболее подходящую «игру».

Какие они, мои топ-вотеры?

В рыболовной периодике, равно как и в интернете, о топ-вотерах написано немало. Любой дотошный спиннингист с легкостью отыщет информацию об уловистых моделях и их производителях, о выборе и монтаже снасти, о тактике ловли того или иного представителя хищных рыб наших водоемов. Но я хочу дополнить уже существующий массив знаний своими личными наблюдениями и опытом, который, надеюсь, тоже будет полезен, особенно начинающим рыболовам. Как говорится, информации много не бывает.

Ловля на поверхностные приманки давно стала одним из самостоятельных направлений спиннинговой рыбалки. Топ-вотеры (от английского слова topwater - поверхностный) - приманки, носящие такое название из-за своего основного назначения - работы в верхних слоях воды или же на самой поверхности. Они обычно не заглубляются более чем на 10 - 20 см и призваны проходить над всевозможными донными препятствиями (кустами травы, корягами, камнями и т.п.).

Часть семейства этих спиннинговых приманок представлена на фото 3 – это попперы (в том числе гибридные пенсил-попперы), уокеры, слайдеры, силиконовые глиссеры. К семье относятся также глиссеры с твердым телом (например, такая вездеходная «мышь» - фото 4), кроулеры, пропперы, различные объемные гибриды – типа попла-попперов (фото 5), и вообще много других модификаций, среди которых есть и совсем уж космические, вроде 3D Duck Topwater (фото 6). О некоторых из них я подробнее расскажу ниже.

Как правило, топ-вотеры не имеют заглубляющей лопасти - в отличие от их близких родственников, мелководных приманок – воблеров (фото 7) или пропбейтов (фото 8) - с рабочей глубиной от 0 до 30 см.

Но из правил есть и исключения - например, кроулер. Это топ-вотер, у которого имеется лопатка (у некоторых моделей даже две - фото 9), но более широкая, расположена она под особым углом и имеет иное предназначение, чем у классических воблеров.

Приманка этого типа (фото 10) интересна из-за способности «плавать кролем» - именно для этого и придумана её широкая лопасть, пластиковая или металлическая. При движении по поверхности кроулер издает громкие звуки, характерные для барахтающейся в воде птицы или грызуна, а также создает характерное волнение.

Зачастую крупные модели становятся добычей крупной же щуки и сома. А более мелкие кроулеры, имитирующие насекомых, упавших в воду, успешно привлекают к себе внимание окуня, голавля, жереха, красноперки. Как-то мне попался даже карась. Такая «ушастая» приманка особенно эффективна при ловле хищника над естественными укрытиями или около них.

Громкие бурлящие звуки, издаваемые кроулером, выманивают щуку из засады, а оставляемый им за собой след из пузырьков - прекрасный ориентир, по которому хищница безошибочно настигает приманку. Преследование и нападение хищника происходит прямо на глазах, что, безусловно, обеспечивает невероятное количество эмоций рыболову. Ключ эффективной ловли с рыбой разной степени активности лежит в медленном или быстром, вплоть до агрессивного, темпе проводки.

Топовые среди топ-вотеров

И всё же, как показывает практика, даже имея в своём арсенале множество модификаций топ-вотеров, рано или поздно большинство из рыболовов приходит к соображению, что для наших рек и озер более-менее универсальны и практически всесезонны попперы и уокеры. И теми и другими успешно ловят щуку, жереха, голавля, окуня, судака и много рыб других видов.

Эти объемные приманки внешне напоминают воблер, но вместо носовой пластины у поппера имеется углубление в лидирующей части корпуса (фото 11), благодаря которой при протяжке или рывке он издает характерный хлюпающий бульк. А громкость и тональность бульканья зависят от характера движений кончика удилища.

Уокеры же лишены дополнительных «украшений», имеют сигарообразную форму, сужающуюся с обеих сторон (фото 12). Не так давно появились и уокеры-составники (фото 13), но особой популярности они пока не приобрели.

Уокеры

Спинка уокера может быть ровная, приподнятая или же слегка вогнутая. Животик - немного выпуклый. В нижней части головы уокеров располагается крепежная петелька, к которой пристегивается поводок. Такое расположение петельки оказывает сильное влияние на поведение приманки при проводке, основной тип которой - Walk-the-Dog с ярко выраженной «игрой» топ-вотера. При этом уокер совершает зигзагообразные движения, которые в народе еще называют «змейкой», за счет специфической огрузки.

При определенной силе и амплитуде рывков удилищем можно добиться от уокера весьма убедительной имитации ослабевшей рыбки, которая испугалась при виде хищника, но у которой уже нет сил уйти от него вглубь. А если эти метания жертвы еще и сопровождаются звуковыми колебаниями (в большинстве уокеров установлена акустическая камера с шариком, благодаря чему приманка издает низкочастотный звук, переваливаясь с боку на бок), то даже стоящий на приличной глубине хищник наверняка поднимется, чтобы посмотреть на столь обнаглевший «корм».

Подавляющее число уокеров - плавающие, хотя и в этой подкатегории приманок существуют исключения. Например, тонущий уокер Megabass Coayu Slide Sinker (фото 14). Стоит лишь остановить проводку, как он, слегка подрагивая и поблескивая боками, начинает медленно тонуть.

