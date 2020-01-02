Снасти года 2019 Константин Кузьмин | 2 января 2020 г.

Как уже повелось, по окончании очередного календарного года я делюсь впечатлениями о тех снастях, что мне довелось испробовать в деле за истекшие 12 месяцев. На мой взгляд, подборка вышла весьма интересной и перспективной.

Катушки

Feeder Concept Pilot 3000FD. Я не сразу понял, что Feeder Concept - это не серия в рамках какого-то большого бренда, а собственно название отдельной торговой марки, которое говорит само за себя. Рост интереса к фидерной ловле нельзя не заметить, даже наблюдая происходящее со стороны. Потому появление на рынке марки с таким наименованием удивления не вызывает.

Но вы вправе задаться вопросом: а какая тут может быть заинтересованность у нас с вами, т.е. у спиннингистов? Для начала замечу, что я и в прежние годы не упускал возможности половить катушками с «не профильно спиннинговым» (матчевым и т.п.) основным предназначением – таких марок, как Ryobi, Cormoran, Jaxon… И впечатления оставались определенно положительными. Поэтому и не удивительно, что я не отказался испробовать в деле Pilot.

Выбор пал, что естественно, на меньшую модель серии – размера 3000. По емкости шпули она скорее отвечает усредненному размеру 2500. Поэтому я использовал катушку с относительно тонким шнуром #0.7 – для ловли белого хищника на просторах Волги. Тонкая настройка фрикциона, дальний заброс – всё было очень кстати. Так что эксперимент с фидерной катушкой в спиннинге можно считать безо всяких оговорок удачным. А если вы поинтересуетесь её ценой, то она вас точно не укусит. Это важно.

Allux Ruthenium Pro Sp Evo. Очень любопытная «мясорубка»! По габаритам - это чистый трехтысячник, по массе (260 г) – скорее, размер 2500. Судя по всему, разработчики катушки задавались целью создать её такой, чтобы максимально облегченный дизайн минимально отразился на силовых её характеристиках. При этом не уходя из максимально доступной ценовой ниши. И, по моим ощущениям, это сделать удалось. Я предметно сравнивал Ruthenium на одной рыбалке с оказавшимся под рукой средним двух с половиной тысячником. Джиг с 25-граммовой головкой Ruthenium протягивает с заметно более легким усилием.

Насколько недорогая катушка с таким набором качеств окажется «долгоиграющей», пока, после примерно десяти дней на воде, говорить, понятно, не приходится. Но по ощущениям, так сезона на полтора плотной ловли её точно должно хватить.

Что еще отличает Ruthenium от многих других катушек, так это большой (51 мм) диаметр шпули с возможностью заполнения её «под завязку». Как следствие – выборка шнура за оборот – выше средней. Это представляет ценность, прежде всего, в береговой джиговой ловле, где важен дальний заброс, но небольшие глубины не позволяют существенно утяжелять груз. А катушка с большей выборкой упрощает решение задачи.

Team Dragon SL 1115I. Ультралайт в былые годы как бы автоматом причислялся к недешевым удовольствиям. Логика просматривалась простая: сверхлегким спиннингом ловят не ради пропитания, а больше «для потехи». Ловят те, кому заведомо хватает финансов и «на просто покушать», и на фуа-гра помимо прочего. Соответственно, приличные УЛ-катушки можно было в прежние времена встретить, за редким исключением, в дорогих сериях японских брендов.

Потом, правда, динамика предложения стала меняться – ну, когда производитель понял, что ультралайт интересен и простому рыболову выходного дня. И на рынке стали появляться и сделанные по уму УЛ-модели с доступным прайсом. Достаточно вспомнить хотя бы про Stinger Innova UL. Но всё равно дефицит достойного предложения продолжал ощущаться.

И вот у «Драгона» на нашей февральской выставке появляется серия SL – сначала как образец. Я тогда погуглил её наличие в торговой сети – поисковик выдавал только польские магазины. Но где-то ближе к лету серия Team Dragon SL дошла и до наших торговых точек.

Статистики отзывов на тот момент, понятно, еще не было, но для меня важнее было то, что у меня по катушкам серии уже имелся личный опыт. В данном контексте более ценен опыт по модели 1115I.

Вам о чем-то говорит этот набор символов? Вот и мне он показался несколько вычурной попыткой выделиться на фоне остальных. Уж лучше б просто и понятно написали – 1000FD.

Впрочем, это замечание – единственный негативчик, который у меня как-то связан с этой катушкой. Во всем остальном модель исключительно хороша. Она и ценз по массе (в ультралайте это очень важно) проходит с большим запасом, и шнур ровно кладет – никаких тебе «бород» и хордовых витков. И в чём я уже успел убедиться - достойно себя показывает на вываживании крупной, по меркам сверхлегкого спиннинга, рыбы.

Разве что ценник Team Dragon SL скорее следует определить как «средний», а не «бюджетный».

