Ходовая донка на море. Первый опыт Виталий и Анастасия Волковы | 30 сентября 2020 г.

Отдых и рыбалка для нашей семьи – тесно связанные понятия. В рыбалке мы обычно ищем отдыха. Но тут возникла обратная ситуация - в отдыхе мы искали рыбалку. Отправляясь в середине лета на Черноморское побережье Краснодарского края, как один из этапов отдыха мы запланировали морскую рыбалку с берега. И чтобы добиться результата в этом деле, нам пришлось задействовать знания и опыт, полученные в речной донной ловле.

Честно говоря, к летнему отдохновению на море у нас с женой прохладное отношение. Мы не приверженцы праздного лежания на пляже и утомительного бездействия. Поэтому, хотя путь от Волгограда до черноморского побережья занимает порядка 800 км (на машине всего лишь полдня в пути), на море мы отдыхаем не чаще, чем раз в пять лет.

К тому же по климатическим условиям наша Волгоградская область мало чем уступает черноморскому побережью: лето такое же жаркое, с малым количеством осадков, есть две большие реки с обширными и относительно чистыми пляжами, продаются дешёвые овощи и фрукты, в особенности бахчевые культуры, знаменитые на всю Россию. И рыба ловится! Что еще желать отпускнику, не гнушающемуся диким отдыхом в палатке? Вот поэтому в последние годы многие соотечественники вместо многолюдного в летний период Краснодарского края выбирают отдых на берегах Волги и Дона.

Но в этот раз нам очень захотелось вновь съездить на море. Причин, пожалуй, было две. Первая заключалась в том, что коронавирусные ограничения фактически лишили нас свободы передвижения, если не считать дорогу от дома до работы и похода в ближайший магазин. Из-за этого у нас рухнули все наполеоновские планы, которые мы строили на майские праздники. Но, как известно, психика человека устроена так, что ему хочется именно того, что запрещено. Раньше мы спокойно отдыхали на Волге, проводя там всё свободное время, и были довольны отдыхом рядом с домом. Но в этот раз, как только коронавирусные ограничения ослабли, нам сразу захотелось в дорогу…

Вторая причина заключалась в том, что нам нужно было отдохнуть от Волги, а Волге передохнуть от нас. За годы рыбалок мы успели друг другу немного наскучить. И раз уж едем на море, то хотелось пополнить свой опыт морской рыбалкой с берега и поймать тех рыб, которых мы еще не ловили и не видели ни разу.

Подготовительный этап

Тем не менее, опыт морской рыбалки у нас был. Ну как опыт - пять лет назад, проводя на Чёрном море июньские выходные, в одно утро в числе таких же отдыхающих мы вышли на катере в море на два часа, отдав за это удовольствие по тысяче рубликов с человека. Экипаж катера выдал нам примитивные снасти с гирляндами голых крючков – так называемые самодуры. Мы опускали их ко дну на глубину до восьми метров, и, подёргивая без всякой хитрости и выдумки, изредка доставали из морской пучины ставридок и смарид. В целом, было весело (фото 1).

Но в этот раз нам хотелось другого. Мы искали самостоятельной рыбалки с берега, в которой можно ни от кого не зависеть, только от собственных знаний и опыта, и не платить за сомнительные услуги.

Конечно, начали со сбора информации. Отыскали в соцсетях сообщество, посвященное отдыху в курортном поселке Архипо-Осиповка (собирались именно туда – фото 2). В ленте этого сообщества довольно часто мелькали однотипные вопросы: где порыбачить в районе Архипки? Увы, ответы не радовали. «Знатоки» и «завсегдатаи» тех мест в один голос уверяли, что нормальной рыбалки с берега в Архипке нет и быть не может – слишком мелко и много камней. Поэтому желающим порыбачить советовали либо выходить в море на катере, либо ехать в платные хозяйства. Оба эти варианта нас не прельщали, и мы пошли своим путём.

Второй этап - это сбор информации о морской рыбалке вообще. Где ловить на море? Как ловить? Чем ловить? На что ловить? Когда ловить? Вопросов возникло много. Но, несмотря на то, что сейчас всегда под рукой интернет – бездонное хранилище информации, находить действительно нужные и стоящие сведения становится всё сложнее и сложнее.

