Скамейка запасных. Ты помнишь, как всё начиналось? Андрей Швец | 6 октября 2020 г.

С годами ловли у меня скопился солидный склад вполне рабочих воблеров, вышедших по тем или иным причинам из моего обихода. Некоторые раздаешь тем, кто только начинает ловить, но есть и такие, которые дарить просто не поднимается рука - слишком много приятных и волнующих воспоминаний с ними связано. А рабочие коробки всё заполняются и заполняются новыми фаворитами, благо воблеростроительные фирмы не сидят без дела и чуть ли не еженедельно штампуют новинки, одна другой интереснее – и как тут устоишь перед соблазном попробовать только что выпущенную модельку минноу или уокера…

Любой рыбацюга*, будь то карпятник, фидерист, поплавочник или любитель ловли хищника, обычно старается повышать своё мастерство, причем, как правило, чем больше ты совершенствуешься в рыбалке, тем значительнее вырастают твои финансовые расходы на любимое дело. И действительно: все мы когда-то начинали со снастей бюджетных, но постепенно приходили к более дорогим и качественным категориям.

Если говорить о постоянно практикующих спиннингистах, то у них чаще всего обновляется парк так называемых расходников – «колебалок» с «вертушками», «силикона» с воблерами. Что касается лично меня, то ротация воблеров в моих рыболовных коробках происходит непрерывно: что-то из понравившихся новых моделей занимает своё место в рабочем наборе, какие-то воблеры, наоборот, покидают его.

И вовсе не потому что они перестали радовать поклевками - нет, уловистость этих приманок с годами никуда не исчезает, просто ловить на них мне становится банально неинтересно: во многом это происходит из-за того, что чувство новизны теряется, к тому же ты знаешь, что вот на этот, скажем, крэнк или минноу ты поймаешь практически всегда. Да и современные модели обычно более гламурны, что ли - это тоже играет определенную роль в том, что «старички» потихоньку уходят в забытье. Так и пылятся где-нибудь на полке эти много повидавшие на своём веку ветераны - потертые, в шрамах от щучьих зубов.

Учитывая, что кто-то начал ловить пару-тройку десятков лет назад, а кто-то не так давно осваивает спиннинг, модели-ветераны у разных спиннингистов будут тоже разными. Я, например, в своё время начинал с американских воблеров - тогда про гламурных «японцев» никто еще и слыхом не слыхивал: и стоили они тогда недорого, и хищника соблазняли «только в путь», т.е. по соотношению цена-качество-уловистость им на то время практически не было равных.

Правда, тройники на них ставили тупые, из толстой проволоки, причем заточке они почему-то поддавались очень плохо: может, за океаном такие крючки и не влияют на количество реализованных поклевок ихнего бесстрашного басса, но в наших условиях приходилось менять их на качественные Gamakatsu или Owner, чтобы избежать частых сходов при осторожных поклевках.

Несколько «американцев» до сих пор лежат у меня в отдельной маленькой коробочке - они дороги мне именно как память о тех временах, когда я только начинал ловить на воблеры, и всё, связанное с этими приманками, было для меня в новинку. Время от времени появляется сильное желание тряхнуть стариной и половить опять на эти простецкие с виду приманки - просто хочется иногда вспомнить былое.

Использовал я воблеры таких американских контор, как Mann’s, Bomber, Luhr Jensen, BassPro, Heddon, Norman, Rebel, Cotton Cordell: на ту пору в этих приманках меня устраивало практически все.

К финской же Rapala у меня с самого начала сформировалось малообъяснимое неприятие (как, впрочем, и к польской Salmo): да, приманки этих двух фирм ловят, но никак не лучше, чем какой-нибудь качественный «американец» - и за всю мою практику у меня никогда не было ни одного рапаловского или салмовского воблера. От изделий Rapala отталкивало еще и то, что первоначально все модели изготавливались из бальзового дерева, которое очень гигроскопично и плохо противостоит щучьим зубам. Заниматься же после каждой рыбалки просушкой и последующим ремонтом воблеров не очень-то хотелось: позже в линейке фирмы появилось много пластиковых моделей, но ловили они ничуть не лучше, чем воблеры других фирм.

