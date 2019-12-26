Феноменальная «Лесотка» Владимир Клень | 26 декабря 2019 г.

В последние годы небывалую популярность получила мормышка под названием «Лесотка». Её производство поставили на поток даже крупные производители рыболовных товаров нескольких стран. При этом немногие знают, что появлением мормышки мы обязаны рыболовам советской эпохи. Ну а до совершенства приманку довел рыболов-конструктор Александру Даценко, чей никнейм «Лесото» превратился в её название.

Детально рассказать о «Лесотке» меня сподвигли несколько обстоятельств. Первое и самое главное – феноменальная уловистость этой безнасадочной мормышки. Не случайно упоминание о ней и фото не единожды появлялись на страницах «СР» в материалах и моих, и иных авторов.

Второе – попытки отдельных рыболовных компаний и частных производителей выпускать под видом «Лесоток» мормышки, имеющие весьма отдаленное сходство с прототипом. Спекулируя на раскрученном названии, потребителю фактически сбывают низкосортный продукт. Кроме того, ярлык «Лесотка» крепится не только к мормышкам, но и иным приманкам – «Чертям», «Балдам» и пр., создавая путаницу. Поэтому хочется оградить коллег от продукции, не имеющей к «Лесоткам» никакого отношения.

Ну и третье – я из первых уст знаю историю происхождения и производства «Лесоток», ибо с Александром Даценко (его фото – на заставке статьи) меня связывает давняя дружба. Ну и, конечно, я обладаю собственной обширной практикой ловли на эту приманку. Кроме того, по моим пожеланиям Даценко изготовил ряд разновидностей своих уникальных мормышек и расширил их цветовое разнообразие (фото 1). А после того, как заказанные мной опытные образцы были протестированы и одобрены, Александр дал им путевку в жизнь. Так что о «Лесотках» буду говорить со знанием дела.

История появления

Как известно, всё новое – хорошо забытое старое. От своих наставников, бывалых рыбаков Саша Даценко узнал, что в 50 – 60-е годы прошлого века во время мормышечного бума в СССР самодельщики среди многих моделей придумали и сложнофигурную мормышку «Муравей» (фото 2).

Сперва тела «Муравьев» изготавливались литьем или механической обточкой, и это было сложно в кустарных условиях. Но наконец нашелся умелец, который просто обмотал цевье крючка медной проволокой.

В итоге получилась модель, которую назвали «Проволочка». Установить сегодня, кто конкретно и когда именно изобрел эту предшественницу «Лесотки», невозможно. Однако я отыскал журнал «Рыболов» 1986 года выпуска, в котором размещен рисунок и краткое описание «Проволочки» (фото 3). Фактически это обычный крючок, на цевье которого намотана медная или латунная проволока толщиной 0,2 - 0,4 мм. Обмотка производилась либо равномерно, либо формировался бочонок.

Кто знает, как бы сложилась судьба «Проволочки», но вскоре промышленность наладила серийное производство безнасадочных мормышек разных типов. В результате большинство рыбаков перестало использовать самоделки. Ушли в небытие и «Проволочки», ибо благодаря меньшему удельному весу медной проволоки ходовой обмотки они проигрывали в тяжести свинцовым собратьям.

Процесс забвения продолжался до тех пор, пока кого-то из умельцев не осенила идея использовать вместо медной проволоки вольфрамовую. Именно этот металл за счет своего большего удельного веса (в 1,7 раза превосходящего свинец) давал мормышкам, а точнее - рыбакам, нужную для скоростной ловли тяжесть. Правда, первые модели таких приманок выходили неказистыми, ибо очень жесткая вольфрамовая проволока плохо поддавалась плотной накрутке.

Вот тогда-то за дело и взялся молодой смекалистый рыболов Александр Даценко. Он поставил цель усовершенствовать процесс, а точнее найти оптимальный способ намотки вольфрама на крючок без чрезмерно трудоемких действий.

В результате, сломав гору крючков и перерезав метры вольфрамовой нити, методом проб и ошибок выработал собственную технологию, добившись желаемого результата. Кроме того, воплотил в жизнь идею одного своего приятеля - стал производить обмотку крючка проволокой в полтора слоя, мотая первый от загиба к ушку, а второй - обратно, но не на полную длину цевья.

С тех пор утекло много воды. Реинкарнированные и модифицированные золотыми руками Александра вольфрамовые «Проволочки» получили такую популярность, что народ переименовал их в «Лесотки», окрестив никнеймом Даценко в социальных сетях. Но что характерно, сам мастер продолжает называть свои мормышки исключительно «Проволочками». Это дань уважения неизвестному конструктору, чье гениальное решение легло в основу созданной Александром приманки. И эта оригинальная разработка покорила сердца рыболовов из Беларуси и России, а также Прибалтийских государств, Украины, Финляндии и иных стран мира. Заполучить данную авторскую мормышку считают за честь и любители, и титулованные рыболовы-спортсмены.

