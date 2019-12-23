С мохнатой мормышкой за капризной плотвой Николай Линник | 23 декабря 2019 г.

В разномастной шеренге моих любимых моделей безнасадочных мормышек особое место занимают так называемые мохнатые мормышки. К ним относятся, во-первых, модели с покрытием Shaggy Skin и, во-вторых, мухомормышки, тело которых обвязано нитью для изготовления нахлыстовых приманок. И поскольку фактуры в использовании мохнатых мормышек накопилось очень много, я разобью свой рассказ на две части, и сейчас речь пойдет только о мормышках Shaggy Skin, а именно о ловле на эти замечательные приманки капризной январской плотвы.

В свое время рыболовная пресса крайне активно писала о мохнатых мормышках, однако мода на них постепенно прошла. Теперь у рыболовной братии на слуху всё больше «Гвоздешарики» да «Гвоздекубики». Ничего не могу сказать против этих «Гвоздиков», они хорошие приманки, и когда-нибудь я обязательно напишу о своем опыте ловли на них.

Но всё ж для рыбы мохнатые мормышки до сих пор актуальны. Более того, некоторый запас этих приманок я храню у себя для самых тяжелых дней, когда рыба особенно пассивна - и почти не реагирует даже на мои любимые «Лесотки».

Чем же хороши «мохначи»?

Каждый рыболов-безмотыльщик знает, что рыба, пусть и одного вида, но обитающая в разных водоемах, совершенно по-своему относится даже к однотипным мормышкам, и тем более - к способам их подачи. Так, в пойменных водоемах юго-восточной части Беларуси, где кормовой базой множества рыб являются всевозможные водяные рачки и зимующие личинки насекомых, очень хороши мормышки, по размерам и цветам близкие к нашим природным бокоплавам. А вот на больших озерах северной части страны, где «белая» рыба больше питается мотылем, в фаворитах чаще всего оказываются мормышки калибром поменьше, причем темного окраса и с красной опушкой у жала крючка.

То же можно сказать и об игре мормышкой. Повадки рыб даже из соседних водоемов могут отличаться настолько, что мормышка, безупречно работающая в одном из них, окажется совершенно бесполезной в другом. Особенно узкой специализацией обладают мормышки с навеской («Нимфы», «Клопики» и т.д.). Это, кстати, одна из причин, за что я эти мормышки и недолюбливаю.

Как в такой ситуации поступать рыболову? Постоянно перевязывать приманки или таскать с собой дополнительно несколько оснащенных удильников, как это делают спортсмены или отдельные гурманы безнасадочной мормышки? Для многодневных рыбалок, когда на эксперименты с приманками времени предостаточно, этот путь очень хорош. Я и сам люблю, если позволяет время, в трудные дни поработать с разными приманками. Попробовать новые для себя модели, примерить стиль их презентации.

Правда, в дни, когда рыба клюет «как из пулемета», более-менее объективной информации об особенностях проводки приманки не получишь. Зато когда рыба капризна, любые эксперименты с проводкой приманки могут оказаться тем самым золотым запасом бесценного рыболовного опыта. Но подобная роскошь за зиму случается не часто. И если на рыбалку отведен всего один день, я его, скорее всего, проведу с мормышкой, которая может одинаково успешно работать при разных параметрах игры. И здесь мохнатые мормышки могут оказаться тем самым джокером, который поможет выйти победителем из самых сложных ситуаций. И тому есть несколько причин.

Во-первых, у мохнатых мормышек ворсинки покрытия обладают способностью совершать высокочастотные колебания, что, несомненно, дополнительно привлекает рыбу. Причем в отличие от дисков и бусинок, колебания ворсинок будут происходить при любой частоте и амплитуде движения мормышки.

Во-вторых, плотва перед тем, как заглотить приманку, любит её слегка продегустировать. Понятно, что безнасадочная мормышка не способна удивить рыбу своими вкусовыми качествами. Поэтому основной упор нужно делать на тактильных ощущениях. И тут мягкая на ощупь мохнатая приманка – вне конкуренции. Попробовав приманку, и не ощутив чего-то непривычно твердого, рыба чуточку дольше задержит её во рту, что, собственно, и нужно рыболову.

Тактика применения мохнатых мормышек

Когда речь идет о ловле окуня на безнасадочные мормышки, тут лучшей тактикой будет, безусловно, активный поиск рыбы и подбор правильной игры приманкой. Но с плотвой – всё по-другому. Как и все карповые рыбы, зимой плотва собирается в большие стаи. И обнаружив стоянку рыбы, рыболову нужно подумать о том, как сконцентрировать рыбу под лункой, попутно заставив её конкурировать за еду. Однако есть один серьезный момент, который обязательно нужно учитывать. Карповые рыбы в принципе более настороженно относятся к исчезновению из стаи бьющихся в истерике сородичей. Так что без дополнительно принятых мер после вылова нескольких экземпляров лунка, как правило, замолкает.

