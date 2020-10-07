Как договориться с осенней плотвой Николай Линник | 7 октября 2020 г.

Я люблю осень. Для трофейной рыбалки это время года, пожалуй, лучшее. Весна тоже хороша, но там всё происходит очень быстро. И весной основным фактором успеха зачастую является банальное везение: попал на стаю рыбы – будешь с уловом. Но стоит промахнуться на час или там на пяток метров - и за день можно и поклевки не увидеть.

Лето, как правило, очень шумное, в эту пору сосредоточиться на трофейной ловле трудновато. А вот осенью, когда за весь день не встретишь на берегу ни рыболова, а погода всё еще очень даже комфортная, самое времечко заняться вдумчивой и неторопливой рыбалкой. Вот тогда-то и начинают появляться в уловах трофеи.

Богатой на трофеи осень бывает не только у спиннингистов с их щучищами и судачищами. Трофейной может оказаться и ловля плотвы. Да-да, именно той самой плотвы, которую многие рыболовы и за рыбу-то не считают. А всё потому, что максимальный размер плотвичек, которые попадаются на их снасти, редко превышает выпрямленную ладонь. Так вот, октябрь (особенно вторая половина месяца) - это самое золотое время, чтобы развеять миф о том, что крупная плотва заходит в наши реки только весной. Во многих наших водоемах плотва размером 25+ см живет на протяжении всего года. Сейчас я расскажу о некоторых нюансах осенней ловли этой красивой и очень осторожной рыбы.

Температура воды решает многое, но не всё

Среди рыболовов очень популярно мнение, что пищевая активность рыбы напрямую связана с температурой воды. И чем вода теплее – тем интенсивнее питается рыба. Может, это и так, но мой многолетний опыт говорит о том, что наилучшие уловы как раз бывают в периоды, когда вода или начинает прогреваться, или принимается остывать. И для каждой рыбы диапазон этих «клёвых» температур свой.

Периоды пищевой активности той или иной рыбы опытные рыболовы научились определять по природным признакам. Зацвела сирень – начинается пик весенней ловли линя, заколосилась рожь – пора таскать леща на донки и т.д. Открытие же сезона ловли крупной осенней плотвы для меня начинается с момента, когда на клёнах принимаются активно желтеть листья. К этому времени вода, как правило, остывает до значений плюс десять – четырнадцать градусов. Но самый пик осеннего жора этой рыбы приходится на температурный промежуток между плюс десятью и шестью градусами. А это как раз и есть вторая половина октября.

Но знать оптимальную температуру - это еще не всё. Другой, не менее важной составляющей успеха любой трофейной рыбалки является правильно подобранная насадка. Как это увязывается с температурой воды? Да очень просто.

Рыбы семейства карповых - существа всеядные, и в зависимости от поры года в их пищевом рационе преобладает какой-то определенный набор продуктов. Принято считать, что весной рыбы питаются преимущественно животным кормом - червями и перезимовавшими личинками насекомых. Летом же в их рационе преобладают растительные корма. А осенью рыбы снова переходят на поедание живых организмов. Вот только не всегда. Я много и охотно экспериментирую с различными насадками, и по мере накопления опыта сделал для себя некоторые выводы.

Что касаемо той же плотвы, то осень – это время сюрпризов, и самой удачной насадкой для ловли этой рыбы очень часто оказывается тесто из черного хлеба, а также манная мастырка и даже пареные злаки - пшеница и горох. Причем выявить какую-то определенную закономерность тоже не всегда получается. В иные годы мне удавалось ловить плотву на пареные злаки практически до самого ледостава. Но чаще всего это, конечно, тесто из черного хлеба и манная мастырка.

Эти насадки постоянно присутствуют на осенних плотвиных рыбалках. А вот «народные» насадки - опарыши и красные навозные черви - при ловле плотвы очень часто оказываются причиной бойкого клёва мелочи. С такими насадками я всегда обращаюсь очень осторожно, и чаще всего использую в качестве разведчиков, чтобы скорее определить, есть ли в понравившейся мне точке рыба.

С температурой воды и наиболее удачными насадками определились. Теперь самое время поговорить о том, как их правильно предложить рыбе. Крупная плотва - рыба очень осторожная, и если в презентации приманки ей что-либо не понравится, пробовать её она не станет.

Снасть

Многие рыболовы совершают – как под копирку! - серьезную ошибку: они пытаются на одной и той же оснастке предлагать рыбе различные насадки. И, как правило, проигрывают в клёве. Я тоже так раньше делал. Чаще всего мне было просто лень перенастраивать снасть - например, при переходе с опарыша на тесто из хлеба.