К слову, при подготовке данного материала Даценко рассказал мне, что неоднократно сталкивался с ситуациями, когда в магазинах ему самому пытаются продать «Лесотки» довольно низкого качества, уверяя, что это изделия от «того самого мастера Лесото». Сначала это его сильно коробило, а теперь просто вызывает улыбку.

Сколько «Лесоток» изготовил за несколько десятилетий Александр - одному богу известно. Но количество точно измеряется тысячами. При этом он раздаривает эти мормышки родственникам, друзьям и просто знакомым. Ни за одно из своих изделий мастер не взял деньги, хотя их предлагают постоянно (!). И он на корню зарубил идею запатентовать конструкцию мормышки и готов раскрыть все секреты её производства любому желающему.

Даценко уверен, что нецелесообразно платить за то, что можно сделать своими руками под собственные условия ловли с учетом своего видения привлекательности приманки. К тому же процесс изготовления «Лесоток» несложен, не требует больших временных затрат, инструментов и материалов. Сегодня на производство одной мормышки мастер затрачивает всего десять минут, включая процесс заточки крючка и покраску. Так что освоение его мастерства доступно каждому.

И еще: памятуя, что Александр Даценко до сих пор называет свою мормышку «Проволочка», хочется сделать уточнение. Это верно лишь отчасти, ибо «Лесотка» является одним из видов «Проволочки», её улучшенной, если не сказать совершенной разновидностью.

Выводы из личной практики

С моей точки зрения, основное достоинство мормышки Даценко «Лесотка» в уникальности её строения и формы. По сути это довольно простая конструкция, которую я нахожу базовой в создании более сложных модификаций. Она представляется мне неким собирательным образом, ассоциирующимся сразу с несколькими живыми обитателями рек и озер – крупным мотылем, мелким бокоплавом, опарышем, муравьем, нимфой (фото 4), т.е. основным и самым почитаемым кормом рыб, которым те питаются круглый год.

За счет изогнутой формы своего тела мормышка при падении опускается не строго вертикально, а подобно зимней блесне-вертикалке под углом. Это нередко побуждает рыб (чаще – окуней - фото 5) атаковать её при погружении. Кроме того, приманка изогнута таким образом, что лобная часть поддева острого крючка и жало отклонены примерно на 45° относительно цевья. Соответственно, мормышка демонстрирует высокую результативность при подсечках - достаточно малейшего движения, чтобы она просекла рот рыбы.

Примечательно, что при всей своей внешней воздушности, «Лесотка» имеет значительную массу, позволяющую эффективно облавливать глубины выше средних и даже рыбачить на течении, о чем еще будет сказано ниже. Однако и это не всё. Выделю еще одну важную характеристику «Лесотки». Быстро освоить ловлю на неё способны даже новички, вообще не имеющие практики, чего нельзя сказать о многих иных «безнасадках». Не раз наблюдал, что вроде делают они всё неказисто, а рыбы клюют, укрепляя в новичках уверенность и желание заниматься зимней рыбалкой в дальнейшем. Для «Лесотки» не столь принципиально, кисть ли работает или локоть, какова частота и скорость проводки. Она ловит больше или меньше рыбы, но неизменно ловит.

В общем, «Лесотку» можно назвать своего рода универсальной безнасадочной мормышкой, эффективно проявляющей себя на водных объектах всех типов при ловле любых рыб. Мне даже нет необходимости перечислять видовое разнообразие подводных обитателей, лично пойманных на неё, скажу только о тех, которые попадаются мне редко на другие приманки – это караси и лини, голавли и язи (фото 6 и 7). Поэтому не удивительно, что несколько знакомых мне рыбаков, активно использующих «Лесотки», вообще отказались от иных мормышек и ловят только на них. Второго такого примера я не знаю.

Ну и в завершение этого подраздела отмечу, что достоинство рассматриваемой приманки еще и в простоте изготовления, пошаговый алгоритм которого предложу вниманию читателей ниже.

Секреты производства

Узнав тонкости изготовления мормышки, можно решить сразу две задачи. Первая – научиться отличать реализуемые в торговых объектах качественные «Лесотки» (а они есть) от выдаваемых за них моделей, порой откровенно никудышных (таковые экспонируются даже на крупных выставках). Вторая – освоить её самостоятельное производство в домашних условиях. Благо приобрести все необходимые для этого материалы сегодня просто. Предложений по продаже вольфрамовой проволоки – хоть отбавляй, лаки – вообще не проблема, плюс элементарный инструмент, который есть у каждого в доме.

Сам Александр использует вольфрамовую проволоку диаметром 0,5 мм, но можно наматывать и более тонкую – 0,3 мм. А вот начиная с диаметра 0,6 мм, проволока становится достаточно ломкой на изгиб и потому для намотки на крючок с цевьем диаметром 0,3 – 0,5 мм (а на таких в основном и делают «Лесотки») не годится.

