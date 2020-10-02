Голавлиные истории Константин Кузьмин | 2 октября 2020 г.

Я – автор восьми книг о ловле рыбы спиннингом. Написаны они в период с начала 90-х по конец 00-х. В 2009-м я начал было работать над девятой книгой. Но вскоре был вынужден остановиться, ибо для книгоиздательства настали черные дни. Спустя, грубо говоря, пару недель после выхода новой книги она в электронном виде появлялась в интернете на «торрентах», а бумажный тираж зависал и продавался в разы хуже, чем всего лишь несколькими годами ранее. Авторам это было крайне невыгодно. А многие издательства просто позакрывались. Книга, как категория, де факто умерла…

Та моя, девятая, книга была о голавле. Начни я её писать парой лет раньше, успел бы «проскочить». Но получилось – как получилось. Зато вот позже я стал делиться опытом и наработками по ловле этой рыбы в журнальных статьях. Некоторые идеи, которые могли бы войти в книгу, я бы хотел предложить вашему вниманию сегодня.

Большая река и малая. В чём разница?

Собственно, ловить голавля спиннингом я начал после прочтения одной статьи в альманахе «Рыболов-спортсмен». Александр Лапутин был одним из сильнейших спиннингистов своего времени, но главное – он умел доходчиво и убедительно облекать свои мысли в печатное слово. Поэтому у меня тогда всё очень четко получилось: прочитал – подготовил, как рекомендовано, снасть и приманки – поехал на Оку – поймал. Помню, мне еще тогда подумалось: как это, оказывается, просто – поймать голавля. И продолжил ловить его успешно на последующих рыбалках того сезона.

Однако позже я понял, что было то скорее удачное стечение обстоятельств. Во-первых, я располагал «инструкцией» по поимке голавля в условиях большой реки. Во-вторых, тогда, в начале 80-х, голавль водился в Оке в изобилии.

Еще вот меня зацепила мысль автора статьи о голавле в малых реках. Он ссылался на свой негативный опыт и утверждал, что там, хоть и плотность этой рыбы очень высокая, поймать голавля спиннингисту гораздо-гораздо сложнее, чем в реках масштаба той же Оки. Почему? Объяснение казалось очень логичным: на заросших малых речках на голавля сверху, с кустов и деревьев, сыпется масса всяких вкусностей – в виде жучков, паучков, личинок и пр. Именно ими местный голавль и привык питаться. А блесны, что, по идее, имитируют мелкую рыбешку, им игнорируются…

Самое интересное, что мои попытки поймать голавля в Беспуте и Каширке, притоках Оки, и в самом деле потерпели неудачу. И я вынужден был согласиться с автором статьи в том, что привычная кормовая база играет определяющую роль в реакции (или её отсутствии) голавля на наши приманки…

Но всё это было тогда – сильно в прошлом веке. Сейчас же мы ловим лобастого на небольших речушках - и редко когда сетуем на бесклевье. Конечно, наборы голавлёвых приманок для большой и малой реки несколько различаются. Но не потому, что мы делаем акцент на том, чтобы скопировать ими кормовую базу этой рыбы.

Почему же тогда у меня не получалось тогда, в те первые сезоны, поймать голавля на малых речках? А скорее потому, что моя снасть тех лет была чрезмерно тяжелой и грубой. Голавль всё-таки рыба деликатная.

Спиннинг против нахлыста

Если уж мы коснулись темы «голавль и насекомые», то нельзя оставить без внимания вот какой вопрос. Есть ведь обособленный способ ловли, где в качестве приманок используются главным образом имитации всяческих насекомых. Именуется он нахлыстом. Я вот сам нахлыстом «переболел» в легкой форме. Но, что называется, не торкнуло. Но есть, как мы все знаем, среди нас немало тех, кто просто-таки одержим флай-фишингом. Большинство из них, правда, голавля и за рыбу-то не считают. Но есть и вполне «приземленные» нахлыстовики, которые отнюдь не гнушаются целевой ловли лобастого. И иногда я с ними пересекаюсь на рыбалке.

Скажу сразу: в большинстве таких «поединков» победа остается за спиннингом. Проиграл я лишь дважды. В первый раз это случилось в середине 90-х – всё на той же Оке, в районе Поленова. Дядька с нахлыстовой снастью дрейфовал на лодке по течению и клал «мушку» между «пятнами» травы на прибрежной отмели. У меня на виду он поймал пять или шесть голавликов.

Тогда как я, кидая в те же прогалы с другой стороны «вертушку», всего двух. Не уверен, конечно, что это явилось отражением преимущества «мухи» над «железом». Возможно, причина была в более выигрышной позиции. Но тот случай мне запомнился.