Теперь-то я знаю, что негоже лениться, и если в процессе рыбалки мне приходится кардинально менять насадку на крючке, я обязательно заменю и оснастку более подходящей. Кто-то, прочитав эти строки, скажет: «Фи, какая мелочь! Стоит ли терять на это драгоценное время рыбалки». А вот и не мелочь! Время, потраченное на перенастройку снасти, потом обернется вам уверенными поклевками.

Может быть, для некоторых коллег я сейчас открою Америку, но для каждой группы насадок существует свой оптимальный монтаж оснастки. Оснастки для животных и растительных насадок в первую очередь отличаются массой «подпаска» и толщиной антеннки поплавка. Откуда берутся эти различия? Охотно поясню. Основным критерием выбора того или иного «подпаска» является масса самой насадки.

Я как-то специально взвешивал различные насадки. Так вот, масса крупного опарыша колеблется в пределах 0,09 – 0,1 г. А катышек хлебного теста весит 0,13 – 0,15 г. Зерно пареной пшеницы имеет приблизительно такую же массу, как и тесто. Чтобы рыба не почувствовала подвоха, пробуя слишком тяжелую насадку, масса самого маленького грузила в оснастке должна быть такой же, как масса насадки. Вот и получается, что на опарышевых оснастках масса «подпаска» должна находиться в пределах 0,1 г. А для растительных насадок он будет в полтора раза тяжелее.

Теперь - про толщину антеннки на поплавках. Её грузоподъемность должна приблизительно соответствовать массе «подпаска». При огружении поплавка обращайте внимание на то, чтобы после добавления самого маленького груза в оснастке антеннка поплавка принимала рабочее положение (это когда поплавок скрывается под водой по основание антеннки или чуть ниже). Вот и получается, что у поплавков для растительных насадок антеннка должна быть приблизительно в полтора раза толще антеннки поплавков для животных насадок.

По грузоподъемности поплавки для растительных и животных насадок тоже сильно отличаются. При ловле на опарыша или кусочек червя массы поплавка должно хватать лишь для того, чтобы доставить насадку в точку ловли. А если поплавок под воздействием ветра станет слегка дрейфовать, так будет еще лучше. Так что для осенних рыбалок с опарышем чаще всего я применяю поплавки грузоподъемностью 1,5 - 2 г.

Презентация же растительных насадок предусматривает якорение оснастки в одной точке, потому как в холодной воде рыба вряд ли погонится за ползущим по дну катышком из хлеба. Чтобы успешно рыбачить на растительные насадки, даже в ветреную погоду, я держу в своем арсенале поплавки грузоподъемностью 3 – 3,5 г. При этом хорошо, если центр тяжести поплавка будет располагаться как можно ниже. Так возможность ветрового дрейфа оснастки окажется еще ниже.

Поводки у оснасток для растительных и животных насадок тоже должны отличаться по длине. Наилучшим вариантом презентации животных насадок является их медленное погружение в придонные слои воды. Поэтому поводок можно делать подлиннее (сантиметров 15 - 20). А вот растительные насадки плотва осенью берёт исключительно со дна. В холодной воде рыба малоподвижна, так что она может и не утащить поплавок в сторону, а стоять, подобно линю, с насадкой во рту. И чтобы не пропускать даже самые осторожные поклевки, я делаю поводки короткими (7 - 10 см).

Основная леска на моих оснастках для ловли осенней плотвы колеблется в пределах 0,16 – 0,18 мм. Желательно выбирать её более жесткой. Так она меньше путается при частых перезабросах снасти. Особенно если рыбачить приходится при боковом или встречном ветре.

Необходимое оборудование

Вот за что я люблю осенние рыбалки, так это за минимализм их необходимого оснащения. Но, всё равно, кое-какое оборудование мне приходится с собой таскать. Это чехол, в котором находятся одно или два маховых удилища плюс три стойки. Стул-рюкзак - в нём хранятся набор насадок, коробка с необходимыми оснастками, полотенце для рук, садок, легкий дождевик и термос с чаем. Ну и ведро с килограммом готовой прикормки. Как видите, всё по минимуму.

Удилище для осенней ловли плотвы не обязательно должно быть самым длинным. Поскольку прибрежная растительность к этому времени уже успевает отмереть, вполне хватает и 6-метрового. Дело в том, что осенью крупная плотва предпочитает кормиться у самого берега, на глубине не более полутора метров. В таких условиях длинное удилище оказывается слишком громоздким. По строю я люблю «быстрые» удилища. Они сильно облегчают работу с тонкими оснастками. А для компенсации их излишней жесткости, чтобы не рвать тонкие поводки при подсечках и вываживании рыбы, во все плотвиные удилища я в штатное трубчатое верхнее колено вклеиваю совсем тонкую монолитную вершинку типа «китовый ус».