Крючки используются №№ 18 – 14. Они должны иметь небольшой резерв пластичности. Пример удачной модели – Gamakatsu F21 (фото 8) № 16. В них дополнительно подкупает остриё, обеспечивающее высокую зацепистость и не требующее доводки надфилем.

Перед намоткой металл крючка необходимо немного отпустить, нагрев докрасна и остудив на воздухе. Однако калится не весь крючок - нагревается область возле ушка, которую потом потребуется восстановить в вертикальном положении. И еще калится начало загиба (затылка), чтобы за счет его выпрямления увеличить область намотки (готовое изделие потом снова выгибается). Однако доводить докрасна всё цевье не следует, ибо мотать жесткую проволоку на мягкий металл неудобно.

Даценко придумал оригинальный способ, как нагреть крючок в таких локальных областях, оставляя другие холодными. Он зажимает его в плоскогубцах, а затем в пламени спички или зажигалки последовательно подогревает открытые места. Тонкая проволока крючка нагревается до нужной температуры быстро – за 7 - 10 секунд, а закрытые места защищает массивный холодный металл инструмента. Дольше обжигать проволоку не следует, иначе она покроется окалиной и станет слишком ломкой. Александр отмеряет необходимую дозу тепла, оригинально пользуясь для термообработки спичкой (фото 9). Пока горит одна её половина, прокаливает ушко, а второй половиной обрабатывает загиб.

Спустя несколько секунд после прокаливания металл остывает. Ушко и верхняя часть загиба легко выравнивается плоскогубцами. Но прежде чем приступить к намотке, стоит запомнить, что попытка будет всего одна, ибо вольфрамовая проволока очень ломкая.

Для удобства кручения проволоки её кончик длиной 1,5 - 3 мм изначально желательно загнуть под прямым или чуть меньшим углом (фото 10). Затем зажать пассатижами (фото 11), а можно в тисках. Намотка производится большим и указательным пальцем.

Один палец придерживает цевье, чтобы оно само не деформировалось, второй гнет проволоку, при этом усилие прикладывается не далее, чем в сантиметре от крючка (фото 12). Так делается 3 - 4 плотных витка. После этого намотку можно прекратить и сдвинуть полученную пружинку как можно дальше к загибу (фото 13), чтобы в полной мере использовать длину цевья.

Затем заготовка снова фиксируется в плоскогубцах - и намотка возобновляется. Домотав до ушка, следует начать мотать в обратную сторону. Второй слой не обязательно докручивать до конца, а закончить после четырех - пяти витков (фото 14), аккуратно откусив концы проволоки (предварительно подпилив эти концы алмазным надфилем - фото 15).

Получается мормышка, которую и прозвали «Лесотка» (фото 16). С такой тяжеленькой приманкой можно результативно ловить даже на глубинах свыше трех метров и на течении. При намотке же в один ряд мормышка чаще применяется на малых глубинах.

Чтобы придать получившейся приманке более привлекательный для рыб вид, цевье крючка вместе с телом можно слегка изогнуть (фото 17).

На вкус и цвет

Покраска мормышки осуществляется лаками для ногтей. Их достоинство в быстром высыхании и водостойкости покрытия, которое в воде не отслаивается, чего нельзя сказать о нитрокраске.

Учитывая высокую действенность самой конструкции «Лесотки», её цвет вторичен, поэтому Даценко много лет не особо разнообразил колеры. Полагал достаточными наличие в коробке пяти - шести моделей основных окрасов (фото 18). Но мне такого набора показалось мало. Неизменно выдаются дни, когда отмечается слабая активность рыб. Плюс сейчас всё больше водоемов попадают под высокий рыболовный прессинг. Поэтому наличие мормышек с широкой цветовой гаммой дает свои преимущества.

В общем, по моей просьбе Александр увеличил диапазон разноцветия приманок. Любопытно, что сам он долгое время не видел необходимости даже в «Лесотке» красного цвета. Выпустил её исключительно для меня, ибо на его водных объектах она демонстрировала слабые результаты. А я не ошибся, проведя параллель между этой мормышкой и мотылем - успешно разловил красненькую модель (фото 19) и сейчас не представляю себе выезд без неё. Аналогичным образом раскрылись «Лесотки» золотого и серебряного окраса, а также комбинированные. Большой выбор приманок в рыбалке – реально хорошее подспорье.

В дополнение к изложенному отмечу, что по просьбе автора этих строк и успешного тестирования первых образцов Александр Даценко изготовил еще «Лесотки» с обмоткой вольфрамом почти в два полных ряда (фото 20). В результате масса таких мормышек увеличилась в три раза по сравнению с однорядными, что позволило мне отлично ловить ими подлещиков на глубинах 6 - 8 м. При этом мормышка без проблем трансформировалась в «насадочную» за счет кисточки наживляемых на крючок мотылей.

Любопытной оказалась еще одна моя идея использовать сломанные в процессе производства «Лесотки» для изготовления «Микробалд». Но это уже совсем другая история.