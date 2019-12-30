А давай доловим судака! Алексей Коломиец | 30 декабря 2019 г.

Когда появились зимние эхолоты и подводные видеорегистраторы, всё больше рыболовов стали замечать, как рыба поживает подо льдом и как она реагирует на приманки. Как поднимается за блесной или раттлином, приближается, уходит. Как, к примеру, мордой бодает раттлин, но не хочет потом долавливаться. У меня эхолота такого нет, но моя практика ловли позволяет мне рисовать в уме свои сценарии поведения судака подо льдом.

С возрастом мой позвоночник вносит свои коррективы в течение рыбалки. Походы за десяток верст в одну сторону стали теперь больно напряжными. Ну а где спинной мозг, там и главный. Они каким-то образом договариваются, видимо, и главный мозг мне командует: «Хватит! Не надо ходить дальше! Рыба под тобой! Видишь, вон сколько лунок набурено – это ж неспроста! Пока твои друзья как лоси бороздят лед по колено в снегу – ты за это время найдешь своего судака здесь!»

В прошлом году я пару раз сдался ему и не пошел туда, к горизонту, где еле-еле различались силуэты моих компаньонов. Помню, однажды на первом «пятаке» я единственный из всей команды выловил берша - и, разумеется, отстал от всей компании. Надо было разбурить рельеф, что я и сделал. На следующем «пятаке» авангардная группа молодых энтузиастов несколько задержалась. Видимо, что-то произошло. Но пока я брёл к ним узнать, что и как, они, как скворцы осенью, рванули в дальние дали.

Как потом выяснилось, лишь один из этих пяти бегунков подержал неплохого судака – ну и слил его прямо под лункой. А ведь «пятак» этот - большой, интересный. На нём несколько эпицентров. Видимо, рельеф к тому обязывает. Вооружившись этой идеей, я прекратил тогда «гонку за лидером». Представил, какая у меня будет фора на вечерней зорьке. Пусть уж бредут себе по льду хоть до края земли, а я половлю рыбу в самое клёвое время. Да, это всё мозг. Не ум, а головной мозг в сговоре со спинным. В итоге я поймал пяток «хвостов», что оказалось больше, чем у остальных пяти нетерпеливых человек.

До сих пор для меня главной тактикой ловли судака является именно конструктивный поиск: в большинстве случаев клыкастых ловит больше тот, кто больше бурит. Это происходит как на водохранилищах, так и на реках с хорошим течением (у меня - Дон, Волга, Ахтуба). Правда, вся та практика долавливания судака, о которой я собрался написать, относится лишь к рыбалке на Волгоградском водохранилище.

Тут просторы на порядок больше – соответственно, поведение здешнего судака коренным образом отличается от повадок собрата, живущего на речном фарватере. Не берусь углубляться в поиск причин этой разницы. Думаю, что большие площади, достаточное количество кормовой базы и немалые глубины позволяют судаку быть разборчивым. Ну, или пассивным, что ли.

Сначала как все

Первое что я делаю – это активный поиск по площади. Хоть я и появляюсь на проверенном ранее месте с помощью навигатора, всё равно нужно сделать лунок 15 - 20 чтобы вспомнить, где свал, в какую сторону он направлен, где плавное повышение. Ну, или где заветная коряжка лежит.

Иногда приходишь на старую точку, а она разбурена вроде как слегка в стороне от забитых в навигаторе точек. Вот тут есть, где приложить силушку рыболовно-богатырскую. Надо проверить старые лунки этого года и непременно побурить в месте расположения лунок прошлых лет. Кстати сказать, когда одна и та же лунка ловит на каждой очередной рыбалке, я не ленюсь - и в наименование точки подставляю цифру. И, представьте, таких точек в навигаторе у меня всё больше и больше!

Ну а дальше, когда картина уже достаточно прорисована, начинается первая фаза уговоров. На самых перспективных местах я начинаю подольше играть раттлином. Сначала облавливаю три горизонта: около дна, на уровне глаз и выше головы стоя. Очень часто случаются поклевки там, где их не было при быстром поиске.

Если говорить о ловле на различных горизонтах, то я раньше считал, что судак просто занимает какое-то определенное положение относительно дна - и стоит задача попасть ему под нос приманкой. Но со временем эта теория никак не подтвердилась практикой. На разбуренном «пятаке» поклевки случались как высоко, так и около дна. Сейчас пролавливание различных горизонтов у меня – обязательное условие при свободном поиске. Я делаю несколько лунок в какую-либо сторону (прямо или полукругом) - и в каждой делаю по 5 - 7 взмахов на каждом горизонте.

