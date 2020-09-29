Сырть: далекое близко Владимир Клень | 29 сентября 2020 г.

Сырть пленяет своей красотой и загадочностью (в Польше и Западной Беларуси её даже называют «чаровницей»). Большинство наших рыболовов считает её неуловимой, относя к рыбам мечты или случайным трофеям. Однако нерешаемых задач не бывает – мне из сырти удавалось целиком составить улов, хотя чаще - весомую его часть.

Подводный мир богат и многообразен. Его представляют разные по видам и размерам рыбы. Среди них есть те, что повсеместно распространены, а имеются и такие, которые относятся к категории редких. Но такое деление весьма условно, ибо всё в этой жизни относительно. Для одних – налим, усач или чехонь – рыбы только из книжки, а для других – аборигены реки, протекающей рядом с домом. Одно скажу, рыбы, не часто оказывающиеся в уловах, обычно изучены слабо.

В полной мере сказанное относится к сырти (она же – рыбец, вимба). Этот представитель карповых рыб, типично речной обитатель, из-за своих высоких вкусовых качеств считается самым ценным в семействе наряду с шемаей, но, что не может не удивлять, всё еще является едва ли не самым малоизученным.

Современные сведения о повадках сырти и приёмах её ловли скупы и противоречивы. На уровне рыболовов-любителей и даже спортсменов информация чаще всего сводится к восторгам от случайно пойманной особи во время поплавочной или фидерной рыбалки. Исключения образуют, пожалуй, только литовские рыболовы. Они традиционно обстоятельно и системно подходят к делу, а потому успешны даже в ловле сырти. По крайней мере, осуществляют целевые выезды за ней и поражают результатами.

Меня чуточку удивляют наши специалисты-ихтиологи. За многие десятилетия они в плане изучения указанного подвида не продвинулись ни на шаг. Констатируют разве что изменения ареалов обитания сырти, мест массового появления или исчезновения. А ведь происходят разительные изменения климата, меняются реки, оказывают влияние иные факторы.

Волею судеб я проживаю в двадцати минутах пешего хода от реки Неман, протекающей по территории Беларуси, Литвы и Калининградской области России. Река богата на самую разную рыбу, включая сырть, но еще десяток лет назад я ловил её эпизодически. Составить целостную картину из этих фрагментов было нереально. Однако пробудившийся интерес обусловил постепенное обогащение копилки собственных знаний. И в основу легло изучение немногочисленной толковой литературы советского периода и общение с опытными рыбаками, включая тех же литовцев. Но главным стало расширение собственной практики, которая позволила сделать полезные наблюдения и выводы.

Вкупе всё это положительно отразилось на уловах. И при целевом выезде сырть для меня перешла из разряда «случайный прилов» в неотъемлемую часть улова. Причем, что немаловажно, круглогодичного. Четко знаю, когда, где и на что её ловить в любое время года, включая зиму. Вопрос только в количестве экземпляров, которые попадутся на крючок. В общем, есть повод изложить свои суждения о сырти.

Базовая информация

Сырть и её подвиды распространены в бассейнах Балтийского, Черного и Каспийского морей, она обитает от Эльбы до Невы. Её успешно ловят в Англии, Австрии и Германии, России и Беларуси, Польше и странах Прибалтики, Финляндии и Швеции.

Вот какие наблюдения о сырти в свое время записал Леонид Павлович Сабанеев: «В вершине Финского залива, в южной части Ладожского озера, также в Неве, Нарове и особенно в Волхове она принадлежит к довольно обыкновенным рыбам и заходит отсюда в Мету, а быть может, и в верхнюю Волгу. В Ладожском озере, однако, доходит до Кексгольма (ныне – Приозерск), а в Ботническом заливе Биорнеборг служит самым крайним пределом её распространения».

Долгое время сырть считали проходной рыбой, которая заходила в реки из приустьевых участков морей только для икрометания. Проходила большие расстояния к местам нереста, оккупируя пойменные участки. Однако сегодня данный вывод далек от истины, в чем убеждаюсь по собственным наблюдениям.

Сырть давно превратилась в пресноводного обитателя, комфортно чувствующего себя в водотоках с быстрым течением, каменистым дном, обилием перекатов и сложным рельефом дна. Толчок этому дало появление гидроэлектростанций, серьезно нарушивших миграционные рыбьи пути. Но если для одних рыб это стало фатальным, то другие смогли адаптироваться к новым условиям. В их числе оказалась и сырть, популяция которой со временем увеличилась настолько, что местами превалирует над плотвой и густерой.

Сырть – рыба стайная, причем стаи сформированы из одинаковых по размеру особей. Традиционно они держатся на глубоководных незаиленных участках, в суводях. В последние годы я всё чаще обнаруживаю сырть у русловых бровок, ниже перекатов, у отбойных берегов, в заводях с обратным течением и чуть ниже островов.