Перепробовав множество способов задержать рыбу под лункой, я остановился на одном варианте, не очень вписывающемся в классическую концепцию ловли рыбы на безнасадочные мормышки, но очень действенном. Суть его заключается в том, что после того, как рыба обнаружена, я пускаю в ход сухую мелкодисперсную прикормку. У многих серьезных производителей такие прикормки имеются. Чаще всего они продаются под маркой на упаковке «Sport», «Special», «Match».

Сам я вот уже несколько лет успешно пользуюсь прикормкой Sensas 3000 Super Black Gardons. И фракция крупинок, и степень ароматизации этой прикормки минимальны, что вполне соответствует зимнему характеру питания рыбы. Процесс прикармливания рыбы сухой прикормкой весьма прост. В очищенную от ледяной крошки лунку опускается горсть прикормки. Потом лунка оставляется в покое приблизительно на полчаса. Частицы смеси постепенно размокают и начинают медленно опускаться ко дну.

Чтобы ускорить процесс намокания прикормки, воду в лунке можно перемешать тем же черпаком для очистки лунки ото льда или просто какой-нибудь палочкой-веточкой. Потом, когда прикормка в лунке станет уже интенсивно тонуть, в воду опускается мормышка. Как правило, первая поклевка рыбы не заставляет себя долго ждать. Чтобы сделать процесс ловли менее зависимым от неожиданностей (сход рыбы или подход к лунке хищника), одновременно закармливается несколько лунок. Прекратились поклевки в одной лунке – переходим на другую.

Но есть у этого способа и два серьезных ограничения: глубина и количество животного компонента в прикормке. Наилучших результатов мне удавалось добиваться на озерных глубинах в 1,5 - 3 м. На большей же глубине или при наличии хотя бы небольшого течения эффективность способа сухого прикармливания лунок сильно падает. По поводу присутствия мотыля в прикормке могу сказать одно: зимой его количество нужно строго дозировать.

Мои эксперименты с этой добавкой убедили меня в том, что малейший перебор с количеством рубиновых личинок способен пагубно сказаться на качестве поклевок. Видимо, наличие легкодоступного естественного корма обостряет подозрительность рыбы к искусственной приманке. И чтобы не навредить себе, я стараюсь обходиться вообще без мотыля. Или же использую вместо него живых рачков - бокоплавов или водяных осликов. Их присутствие в прикормке мне кажется более удачным, ведь мохнатые мормышки очень на них похожи.

После того как рыба собрана, самое время заняться подбором правильного цвета мормышки. Практика показывает, что в такой деликатной отрасли рыбалки, какой является безнасадочная мормышка, цвет приманки – далеко не последнее дело. В этом я неоднократно убеждался на собственном примере, и за годы работы с этим типом приманок выработал для себя кое-какие правила правильного подбора рабочего цвета приманки. Причем это правило распространяется не только на мохнатые мормышки. Итак, перечислю их. Чем прозрачнее вода, тем охотнее плотва реагирует на приманки с темным телом.

А вот в мутноватой воде, которая характерна для многих пойменных озер Полесья, безусловным фаворитом в ловле плотвы являются мормышки с оливковым телом и красной опушкой у жала крючка.

Хотя и это не догма. Но тем и интересна безнасадочная мормышка, что опыту, даже добытому лично, нельзя на следующих рыбалках следовать буквально. Ловля на «безнасадку» – это постоянный эксперимент и поиск.

Поиграем?

Как и всякая другая «безнасадка», мормышка с покрытием Shaggy Skin имеет свои особенности проводки. Основные приемы анимации, которые я применяю с этими приманками для ловли плотвы, следующие.

1. Опустив мормышку на дно, выдерживаю паузу в две - три секунды, а потом шевелю приманкой, не отрывая её от дна, также две - три секунды. Затем плавно приподнимаю «мохнача» на несколько миллиметров выше грунта - и опять «копаю дно». Поклевки обычно происходят при отрыве приманки от грунта.

2. Плавно, без колебаний, опускаю мормышку на грунт, а потом так же плавно поднимаю её на высоту где-то 50 см. Выдерживаю секундную паузу - и опускаю приманку на дно. Поклевка выглядит как придержка на подъеме или остановка при опускании.

3. Покачивая мормышкой с большой амплитудой и минимальной частотой, поднимаю и опускаю её.

4. Играю с высокой частотой на опускании и подъеме, периодически останавливая мормышку на несколько мгновений. Поклевки, как правило, происходят в момент остановок.

5. Время от времени прибегаю к активной «окуневой» игре. Иногда это помогает расшевелить капризную плотву.

Как и любая другая искусственная приманка, мохнатая мормышка при длительном зависании рыболова на одной лунке и использовании одного и того же приема игры надоедает рыбе - и плотва или перестает вообще реагировать на приманку, или начинает заметно осторожничать. Если такое произошло, самое время подумать о смене стиля игры или даже приманки. Но лучше сменить лунку, бросив в эту горсть прикормки.

Вот, собственно, и всё. Теперь дело за вами, как воспользоваться моим опытом ловли плотвы на мохнатые мормышки. Экспериментируйте, подбирайте свой ключик к местной рыбе, и я уверен - при желании у вас всё получится. Рыбачьте в удовольствие!