Сюрпризы октября Алексей Коломиец | 1 октября 2020 г.

Октябрь спиннингисту не любить невозможно. В наших краях чаще всего это второе по счету бабье лето. Доночники покидают свои летние стоянки и разлетаются в тёплые кр… квартиры. Октябрь - это пригожие осенние пейзажи, это паутина в прозрачных каплях, толстенькие грибы и отличный аппетит подводного хищника. Ну а сюрпризы – это когда вашу приманку хотят съесть совсем не те, на кого мы рассчитываем. Именно из-за этих казусов, которые часто именуют бонусами, октябрь остается в памяти как один из самых желанных месяцев в году для спиннингиста.

Береговые сюрпризы октября. Сазан по-честному

Мой фотоархив наглядно доказывает, что львиная доля рыбалок в октябре приходится на Волго-Ахтубинскую пойму. Это не потому, что я Лев по гороскопу, а львам, даже ребенок знает, нравится саванна. А просто пойма ближе к моему дому. Летние рыбалки с удочкой и спиннингом по-любому собирают статистику – где какая рыба осталась после паводка. У кого-то крупная щука сорвалась, кому-то сазан леску изнахратил, а кто-то судака на кукурузу изловил. Вся эта информация, словно пазл, складывается в очевидное-невероятное, а выбирая место для рыбалки хочется и того и другого.

То, что сазаны осенью начинают собираться с большие группы товарищей и кучкуются возле глиняных бровок – это понятно. При ловле на джиг крючки иногда приносят крупную чешую, и чем ближе к зиме, тем это более ярко выражено. К сожалению, есть рыболовы, которые пользуются этим.

Много раз я доставал из озер их адские монтажи. Но я не об этом. Я о том, что сазаны иногда ловятся «в рот» или «за рот». Именно такие случаи я считаю бонусами. Скажем, при поиске судака, который стоит точно в таких же местах, шнуром чувствуешь, что приманка легла на что-то живое. Подсекаешь, в ответ происходит бешеный рывок - и ты достаешь одну или две крупных чешуи.

Конечно, и у меня подбагривания случаются. Но именно факт честной поимки радует больше всего. Я заметил, что это случается с «силиконом», но ни разу сазан не позарился на поролоновую рыбку. Я твердо знаю, что это не связано со «съедобностью» силиконовых приманок. Думаю, дело в форме приманки и в её мягкости. Других признаков не вижу.

Есть еще один нюанс – это использование мягкого поводка. С поводком-струной честные поимки у меня случаются реже, чем у товарищей с флуорокарбоном. Однако я принципиально не ставлю поводок из «флюра». Просто поводок из струны меньше способствует подбагриваниям. Я же не за сазанами приехал, а за щукой или, к примеру, за судаком. Сазана я потом еще поймаю по первому льду на «Чёртика». А в октябре – пусть он себе роется на дне спокойно.

Я и без поимки прекрасно чувствую шнуром, где это происходит. Но быть готовым к такому бонусу – необходимо. Нужно однозначно иметь под рукой большой сачок с длинной ручкой. При вываживании чуть отпустить фрикцион. Скажу честно, сходы таких бонусов случаются часто, однако досадными я их не считаю. Удовольствие от вываживания обретено, улыбку Фортуны увидел, снасть на вшивость проверил, информацию на будущее получил.

Пойменный судак – его еще поискать надо

Еще один осенний сюрприз в пойме – это когда попадаются судаки, коих на Дону или в Ахтубе редко поймаешь. Такое впечатление, что они всё лето где-то прятались, хоронились в яме или под каким-нибудь деревом - и ждали осенью именно меня! Я уже неоднократно писал про ловлю судаков в пойме, так вот, октябрь – самое золотое время в обоих смыслах - и листва золотая, и судак не спит.

Про щуку – даже говорить не приходится. Понятное дело, она хорошо ловится в это время. Но опять повторюсь – лучше осенью оставить её в покое и вернуться за ней зимой с жерлицами или уже весной. Но как бы я ни хорохорился, поимка крупной щуки в озере дарит эмоций в разы больше, чем в реке. Ведь и спиннинг используется более лайтовый, и «плетенка» более тонкая, и поклевки в стоячей воде самые что ни на есть яркие.