Процесс отделения зёрен от плевел отнимает кучу времени, и не всегда даёт результат. По запросу «Рыбалка на Чёрном море с берега» поисковик находит сотни статей. Беда в том, что при более внимательном изучении выясняется, что все они написаны под копирку людьми, которые чаще всего далеки от рыбалки. В погоне за прибылью копирайтеры готовы браться за любые темы, даже не разбираясь в вопросе. Лишь бы заказчик заплатил. А заказчику нужен текст, хорошо оптимизированный под конкретные поисковые запросы, и не более того.

Мы просим прощения у читателей за это лирическое отступление, но проблема действительно очень острая. Такой подход просто убивает рыболовную журналистику. Мы убеждены, что у статьи обязательно должен быть автор с именем и конкретным опытом ловли, иначе статья – пустышка. И вот как раз авторские материалы на заданную тему удается разыскать с трудом – везде один «копирайт». Пришлось воскрешать в памяти статьи, читанные раньше в рыболовных журналах и газетах, общаться со знакомыми рыболовами, которые уже имели некоторый опыт черноморской рыбалки с берега.

Надо сказать, что ныне довольно много рыболовов увлекается ловлей легкими спиннинговыми снастями в прибойной полосе моря – так называемым рок-фишингом. И вот как раз по этому направлению информации предостаточно, есть много форумов и тематических сообществ. Но дело в том, что спиннингом мы ловим крайне редко и факультативно – нам милее и ближе донные снасти. Так что спиннинговых снастей, подходящих для рок-фишинга, у нас не нашлось. А если прикупить два таких комплекта, пусть не самых дорогих, но приличных, то расходы на предстоящий отдых увеличились бы более чем вдвое…

Поэтому мы решили не изменять нашей любимой ловле - и взять с собой на море обыкновенные донки. Но с некоторыми особенностями.

Донка для моря как она есть

На Чёрном море, в особенности с берега, берёт некрупная рыба. Редкому рыболову выпадает удача побороться с горбылём. А ставридок, скорпен, ласкирей и смарид можно половить и легкими снастями. Поэтому наши хэви-фидеры остались дома. Вместо них мы взяли снасти, которыми иногда в середине лета ловим на Волге голавлей: удилища 2,4 - 2,7 м длиной, среднебыстрого строя, с тестом до 20 г. К ним в комплекте - катушки с «плетенкой» 0,12 мм – для дальнего заброса и чувствительности к поклевкам.

Главное – это грузило. Каменистое дно на море чревато зацепами, и обыкновенный свинцовый груз любой формы наглухо застревает в расщелинах между камней. Об этом мы читали в статьях, и об этом же нас предупреждали знакомые рыболовы. Единственный выход – использование «Тирольской палочки», которая в воде всегда принимает вертикальное положение, и за счёт этого застревает в камнях очень и очень редко (фото 3).

Но, как вы яснилось, разыскать «Тирольскую палочку» в рыболовных магазинах Волгограда - та еще задача! В некоторых лабазах продавцы морщили лоб и округляли глаза, услышав незнакомое название, в других говорили, что «тирольки» закончились и не известно, когда будут. И только в трех магазинах я отыскал это грузило - и выгреб остатки, купив 17 «тиролек» по 20 г. На мой вопрос, почему «Тирольская палочка» такой дефицит, один продавец просветил меня, что этот товар у волгоградских рыболовов совершенно не востребован. Поэтому даже на оптовых базах таких грузил нет в наличии.

Забегая вперед, скажу, что наш запас «Тирольских палочек» оказался избыточен: это грузило прекрасно проходит каменистые участки, и за всё время мы умудрились оборвать только одну.

