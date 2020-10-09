Стрит-фишинг по-саратовски Николай Лебедев | 9 октября 2020 г.

В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, стрит-фишинг распространен давно и имеет целую армию последователей. А сейчас, наверное, уже не встретишь и в любом крупном российском городе с протекающей в нём рекой рыболова, который никогда бы не попробовал половить с набережной хотя бы бычка. Понятно, что горожане полностью погружены в работу, а на выходных большую их часть уделяют семье. И как в такой ситуации поступить человеку, больному рыбалкой, но не имеющему возможности тратить на неё много времени? Ответ прост – ловить в черте города.

Раньше сам-то я косо смотрел на ловлю в городских пределах – что это, мол, за профанация. Но повзрослел - и теперь могу железно утверждать, что это реально выход - стрит-фишинг приносит массу положительных эмоций. Но в нём есть свои хитрости, и сейчас я расскажу об особенностях рыбалки в границах такой замечательной агломерации, как Саратов (город-спутник Энгельс – за рекой). Опишу популярные места и тактику ловли, а также на какую рыбу может стопроцентно рассчитывать даже начинающий стрит-фишер.

Самые популярные точки саратовского стрит-фишера

В Саратове существуют две основные зоны ловли. Это старая и новая набережные вдоль улицы Чернышевского (фото 1). Старая (строилась в камне с 1958 г.) официально называется «Набережная Космонавтов», она тянется от ул. Бабушкин взвоз до автодорожного моста через Волгу. Новая – её продолжение до ул. Вольской. Общая их протяженность — три километра. Сейчас строится третий участок набережной.

Главная особенность рыбалки в нашем городе заключается в том, что каждый рыболов знает там абсолютно все уловистые точки. И здесь уже всё зависит от того, придешь ты раньше своего конкурента или нет. Если опоздал – топаешь на следующую свободную точку.

Ловля на каждой из этих локаций будет принципиально отличаться. И вот почему. Дело в том, что старая набережная сохранила свой первоначальный рельеф, но не во всех местах. Её «сестра» – прямая противоположность, облик её был изменен, так сказать - облагорожен в ходе реставрации (фото 2). Такое положение вещей не могло не повлиять на видовое разнообразие рыб и их стоянки.

Поскольку на отреставрированной части всё дно усеяно разнородными камнями, то этот участок облюбовали разве что бычки-подкаменщики (фото 3) да некрупные окуни, а вот на той части, которой досталась тяжелая реставрационная участь, можно поймать не только окуня (фото 4) и бычка, но и берша, голавля, жереха, карася, судака (фото 5) и щуку.

Мне сестры-набережные напоминают двух девушек: одна невероятно красивая, но пустая духовно, вторая невзрачная, но с глубоким внутренним миром. Именно старая набережная представляет для рыболовов больший интерес. А в выходные дни здесь невозможно протолкнуться. Хочу также отметить, что в одном и том же месте может стоять спиннингист, ловящий «котлового» окуня и доночник, который лихо выматывает снасть с бойким подлещиком или плотвой (фото 6).

Речной рельеф у старой набережной очень интересен. По протяженности она около 500 м, и всё это одно сплошное перспективное место. Например, у старой набережной отстаиваются теплоходы, для парковки которых был вырыт канал.

А представьте только участок реки, где плато резко обрывается - и идёт прямая яма, а на дне её лежат камни, кирпичи, выброшенные старые покрышки и прочий хлам, оставшийся после строительства. Такое место сразу же облюбовывают рыбы. Кстати, глубина канала около 5 м, и иногда случается, что буквально под ногами, в двух метрах от берега, садится некрупный судак. Про окуней и бычков говорить не стоит - они завсегдатаи обитатели этого места.

Перспективные участки на старой набережной рыболовы различают по пристаням. И поэтому нередко приходится слышать вопрос «Ну что, на 5-й пристани или на 7-й?». Я же хоть и ловлю на пристанях, но только в том случае, когда основная точка ловли «выключается».

