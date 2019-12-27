Ловим корюшку у Дамбы Владимир Соколов | 27 декабря 2019 г.

Прежде чем начать разговор непосредственно о ловле корюшки, хочу напомнить о Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. В действующей на 2019 г. редакции Правил общее количество крючков на удочках для спортивного и любительского рыболовства у гражданина ограничено числом 10 (подробнее).

И не удивляйтесь, когда в новостях с водоемов проскакивает информация о составлении правоохранительными органами протоколов за превышение разрешенного количества крючков, даже при условии, что человеку не удалось приблизиться к норме вылова. Ну а суточная норма вылова у любителя - 5 кг. А теперь - о введении новых тарифов, по которым исчисляется нанесенный природе-матушке ущерб из-за вылова корюшин сверх обозначенного лимита в 5 кг: за один лишний «хвост» – вынь да положь 55 рублей (подробнее). Так что для не следящих за соблюдением норм легкомысленных граждан корюшиная рыбалка может оказаться – увы! - очень дорогим удовольствием.

Хотелось бы этим завершить не такое уж веселое вступление, да вдобавок вспомнилось еще, что за последние годы питерские корюшатники лишились значительного количества некогда самых «козырных» уловистых мест - в связи со строительством различных портовых терминалов, прокладкой новых фарватеров, а также круглогодичной проводкой судов.

Уже начали стираться в памяти корюшатников Ручьи – Вистино - Логи – мыс Колгонпя. На южном берегу Залива более-менее реально половить удается до района Гарколово. Правда, при условии, что зима будет морозная и лед встанет на глубинах до 15 - 20 м. На севере «ушел» район Приморска и дальних банок в районе Березовых островов. Но нельзя исключать и расширения портового строительства в тех местах, из-за чего вся Ермиловская бухта может оказаться в зоне круглогодичного судоходства.

Однако не всё так плохо в нашем сообществе, как может показаться по первым строчкам этого повествования. Может, в природе произошли какие-то изменения – и большие стада корюшки стали подходить ближе к городу, в район Дамбы. А может, раньше об этих местах знали лишь местные да особо посвященные, которые не пытались бравировать сотнями пойманных у комплекса защитных сооружений «хвостов».

Но со временем всё тайное становится явным - и уже тысячи любителей корюшиной рыбалки спешат чуть ли не с ночи занять местечко на автостоянках у Дамбы. Правда, там количество мест ограничено, и даже в будние дни, приехав к пяти утра, можно не найти места, чтобы так припарковать машину, чтобы не создавать вечером проблем коллегам. И в этой связи не совсем понятна позиция руководства «Комплекса защитных сооружений СПб».

Ведь нужно лишь немного организационных усилий - проверить, что называется, логистику, оборудовать платную или даже несколько платных стоянок на Дамбе и её технологических проездах, где это возможно - и на весь период зимней рыбалки (да и не только зимней) устойчивый и весьма немалый доход будет обеспечен. Думаю, подавляющее большинство рыбаков примет это с пониманием.

В общем, в последние несколько лет у Дамбы наблюдается одно из самых больших скоплений рыбаков-корюшатников. Здесь «Дамба» - это некое условное понятие, тут подразумевается довольно большая (к слову, проверенная мной и моими товарищами) акватория вблизи Дамбы - например, у форта Обручев, на разных банках - Попова, Толбухинских и т.д. Ведь когда-то удачная рыбалка может получиться в нескольких десятках метров от самой Дамбы, а иногда приходится отъезжать от неё и на 10 - 20 км на различной мототехнике. И на каждом участке обычно есть своя специфика.

Когда несколько лет назад я впервые приехал порыбачить на Дамбу и еще по темноте перешел через магистраль по воздушному переходу на морскую сторону, то был удивлен тем, что акватория Залива - насколько хватало глаз - светилась и переливалась разноцветными огнями: все «рублевые» места были буквально заставлены палатками. Оставлены лишь неширокие проходы между ними. Как выяснилось, многие из палаток стояли на своих местах уже не первый день.

И то ли там в них сутками ловят/работают на семейном подряде, то ли они сдаются в аренду. Уточнять я не стал, но проходя мимо открывавшихся входов, заметил, что ловля в палатке организована на самом высоком уровне (фото 1), на таком же уровне обустроен и быт рыбаков. И вспомнилось, что лет 30 - 40 назад в Вистино, Приморске и на других удаленных рубежах сутками не ловили, для хорошего улова вполне хватало светового дня.