Итак, в наши планы входила ловля по принципу ходовой донки, т.е. забрасываем как можно дальше от берега - и с паузами примерно в пять минут подтягиваем оснастку на несколько метров. Ни о каком прикармливании, как в классическом фидере, речи идти не могло вообще, поскольку любая кормушка просто застрянет в камнях. Да и вряд ли точный заброс возможен на море, где перед тобой только горизонт из сливающейся с небом воды и нет никаких ориентиров (фото 4). Поэтому главный упор сделали на прочесывание площадей морского дна.

Что касается наживок, мы выяснили в разговорах о донной ловле, что морские обитатели не особо привередливы. Их можно поймать на куриное мясо и кожу, на рыбье филе, креветок, кальмаров, хлеб и даже обыкновенных опарышей. Из этого списка мы решили запастись креветками, мясом кальмара, а также прихватили с собой баночку опарышей. Забегая вперёд, скажу, что теперь это оказались уникальные опарыши: они съездили на море, отдохнули там - и вернулись домой практически в полном составе.

Танцы с ласкирями

В Архипо-Осиповку мы отправились к ночи и приехали рано утром, особенно если учесть, что волгоградское время опережает краснодарское на час. На центральном пляже еще было малолюдно. Пользуясь этим, на небольшом пирсе с левой стороны пляжа разместились несколько рыболовов с простенькими и короткими поплавочными удочками. В ведерке с уловом у них плавала какая-то мелочевка. Значит, рыба есть, пусть и небольшая. Будем тогда искать крупную.

За пару часов до заката мы отправились по побережью в левую сторону от поселка – за гору Ёжик, прошли примерно километр и остановились в приглянувшемся месте. В первую очередь обследовали дно в месте будущего лова. Как мы и думали, оно оказалось очень каменистым и неровным, потому как было сложено из каменных плит, которые служили как бы подводным продолжением расположенной рядом горы.

Некоторые плиты стояли почти вертикально, между ними образовались глубокие щели, а разница глубин на вершине плиты и у подножья её могла составлять до метра. Собственно, всё дно представляло собой каменные взгорки и ущелья между ними. Возвышающиеся поверхности камней были покрыты мелкими бурыми водорослями, довольно прочными, но не настолько, чтобы оснастка за них цеплялась намертво. Рельеф показался нам довольно интересным и перспективным, хотя глубина на расстоянии наших забросов (метров 50 - 60 от берега) была относительно небольшой – что-то около трех метров.

Пока купались, одновременно исследуя дно, солнце стало клониться к закату, и мы начали собирать снасти. Оснастка - самая простая. На шнур мы надевали 20-граммовую «Тирольскую палочку», затем пластиковую бусину в роли амортизатора, далее привязывали вертлюжок, а уж к нему - поводок из лески диаметром 0,25 мм и длиной 50 - 70 см. На конце поводка – одинарный крючок золотистого цвета с длинным цевьём (чтобы дополнительно привлекал морских обитателей своим блеском).

Пока я возился со сбором своей удочки, Настя уже успела насадить на крючок кусочек кальмара и сделала первый заброс. Не успела супруга поместить удочку на подставку, как вершинка резко согнулась и нервно задёргалась. Честно говоря, такого стремительного начала рыбалки мы никак не ожидали, даже мечтать о нём не могли. Тем не менее, счастливая Настя уже позирует с пойманным впервые в жизни морским карасём – ласкирём (фото 5).

Первый час рыбалки, пока садилось солнце да сгущались сумерки, прошёл очень бодро – поклевок мы получили много, но подсечь удавалось не всегда. Ласкири клевали одинаково хорошо на кальмара и креветку, а вот опарыши в чистом виде оставались без внимания. Я пробовал насаживать «бутерброд» из кальмара и нескольких опарышей, и даже поймал на него одного ласкиря (фото 6). Но потом от использования опарыша мы отказались вовсе, потому как на чистого кальмара или креветку ласкирь и так клевал отменно.

Когда стемнело, поклевки стали реже. Зато появилась масса крабов. С первыми признаками заката эти членистоногие повылезали из-под прибрежных камней просто в огромных количествах! Пойманную рыбу мы сажали на кукан из лески и опускали в воду. Так вот, очень скоро наша добыча стала объектом охоты крабов, причём довольно крупных (фото 7). Мы то и дело отгоняли от ласкирей вцепившихся в них ракообразных бандитов, и в итоге вынуждены были вытащить кукан из воды.