Фирма Salmo выпускала очень ловчие воблеры, но они, изготовленные из вспененного пластика и лишенные каких-либо систем дальнего заброса, летали хуже, чем фанера над Парижем, к тому не нравилось качество изготовления, оно было на довольном топорном уровне - как говорится, сделано на коленке. А через несколько лет вообще появилась прекрасная замена этим воблерам - перепевку салмовских моделей стала делать фирма Asakura по заказу питерской компании «Альбакор»: хоть и из пластика, но уже с системой дальнего заброса и тройниками Owner.

Вот на асакуровского Perch я ловил очень много и удачно - и качество не хуже среднестатистического японского воблера, и уловистость на высоком уровне, к тому же питерцы придумали и оригинальные модельки - например, составной Perch.

Очень нравились мне тогда приманки фирмы Bomber - на крэнки, шэды и минноу этой конторы я перетаскал немало хищников. Но из всего ассортимента Bomber (по сравнению с другими воблерными конторами не очень-то и большого) всего две модели стали для меня на долгие годы безусловными фаворитами.

Именно такие обычно ставишь на водоеме в первую очередь, они зачастую выступают в роли разведчика, да и фактор уверенности в работоспособности приманки играет большую роль - ты практически стопроцентно знаешь, что рано или поздно, но поймаешь на них хищника. Вот подобным суперхитом, в который я верил свято и безоговорочно, как в то, что Земля круглая, и стал бомберовский Flat A - ни одна рыбалка в те годы не обходилась у меня без этого невзрачного, на первый взгляд, флэт-крэнка.

В моей коробке Flat A присутствовал в двух версиях - мелководной B02FA, с заглублением до полутора метров, и диповой, BO2DFA, которую взаброс можно было загнать метров до двух с половиной: сколько на эту парочку было переловлено щук и окуней - вспомнить страшно. Сделаны воблеры были добротно, но довольно простенько, как и большинство «американцев»: краска противостояла щучьим зубам хорошо, только тройники я сразу менял на Gamakatsu такого же размера, как и родные.

Забрасывался лишенный системы дальнего заброса флэтик довольно неплохо, вот только в ветреную погоду его плоские бока здорово парусили - и он мог даже поменять свою траекторию в полете. Само собой, что ни о каких твичингах в те годы никто еще даже не помышлял, и я таскал его простой «равномеркой» или стоп-энд-гоу со средней скоростью: рыбка ловилась замечательно, что, в общем-то, и требовалось от приманки.

Это сейчас, когда нам стали доступны практически любые приманки, найти флэт-крэнки не составляет проблемы, выбирай на свой вкус - IMA, Nories, Jackall, OSP, Evergreen. Раньше же с этим было посложнее: в американском ассортименте значились сплошь классические крэнки, а приманки с плоскими боками считались редкостью (не считая воблеров геометрии шэд - это все-таки отдельная песня). Flat A выдавал на «равномерке» высокочастотную среднеамплитудную «игру», причем абсолютно без завалов на бока - такой себе лопастной виб.

Понятно, что понимание того, что плоские бока воблера сильнее расталкивают при движении воду, придет немного позже, но то, что ловит флэтик несравненно лучше среднестатистических классических крэнков, было очень заметно. По сути, невзрачный бомберовский флэтик - это предок современного, прилизанного и гламурного японского флэт-крэнка HPF Crank компании OSP, который на данный момент не без основания считается одним из лучших в своём классе.

Известно, что японская модель отлично ловит и на «равномерке», и на рывковой проводке, причем очень хорошо работает по пассивному хищнику за счет того, что на «твиче» продвигается вперед очень медленно. Недавно я попробовал ради интереса потвичить на одной из рыбалок старину Flat A, специально для этого взятого с собой – «играет» на рывковой проводке бомберовский воблерок, порхая в толще воды как бабочка, ничем не хуже, чем этот самый знаменитый HPF Crank. Правда, стоит «американец» раза в три-четыре дешевле - за брендовость и гламурность ведь нужно платить, да и тройники менять нужно…

Так же, как и «японец» OSP, бомберовский флэт особенно хорошо привлекает крупного окуня - видать, по душе полосатому именно такая «игра» приманки, а про щуку я даже не говорю - её было переловлено просто огромное количество. Судаком я не занимаюсь, но несколько раз приходилось подсечь его на этот воблерок - правда, не крупнее килограмма, но факт остается фактом. Малыш Flat A (длина 6,4 см) привлекал самую разную рыбу, один раз даже сом длиной в половину моей резиновой лодки соблазнился им. Вот за стабильную уловистость и универсальность я и любил данный флэт-крэнк: это сочетание делало его практически незаменимым помощником на каждой рыбалке.