Для меня этой самой основной точкой является участок, где нет стоянок для кораблей. Здесь рыба уже не так пуглива, и можно рассчитывать не на «долгие уговоры», а на уверенную поклевку даже жереха или голавля. Дно в этом месте неровное, присутствует большое количество свалов и ям, есть водоросли, в которых часто прячется голавль.

Весной здесь вообще нельзя найти свободного места – поплавочники и доночники приходят очень рано и ловят крупного карася, и только слух о том, что «карась пошёл» доходит до кого-то, как моя любимая уловистая точка становится похожей на муравейник.

Тактика ловли

Здесь начинается самое интересное. Если у тебя в планах просто сходить прогуляться со спиннингом, то с пяти до восьми вечера можно вполне результативно половить бычка и некрупного окуня на новой набережной. Но когда ты нацелен на результат и хочешь поймать действительно какую-нибудь интересную рыбу - например, голавля, судака или жереха, то приходится уже тщательно подбирать время.

На старой же набережной рассчитывать на результат можно либо рано утром, либо ночью, когда на мелководный полив выходит кормиться судак. Утром я старюсь поймать голавля и жереха. Где-то часов в 10 - 11 на конкретном участке жерех начинает неистово гоняться за мелочью. Выход длится около часа, потом рыба уходит далеко от берега, куда мне просто невозможно добросить. Яркий показатель того, что жерех начал кормиться – чайки. Поскольку жерех выдавливает мелочь на поверхность, птицы тут же её атакуют.

Так что если вы увидели, что пернатые принялись часто пикировать и взлетать с мелкой рыбешкой в клюве, немедленно идите на это место. У меня совсем недавно произошёл забавный случай: мы с другом ходили аж два часа за чайками и удачно ловили жереха (фото 7). Правда, размер его был некрупный, но положительных эмоций этот факт никак не убавлял. Когда солнце переходит в зенит, клёв жереха сходит на нет - и точка «выключается». Как правило, в это время я перехожу на другой участок, где какое-то время ловлю бычков и только потом сматываюсь.

Так получается, что моя тактика строится на использовании конкретного временного промежутка. Утром ловлю самую интересную для себя рыбу, а в обед вынужденно сосредотачиваюсь на бычке. Если же у меня нет возможности прийти на уловистую точку в утренний «выход» рыбы, то я непременно вернусь сюда часов в 10 вечера. Именно в это время активизируется клыкастый. Поклевки начинаются очень быстро - и так же быстро заканчиваются. В запасе где-то часа полтора, чтобы удовлетворить своё рыбацкое эго.

Я перемещаюсь крайне мало, поскольку рыба здесь привязана к конкретной точке. Многие опытные рыболовы, раскусив эту особенность, и вовсе приходят на рыбалку со стульчиками, и я сейчас говорю не про доночников, а про спиннингистов. Вам покажется крайне странным, что спиннингист во время ловли сидит на стуле, но таковы реалии саратовского стрит-фишинга.

Когда я только начинал ловить на набережной, в моих действиях присутствовало много суеты: постоянно ходил, искал, мало задерживался на одной точке. Видимо, на меня так сильно повлияла рыбалка на маленьких речках, где за день я проходил около десятка километров. И только когда я понял, что здесь такой подход не работает, мне стало ловить намного проще.

Самое главное – суметь сосредоточиться на конкретном виде рыбы, и исходя из этого строить тактику ловли.

Снасти

Обычно я беру с собой на рыбалку два комплекта снастей, которые принципиально отличаются друг от друга. Например, для рыбалки утром использую твичинговое удилище длиной 213 - 220 см и с тестом до 7 - 10 г и микроджиговую модель такой же длины, но уже с тестовым диапазоном до 3 - 5 г. Первый комплект применяю в том случае, когда ловлю жереха или голавля. При этом, выбирая удилище, беру такое, которое смогло бы справиться с «методом подъёмного крана».