В середине 00-х я приехал к друзьям в Воронеж, и мы поехали на речку Олым, которая, как большинство рек Черноземья, считается голавлёвой. Я, понятно, ловил спиннингом, а Андрей Медведев – нахлыстом, на имитацию какого-то жука. Итог: я достал четырех голавлей, он – десяток. Правда, мои – были все крупнее. Возможно, Медведев просто «попал в приманку», но факт остается фактом: нахыстом в тот день удалось поймать больше.

Однако вот какое дело. Ловля нахлыстом сама по себе требует более комфортных условий. Я вот, например, часто ловлю голавля с городской набережной, где и спиннингом-то приходится всякий раз махать с оглядкой. Ибо за спиной и прохожие снуют, и велосипедисты с электросамокатчиками носятся. Манипуляции же с нахлыстовым забросом в такой обстановке представляются малореальными.

Другая крайность – небольшие, сильно заросшие речки. На упомянутом выше Олыме берега в основном открытые - и пространства, чтобы «разогнать» шнур, предостаточно. Но многие голавлёвые речки протекают среди почти сплошь заросших ивняком берегов. Со спиннинговой снастью еще можно местами как-то подлезть и исполнить заброс, с нахлыстовой – тут надо быть просто-таки виртуозом своего дела. И то – без гарантии.

Резюме: при всей «эстетике и зрелищности» нахлыста, спиннинг – более верный и короткий путь к поимке голавля. Особенно, если речь идет о рыбах большого размера.

Тараканинг

Помнится, еще в универе на лекции по истории физики не раз звучала мысль, что как минимум с середины прошлого века большая часть открытий делается на стыке нескольких научных направлений. К чему это я? А к тому, что лет десять назад я открыл для себя в ловле голавля такую тему, как тараканинг. А это ведь и есть «стык» спиннинга и нахлыста. Ближе оно, конечно, к спиннингу – ведь используется спиннинговая снасть с соответствующей механикой заброса. Но приманки – не что иное, как имитации насекомых, пусть и довольно абстрактные.

Нет никаких сомнений, что голавль воспринимает «таракана» именно как упавшее в воду насекомое. Уже хотя бы потому, что после того как «таракан» лишится значительной части своих лапок, поклевки на него становятся в разы более редкими.

Я не буду сейчас в деталях расписывать подбор и оснащение «тараканов», а также технику и тактику ловли на них. Была ведь в журнале моя статья на эту тему. Плюс есть несколько видео на моем Ю-тьюб-канале. Замечу только, что тараканинг - это, несомненно, самый зрелищный метод ловли голавля, хотя, может, и не всегда самый результативный.

Что еще примечательно, само слово «tarakaning» вышло за пределы русскоязычного пространства, и его свободно употребляют иностранцы, которые в теме. А таких уже немало.

Рыба с хорошей памятью

Ловля голавля на «таракана» проявила одну интересную особенность этой рыбы. Голавль как бы запоминает приманку. Не все из нас, правда, с самой этой идеей согласны, но я вот скорее готов её разделить. Потому что практика это подтверждает.

Я ловлю на Москве-реке на «тараканов» много лет. Так вот, те модели, что собирали фейерверк решительных поклевок в первые сезоны – например, Imakatsu Abe Yanma, позже в значительной мере утратили свою силу. Очень много эпизодов, когда голавль выходит на такого «таракана», в нескольких сантиметрах от него останавливается, секунду-другую придирчиво разглядывает, разворачивается и пропадает. Будто хочет тем самым сказать: «Это я уже видел и пробовал. Не понравилось. Больше не хочу…». А вот нового, с другими очертаниями «таракана» – берёт увереннее.

Вроде бы Москва-река - это довольно обширная акватория, но у меня сложилось впечатление, что голавль здесь ведет в основном оседлый – по точкам – образ жизни, а эти точки прессуются рыболовами. Поэтому-то и наступает «привыкание к приманке». Третий год подряд я наблюдаю стаю из дюжины голавлей напротив Дома Правительства. Эти – не только на «тараканов», но и вообще уже ни на что не ведутся. Привыкание к приманке касается не единственно «тараканов», но и воблеров. Известна ведь история с L-Minnow 44, когда на некоторых голавлёвых речках он резко достигал бешеной популярности среди местных спиннингистов, а потом вдруг терял свою привлекательность…

Но самое интересное в контексте рассматриваемой темы - это ловля голавля в тех малых речках, где его реально мало - и потому его специально никто не ловит. «Память» тамошнего голавля на приманки абсолютно чиста. И если получится подать ему воблер или «таракана», то от такого предложения он едва ли сможет отказаться.