Изначально мы планировали провести на море всю ночь, чтобы захватить и утреннюю зорьку. Но ночная дорога и недосып всё же дали о себе знать - и после полуночи мы решили собираться. Первая вылазка на море с ходовой донкой подарила нам пять ласкирей!

Вечером второго дня мы отправились в правую сторону от Архипо-Осиповки – за реку Вулан. В интернете мы вычитали, что эта часть побережья лучше всего подходит для подводной охоты, поскольку здесь большие глубины, которые начинаются сразу от берега. На поверку в том месте, где мы остановились для рыбалки, и рельеф дна, и глубина были точно такими же, как за горой Ёжик. А вот с рыбалкой в этот вечер выдалось похуже. Возможно, из-за того, что к закату разошелся ветер, который при забросах выдувал «плетенку» широкой дугой, так что отправить оснастку подальше в море не представлялось возможным. И чтобы хоть как-то увеличить дистанцию заброса, приходилось заходить в воду, благо небольшая глубина это позволяла.

В отличии от первой рыбалки, во второй вечер мы не увидели такого обилия крабов. Возможно, что в этой части побережья их обитает меньше. А может, они так же, как и рыба, болезненно реагируют на слом погоды. Так или иначе, просидев до полуночи, мы смогли выловить лишь одного ласкиря престижа (фото 8).

А самая результативная рыбалка состоялась у нас в финальный, четвертый по счёту день пребывания в Архипо-Осиповке. Усталость и недосып так и не позволили нам провести на рыбалке всю ночь, чтобы захватить обе зари. А порыбачить на рассвете нам очень хотелось, поэтому на финальную рыбалку мы собрались рано утром, задолго до рассвета.

Как и в первый вечер, отправились в левую сторону побережья. Но далеко не пошли, а остановились прямо возле горы Ёжик, благо, что ранним утром, в отличие от вечера, людей здесь не было совсем. И так же, как и в дебютный вечер, первый ласкирь попался нам на первом забросе, когда на небе обозначились первые признаки рассвета. И до того, как солнце показалось из-за сопок, клёв был стабильный. Мы забрасывали оснастку, заходя далеко в море, выбирали слабину лески так, чтобы вершинка удилища насторожилась, и ждали поклевок.

Если в течение пяти - десяти минут было тихо, сматывали на катушку пару-тройку метров лески - и снова делали перерыв. Ласкири в основном клевали на паузе, но случались поклевки и в самом конце подмотки, когда оснастка прекращала движение. В это утро мы поставили себе цель – превзойти результат, который достигли в первый вечер. И это нам удалось: за утреннюю рыбалку мы поймали шесть ласкирей (фото 9). Правда, когда солнце поднялось над сопками, рыбы стали попадаться на порядок мельче.

Небольшой напряг начался, когда из Архипки в сторону диких пляжей потянулись люди. Проходя мимо нас, они останавливались и долго, с интересом, рассматривали плавающих на кукане морских карасей. А затем на нас сыпались градом одни и те же вопросы: как называется рыба? это вы прямо здесь поймали? а на что она клюёт? а она вкусная? а что вы с ней будете делать?

В сотый раз ответив на эти вопросы, мы устали быть в центре внимания - и решили сматывать удочки. Стало ясно, что отдыхающие не каждый день видят такой улов. Чего уж греха таить – наше рыболовное тщеславие ликовало! По крайне мере, для большинства отдыхающих, с которыми мы пообщались, наш рыболовный опыт был открытием. Поэтому на обратном пути к гостинице мы не стали прятать рыбу: Настя так и несла улов на кукане (фото 10), пока мы шли по набережной, где как раз собралось достаточно народу. И опять мы были в центре внимания, и опять многократно отвечали на одинаковые вопросы… А когда дошли до гостиницы, я даже предложил Насте:

- Может быть, продефилируем по набережной ещё кружок – на бис?