Другой любимый Bomber, практически никогда не покидавший мою коробку и который я считал в подходящих для него условиях одним из главных «претендентов на победу» - это небольшой (по теперешним продвинутым временам) составник Jointed Long A B15J длиной 12 см и массой 17 г.

Стандартно невзрачный внешний вид, что присущ всем «американцам», тупые мустадовские тройники и очень звонкая «погремушка», состоящая всего из одного стеклянного шарика, свободно катающегося по камере в теле приманки - абсолютно заурядная в многотысячной армии воблеров модель. Всплывал составник со средней скоростью, на «равномерке» показывал среднеамплитудную «игру» с небольшой частотой (довольно вяловатую, кстати) - поначалу я его и тягал простой равномерной проводкой плюс различными вариациями стоп-энд-гоу.

Однако ж щуку Jointed Long A ловил отлично, особенно когда ей не нужна была активная «игра» приманки - очень хорошо работала «равномерка» в неспешном темпе по осени, по холодной воде, когда хищник уже редко соблазняется активно мечущимся воблером и его больше привлекает вялая, заторможенная «игра». Окуней я на этот составник не ловил никогда - все-таки размерчик немного не тот, а вот щук на него перетаскано за годы использования не одна сотня, причем ловил он всё подряд - начиная с трехсотграммовых «шнурков» и заканчивая полновесными четырех - пятикилограммовыми «мамками».

Как я уже говорил, о твичинге в пору моих первых лет в спиннинге никто у нас даже не слышал - всех устраивала обыкновенная равномерная проводка: рыбы водилось достаточно много, конкурентов-спиннингистов - мало, да и такого браконьерского беспредела на водоемах еще в помине не было. Правда, иногда выпадали такие деньки, когда «равномерка», даже с различными вариациями в виде ускорений/замедлений и пауз, категорически отказывалась соблазнять щуку: именно в один из таких дней я подсмотрел у товарища интересный способ проводки Jointed Long A, ставший впоследствии у меня одним из самых рабочих.

Дело было ранней осенью: мы ловили вдвоем из одной лодки, щучка поклевывала, но как-то без особого энтузиазма - то тут одну выхватишь, то там. В поисках удачи заплываем на неширокую, но длинную отмель с полутора - двухметровой глубиной посреди двух ям, слегка заросшую начинающими уже отмирать вертикально ориентированными жесткими водорослями - бросив якорь, решаем попытать счастья, чем чёрт не шутит. За то время, пока я поймал одну щучку граммов на 800, Слава достал три почти таких же. В итоге за час ловли у меня всего два «хвоста», а у него семь - во те раз…

Начинаю следить за тем, как он проводит Jointed Long A (мы оба его использовали) - и замечаю, что товарищ ведет его недлинными резкими потяжками с ускорением в конце: по сравнению с моей «равномеркой», даже с разными выкрутасами, эффект гораздо выше. И на ближайшей же рыбалке я решил какое-то время посвятить бомберовскому составнику и работе над его проводкой.

Отправился я в тот день на водоем под Киевом на свой любимый участок - там всегда ловилась щука, часто очень даже неплохая. На нём заросшая отмель (то тут, то там раскиданы небольшие островки водорослей, которые, впрочем, при проводке легко обвести) с глубинами от метра до двух с одной стороны плавно переходит в неширокую канаву, а с другой - круто обрывается в здоровенную шестиметровую яму.

Стоял почти полный штиль, было не по-осеннему жарко, вода - прозрачна как слеза. И щука наглухо закрыла рот - не помогали никакие, как мне казалось тогда, убийственные ухищрения с самыми разными воблерами. И тут очередь доходит до американского составника, терпеливо ждавшего своего часа. Делаю заброс вглубь отмели, веду воблер недлинными потяжками с ускорением, в конце доводя их скорость до очень высокой: составник при этом так сильно вибрировал, что это отчетливо передавалось в руку.