Кстати, икру эта рыба откладывает непосредственно на камнях русла, причем в самых глубоких точках. Чем выше в реке уровень воды, тем больше шансов поймать её в непосредственной близости от берега. Соответственно при снижении уровня воды сырть скатывается в более глубокие акватории, снижая свое присутствие на многих участках реки.

Интересно, что в зависимости от поры года окраска у рыб несколько меняется, и у неопытных рыбаков даже возникают вопросы относительно их идентификации. Весной и летом тело у сырти чернёное по контуру с блестящей чешуей и оранжевыми плавниками, а осенью и зимой оно блекнет и становится серым. Сырть довольно схожа с подустом. Отличить их просто, пересчитав лучи анального плавника. У сырти их 21 - 25, у подуста – порядка 15. Кроме того, у первой рот в открытом виде имеет округлую форму, а у второго – четырехугольную.

Информация относительно максимальной массы сырти противоречива. Кое-кто утвеждает, что она достигает пары-тройки килограммов. В Литве на средних по размерам реках килограммовые особи – ходовые экземпляры. В куда большем Немане мне такие не встречались. Чаще всего ловятся 200 - 400-граммовые рыбы, реже попадаются вдвое тяжелее. Но даже некрупная сырть – боец сильный и решительный. Никогда не сдается и отчаянно сопротивляется при вываживании - норовя сорваться с крючка, часто крутит «колеса».

Удивлен, почему мои предшественники полагали, что сырть ловится только утром и вечером. Даже в летнюю жару она способна клевать на протяжении всего дня. Кроме того, подтверждая свою «карповую принадлежность», активничает ночью. Это радует, ибо под звездным небом на реке помимо сырти можно ожидать регулярных поклевок не столь уж многих рыб. Соответственно, повышаются шансы на достижение поставленной цели. При этом отмечу более уверенный характер поклевок сырти. Иной раз их даже можно спутать с лещовыми, когда вершинка фидера отчетливо трясется.

Просто, но надежно

Для ловли я определил себе предпочтительной фидерную оснастку. Сырть - классически донная рыба, которая хорошо подбирает находящийся на грунте корм. С учетом характеристик Немана – его быстрого течения, сложного рельефа дна, удаленности от берега ряда перспективных участков - именно донная оснастка будет рабочей.

На реке нет и не может быть мест, гарантирующих постоянство клёва рыб конкретного вида. Такое возможно разве что в нерестовый период. Однако существуют участки с наиболее вероятным их присутствием. Вот их-то и следует искать с целью последующей организации уже целевых выходов. Поможет в этом только практика ловли, собственная или знакомых.

Как правило, всё начинается с первой пойманной рыбы. Засек одну сырть во время ловли плотвы – проверяй точку снова. Поймал несколько рыб – можешь рассчитывать на дежавю в этом месте и в следующий раз.

Схема простейшая, но проверенная многократно. И даже отсутствие в улове сырти на одной из последующих рыбалок не означает какого-то сбоя - не исключено, что это связано с кратковременной регулярной миграцией или рыба просто пассивна. Поэтому надо проверять точку многократно. Учитывая, что приманки для сырти не специфичны, о чем скажу ниже, в любом случае скучать не придется. Река тем и хороша, что здесь никогда не знаешь, кому взглянешь в глаза после очередной поклевки. Сырть традиционно соседствует с лещом, густерой и плотвой. Ну а какой будет её доля в общем улове, покажет только сама рыбалка.

Показателен случай, когда стечение обстоятельств помогло мне вычислить место постоянной дислокации сырти. В ноябре с приятелем нацеливался на ловлю крупной плотвы. Место было хорошо знакомо. Прогонный участок с примыкающим к нему затопленным оврагом. Рядом с его горловиной на дне покоятся два крупных дерева. Плотва прижимается к ним, организуя стоянку.

Пространство для забросов ограничено, точка сложная, но перспективная. В тот день клёва не было вообще. Разве что изредка попадались ерши и пескари. Так продолжалось до тех пор, пока напарник не решился существенно увеличить дистанцию заброса. В результате выяснилось, что в десятке метров за верхушками деревьев в месте «обратки» стоит сырть. Как итог, рыбалка наполнилась новым смыслом и, что наиболее важно, та случайно открытая координата исправно дарила встречи с чаровницей все последующие годы.

