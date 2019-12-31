Окунь на Ладоге. Что делать, если не клюет Максим Перов | 31 декабря 2019 г.

Как известно всем мало-мальски опытным рыбакам, лучший клев рыбы зимой – после ледостава и незадолго до распаления льда. Самый богатый крупным стайным окунем водоем российского Северо-Запада – Ладога. Но ледостав там происходит очень непросто: то наморозит тонкий ледок, потом оторвет и унесет на просторы озера-гиганта, то снова прибьет к берегу, но уже в виде торосов. Такое может повторяться несколько раз, и к моменту, когда вдали от берегов на приличной глубине встанет надежный лед, традиционный жор после ледостава окажется давно позади. С ним можно повстречаться разве что в бухте Черная Сатама, где благодаря защите от ветров лед встает раньше всего. Но крупный окунь там редок, и в Черное ездят просто открыть сезон – так сказать, снять зуд после долгого ожидания зимней рыбалки.

Я уже не раз писал в «СР», что крупный окунь на южном побережье Ладоги чаще встречается в двух местах: в устье Свири, а также между островами Зеленцы и Кареджской косой. Питерские рыбаки последнее место называют створом. Здесь приличные глубины, до 7-8 м, и часто проявляет активность солидный ладожский окунь, настоящий черноспинный горбач. Однако ж когда на дворе уже середина зимы, он часто бывает капризен, придирчив и к приманкам, и к игре ими.

Можно, конечно, попытаться поймать его «на простачка», применяя тяжелый балансир длиной около 7 см (например, Nils Master – фото 1), подвеску выше блесны - крючок с красными бусинами (фото 2) или красной опушкой - и простейшую, «пионерскую» игру: опустили приманку до дна, несколько раз постучали, чтобы взвеять муть, и ритмично дергаем удильником с частотой и амплитудой, кто как привык, постепенно поднимая приманку. Удивительно, но порой рыбаки с таким простецким подходом успешно ловят как по количеству, так и по размеру отдельных экземпляров.

Конечно, азы знать нужно. Мастерам ладожского блеснения они прекрасно известны, с них все начинали. Но когда окунь совсем пассивен, «пионерской» игрой его не возьмешь. Есть множество приемов подачи блесны, и еще больше их сочетаний. Во-первых, просверлив новую лунку, нужно сначала привлечь окуня. Для этого применяют размашистую, агрессивную игру, при которой полосатый хищник вряд ли будет клевать, зато заметит приманку издалека. А ведь наша цель – собрать под лункой как можно больше окуня, потому что когда его много, агрессивность рыбы повышается.

Однако же пассивный окунь может обложить блесну кольцом, стоять, наблюдая за ней, и не решаться на хватку. У меня как-то раз был случай, когда финскую блесну Alaska (фото 3) плотно окружили окуни, я чувствовал даже, что чиркаю по окуневым бокам приманкой, но поклевки добиться не удавалось. И тогда я применил метод, который в журнале назову «микродёрг», хотя в разговорной рыбацкой терминологии название используется не совсем приличное.

Я стал поддергивать блесну на какие-то 2-3 см, очень медленно поднимая её, останавливая подъем, чтобы еще на одном горизонте подергать блесну микрорывочками. И вот он, уверенный «тынц!» в руку, достаю приличного окуня граммов на 350.

После первой поклевки вся собравшаяся стая «заводится». И начинается «лифт» – таскание окуней одного за другим. Сколько продлится это рыбацкое счастье, зависит не только от количества полосатых разбойников подо льдом, но и от мастерства рыболова, от умения удержать стаю, не давать утихнуть ажиотажу, в который впала рыба.

Для этого есть разные способы. Например, после каждого пойманного окуня опускать блесну чуть выше. Для этого удобны мотовильца с кружком для подмотки лески. Стая по мере подъема не только «звереет» всё сильнее, но и ловится гораздо быстрее. Одно дело поднимать каждого окуня с семи метров, совсем другое – с трех. Но слишком высоко, под самый лед, поднимать рыбу не стоит - велик риск, что стая уйдет или вовсе рассыплется.

