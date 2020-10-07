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ГлавнаяСпортивное рыболовство №10 октябрь 2020
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Как договориться с осенней плотвой

Николай Линник |

Я люблю осень. Для трофейной рыбалки это время года, пожалуй, лучшее. Весна тоже хороша, но там всё происходит очень быстро. И весной основным фактором успеха зачастую является банальное везение: попал на стаю рыбы – будешь с уловом. Но стоит промахнуться на час или там на пяток метров - и за день можно и поклевки не увидеть.

Лето, как правило, очень шумное, в эту пору сосредоточиться на трофейной ловле трудновато. А вот осенью, когда за весь день не встретишь на берегу ни рыболова, а погода всё еще очень даже комфортная, самое времечко заняться вдумчивой и неторопливой рыбалкой. Вот тогда-то и начинают появляться в уловах трофеи.

Богатой на трофеи осень бывает не только у спиннингистов с их щучищами и судачищами. Трофейной может оказаться и ловля плотвы. Да-да, именно той самой плотвы, которую многие рыболовы и за рыбу-то не считают. А всё потому, что максимальный размер плотвичек, которые попадаются на их снасти, редко превышает выпрямленную ладонь. Так вот, октябрь (особенно вторая половина месяца) - это самое золотое время, чтобы развеять миф о том, что крупная плотва заходит в наши реки только весной. Во многих наших водоемах плотва размером 25+ см живет на протяжении всего года. Сейчас я расскажу о некоторых нюансах осенней ловли этой красивой и очень осторожной рыбы.

Температура воды решает многое, но не всё

Среди рыболовов очень популярно мнение, что пищевая активность рыбы напрямую связана с температурой воды. И чем вода теплее – тем интенсивнее питается рыба. Может, это и так, но мой многолетний опыт говорит о том, что наилучшие уловы как раз бывают в периоды, когда вода или начинает прогреваться, или принимается остывать. И для каждой рыбы диапазон этих «клёвых» температур свой.

Периоды пищевой активности той или иной рыбы опытные рыболовы научились определять по природным признакам. Зацвела сирень – начинается пик весенней ловли линя, заколосилась рожь – пора таскать леща на донки и т.д. Открытие же сезона ловли крупной осенней плотвы для меня начинается с момента, когда на клёнах принимаются активно желтеть листья. К этому времени вода, как правило, остывает до значений плюс десять – четырнадцать градусов. Но самый пик осеннего жора этой рыбы приходится на температурный промежуток между плюс десятью и шестью градусами. А это как раз и есть вторая половина октября.

Люблю осенние рыбалки за минимализм их необходимого оснащения

Но знать оптимальную температуру - это еще не всё. Другой, не менее важной составляющей успеха любой трофейной рыбалки является правильно подобранная насадка. Как это увязывается с температурой воды? Да очень просто.

Рыбы семейства карповых - существа всеядные, и в зависимости от поры года в их пищевом рационе преобладает какой-то определенный набор продуктов. Принято считать, что весной рыбы питаются преимущественно животным кормом - червями и перезимовавшими личинками насекомых. Летом же в их рационе преобладают растительные корма. А осенью рыбы снова переходят на поедание живых организмов. Вот только не всегда. Я много и охотно экспериментирую с различными насадками, и по мере накопления опыта сделал для себя некоторые выводы.

Что касаемо той же плотвы, то осень – это время сюрпризов, и самой удачной насадкой для ловли этой рыбы очень часто оказывается тесто из черного хлеба, а также манная мастырка и даже пареные злаки - пшеница и горох. Причем выявить какую-то определенную закономерность тоже не всегда получается. В иные годы мне удавалось ловить плотву на пареные злаки практически до самого ледостава. Но чаще всего это, конечно, тесто из черного хлеба и манная мастырка.

Эти насадки постоянно присутствуют на осенних плотвиных рыбалках. А вот «народные» насадки - опарыши и красные навозные черви - при ловле плотвы очень часто оказываются причиной бойкого клёва мелочи. С такими насадками я всегда обращаюсь очень осторожно, и чаще всего использую в качестве разведчиков, чтобы скорее определить, есть ли в понравившейся мне точке рыба.

В штатное верхнее колено вклеиваю тонкую монолитную вершинку типа «китовый ус»

С температурой воды и наиболее удачными насадками определились. Теперь самое время поговорить о том, как их правильно предложить рыбе. Крупная плотва - рыба очень осторожная, и если в презентации приманки ей что-либо не понравится, пробовать её она не станет.

Снасть

Многие рыболовы совершают – как под копирку! - серьезную ошибку: они пытаются на одной и той же оснастке предлагать рыбе различные насадки. И, как правило, проигрывают в клёве. Я тоже так раньше делал. Чаще всего мне было просто лень перенастраивать снасть - например, при переходе с опарыша на тесто из хлеба.