Если же в момент, когда топ-вотер уже будет под водой, начать ту самую Walk-the-Dog – приманка станет совершать завораживающие галсы то влево, то вправо, постепенно поднимаясь при этом вверх, а добравшись до поверхности - вылетит из воды и тут же шлепнется обратно. Выглядит это весьма эффектно. Да и, как оказалось, нашей щуке (фото 15) и голавлям это тоже пришлось по нраву.

Разные модели уокеров могут отличаться характером «игры», условно разделяясь на две модификации - Sliding и Walking. Их главное отличие состоит в разном расположении центра тяжести, влияющим на начальное расположение приманки в воде после заброса (фото 16). Именно это различие предопределяет весь дальнейший характер движения каждой модификации во время проводки.

При активном джеркинге (комбинирование анимации приманки удилищем с одновременной подмоткой лески катушкой) ход по поверхности воды у модификаций Walking более широкий, размашистый.

Модификация Sliding, наоборот, склонна к более легкому и продолжительному скольжению. Таким образом, мы сможем облавливать как обширные водные просторы водохранилищ или рек, свободные от травы, используя уокеры модификации Sliding, так и узкие «окошки» среди кувшинок или тростника, где важна работа приманки «на одном месте» - именно в подобных условиях наилучшим образом и проявят себя уокеры модификации Walking.

Более того, даже если взять две модели типа Walking (сейчас большинство уокеров выпускается именно в этой модификации), то они могут отличаться и характером «игры». Одни (к примеру, ZipBaits Irony – см. фото 12) - легкие и послушные в управлении, совершают завораживающие кульбиты, практически стоя на месте.

Проводка такого топ-вотера, понятно, занимает больше времени, эффективна лишь на малых участках открытой воды (небольшой пруд, «окна» среди растительности), зато приманка способна расшевелить любого пассивного хищника - будь то щука (фото 17) или окунь (фото 18). Другие (например, Jackall Water Moccasin - фото 19) - не особо способны на медленную «игру», зато отлично себя показывают на обширных просторах водоемов, собирая всего активного хищника.

Используя приманки модификации Walking, следует обращать внимание на высоту слоя чистой воды. При приводнении и возможных паузах эти уокеры принимают почти вертикальное положение, что чревато зацепами за водную растительность или за торчащие под водой ветки коряг и сбоем в работе, а то и потерей приманки.

Поэтому высота эта в месте лова должна быть, по меньшей мере, равна длине уокера. А вот, что касается приманок модификации Sliding (например, Megabass Dog-X Speed Slide - фото 20), то они имеют другой баланс, лучшую плавучесть и падают плашмя, чем отлично подходят для ловли над подводными зарослями, практически никогда не цепляясь за них. Хотя, как показала моя практика, у данной модификации есть и оборотная сторона медали – из-за её положения в воде на паузе рыбе сложнее «настроить прицел», в итоге у неё случается много промахов.

Попперы

По степени плавучести они делятся на две категории - плавающие и тонущие. Большинство, конечно же, плавающие, что вполне логично для поверхностных приманок. Но тонущие - более дальнобойны, они полностью оправдывают себя при поиске рыбы (в основном - стайного окуня) на обширном и чистом водном пространстве.

С другой стороны, проводка тонущих попперов в обязательном порядке должна быть агрессивной, т.е. скоростной, с минимальными паузами между потяжками. А это далеко не всегда по нраву рыбе. Поэтому в тех случаях, когда дальность заброса не имеет первостепенного значения, лучше остановить свой выбор на плавающих моделях.

Повторюсь: главный элемент игры поппера - это характерный бульк, который возникает после рывка удилищем. Чем резче и сильнее рывок, тем громче этот самый бульк. Обычно в самом начале знакомства каждого спиннингиста с данными приманками делается акцент исключительно на этом элементе - и, соответственно, попперы проводят только лишь серией рывков.

Как я уже отмечал, это не всегда по душе рыбе, ведь, проведя аналогию с воблерами типа минноу, агрессивный твичинг (рывковая проводка с минимально возможными паузами между потяжками) позволяет ловить разве что активного хищника, да и то в теплое время года. Но ведь щука и окунь не всегда голодны и активны, иногда их обязательно нужно расшевелить.

Снова проведя аналогию с воблерами-минноу, лишь используя медленную и мягкую проводку с паузами, мы сможем поднять пассивную рыбу. А еще попперы при медленной равномерной подмотке скользят по поверхности, оставляя за собою характерные «усы». И комбинируя в проводке три составляющих: равномерную подмотку, акцентированный бульк и паузу, а также меняя скорость подмотки, силу рывка и продолжительность паузы, мы сможем выманить любую рыбу из подводных джунглей.

Громкое бульканье и соответствующая проводка при определенных рывках и потяжках удилищем позволяют приманке правдоподобно имитировать поведение рыбешек, когда за ними охотится хищник – например, окунь или щука.

Вспомните, как бывает: забрасываем мы приманку на совершенно спокойную гладь – и видим у места её приводнения разлетающихся по поверхности в разные стороны мальков. Так звук поппера способен побудить хищника начать охоту в верхних слоях водоема.

(Окончание следует)