Лучше всего, подняв стаю достаточно высоко, при первых же признаках ухудшения клева сделать сброс, дав блесне спланировать до дна. Часто бывает, что на высоте поклевки практически прекратились, а у дна после двух-трех взмахов – «тынц!» - и пошла раздача дальше. Короче говоря, окунь хоть и любит однообразную игру, но и однообразие бывает разным.

Но что делать, если никак не спровоцировать окуня на первую поклевку? Бывает, стоишь в небольшой группе рыболовов, смотришь – все вокруг полавливают, а у тебя ноль. Многие новички в такой ситуации начинают перебирать весь свой арсенал приманок, меняют их каждые три минуты, и видно со стороны, как человек нервничает: «Ну как же так, все ловят, один я в пролете…»

Во-первых, для успокоения нервов и включения мозга нужно посмотреть на всех рыбаков - и станет ясно, что не ты один такой невезучий. Просто таскающие одного окуня за другим - самые заметные. Вот и последим-ка за ними. Самое главное – на каком горизонте ловит удачливый рыболов. Если под вами семь метров, а он достает окуня, всего три-четыре раза перехватив леску руками – значит, окунь выше.

Совсем не факт, что это умелец-рыбак свою стайку поднял. Окунь может и по собственному желанию держаться вполводы или даже близко ко льду. Подмотали лески на мотовило - и вскоре первый удар. Значит, просто окунь сейчас стоит высоко.

А вот еще один прием – медленное протаскивание блесны без игры вверх или вниз. Такой фокус стоит проделать сразу после обычной проводки с игрой. Или даже перевести игру в протаскивание вверх. При остановке в наивысшей точке часто происходит поклевка. Можно делать частичный сброс – это когда мы блесну вроде бы бросили с высоты на дно, но в середине полета остановили и сыграли два-три раза. Окунь издалека видит такие пируэты и не остается к ним равнодушным.

Важнейший момент – пауза. А точнее, её продолжительность. Иногда пассивный окунь любит длинные паузы - секунды по три. Но нередко бывает и такое, что рыболов ловит с самой минимальной паузой, от силы в секунду, и ловит хорошо. Я наблюдал такое у некоторых широко известных и уважаемых в питерской рыболовной среде блеснильщиков.

Важно иметь при себе несколько полностью оснащенных удильников с уже привязанными приманками. Ведь каждой блесне - с учетом глубины ловли и настроения окуня, конечно - соответствует удильник нужной жесткости с определенной толщиной лески. Мнение некоторых новичков, что чем тоньше леска, тем лучше, не всегда справедливо для зимнего блеснения. Некоторые блесны лучше ловят на относительно толстой леске, около 0,25 мм. Но стандарт лично для меня - удильники с леской 0,18 – 0,2 мм. Обычно вожу с собой парочку удильников разной жесткости и длины с леской, как указано строчкой выше, и один жесткий с леской 0,25 мм.

Обязательно нужно научиться быстро извлекать приманку из пасти окуня, чтобы не терять темп ловли. Долго провозишься – так и стая может уйти. А это стая, которую удалось собрать под лункой в совершенно бесклёвый день! И вместо солидного улова останешься с парой-тройкой окуньков. Нет, это непростительная ошибка, поэтому обязательно возите с собой небольшой корнцанг. И еще: на одном удильнике должна быть привязана блесна-впайка с одинарным крючком (фото 4).

Если чувствуешь, что наконец-то удалось как следует «раскачать» лунку, переходи на впайку - только, главное, быстро. С впаянного одинарного крючка окунь стряхивается за секунду - и блесна снова отправляется вниз, под лед, в бой. В день, когда окунь не клюет, одна-единственная удачная лунка может спасти положение, и тогда крайне важна скорость ловли.