Теперь-то я знаю, что негоже лениться, и если в процессе рыбалки мне приходится кардинально менять насадку на крючке, я обязательно заменю и оснастку более подходящей. Кто-то, прочитав эти строки, скажет: «Фи, какая мелочь! Стоит ли терять на это драгоценное время рыбалки». А вот и не мелочь! Время, потраченное на перенастройку снасти, потом обернется вам уверенными поклевками.

Может быть, для некоторых коллег я сейчас открою Америку, но для каждой группы насадок существует свой оптимальный монтаж оснастки. Оснастки для животных и растительных насадок в первую очередь отличаются массой «подпаска» и толщиной антеннки поплавка. Откуда берутся эти различия? Охотно поясню. Основным критерием выбора того или иного «подпаска» является масса самой насадки.

Я как-то специально взвешивал различные насадки. Так вот, масса крупного опарыша колеблется в пределах 0,09 – 0,1 г. А катышек хлебного теста весит 0,13 – 0,15 г. Зерно пареной пшеницы имеет приблизительно такую же массу, как и тесто. Чтобы рыба не почувствовала подвоха, пробуя слишком тяжелую насадку, масса самого маленького грузила в оснастке должна быть такой же, как масса насадки. Вот и получается, что на опарышевых оснастках масса «подпаска» должна находиться в пределах 0,1 г. А для растительных насадок он будет в полтора раза тяжелее.

Сверху – поплавок для животных насадок, снизу – для растительных

Теперь - про толщину антеннки на поплавках. Её грузоподъемность должна приблизительно соответствовать массе «подпаска». При огружении поплавка обращайте внимание на то, чтобы после добавления самого маленького груза в оснастке антеннка поплавка принимала рабочее положение (это когда поплавок скрывается под водой по основание антеннки или чуть ниже). Вот и получается, что у поплавков для растительных насадок антеннка должна быть приблизительно в полтора раза толще антеннки поплавков для животных насадок.

По грузоподъемности поплавки для растительных и животных насадок тоже сильно отличаются. При ловле на опарыша или кусочек червя массы поплавка должно хватать лишь для того, чтобы доставить насадку в точку ловли. А если поплавок под воздействием ветра станет слегка дрейфовать, так будет еще лучше. Так что для осенних рыбалок с опарышем чаще всего я применяю поплавки грузоподъемностью 1,5 - 2 г.

Презентация же растительных насадок предусматривает якорение оснастки в одной точке, потому как в холодной воде рыба вряд ли погонится за ползущим по дну катышком из хлеба. Чтобы успешно рыбачить на растительные насадки, даже в ветреную погоду, я держу в своем арсенале поплавки грузоподъемностью 3 – 3,5 г. При этом хорошо, если центр тяжести поплавка будет располагаться как можно ниже. Так возможность ветрового дрейфа оснастки окажется еще ниже.

Поводки у оснасток для растительных и животных насадок тоже должны отличаться по длине. Наилучшим вариантом презентации животных насадок является их медленное погружение в придонные слои воды. Поэтому поводок можно делать подлиннее (сантиметров 15 - 20). А вот растительные насадки плотва осенью берёт исключительно со дна. В холодной воде рыба малоподвижна, так что она может и не утащить поплавок в сторону, а стоять, подобно линю, с насадкой во рту. И чтобы не пропускать даже самые осторожные поклевки, я делаю поводки короткими (7 - 10 см).

Опарышей использую в качестве разведчиков

Основная леска на моих оснастках для ловли осенней плотвы колеблется в пределах 0,16 – 0,18 мм. Желательно выбирать её более жесткой. Так она меньше путается при частых перезабросах снасти. Особенно если рыбачить приходится при боковом или встречном ветре.

Необходимое оборудование

Вот за что я люблю осенние рыбалки, так это за минимализм их необходимого оснащения. Но, всё равно, кое-какое оборудование мне приходится с собой таскать. Это чехол, в котором находятся одно или два маховых удилища плюс три стойки. Стул-рюкзак - в нём хранятся набор насадок, коробка с необходимыми оснастками, полотенце для рук, садок, легкий дождевик и термос с чаем. Ну и ведро с килограммом готовой прикормки. Как видите, всё по минимуму.

Удилище для осенней ловли плотвы не обязательно должно быть самым длинным. Поскольку прибрежная растительность к этому времени уже успевает отмереть, вполне хватает и 6-метрового. Дело в том, что осенью крупная плотва предпочитает кормиться у самого берега, на глубине не более полутора метров. В таких условиях длинное удилище оказывается слишком громоздким. По строю я люблю «быстрые» удилища. Они сильно облегчают работу с тонкими оснастками. А для компенсации их излишней жесткости, чтобы не рвать тонкие поводки при подсечках и вываживании рыбы, во все плотвиные удилища я в штатное трубчатое верхнее колено вклеиваю совсем тонкую монолитную вершинку типа «китовый ус».