Потяжка - короткая пауза, достаточная лишь для того, чтобы выбрать слабину шнура, потяжка – пауза, потяжка…. И тут щука как вдарила по воблеру, что чуть не вышибла спиннинг у меня из рук. За мгновение до этого я успел в прозрачной воде увидеть как бы из ниоткуда появившуюся широко раскрытую щучью пасть, в которой и исчезла приманка. И сразу же бешеное сопротивление: рыбина под два килограмма мощно давила ко дну, сгибая спиннинг и пытаясь уйти в спасительную траву. Дать ей туда нырнуть означало потерять трофей, а может - и воблер, поэтому я силой развернул её и поднял к поверхности, где, поводив и дав устать, аккуратно взял подсаком.

Сделал еще десяток-другой забросов, но безрезультатно, поэтому решил сместиться поближе к одиноко стоящему густому пучку камыша - здесь проходила небольшая глубокая канавка, в которой я не раз ранее ловил приличных щук.

Веером пробрасываю пространство вокруг лодки, ведя составник резкими потяжками удилища, но поклевок нет: только успеваю подумать, что нужно опять переставить якорь, как возле небольшого островка травы воблер яростно, с ударом, атакует небольшая щучка граммов на восемьсот. И поклевка опять произошла в самом конце мощной потяжки, когда составник, сильно провибрировав в воде своим телом, на мгновение замер – т.е. такие потяжки, выполняемые умышленно сильно и резко, определенно заводили щуку и заставляли её атаковать приманку.

Теперь, соотнося тогдашние события с позициями сегодняшнего дня, можно даже сказать, что потяжки, от которых дрожал кончик удилища, являлись своего рода рывковой проводкой, на короткое время вводя щуку в активное состояние. И поклевки, как и при ловле твичингом, происходили не во время поступательного движения воблера, а на паузе - я тогда еще немного удивлялся этому факту, однако сразу же отметив его для себя. Сместившись немного погодя на свал в шестиметровую яму, я поймал еще пару хороших щук, и все соблазнились бомберовским составником при проводке «дьявольскими», как я их тогда сам для себя называл, потяжками.

А вот во время предзимья, когда водоемы словно вымирают, вне конкуренции оказалась равномерная проводка в среднем темпе, причем без пауз, даже самых минимальных: не припомню ни одной рыбалки в эту пору, даже в самые неудачные дни, чтобы я не заработал хоть одной поклевки на своего любимого Jointed Long A.

Еще один мой любимый старичок-американец - это модель Shallow Runner Bill Dance Swim’n Image, выпускавшаяся изначально фирмой Excalibur, а в настоящее время её производит известная мичиганская компания Heddon.

По американской классификации - это крэнкбейт, но я бы скорее определил этот воблер как некую переходную форму между крэнком и шэдом, так будет все-таки правильнее, на мой взгляд. Этот трехдюймовый воблерок сейчас кажется уже неприлично маленьким, а тогда, много лет назад, представлялся большим и массивным. Впрочем, ничего удивительного в этом нет - время расставляет свои приоритеты: мне и большой шакаловский Giron раньше казался огромным, а по сравнению с теперешними моими свимбейтами он выглядит просто недомерком.

Совершенно негламурный внешний вид, простенькая покраска, но вот тройники, в отличие от большинства «американцев», изначально на этой модели стояли фирменные, марки Excalibur. Мало того, что они были очень острые, сама форма их была необычной - с развернутыми немного в сторону жалами: количество сходов щуки с них было минимально. «Погремушка» в воблере стояла слабенькая - один маленький шарик при проводке создавал еле слышный невнятный звук, «игра» тоже была не очень выразительной, вяловатой: если б я увидел такую «игру» воблера на водоеме - допустим, у товарища - то у меня бы даже никаких эмоций не возникло - обычный середнячок, ничего особенного.

Но, как известно, первое впечатление о какой-либо приманке часто может оказаться обманчивым, и простецкая внешность и «игра» могут принадлежать безусловному фавориту. Так и в этом случае: нужно видеть, как ловит щуку экскалибуровский шэдик - это просто необъяснимо, но, тем не менее, факты налицо, и среди мелководников на то время не случилось, наверно, воблера уловистее, чем Swim’n Image. Да и сейчас еще он не растерял своей привлекательности для рыбы: недавно на нескольких рыбалках один наш товарищ, начинающий спиннингист, очень успешно ловил на этот воблер щук, и даже закилошного судака поймал. Что самое интересное, лучше всего работает эта модель на самой обыкновенной равномерной проводке в среднем, может - даже в немного ускоренном темпе.