По каким признакам можно подбирать перспективное место на этой акватории? Думаю, без изучения карт не обойтись, и чтобы эти карты оказались в GPS-навигаторе или планшете с GPS-модулем (фото 2).

Интересны места на старом фарватере и с городской, и с морской стороны. На севере есть Зеленогорский фарватер, который может быть любопытен неподалеку от форта Первомайский. Через весь Залив проходят остатки ряжевой преграды. Вблизи Дамбы существуют несколько технологических фарватеров и всевозможные нагромождения техногенного характера, которые видны на эхолоте или при помощи камеры подводного наблюдения (это к вопросу об электронике для поиска места).

На акватории находится несколько ярко выраженных свалов и банок. Ну, и главный судовой ход. Вот за него не ратую, потому как в отдельные дни судоходство довольно интенсивно (фото 3) - и подвижки льда гарантированы не только вблизи от него, но иногда при ветрах южной четверти и по всей акватории южнее острова Котлин.

Понятно, что с таким радикальным изменением мест ловли поменялось довольно многое и в рыбацком оснащении, и в тактике лова, и во многих других аспектах. Об этих деталях мы и поговорим далее.

Приближение мест лова к городу сделало выезд на такую рыбалку заметно проще - что называется, на вечерок. Особенно, если говорить о тех коллегах, которые проживают неподалеку от Залива и от КАД.

В районе Дамбы нет тех двадцати и более метровых глубин, на которых по большей части ловили в районе Усть-Луги и Приморска. Здесь всё таинство происходит в 8 – 14-метровых пределах, изредка на глубинах в 15 - 18 м, а иногда и на смешных для корюшки трех - четырех метрах. Правда, «попасть в рыбу» на минимальной глубине – это редкое событие. Но и приятный бонус: когда время от времени туда заходят довольно плотные стаи корюшки, она ловится в режиме нон-стоп на одну, максимум две снасти. И сделать рыбалку можно буквально за пару часов.

Ловля на значительно меньших глубинах и при не так заметных течениях повлекла за собой и изменения в снастях в сторону их миниатюризации. Стали значительно тоньше лески, значительно облегчились и концевые грузы. Рассмотрим подробно наиболее часто встречающиеся на льду разновидности корюшиных снастей.

Большинство рыболовов традиционно применяет удочки довольно простой конструкции. Это либо «кобылки» – мотовильца из плотного пенопласта (фото 4), либо элементарные стеклопластиковые удилки с простыми катушками (фото 5). А вот диаметр применяемых лесок, как выясняется, играет уже более важное значение. На относительно тонкие лески 0,18 - 0,2 мм поклевок заметно больше.

Хотя и цепляются они за неровности ледяного покрытия заметно чаще. И каждый здесь принимает для себя компромиссное решение. Причем многие для большей заметности на льду наматывают лески густых красных и даже черных цветов - корюшка в воде, похоже, их не различает.

Но особенно сильно изменения коснулись приманок. В ходу миниатюрные «красные шапочки» (фото 6) или же белые мормышки с навивкой какого-то контрастирующего цвета (фото 7). Редко кто применяет мормышки с крючком размером по западноевропейской классификации больше № 10.

Обычно в ходу №№ 12 и 14. Для изготовления тел приманок применяются импортные люминофоры, длительность свечения которых уже часы, а не минуты, как раньше. Причем в зависимости от настроения корюшки такое свечение может быть в достаточно широком спектре, начиная от бледно-синего и до красного. Хотя всё же чаще более активно работают желтоватые и зеленоватые оттенки.

Имеющиеся в продаже приманки частично изготовлены из композита на основе эпоксидной (оптической) смолы с добавками люминофора. Так производятся многочисленные авторские мормышки. А в промышленных масштабах для тел применяются и различные импортные полимеры, в составе которых также содержится светосостав. Такие приманки выпускают, например, «Северные мастерские» (фото 8).

Еще один интересный вид приманок на корюшку, которые появился в последние лет 10 - 12 , это светодиодные сборки (фото 9). Они не такие миниатюрные, как классические мормышки.

Получив за эти годы объемную статистику ловли в разных условиях, могу сказать, что хотя это и не панацея от бесклевья, и на них клюет не чаще, чем на классические приманки, зато на те удочки, где в оснастке есть хотя бы одна такая электронная мормышка, поклевок почти вдвое больше, чем на те, где их нет. Причем у меня не очень-то работали только те мормышки, у которых свет непрерывный. А мигающие с любой частотой вспышек и их длительностью, а также любой яркости, рыбу привлекают. Но приоритет каких-то из этих показателей практически каждую рыбалку оказывался уже новым.