Black Side Hammer 2500. Сама марка Black Side относится к уровню, который иногда обозначают как «народный +». Поэтому и цена серии Hammer, являющейся верхней в программе катушек Black Side, особо не напрягает. Эта серия исполнена «в металле», что не так давно считалось символом надежности и долговечности, да и сейчас многими из нас ценится. Катушка может по этой причине показаться тяжеловатой, но с учетом акцента на мощь и долговечность оно себя вполне оправдывает.

Что показательно, максимальная масса приманки, рекомендованный для модели размера 2500, это 45 г. Что, согласитесь, серьезно. При этом катушку можно назвать «плотно сбитой», т.е. исполненной компактно. Что, чисто в силу законов механики, сводит к минимуму деформации элементов катушки под нагрузками.

Я отловил «Хаммером» рыбалок 6 - 7, главным образом - на джиг. Да – силовая направленность катушки чувствуется. В её работе всё устраивает, кроме, быть может, одного момента. Под большими нагрузками (на зацепах) шнур порою врезается в лежащие ниже витки, что должно быть по сути знакомо тем из нас, кто имеет опыт ловли катушками с замедленной подачей шпули. Поэтому просто следует взять за правило после таких эпизодов сбрасывать несколько метров шнура, после чего наматывать обратно с небольшим натяжением, пропуская между пальцами.

Okuma Jaw 40. Как только я выложил в Instagram первое фото с рыбалки с этой катушкой, сразу пошли по ней вопросы. В роли факторов привлечения выступили цена и, главное, не совсем обычный внешний вид изделия. Однако если вы пришли в рыбалку не вчера, то, наверное, сможете вспомнить исполненные в разные годы по тому же принципу катушки таких марок, как Cormoran, DAM, Mitchell.

«Тот же принцип» - это короткая шпуля увеличенного диаметра. В чем здесь суть? А в том, что такая геометрия позволяет уделять менее плотное внимание обеспечению ровности укладки шнура, но не сказывается негативно на дальности заброса. И позволяет удешевить конструкцию. Показательно, что Jaw – самая дешевая катушка нашего обзора, а производитель рекомендует её для начинающих. Я вот поставил себя на место начинающего - и отловил данной катушкой несколько полноценных рыбалок. Впечатление она оставила самое положительное.

Тем, кто мало сталкивался с катушками марки Okuma, не всегда удается разобраться с их размерной маркировкой. Так вот, размер 40 можно назвать наиболее ходовым. Он примерно соответствует 2500 у катушек японских марок. Или чуть больше.

Спиннинги

«Зетки» от Maximus. Много лет назад благодаря фирме Daiwa вошла в обиход система обозначений «S-X-Z». Напомню её суть. Нередко производитель выпускает катушки или удочки какой-либо серии в нескольких стандартах исполнения. Базовая версия – или вообще никак отдельно не маркируется, или проходит как «S». Средний уровень, который несколько выше по материалам и комплектующим - это уже «Х». Наконец, топовая версия обозначается буквой «Z».

В программе спиннингов Maximus основной акцент всегда делался на бюджетные серии. Но в период примерно 5-летней и большей давности выпускались (и пользовались заслуженным спросом) модели версии «Х». Но потом последовало всем памятное падение курса рубля, и Maximus, как и многие другие, вроде бы еще больше, чем прежде, должен был сосредоточиться на предложении спиннингов «народного» уровня. Однако далее последовал совершенно неожиданный ход. В нескольких сериях у Maximus в 2019 г. появились спиннинги версии «Z».

Правда, в популярной серии High Energy это не обернулось существенным подорожанием, зато вот в Dreamer-Z нет экономии ни на бланках, ни на фурнитуре, поэтому итоговый ценник спиннингов данной серии перевалил за 20 т.р., что в наших сегодняшних реалиях следует признать попаданием в премиум-класс.

Я успел основательно обловить модели серий Raptor-Z и Dreamer-Z - и готов подтвердить: да, они полностью отвечают ожиданиям. Сенсорика – на очень достойном уровне. Что, понятно, особенно ценится в джиговой ловле.

SLrods LeX II 852М. В моем понимании, чего до сих пор не хватало в программе спиннингов SLrods, так это длинных, рассчитанных преимущественно на береговую ловлю моделей. Потому не удивительно, что когда в конце прошлой зимы в обновленной серии LeX появился «85-й» спиннинг (это 2,56 м), я сразу его заприметил, а вскоре и получилось испытать его на воде.

SLrods – марка недорогая, и даже спиннинги серии LeX II, которая проходит как «флагманская», стоят весьма небольших денег. Как я понимаю, в основе идеологии лежит посыл, что если можно на чем-либо без заметного ущерба сэкономить, то этой возможностью стоит воспользоваться. Поэтому кольца, например, используются не Torzite, а «аналоги». Когда речь идет о моделях с тестом до унции, разница между одними и другими в ощущениях, скажу вам, скорее субъективная. Как итог, мы имеем спиннинг джигового предназначения с хорошей бросковостью и приличной тактильной чувствительностью.