Твичинг же в чистом виде у меня ни разу не показал каких-то выдающихся результатов, а вот комбинация «равномерки» с легким подтвичиванием отлично работала в любое время года и при любой степени активности рыбы. Один сезон у меня вообще дошло до того, что я ездил на хорошо знакомый мне мелководный водоем только с двумя приманками - облегченной крупной вращающейся блесной и Swim’n Image, чередуя их во время рыбалки. И практически всегда добивался успеха, приезжая домой с уловом, в котором имелись щуки от полкило и до четырех килограммов. Кстати, бюджетный Swim’n Image - отличная замена дорогущим брендовым моделям, которые по цене дороже его раза в три-четыре, а ловят ничуть не лучше.

И последний в моем списке «американец», с которым я никак не могу разлучиться уже в течение многих лет - это очень необычной формы поппер Top Dollar фирмы Norman. От всех прошедших через мои руки за долгие годы ловли спиннингом попперов он отличается тем, что его бока совершенно плоские, только в голове приманки имеется расширение, образующее саму попперную чашу.

Если так можно выразиться, это флэт-поппер с довольно высоким шэдообразным телом и плоскими боковыми поверхностями, к тому же приманка очень тонкая в спине: именно эти качества позволяют легко разворачивать её практически на одном месте легкими короткими «твичами». Забрасывается Top Dollar из-за своего совершенно плоского профиля на «четверочку», но он и не является приманкой-поисковиком: им удобнее всего работать или точечно, или в местах, где общее расстояние полезной проводки невелико.

Именно в таких условиях он окажется на своём месте: прямолинейно идёт неохотно - постоянно норовит развернуться, так что уокерная «елочка» - это его конёк. За счет того, что рысканье происходит в очень узком коридоре, этот поппер можно крутить практически на одном месте, поскольку продвигается он вперёд очень медленно, и при забросе на большое расстояние рекомендую запастись недюжинным терпением - проводка этого тихохода будет очень долгой.

Вдобавок к тихоходности, Top Dollar еще и звук издает не громко-навязчивый, как многие модели попперов с крупной чашей, имеющей большой радиус кривизны, а как бы приглушенный: при точечной ловле или если хищник пассивен, такой звук поппера обычно работает лучше всего.

Что самое интересное, у меня на него лучше берёт окунь - за годы я переловил на него огромное количество полосатых, а вот со щукой почему-то отношения у этой модели в моих руках не очень складываются. Конечно, зубастую я тоже на Top Dollar ловил, и не раз, но как-то так получалось, что она постоянно оказывалась в прилове при охоте за окунем: думаю, это происходило из-за того, что окуня я обычно соблазняю довольно скоростной проводкой, состоящей из коротких «очередей», а щука всё-таки уважает более медленное перемещение приманки, да еще зачастую с длинными паузами.

Еще мне нравится это «американец» своей просто феноменальной проходимостью по редкой траве - например, по неплотным зарослям кувшинки: за счет своего узкого тела он меньше подвержен зацепам за жесткие листья и стебли - и это позволяет применять его там, где классический поппер через пару метров набрал бы на тройники водорослей.

Да и цена на этот попперок просто смешная - в районе пяти - шести долларов: за такие деньги получить рабочую на все сто процентов приманку захочет, я уверен, каждый. Но вот тройники я бы посоветовал заменить, причем на размер больше родных: на «игре» приманки это никак не отразится, зато при вываживании щуки вы почувствоваете себя намного увереннее.

Время от времени у меня появляется желание переместить на время приманки-ветераны в рабочую коробку и половить на них немного - приятно всё-таки таким образом как бы окунуться в прошлое, во времена своей молодости. И ты знаешь, что они будут исправно ловить, причем нисколько не хуже, чем «Мегабассы» и «Эвергрины» - мои «старички» никогда не подведут…

Примечание*. Рыбацюга – по-белорусски пишется «рибацюга» - рыбак. Так говорят и украинцы.