Есть еще одна загадка, которая пока не даёт мне покоя. Однажды я опустил на 15 м под лед видеокамеру Calypso - и около дна в инфракрасном режиме увидел какую-то взвесь, плывущую по течению. И не понятно, что это такое. Может, где-то выше по течению сетки проверили или взбаламучено было по какой другой причине, но выше дна в паре метров плывущей взвеси почти не наблюдалось.

Вот и думай – может, судак стоит выше шлейфа этой дряни, поэтому его и надо ловить высоко? Но ответа пока нет. Зато есть всё та же подводная камера, так что сбор информации продолжится в этом сезоне. А пока что скажу, что больше поклевок происходит, когда стоишь и держишь удильник выше головы. Да, подсекать неудобно. Но после двух-трех поклевок понимаешь, что горизонт ловли найден, подматываешь шнур - и ловишь как бы наверняка.

Побегал, побурил – отдохни

Прежде чем углубляться в тонкости соблазнения судаков, нужно непременно ввести такой параметр, как темп ловли. Это может быть как частота колебаний вкупе с амплитудой, так и скорость перемещения по водоему. Очень часто бывало, что я в быстром темпе облавливаю с десяток лунок, затем делаю довольно длительную паузу. Чаю испить или к товарищу сходить - глянуть, как там у него. Минут эдак через 10 - 15 вновь беру удочку - и хоп, поклевка! Уверен, у многих такое случалось. Я считаю, что это происходит именно из-за смены темпа ловли. В подобных случаях начинаю понимать, что судак подо мной - и его просто надо уговаривать.

Второй казус, который мне кажется очевидным, это смена темпа анимации приманки. Обычно, когда поклевок долго нет, мы пребываем в эдаком расслабленном состоянии. Движения плавные, задумчивые. Как только случается холостая поклевка или поимка судака, мы как будто просыпаемся - и с криком «Нашёл! Все ко мне!» - начинаем дергать удильником чуть иначе. В нетерпении сверлим лунки рядом, ведь судак под нами! Ан нет, клёв уже закончился, не успев начаться.

Друзья понимающе молчат и медленно расходятся, вы же в задумчивости продолжаете кружиться по перспективному месту… Вам знаком такой сюжет? Лично я пытаюсь бороться со сменой темпа, именно запрограммировав себя на конкретное поведение.

Если я в быстром темпе облавливаю какой-то квадрат – о темпе не думаю вообще. Первое – это отслеживание рельефа. Соответственно, основная ловля - около дна. Когда картина понятна – вот тут уже начинаю менять темп и горизонты ловли. Это уже несколько иное поведение, и именно к нему я приноравливаюсь, когда случаются редкие поклевки. Ну а товарищи чаще всего уже уходят куда-то в другое место…

Практика с «Практиком»

Говорят, что раньше и без зимних эхолотов точно судили о наличии судака по холостым поклевкам. Ну и кружились на одном месте в попытках доловить вредину. Теперь у многих «пингвинов» появились зимние миниатюрные эхолоты и видеорегистраторы, но долавливать судака лучше получаться не стало.

Один мой товарищ полагает, что это из-за того, что теряется ритм. Когда ловишь без услужливого гаджета, переходишь от лунки к лунке, и когда тебе вдруг показалось, что был контакт или поклевка - продолжаешь ловить в том же темпе, который, собственно, и привлек судака - и он таки долавливается. А когда эхолот показывает, что судак под тобой, при малейшем контакте – подсекаешь по-взрослому, размашисто, в полной уверенности, что это вот он. Но дальше доловить уже не получается почему-то. Это подтверждает другой знакомый рыболов, с которым я разговорился на эту тему в рыболовном магазине. Он тоже подглядывает за судаком с помощью «Практика» - и утверждает, что судака отпугивают резкие взмахи.

При медленном подъеме приманки - судак поднимается. Плавный спуск или планирование - судак опускается. Как только резкий взмах – судак уходит. А ведь резким взмахом может быть резкая подсечка! То есть, это не противоречит наблюдениям моего товарища. Однако резкие взмахи бывают разные.

Смена приманки - или что-то другое?

Мой приятель поделился со мной следующим наблюдением. Если рыбу эхолот не видит, иногда получается привлечь судака откуда-то со стороны долговременным быстрым лифтингом (подъемом) приманки. Пару раз ему удавалось увидеть такие подходы судака на экране эхолота во время выматывания - и быстро вернуть раттлин в поле зрения судака.