Прикормка

Скажу вам честно: если вы осенью хотите целенаправленно ловить крупную плотву, от сыпучих растительных прикормок лучше вообще отказаться, а привлекать рыбу тем, на что впоследствии будешь рыбачить. Смешанные с землей те же самые катышки черного хлеба или зерна пареной пшеницы справляются со своей задачей очень хорошо. Но если в силу специфических причин (ловля рыбы ведется на опарыша или кастеры) обойтись без прикормки нельзя, обращаться с прикормкой на осенних рыбалках нужно очень осторожно.

Малейшая оплошность в её приготовлении или использовании способна запросто убить перспективную точку ловли - и вместо вожделенных «батонов» вы будете ловить плотвичек размером с указательный палец. Сейчас я расскажу вам о самых характерных ошибках, которые допускал когда-то сам и которые продолжают делать многие другие рыболовы.

При замешивании прикормки следите за тем, чтобы ваша смесь не получилась:

а) слишком питательной;

б) слишком плотной;

в) слишком светлой.

Чтобы минимизировать эти риски, советую приобретать специализированные темные плотвиные корма известных производителей. Эти смеси, как правило, максимально адаптированы к подобным условиям ловли, но, всё равно, их нужно разбавлять землей. Количество земли в моих осенних прикормках составляет от 50 до 70% от общей массы смеси.

При использовании прикормки на водоеме следует очень внимательно следить за тем, чтобы:

а) не перекормить рыбу при стартовом закорме;

б) положить шары прикормки точно под поплавок;

в) производить докорм только при острой его необходимости.

Чтобы не было соблазна кормить рыбу слишком обильно, я намеренно беру с собой минимум прикормки. Например, на 8-часовую рыбалку килограмма готовой смеси более чем достаточно.

Тактика ловли

Здесь всё почти как у спиннингиста, выслеживающего поздней осенью крупную щуку: знаешь точку, куда рыба предположительно выходит кормиться, и методично её облавливаешь. Так же, как и крупных щук, трофейных плотвиц в водоеме не так уж много. И все они - умудренные опытом рыбы, которым в жизни не раз доводилось и от зубов хищника спасаться, и острые крючки рыболовов обходить. Так что с наскока такая рыбалка вряд ли окажется успешной.

Для встречи с крупной осенней плотвой наиболее подходящими оказываются большие и глубокие водоемы. Выбираем участок берега с твердым дном и устраиваемся на берегу так, чтобы ваша насадка находилась сразу за первым береговым свалом. Обычно этот свал проходит в четырех - пяти метрах от берега. И поэтому 6-метровое удилище, о котором я писал выше, для таких условий в принципе оказывается слегка длинноватым. Но это если рабочее место расположено у самого уреза воды. Я же сажусь чуть выше, в полутора - двух метрах от берега. Делается это для того, чтобы оказаться для рыбы невидимым. И я не шучу. Благодаря эффекту преломления лучей света в воде рыба может прекрасно видеть всё, что расположено в метре от берега.

Если ловим на мотыля, опарыша или червя, глубину спуска поплавка выставляем таким образом, чтобы в самой нижней точке насадка слегка чиркала по дну. Так достигается наилучший эффект имитации свободного падения насадки в толще воды.

Для ловли на растительные насадки глубину спуска поплавка выставляем по «подпаску». Поводок с насадкой на крючке должен лежать на дне. Так достигается легкий эффект якорения оснастки. Ведь в холодной воде ползущий по дну хлеб или зерно пшеницы вызывает у рыбы обоснованное подозрение.

При ловле с опрышем на крючке через каждые одну-две минуты полезно делать перезаброс оснастки. А когда на крючке хлеб или пшеница, при отсутствии поклевок нужно слегка подтаскивать снасть в сторону берега. Нет поклевок несколько минут - подтяните оснастку сантиметров на 10 ближе к берегу. Так можно делать до тех пор, пока второе грузило не упрется в дно. Это заметно по тому, как поплавок слегка приподнимется над водой.

Осенью прикармливать рыбу нужно очень осторожно. Стартовый закорм нужно делать только после того, как точно определимся с точкой ловли. Если ловим на насадку животного происхождения – это два - три шарика прикормки размером с небольшой мандарин. А если используем растительные насадки, то прикармливать лучше россыпью с руки. Частота докорма зависит от активности рыбы. Но не чаще, чем раз в 20 минут.

Рыба осенью питается периодически - и отсутствие поклевок может означать, что у ваших потенциальных трофеев наступила фаза покоя. Поэтому самой тяжелой обычно оказывается первая ознакомительная рыбалка. Потом просто запоминается приблизительное время выхода рыбы на кормежку - и вся ловля строится с учетом этих наблюдений.

Как видите, эта трофейная ловля довольно проста. Нужно только всё делать аккуратно и обдуманно.

Рыбачьте в удовольствие!