Подводя промежуточный итог по приманкам, я для себя определил следующее. Чтобы всё же находиться в правовом поле и не плодить несколько десятков удочек со всеми этими вариантами оснащения, я запасся коробкой, в которой на длинных мотовильцах вожу уже подготовленные ставки с приманками (фото 10). И поменять их на льду, подобрав необходимые мормышки, можно за минуту. Имеющиеся на концах ставок застежки позволяют также быстро производить подбор и замену грузила или концевой блесны, совмещающей в себе функции приманки и грузила.

Говоря об удочках, не могу обойти вниманием и применение для корюшиной ловли небольших гибких 2 – 3-коленных телескопов, оснащенных катушками. Но не простыми проводочными, а безынерционными (фото 11) или мультипликаторными. Такие снасти я впервые увидел лет 20 назад в каких-то американских документальных фильмах про ловлю басса и судака со льда. Чуть позднее возникла мысль, а почему бы их не применить и при ловле корюшки? И вначале пара опытных действующих прототипов съездила со мной на корюшиную рыбалку, а потом был построен уже и полный арсенал, который явно выиграл в конкурентной борьбе у классики.

Отличие от классических снастей в том, что на данной снасти извлечение улова производится не путем выборки лески руками, а при помощи катушки. Из-за редукции катушки и наличия на ней фрикциона скорость выматывания лески сопоставима с тем, как всё вынимается ручками, а в ряде случаев даже выше. А когда вместо корюшки цеплялся какой-нибудь приятный прилов, то шансов сойти у него почти не было. Первым моим самодельным удочкам этого плана уже больше десяти лет, но все они прекрасно работают и даже прошли апробацию моими друзьями при ловле в палатке, в том числе и в ночное время.

А современные производители уже наладили выпуск одно- и двучастных зимних спиннингов. Их основное предназначение – отвесное блеснение судака и форели на «платниках» и даже окуня на «Балду». Из предложений могу выделить Stinger ForceAge Ice (фото 12) и Maximus Revolt Ice Sport Pro (фото 13). Однако попробовав пару раз эти спиннинги в корюшиной ловле, я пришел к выводу, что они подходят и для этого.

Лайтовые модели можно брать и без доработок, а вот на медиум и хэви стоит продумать установку кивка. Сделать надо так, чтобы даже самая осторожная поклевка не осталась без внимания. Кроме того, эти удочки без перенастройки позволяют ловить рыбу не только со дна, но и вполводы, где она тоже иногда может находиться. По крайней мере, примерно на 20 - 30% рыбалок её там обнаружить удается. Эти удочки можно использовать как с небольшими безынерционными катушками – например, Stinger Arctic Char Spin SRL AC1000 (фото 14), так и с мультипликаторами типа Black Side Ice Zeal BSIZ60 (фото 15).

К слову, при использовании подобных снастей с катушками стоит особо внимание уделить креплению концевых грузов. Без хороших вертлюжков на них после нескольких вываживаний крупной корюшки леску начинает здорово перекручивать, за чем нужно смотреть. Поэтому либо хорошие вертлюжки, либо, время от времени опуская леску в лунку, надо давать ей раскрутиться самой.

И вот здесь я хочу сделать особый упор на то, что подобные современные удочки как нельзя лучше подходят именно для ловли в палатке. Подсечка - более уверенная и надежная, причем её можно выполнить и сидя на стульчике.

При выматывании лески не надо переживать о перепутывании, даже если начнет клевать сразу на всех удочках. Постановка удочки на «боевой взвод» также не требует контроля, а сход лески со шпули в автоматическом режиме происходит заметно быстрее, чем на классических удильниках, когда без помощи рыбака этот процесс осуществить сложно, а порой и нереально. Наличие фрикциона дает возможность использовать более тонкие лески. А ловить такими удочками можно и в условиях минимальной освещенности, и даже в темноте. В общем, при ночной ловле в палатке что-то более удобное придумать сложно.