Прикормка

Скажу вам честно: если вы осенью хотите целенаправленно ловить крупную плотву, от сыпучих растительных прикормок лучше вообще отказаться, а привлекать рыбу тем, на что впоследствии будешь рыбачить. Смешанные с землей те же самые катышки черного хлеба или зерна пареной пшеницы справляются со своей задачей очень хорошо. Но если в силу специфических причин (ловля рыбы ведется на опарыша или кастеры) обойтись без прикормки нельзя, обращаться с прикормкой на осенних рыбалках нужно очень осторожно.

Земли в осенних прикормках - от 50 до 70% от общей массы смеси

Малейшая оплошность в её приготовлении или использовании способна запросто убить перспективную точку ловли - и вместо вожделенных «батонов» вы будете ловить плотвичек размером с указательный палец. Сейчас я расскажу вам о самых характерных ошибках, которые допускал когда-то сам и которые продолжают делать многие другие рыболовы.

При замешивании прикормки следите за тем, чтобы ваша смесь не получилась:

  • а) слишком питательной;
  • б) слишком плотной;
  • в) слишком светлой.

Чтобы минимизировать эти риски, советую приобретать специализированные темные плотвиные корма известных производителей. Эти смеси, как правило, максимально адаптированы к подобным условиям ловли, но, всё равно, их нужно разбавлять землей. Количество земли в моих осенних прикормках составляет от 50 до 70% от общей массы смеси.

При использовании прикормки на водоеме следует очень внимательно следить за тем, чтобы:

  • а) не перекормить рыбу при стартовом закорме;
  • б) положить шары прикормки точно под поплавок;
  • в) производить докорм только при острой его необходимости.

Чтобы не было соблазна кормить рыбу слишком обильно, я намеренно беру с собой минимум прикормки. Например, на 8-часовую рыбалку килограмма готовой смеси более чем достаточно.

Тактика ловли

Здесь всё почти как у спиннингиста, выслеживающего поздней осенью крупную щуку: знаешь точку, куда рыба предположительно выходит кормиться, и методично её облавливаешь. Так же, как и крупных щук, трофейных плотвиц в водоеме не так уж много. И все они - умудренные опытом рыбы, которым в жизни не раз доводилось и от зубов хищника спасаться, и острые крючки рыболовов обходить. Так что с наскока такая рыбалка вряд ли окажется успешной.

Осенью сажусь в полутора - двух метрах от уреза воды

Для встречи с крупной осенней плотвой наиболее подходящими оказываются большие и глубокие водоемы. Выбираем участок берега с твердым дном и устраиваемся на берегу так, чтобы ваша насадка находилась сразу за первым береговым свалом. Обычно этот свал проходит в четырех - пяти метрах от берега. И поэтому 6-метровое удилище, о котором я писал выше, для таких условий в принципе оказывается слегка длинноватым. Но это если рабочее место расположено у самого уреза воды. Я же сажусь чуть выше, в полутора - двух метрах от берега. Делается это для того, чтобы оказаться для рыбы невидимым. И я не шучу. Благодаря эффекту преломления лучей света в воде рыба может прекрасно видеть всё, что расположено в метре от берега.

Если ловим на мотыля, опарыша или червя, глубину спуска поплавка выставляем таким образом, чтобы в самой нижней точке насадка слегка чиркала по дну. Так достигается наилучший эффект имитации свободного падения насадки в толще воды.

Для ловли на растительные насадки глубину спуска поплавка выставляем по «подпаску». Поводок с насадкой на крючке должен лежать на дне. Так достигается легкий эффект якорения оснастки. Ведь в холодной воде ползущий по дну хлеб или зерно пшеницы вызывает у рыбы обоснованное подозрение.

При ловле с опрышем на крючке через каждые одну-две минуты полезно делать перезаброс оснастки. А когда на крючке хлеб или пшеница, при отсутствии поклевок нужно слегка подтаскивать снасть в сторону берега. Нет поклевок несколько минут - подтяните оснастку сантиметров на 10 ближе к берегу. Так можно делать до тех пор, пока второе грузило не упрется в дно. Это заметно по тому, как поплавок слегка приподнимется над водой.

Докармливать рыбу лучше тем, на что ловишь

Осенью прикармливать рыбу нужно очень осторожно. Стартовый закорм нужно делать только после того, как точно определимся с точкой ловли. Если ловим на насадку животного происхождения – это два - три шарика прикормки размером с небольшой мандарин. А если используем растительные насадки, то прикармливать лучше россыпью с руки. Частота докорма зависит от активности рыбы. Но не чаще, чем раз в 20 минут.

Рыба осенью питается периодически - и отсутствие поклевок может означать, что у ваших потенциальных трофеев наступила фаза покоя. Поэтому самой тяжелой обычно оказывается первая ознакомительная рыбалка. Потом просто запоминается приблизительное время выхода рыбы на кормежку - и вся ловля строится с учетом этих наблюдений.

Как видите, эта трофейная ловля довольно проста. Нужно только всё делать аккуратно и обдуманно.

Рыбачьте в удовольствие!

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