Kola VХ 802ML. Это удилище попало в мои руки, можно сказать, чисто по случаю, довольно неожиданно. Но что вот тем более странно, так это то, что хоть марка Kola и представлена на нашем рынке уже давно, для меня этот опыт стал по ней первым.

Сразу обратило на себя внимание обозначение марки использованного «угля» - IM9. Это как бы «по-старому», что, на мой взгляд, удобнее и понятнее. Теперь ведь тип графита зачастую отображают мало кому понятным набором символов. Правда, известны прецеденты, когда на бюджетных моделях значилось что-то вроде IM12, но это из серии «а на заборе тоже написано». Однако в нашем случае «девятка» - это по-честному. Я это могу оценить чисто по ощущениям и внешним признакам, поскольку сам когда-то проектировал свою фамильную серию Team Kuzmin, и в ней тоже использовался графит марки IM9.

Как следствие, мы имеем удилище средней длины, но с повышенной «злобностью», с жесткой средней частью, да и не особо гибкой вершинкой тоже. Спиннинги этого типа принято определять как «джиг-твичевые». С джигом, думаю, понятно, а вот касательно твича – у кого-то точно возникнут сомнения. Просто в понимании многих из нас длина 8 футов - это уже за рамками комфортной ловли на рывковые воблеры. Но это скорее дело привычки и личного вкуса. Мне вот вполне сподручно твичить длинным спиннингом. Особенно с берега на Большой воде. И уж совсем особенно – с городской высокой набережной.

Zetrix Avalanche. Мы уже привыкли к тому, что в рамках бренда Zetrix серии спиннингов делятся на узко специализированные и широкого профиля. Avalanche относится ко второй группе, т.е. включает в себя модели очень разного назначения. Объединяют их общие комплектующие и стилистика дизайна.

…Вспоминаю, каким ажиотажем сопровождалось представление образцов серии на прошлогодней февральской выставке – мне не без труда удалось «отвоевать» для себя модель 852ML. Брал этот спиннинг предметно под Москву-реку – как универсал. И не прогадал.

В самом ведь деле, я очень часто в ходе одной рыбалки в черте столицы ловлю, чередуя разные виды приманок. Это могут быть и джиг, и дроп-шот, и воблеры (причем разных типов), и «вертушки» с «колебалками». Таскать с собою в стритовой ловле более одной удочки, мягко говоря, не очень удобно. Потому-то и нужен спиннинг универсального типа. Понятно, что в каких-то отдельных применениях 85-й Avalanche отрабатывает не идеально. Например, твичинг минноу свыше 12 г в силу строя и теста выходит несколько смазанным. Но в целом данная модель успешно решает возложенную на неё задачу.

Уже осенью я успел половить другой моделью серии – 792ML/M. Она отличается кардинально. Бланк подчеркнуто «жесткий» и «сухой». Что способствует тактильной чувствительности, это во-первых. А во-вторых, спиннинг такого типа очень уместен в роли «легкого выдиральника». Это когда приходится ловить среди травы и коряжек, и важно не дать в них залезть подсеченной рыбе.

Mottomo Eleganza 732L. Годом ранее у этой фирмы вышла серия Spring. Она – не то чтобы произвела эффект разорвавшейся бомбы, но говорить о себе заставила. И большинство тех моделей почти сразу попали в категорию «хит продаж». Они заметно отличались от того, что было в программах Mottomo прежних лет. Отличались «сухими», тонкими, но при этом весьма «жесткими» бланками, что ощутимо повышало общую сенсорику. Плюс – сочеталось с доступной ценой.

Вот чего в серии Spring не было, так это лайтовых – с верхом теста в пределах 12 г – моделей. Логика подсказывала, что этот минус в скором времени будет исправлен. Что, собственно, и произошло. Минувшей весной была представлена серия Eleganza, исполненная в том же ключе, что и Spring, только в легком классе и небольших длинах.

Официально серия заявлена как универсальная. Но если взглянуть более пристально, то приоритеты по приманкам и методам ловли всё же прослеживаются. На первое место я бы поставил окуневый твичинг. Точнее, самой тестовой моделью Eleganza 732L можно потвичить и щучку-травянку на минноу до 8 - 9 см, но это скорее как бонус. Основное – всё же окунь. Важно отметить, что в силу строя этих спиннингов рисунок твичинга получается классическим – с резким шараханьем воблера из стороны в сторону, что, как мы знаем, сильно заводит окуня, провоцируя его хватательный рефлекс.

С джигом и «смежными» оснастками (дроп-шот, сплит-шот и др.) у Eleranza тоже всё очень хорошо. А вот работу с крэнками и «железом» я бы оценил как «на четверочку». Всё же бланки для этих типов приманок несколько жестковаты.

Впрочем, этот минус порою обращается в плюс. Например, когда мы ловим голавля среди травы и рядом с корягами. Там уже спиннинг с «хребтом пожестче» предпочтительнее.