Поклевки следовали выше дна метра на 1,5 - 2. Судак либо сверху атаковал сходу (рывок и тяжесть), либо снизу кусал (подброс приманки). Во всяком случае, всё это происходило после длительных безуспешных уговоров в этой лунке привычными методами (потряхивание, покачивание, паузы, постукивание о дно). И вот почему-то длинный быстрый лифтинг провоцировал судака. Получается, что он стоит где-то неподалеку и никак не реагирует на «игру» раттлина. И вдруг кто-то там начинает быстро удирать - и в нём пробуждается инстинкт хищника?

Лично я ни разу не пробовал вот так привлекать судака быстрым подъемом приманки. Однако у меня есть большое подозрение, что пресловутая смена приманки – это не что иное, как реагирование судака на быстрый лифтинг. Ведь довольно часто случается следующий сценарий. Я хожу по кем-то разбуренному «пятаку». Увидел поклевку или поймал судака, но продолжения нет. Проходит время, я бурю лунку за лункой – поклевок нет. Я пытаюсь разнообразить игру. Качаю, делаю паузы и прочее. В конце концов решаю, что виноват раттлин - и надо его поменять.

Быстро выматываю, вешаю другой раттлин, опускаю - и тут же получаю удар! Сработала новая приманка – вроде как очевидно! Только вот продолжаю ходить по этому же месту от лунки к лунке – а поклевок как не было, так и нет. Ну, или они настолько редки, что фигурально говоря - руки опускаются. И это с новой приманкой, на которую клюнуло там, где на старую не клевало? Так, может, это именно быстрым подъемом удалось вывести судака из оцепенения? Он возбудился, кинулся, не догнал, остался на месте - и отомстил уже другой приманке.

На мой взгляд – весьма правдоподобная картина. Надо обязательно попробовать специально затеять такую проводку: быстро сделать несколько оборотов ручкой катушки, а затем спускать раттлин с покачиваниями либо короткими взмахами всё ниже и ниже. Или быстро сделать три маха руками, если ловишь без участия катушки - и вернуть раттлин на горизонт выше дна на 1,5 - 2 м. В первом случае есть задел взмаха для подсечки. Во втором случае проловить горизонты получается быстрее, плюс вычисляется, на каком расстоянии от дна судак атакует, но нет амплитуды для подсечки.

Есть вопросы к судаку

Настало время поговорить о приманках. Лично я считаю, что именно раттлинами (вибами) лучше получается долавливать судаков. Но я могу быть субъективным. А практики ловли на блесны у меня почти что нет. А вот раттлины в последние годы вытеснили из моих рабочих коробок большинство других приманок, да еще заставили взять на вооружение звонкие удильники (о них я писал в прошлом номере журнала).

Про вибы я тоже откровенничал в «СР» ровно год назад. В моем арсенале в настоящий момент ничего существенного не изменилось. Я за лето подлатал свои рабочие модели и прикупил несколько новинок. Хвалить их или ругать пока не имею права, поэтому и называть их нет смысла. Скажу только, что при выборе приманки я довольствуюсь двумя основными правилами: размер и контрастность. Оба этих параметра я чередую регулярно с оглядкой на то, чем ловят товарищи.

До какого-то времени я не придавал значения окраске приманки. Считал, что на глубине более десяти метров света очень мало - и рыба больше реагирует своей средней линией и слухом, нежели глазами. Но камера Calypso доказала мне, что более заметны именно контрастные расцветки. Контрастность может быть как сама по себе, так и относительно светлого дна или темных камней.

Еще один открытый вопрос для меня – это бесшумные вибы и вибы с шумовой камерой. Какие из них лучше ловят и в каких условиях – мне еще предстоит разобраться. Буду благодарен, если кто-то выскажет свое мнение в комментариях на сайте журнала. По размеру приманки тоже есть вопросы. Большинство судачатников подтвердит, что судаку нравится всё продолговатое, узкотелое. Но у меня есть сомнения. Тут не в компактности дело, а в поведении приманки.

Я уже говорил о том, что на различное поведение приманки судак реагирует по-разному. Вплоть до того, что в панике уплывает. Ролики в Ю-тьюбе во многом это подтверждают. Но какое именно движение разбудит в судаке аппетит – мы доподлинно не узнаем. И пока мы можем либо уговаривать клыкастого, либо шагать вместе с друзьями за горизонт…