Во многих местах высота старой набережной - около двух метров, поэтому запас прочности всё же необходим. Чаще всего у меня с собой подсак с длинной ручкой, но иногда вылетает из головы взять эту необходимую вещь - и приходится экстремально нагружать бланк спиннинга, поднимая крупную рыбу. Для микроджигового же удилища излишней мощности не требуется, т.к. бычок чаще всего некрупный (фото 8) и нагрузка на удилище минимальна.

В вечернее время я использую спиннинг длиной 220 - 230 см с тестом до 15 г джиговой направленности и точно такой же твичинговый спиннинг, который беру для ловли жереха. Дело в том, что часов в десять вечера судак еще находится на дальних точках, добросить туда коротким удилищем просто нереально, вот это и объясняет мой выбор в пользу более длинного удилища. Воблеры при всём моём желании до этих точек не долетают - следовательно, приходится использовать 13-граммовую «чебурашку» и 3-дюймовый виброхвот. Если клюёт откровенная мелочь, то я увеличиваю размер приманки. В большинстве случаев это работает (фото 9).

Когда судак выходит на ближнюю бровку, я меняю джиговый спиннинг на твичинговый, ставлю воблер минноу и методично облавливаю ближнюю зону. И здесь очень важно не торопиться, поскольку судак активен - и, если делать очень быструю проводку, он начинает мазать по приманке. Часа за полтора удается поймать обычно до полудюжины килошных судаков, но иногда случается, что «влетают» и двухкилограммовые экземпляры. Если сравнивать ловлю на джиг и ловлю на воблеры, я предпочитаю последнюю - считаю, что рыбачить твичингом интереснее и разнообразнее, чем делать 2 - 3 монотонных оборота катушкой или подброса.

Рабочие монтажи

Если с судаком всё предельно понятно, и он клюет на определённые приманки в конкретные часы, то вот с бычком немного сложнее. Он может клевать очень часто, но только в том случае, если правильно подобрана приманка и монтаж.

Обычно для бычка у меня припасено два способа: классический микроджиг с открытым крючком (фото 10) и монтаж джиг-риг (Jig Rig), точнее – его разновидность джика-риг (Jika Rig). Кстати, джиг-риг стал для меня открытием прошлого года. До этого момента я практически не ловил данным монтажом, а зря, ведь он оказался очень уловистым. Я монтирую его следующим образом: беру двухграммовую «грушу» или груз-палочку и надеваю на карабин, к которому креплю еще и крючок, не используя никаких дополнительных заводных колец - считаю это лишним (фото 11). При монтаже Jig Rig - если вы используете плавающий «силикон» - приманка у дна располагается горизонтально. В итоге бычка привлекает и стук грузика по камням, и вальяжное покачивание хвостика приманки.

Я подобрал два основных типа проводок, а именно волочение по дну и подбросы с долгими паузами. Нередко бычок атакует приманку на четвертой - пятой секунде. Небольшое течение в зоне ловли слегка шевелит хвостик приманки, именно поэтому много поклевок происходит на паузе.

Также я заметил, что бычок крайне разборчиво относится к цвету приманок. Яркие оттенки он игнорирует, а вот естественные цвета без внимания не оставляет. Если я планирую половить эту рыбку, беру с собой несколько пачек виброхвостов, твистеров и слагов. Рабочие цвета - коричневый, серебристый, чёрный, реже зеленый. Такой небольшой набор силиконовых приманок позволяет мне комфортно себя чувствовать при ловле бычка.

Завершить статью хочу не на положительной ноте. Дело в том, что старая набережная находится в тени отреставрированной и цивильной новой. Тут всегда очень грязно, лежит много мусора, пустых бутылок из-под пива, целлофановых пакетов. И рыбачить в такой помойке крайне неприятно, несмотря на поимки достойной рыбы.

Я хочу обратиться к рыболовам города Саратова, которые покупают журнал «Спортивное рыболовство». Прошу вас, относитесь с уважением к месту, где вы ловите и живете. Разве так трудно убрать за собой мусор? Давайте вместе сделаем культурное место нашего города чище!