Осенний «вытек»

Три года назад я был обрадован еще одним сюрпризом. Мы приехали на Подстепку (одна из ахтубинских проток) во второй половине октября. Обычно в этих местах один мой знакомый ловит крупных окуней на «Отводной поводок», а я джигую. Мне всегда нравилась неопределенность этого места – не знаешь, что клюнет - окунь, судак или щука.

Проезд туда - без особых засадных мест в виде мокрых низин. Так вот, приезжаем, Андрей бегом собирает спиннинг и уже машет им на берегу. Ну а я, прислушавшись к едва слышным просьбам организма, не торопясь удалился вдоль ручья на живописную полянку с видом на ручей, чтобы подумать о прекрасном и посеять доброе, вечное… Но такое интересное занятие, как рыбалка – разве даст спокойно посидеть? В ручье шириной метров 15 постоянно кто-то чавкал и хлюпал.

Происходило это в разных местах с завидным постоянством. Наверное, впервые за всю свою практику я осенью собрал не джиговый спиннинг, а крэнковый. Я был уверен, что в ручей зашла стая окуня. На бегу спросив у Андрея, нужны ли ему окуни и получив положительный ответ – примчался обратно. Раз заброс, второй… В другую сторону, вот так, вот эдак… Медленно, быстро, рваная проводка, частая – однако нет и нет поклевок. Этого не может быть! Невероятно, но очевидно! Сбегал к машине, привязал легкий джиг. Ну теперь-то я должен понять, кто там балуется в ручье. Ан опять нет поклевок! А плюхи-то продолжаются, да хорошие такие плюхи. Я в растерянности. Решил, что осталось еще попробовать ловить в толще воды, т.е. каким-либо воблером. И вот тут началось! Чавкающим хищником оказался судак величиной от семисот граммов до полутора килограммов.

Поклевки происходили где-то у дна, причем выглядели не как четкие удары, а как будто воблер задевал носовой лопаткой дно и останавливался. Чуть сдергиваешь – а там оказывается рыба! Ну, я - понятливый, раза с третьего начал подсекать - и всё стало получаться.

Впервые я ловил судаков в таком узком ручье. Видимо, судак вычислил в этом ручье малька - и заходил в него, как в столовую. А как только солнце встало – клёв прекратился. Я успел поймать то ли два, то ли три клыкастика. Потом весь день у меня из головы не выходил этот ручей. А что там будет происходить вечером, в сумерках? Я просто не мог не приехать и не проверить. И вечером судак в том ручье продолжил ловиться! Я поймал двух весьма неплохих судаков, а потом еще одного - уже в густых сумерках.

В последующие дни я непременно начинал рыбалку с этого места - и судак ловился снова и снова. Только вот ручей мелел - и судака становилось меньше. Полавливались щучки и окуни, а потом ручей совсем засыпало желтой листвой. В последующие годы он ни разу не сработал - из-за отсутствия течения и маловодности. Но тот сюрприз до сих пор сидит в моей памяти. И заставляет брать с собой на Ахтубу воблеры.

Сомов мало, но они есть

К осенним джиговым сюрпризам при ловле с берега я отношу поимку сома на Дону. Попадается он в последние годы реже, но вероятность всё же существует. Почти каждый год случается как минимум пара характерных поклевок, как будто собака взяла поводок зубами и беспрестанно зло дергает из ваших рук. Но это происходит в непосредственной близи от коряг, а поролоновые рыбки с прижатыми крючками не всегда надежно засекают усатого.

Частенько виной сходов становится туго затянутый фрикцион. Либо наоборот - слабо. Не успеешь и глазом моргнуть, как «плетенка» лопается. Либо «паровоз» на всех парах доезжает до мертвого зацепа. С некоторых пор я обязательно ставлю стальной поводок, который продет в свинцовый груз-пулю. Это позволяет без особых потерь ловить в корягах и противостоять «злым собакам». Из-за хоть и небольшой, но существующей вероятности такого бонуса, я на Дону джигую спиннингами, у которых есть запас прочности. Долгие годы эту роль играл старенький St.Croix Avid длиной 2,59 м и с тестом 10 - 35 г, а теперь верой и правдой служит 2,3-метровый Hearty Rise (7 - 28 г).