На первых порах при ловле сырти мне казалось, что эта рыба осторожна подобно лещам. Но впоследствии такую точку зрения я изменил. Соответственно полагаю, что изящество оснастки для поимки сырти не требуется. С учетом сильного течения я использую удилища с тестами 120 - 150 г и кормушки с соответственной массой. Форму последних выбираю такую, которая препятствует их перекатыванию течением. Шнур – сечением 0,14 - 0,15 мм, поводок длиной от 40 до 70 см из лески сечением 0,12 - 0,14 мм. Крючки №№ 10-14 из тонкой проволоки. Чем слабее клёв – тем длиннее поводок, тоньше леска и меньше размер крючка. Особенно это актуально поздней осенью. Упомянув данное время года, отмечу, что лещей, плотву, сырть и ельцов отношу к речным рыбам, которые лучше иных ловятся по открытой воде до начала ледостава.

При ловле в прибрежной зоне в условиях минимального течения или его почти полного отсутствия я использую пикер. В таком случае можно даже отказаться от кормушки, заменив её подходящим по форме грузилом.

Монтаж оснастки может быть любым. Как демонстрирует практика, даже не особо почитаемая мною трубка-противозакручиватель не отпугивает сырть. Поэтому я прибегаю к классике – Патерностеру Гарднера или ин-лайну (in-line rig).

Сырть – одна из тех рыб, которые требуют постоянного контроля над оснасткой и своевременности выполнения подсечки. Внешне поклевка сырти выглядит как короткие подергивания вершинки с паузами и даже дрожанием. Подсекаю при первом замеченном признаке отклонения квивертипа от исходного состояния.

Очевидный выбор

Вкусовые пристрастия сырти довольно обширны. Опять же проведу параллель с лещом или плотвой: те питаются моллюсками и бентосом, но при этом с удовольствием поедают предлагаемую им иную пищу, включая растительную.

Лучшей наживкой для сырти периода весна - осень считаю опарыша. Он всегда присутствует на моём крючке. Напарником у него может быть мотыль, но я сторонник использования такого «бутербродика» только ранней весной и поздней осенью. В остальное время года на личинки комаров-долгунцов более падки иные рыбы, что с учетом малочисленности сырти снизит эффективность её ловли.

То же самое могу сказать о червях - подлистниках или навозниках, а также пиявках-клепсинах. Отличные наживки для сырти, особенно если нанизывать на крючок две-три штуки.

Самым настоящим деликатесом для любой речной рыбы, включая сырть, является шитик. Его недостаток лишь в том, что очень нежен и потому не практичен. При ловле тяжелым фидером я его не использую - он больше годится для пикерной рыбалки накоротке, но в этом случае я комбинирую его с опарышами.

В теплое время года хорошей насадкой и подсадкой к опарышам оказалась пареная перловка. Причем на течении я порой использую её еще и вместо прикормки. В этом случае в точке ловли не собираются мелкие рыбы - и приманка гораздо чаще достается тем, для кого она предназначена. Но если мелочь не докучает, годятся любые прикормочные смеси. Стараюсь только, чтобы они были крупнофракционные, ибо на течении такой вариант всегда предпочтительнее.

Уверен, что сырть попадается и на иные приманки, но они, мне кажется, вторичны.

Гостья из-подо льда

При ловле со льда сырть мне приходилось искать в иных местах, нежели по открытой воде. Всё дело в незамерзающем течении или очень слабом ледяном покрове поверх него. Но остаются заливы, затоны, устья впадающих рек и каналов. И отдельные из них радуют присутствием сырти. Эти рыбы не уходят в спячку, питаясь довольно активно. Не так, конечно, как лещи, плотва или окуни, но всё же.

Не могу отметить какой-то закономерности в поведении сырти в самую холодную пору года, за исключением определенной близости с границей незамерзшей реки. Они периодически заходят в «спокойную» воду, но пребывают там недолго, возвращаясь обратно в реку. Вот на эти периоды их пришествия я и ориентируюсь. Естественно, речь в таком случае идет исключительно о прилове.

Явным фаворитом среди подледных оказываются приманки безнасадочного ряда – «Козы», «Черти», мормышки-имитаторы бокоплавов, жучков и прочих подобных подводных обитателей. Причем с телами темных цветов – черного, коричневого, темно-зеленого. На многих из них я делал подсадку бисерин, пайеток, бусин и мишуры, но разительных отличий таких приманок от «голых» в плане результативности не заметил. Интересно, но за много лет я не поймал ни единой сырти на неподвижную мормышку с мотылем. Только активная проводка приносила результат.

Учитывая тенденции последних лет, радует, что количество сырти увеличивается даже на фоне тревожных процессов сокращения количества рыб иных видов. При этом со стороны рыбаков не меняется трепетное отношение к ней. Подавляющее большинство по велению сердце выпускает пойманную сырть обратно в родную стихию, оставляя себе на память яркие воспоминания, фотографии и видеозаписи. Пусть так и будет!