«Невкусный»

Я – не особый ценитель рыбной кулинарии. Но не могу не признать, что существуют канонизированные способы приготовления рыбы. Заливной судак, котлеты из щуки, балык из жереха, вяленая вобла… А вот с голавлём такого – того, что было бы на слуху - вроде как и нет. И это неспроста. Голавль, с чисто кулинарной точки зрения считается этаким антиделикатесом. Есть даже расхожий штамп – «вата с костями». Это именно про него, про лобастого.

В любом минусе можно найти свой плюс. Низкие вкусовые качества способствуют сохранению популяции голавля. При прочих равных большинство рыболовов предпочитают охотиться за другой, более «съедобной» рыбой.

Есть, конечно, и те, кто ловит «на покушать» всё подряд, включая и голавля. Даже в столице, где народ, мягко говоря, не голодает, обычное дело – встретить на набережной рыбачков с наживленными бычком донками. Ловят они судака, окуня и нашего с вами голавля. Всё, что попадется, «утилизируют». Грустно…

Впрочем, если говорить о спиннингистах, что специализируются на голавле, то они почти все эту рыбу отпускают. Что не может не радовать.

Совместимы ли голавль и лип-грип?

В свете только что сказанного нельзя не коснуться одного пикантного момента. Почти всякий раз, когда я выкладываю в соцсетях фото с голавлями, кто-то – да высказывает мысль, что брать голавля лип-грипом – дурной тон. «Это и в принципе плохо, и у голавля ломается челюсть…» Я – не согласен. Позволю себе поделиться своими соображениями на этот счёт.

Принято считать, что если рыбу держать на весу за челюсть, внутри её тела могут возникать сильные перегрузки. Будучи в Европе, где на изучении подобных вопросов не одну собаку съели, я специально опрашивал на эту тему тамошних экспертов. Оказалось, что отмеченное – касается рыб массой от 5 кг. Более мелким - «висячее» положение ничем страшным не грозит.

Что до лип-грипа, то в ряде стран он не «запрещен», а «не рекомендован». И если есть ограничения по использованию лип-грипа, то они касаются рыб определенных видов. Из наиболее привычных нам в их число попадает язь. Ротик у него слабенький. Если что – калечится на раз.

А что голавль? С ним на лип-грипе всё хорошо. Если, конечно, соблюдать три простых правила. Первое: выбираем не металлический, а пластиковый лип-грип. Его широкие губки меньше грозят рыбе травмами. Второе: взяв голавля лип-грипом, не допускайте положения его относительно рыбы «на излом». Как правильно – видно по фото. Третье: держите кисть руки расслабленной. Тогда, если вдруг голавль начнет колбаситься, ничего он себе не повредит… Таким образом, если у вас лип-грип ломает голавлю челюсть, то вы просто не умеете им пользоваться. Если же умеете, то вам легче и от крючков рыбу освободить, и фото с ней сделать.

А без лип-грипа… Голавль – он как кусок мыла: всё время норовит выскользнуть из рук. И ведь нередко ему это удается. И тогда – или по лодке начинает скакать, или, вися на одном тройнике воблера, второй – засаживает вам в ладонь. Сколько было таких случаев! Жуть…

Легко ли поймать крупного?

Как-то одного моего нижегородского знакомого, большого мастера ловли щуки и судака, пригласили под Саратов – половить голавля. На своем участке Волги он на эту рыбу вообще не охотился. «Мелкий. Не интересно». А тут сказали, что есть шанс поймать покрупнее…

Ну, он в самом начале и поймал. Три триста! И это, заметьте, у человека был первый в жизни голавль…

Скажу честно: я такого не ловил. Мой самый крупный из пойманных голавлей – около 2,2 кг. Вообще, само понятие «крупный голавль» - весьма относительно. Конкретные цифры сильно разнятся в зависимости от региона и конкретной акватории. Если вы ловите на небольшой запрессингованной речке, да на которой еще «подвохи» то и дело встречаются, то поимка красноперого граммов на 800 - это уже достижение.

Если взять Волгу, то вот, например, на «Чебоксарке» голавль на «полторашку» даже специалистам попадается, грубо говоря, раз в год. Тогда как в нижнем течении реки – от Сызрани или Саратова до средней части Волго-Ахтубинской поймы – таким размером никого особо не удивишь. Ибо «трешники» - нет-нет, да проскакивают. Так что ежели вам хочется взять именно трофейного голавля, самое верное – отправиться попытать счастья вниз по Волге. Но, что стоит иметь в виду, в самой Астрахани, как и далее в дельте, голавля мало, и размер его так себе.

Что еще важно в охоте именно на крупного голавля – это не мельчить с приманками. Оставьте «Чаббики» с «Камионами» для других случаев. Характерно, что тот мой товарищ в приведенном выше примере поймал своего на 3,3-килограммового на большой щучий минноу. А на Москве-реке серьезные голавли, как на фото, часто попадаются при ночной ловле судака. Воблеры там, как мы знаем, тоже используются немаленькие.