Лодочные сюрпризы октября

Октябрь – время, когда еще продолжает ловиться белый хищник. Конечно, клёв не такой хороший, как в середине лета, но зато рыба ловится поупитанней, пожирнее. Уже если язь – так толстый увалень. Если жерех – так жирный и вкусный. А голавль… До сих пор два моих рекордных голавля на 2,2 и 2,66 кг пойманы в последнюю неделю сентября и в конце октября.

Место поимки - одно и то же. И где они прятались всё лето? Это и есть ответ на вопрос: «Ты что, летом белого хищника не наловился?» Да, недостатка в полученных эмоциях нет, но осенью рыба попадается крупнее.

Статистику портит лишь белый амур, пойманный на воблер Константином Кузьминым в конце июня. Да, это бонус из бонусов, но к осенним неожиданностям его относить нельзя. Осенние сюрпризы – это дикие поклевки истинных хищников, таких как щука и судак. Проплывая мимо одно места, мы с Евгеничем всегда вспоминаем эпизод, когда после дикой поклевки даже у него не было никаких шансов.

Рыба бесцеремонно оборвала «плетенку», не спросив на то разрешения. Я думаю, что это была щука, а Кузьмин больше склоняется к огромному голавлю. А чуть поодаль от этого места мы на развилке проток поймали воблерами большую щуку и судака. Эхолота у нас не было и просто облавливали крэнками завихрения воды. Видевшие это шоу рыболовы из дикого лагеря были изумлены. Говорили, что неделю стоят - и ничего крупнее полуторакилограммового жереха не поймали. Даже перемёты молчат, как будто крупной рыбы и нет тут вовсе.

Норовистые сюрпризы

К сюрпризам октября также можно отнести и капризы погоды. Например, купаться в октябре уже холодно. Есть среди моих знакомых рыболовов закаленные люди, которые просто так могут искупаться. А есть такие, которые, матерясь, лезут в не совсем остывшую воду за своими приманками, а потом на берегу выстукивают зубами танец с саблями. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Но если ловлю на воблеры – всегда беру с собой отцеп. И вынужденно ставлю вертлюжок перед струной.

Если говорить о джиге на Дону – то стоимость такой оснастки как «поролонка» с «пулей» на струне мне обходится примерно в стоимость двойника. Всё остальное делаю сам. Так что оторвать с десяток приманок – не так уж заметно для бюджета семьи.

А насчет погоды я даже не знаю что и посоветовать. Не сказать, что я мерзляк. Всё лето, включая сентябрь, я по утрам обливаюсь холодной водой на даче. Без проблем принимаю холодный душ, когда отключают горячую воду. Однако в октябре обязательно облачаюсь в термобелье, и моей любимой становится пословица «пар костей не ломит». Утренние заморозки хоть и редко случаются, но весьма неожиданно.

Два раза я попадал утром в мороз до десяти градусов! В городе утром как-то не особо ощущалось. Ну, подморозило - и ладно, бывает. А приезжаешь на Дон – спиннинговые кольца обмерзают. Руки из карманов вынимать не хочется. Помню, однажды я тупо палил костер в ожидании восхода солнца. Над речкой - плотный туман, через который солнце пробивается еле-еле. Вот уж сюрприз – так сюрприз!

Если говорить об обуви – я всегда одеваю зимние сапоги. Очень часто утром либо холодная роса мочит обувь, либо легкий морозец подмораживает глину, которая на солнышке потом оттаивает. В комплект к термобелью и теплым сапогам обязательно в кармане перчатки из флиса и бейсболка с ушами или теплая шапочка. Когда солнце встанет – всё это можно снять, а пока холодно – спокойно и в комфорте ждать сюрпризов. А они будут, поверьте!