Послесловие и послевкусие

Странное дело, но за четыре дня в Архипо-Осиповке рыбаков, которых мы встретили на берегу моря, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Вероятно, всё дело как раз в недостатке информации: большинство продолжают думать, что для рыбалки на море нужен либо катер, либо супердорогие снасти. Однако наш первый опыт морской рыбалки с берега показал, что это совершенно не так! Правда, единственной рыбой, которая радовала нас поклевками, был ласкирь (фото 11). Хотя мы больше рассчитывали на скорпену, потому что именно этот хищник становится основным трофеем рок-фишеров.

Конечно, на Чёрном море помимо рыбалки есть много других занятий и развлечений. Но для тех, кто так же, как и мы с супругой, не мыслит отдыха вне рыбалки, поездка на море – это не повод отказываться от любимого увлечения. Ведь рыбалка может разнообразить не только отдых, но и курортное меню!

При этом снасти для донной морской ловли не стоят больших денег и не занимают много места в багаже. Вот, мы взяли с собой почти два десятка «Тирольских палочек», хотя на поверку хватило бы и пяти. Да на зацепах оставили пяток крючков. Плюс фурнитура и леска на поводки – всё это легко умещается в небольшой органайзер (мы свои снасти складывали в коробку из-под автомобильной аптечки).

Что касается наживки, то лучше всего у нас себя показало мясо кальмара. На креветок тоже хорошо клевало, но они, во-первых, хуже держались на крючке, а, во-вторых, довольно быстро портились в тепле. В этом плане мясо кальмара оказалось идеальной наживкой. Оно плотное, с характерным запахом морепродуктов, легко режется на полоски и отлично сохраняется на крючке. Только насаживать его следует таким образом, чтобы наживка не сильно свисала с крючка, иначе будут пустые поклевки (фото 12).

Креветок, в принципе, можно купить в любом местном продуктовом магазине. А вот с кальмаром посложнее. По крайней мере, в супермаркетах Архипки замороженных кальмаров мы не встречали.

Хотя, если задаться целью, то разыскать, наверное, можно. Мы же наживку привозили из дома замороженную - в небольшом термосе ночную дорогу она перенесла отлично. На рыбалку наживку тоже лучше брать порционно, оставляя излишки в морозилке, чтобы не портились. Расход у неё довольно маленький - 200-граммового кусочка кальмара и полтора десятка креветок нам на три рыбалки хватило с большим избытком, так что мы ещё смогли оставить угощение для крабов (фото 13).

По поводу снастей скажу следующее. Описанный в начале статьи вариант ходовой донки – вполне рабочий инструмент. Но к следующей поездке на море, если уж ей суждено состояться, мы решили прикупить другие комплекты. Сейчас присматриваемся к телескопическим фидерам класса «тревел» длиной до 3,9 м и с тестом до 100 - 120 г. Соответственно, и массу используемых «Тирольских палочек» хотим увеличить до 60 - 80 г.

Такие удилища будут менее прихотливы в перевозке, к тому же позволят дальше бросать без захода в воду и лучше контролировать оснастку. Нам-то с погодой повезло: все четыре дня на море был штиль. Но при порывах ветра во время заброса «плетенку» выдувало настолько широкой дугой, что контроль над оснасткой терялся, а вершинку взвести в настороженное положение удавалось с трудом. Полагаю, что, утяжелив снасть, мы избавимся от этого недостатка. Что касается поклевки ласкиря, то она довольно резкая, поэтому излишняя чувствительность удилищ большой роли не играет.

Во время ловли мы частенько доставали из воды пустой крючок, когда поклевок вроде бы и не было. По старой речной привычке мы грешили на мелкую рыбёшку. А бывало, что крючки намертво застревали в камнях - и приходилось их отрывать. И только вернувшись домой и анализируя рыбалку, мы поняли, что причиной объеденных крючков и мертвых зацепов за камни были… крабы.

С запозданием пришла мысль, что нужно делать поводок просто покороче и цеплять на цевьё крючка пенопластовые шарики, чтобы наживка находилась в приподнятом положении над дном - и крабы до неё не добирались. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Надеемся, что нам еще представится случай провести работу над ошибками…