А что касается обеспечения хорошего освещения, то я перепробовал на рыбалке всевозможные светодиодные девайсы - и пришел к выводу, что нужен один, но тот, который сможет решить сразу несколько задач. Он должен иметь яркий остронаправленный луч, т.е. работать в режиме «лампы – фары». Луч лучше широкий, освещающий как можно большую поверхность под ногами. Ну и по возможности светильник должен быть хорошим сигнальным устройством. А, например, Stinger Prolight – универсальный налобный фонарь PRL-33160 (фото 16) - кроме этого имеет и источник УФ, что позволяет быстро подзаряжать мормышки и блёсны со светонакопительным покрытием.

Дополню рассказ о приманках на корюшку описанием таких результативных моделей, как блесна или балансир, каковые я для себя открыл еще в середине 80-х прошлого века. Тогда, правда, пришлось вмешаться в конструкцию блесен той эпохи и нанести слой эпоксидной смолы с люминофором на одну из поверхностей блесны (фото 17).

Но с появлением светящихся и флуоресцентных приманок – скажем, балансиров у Nils Master (фото 18) и одноименных блёсен (фото 19) - подбор необходимых для корюшки приманок заметно упростился.

Осталось только соотнести размер с глубиной ловли и подготовить лайтовую удочку для блеснения. А в последние годы выбор таких приманок заметно расширился. Появилось несколько достойных моделей с нанесенным люминофором - например, довольно большая линейка у «Северных мастерских» (фото 20).

Хочу особо отметить, что блёсны я ставлю и на чисто блеснильной удочке, с которой работаю, пока классика «молчит», а последнее время - и в качестве концевых грузил на удочках с катушками. Они выполняют и функцию приманок, и функцию аттрактантов. Снял со штатива, поиграл блесной - и поставил на место. Иногда именно это действие и дает ощутимый результат.

И о наживках. Корюшка не реагирует на «безмотылку». Несмотря на несколько моих попыток ловить разными по размеру и цвету безнасадочными приманками на разных глубинах и в разных условиях, результат оказался равен нулю. Но стоило лишь добавить на крючок небольшой кусочек органики, как корюшка почти моментально себя проявляла.

Эксперименты с органикой вышли многоплановыми, проверял я многое, начиная от куриных и говяжьих потрохов до мяса благородных видов рыбы. Клюет на всё, но приоритеты очень заметны, особенно если просмотреть статистику нескольких лет. В целом поддерживаю выводы многих рыбаков о том, что мясо карповых рыб во многих случаях корюшка выделяет особо.

Тут стоит оговориться, что мясо должно быть свежее и не мороженное. Обычно баночку с нарезкой насадок я готовлю накануне вечером, формируя кубики различных размеров. Ночь храню и везу в авто в холодном месте без заморозки. А на льду уже только насаживаю. С удивлением я наблюдал, как некоторые рыбаки привозят на лед еще живую рыбу и перед рыбалкой занимаются её разделкой. Некоторые начинают корюшиную рыбалку с поимки окуня у берега. Но как показывает статистика совместных выездов, карась, приготовленный дома, не уступает в эффективности.

В качестве дополнения отмечу, что иногда срабатывают и такие аттрактанты, как рыбья кровь или окуневая икра, привязанная в крохотном капроновом пакетике к грузилу. Тема о корюшином «фидере», описанная мной несколько лет назад, живет и иногда дает неплохие результаты (фото 21).

И в завершении - о безопасности. Как я уже писал выше, южнее Кронштадта в последнее время заметно активизировалось судоходство. А в сильные и длительные морозы там постоянно снует ледокольная техника. Что создает большие разводья, свободные ото льда, не только на самом фарватере, но и на некотором удалении от него (фото 22).

Ослабевает ледяной панцирь в южной части Дамбы, особенно ближе к весне, что в совокупности с усилением ветра южных и восточных направлений увеличивает шанс отрыва больших льдин с последующим отплытием. А толщина льда в этой части залива редко превышает 20 - 30 см. Примерно такая же картина наблюдается по весне и за Толбухиным маяком, куда частенько наведываются моторизованные любители корюшки. Одно дело, если компания прибыла на аэролодке (фото 23), и совсем другое, когда на снегоходах или «мотособаках».

Ближе к Дамбе в северной её части по весне обстановка более спокойная и предсказуемая. Беспокойство может вызвать разве что лед в районе водопропускных устройств. Весной там он размывается заметно быстрее.

Отследив отчеты завсегдатаев корюшиной рыбалки в соцсетях и подготовив комплект снастей и приманок под актуальные условия рыбалки, можно смело рассчитывать, что после дня, проведенного на свежем воздухе, удастся дома устроить маленький праздник и порадовать семью вкусной рыбкой с огуречным запахом.