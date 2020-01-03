Глубоководные минноу: охота на нижних этажах Андрей Швец | 3 января 2020 г.

Сегодня поговорим об охоте за щукой и судаком на глубоких участках водоемов со стоячей водой. Такая ловля с использованием глубоководных минноу, особенно в период остывающей или еще холодной воды, очень увлекательна и добычлива, а попадающиеся на глубине крупные экземпляры хищника оставляют незабываемое впечатление.

Говорить будем в контексте применения для диповых минноу рывковой проводки, хотя обычную «равномерку» и стоп-энд-гоу никто ни в коем случае не отменял. Работают такими воблерами практически всегда с лодки, т.к. ловить на них с берега - это всё равно, что бросать в воду пригоршнями деньги, потому как потери на зацепах окажутся просто катастрофическими и быстро отобьют охоту к такому занятию.

С лодки же при поцелуе приманки с корягой, например, при наличии правильного рабочего отцепа в девяноста процентах случаев удается её спасти. Вообще, без этого полезного приспособления, позволяющего сэкономить кучу денег, выезжать на лодочную рыбалку определенно не стоит.

Все диповые минноу с заглублением более двух метров имеют установленную под более или менее острым углом к горизонтальной оси заглубляющую лопасть, причем та имеет довольно большую площадь поверхности.

Общее правило таково (это относится к воблерам любой геометрии): чем больше площадь лопасти и чем под более острым углом она установлена, тем глубже приманка пойдет при проводке. Но тут тоже имеется небольшой нюанс: при одинаковой по форме и площади лопасти глубже будет идти тот воблер, крепежная петля которого расположена на лопасти ближе к его голове или же непосредственно на носу приманки. По плавучести эти минноу подразделяются на плавающие, суспендры и тонущие, но нас интересуют первые два варианта, т.к. область применения третьего варианта - тонущих диповых минноу - это или течение, или сверхбольшие глубины.

Суспендеры

Вначале поговорим о диповых минноу-суспендерах, т.е. с нейтральной плавучестью: именно они применяются чаще всего при ловле на глубоких местах, ибо позволяют делать сколь угодно долгие паузы в проводке, что очень востребовано при невысокой активности рыбы.

Начнем с такого, казалось бы, простого вопроса, как предпочтительное заглубление дипового минноу. И выбор его зависит не от общей глубины в месте ловли, а от высоты слоя чистой воды над придонной травой или другими помехами, препятствующими свободной проводке оснащенного двумя или тремя тройниками воблера.

Например, у вас под лодкой - глубина четыре метра, а придонная трава поднимается на высоту около метра - следовательно, слой чистой воды будет составлять порядка трех метров. Но поскольку высота водорослей, растущих над дном, не может быть абсолютно одинаковой - никто под гребенку их не стрижет, то местами их верхняя кромка окажется или ниже, или выше метрового уровня.

В такой ситуации самым правильным будет поставить глубоководный минноу с рабочим горизонтом в 2,5 м, причем не беда, если он станет временами чиркать по верхушкам травы: для нас лучше этот вариант, чем гонять воблер слишком высоко над головой стоящего хищника. Ведь если рыба, да еще и неактивная, стоит в засаде в придонной траве, то на высоко идущую приманку она с большой долей вероятности не среагирует - здесь больше подойдет очень медленная подача приманки буквально ей под нос. Совсем другое дело, если по какой-то причине хищник находится вполводы - тогда опытным путем подбираем минноу с подходящим заглублением: если длительное время отсутствуют поклевки в придонном слое - всегда нужно проверять средние этажи водоема.

Теперь коснемся такого важного вопроса, как техника рывковой проводки глубоководного минноу - такой вариант подачи приманки мы рассмотрим в первую очередь, т.к. он очень эффективен и показывает высокую результативность при ловле большинства наших хищников.

Техника твичинга для воблера, снабженного длинной и большой по площади заглубляющей лопастью, намного сложнее в техническом плане, нежели для такого же воблера, но в мелководном исполнении, где предполагается куда меньшая лопатка. Правда, особо сложного в проводке ничего нет, нужно только соблюдать определенные правила. Как известно, чем активней собственная «игра» какого-либо воблера, тем меньшее усилие нужно приложить, чтобы развернуть его «твичем», т.е. воблеры с активной «игрой» дергаем помягче, с невнятной - посильнее.

В нашем случае диповый минноу снабжен длинной лопастью и на «равномерке» очень активен, поэтому твичим его короткими мягкими тычками кончиком удилища: прилагаемого усилия должно хватать лишь для полноценного разворота воблера в сторону и без включения приманки в собственную «игру». При неправильной же технике не получится четкого рысканья из стороны в сторону, а сам воблер начнет издавать излишне сильные вибрации, хорошо отдающиеся в руку, держащую удилище - как минимум, в половине случаев такая гиперактивная «игра» приманки только отпугнет хищника, особенно если он находится в подавленном состоянии.

В любом случае к каждому глубоководному минноу нужно подбирать свой стиль проводки и силу «твичей», поскольку все модели имеют разные характеры - поэтому и подход к ним должен быть строго индивидуальным. Например, диповые минноу с длинной, но узкой, лопастью твичить легче всего - они прощают многие вольности в обращении и допускают применение даже резких «твичей», т.е. коротких ударов-пинков кончиком удилища. А вот минноу-глубоководники с широкой лопастью требуют более деликатного обращения - и при малейшем сбое в технике, выражающемся в чуть большей силе выполненного «твича», моментально включаются в собственную «игру», которая у них очень активная, тем самым производя нежелательные для нас сильные вибрации.

По технике мы более-менее разобрались, а вот сам рисунок проводки нужно подбирать непосредственно на водоеме, отталкиваясь от ответной реакции хищника: иногда работает усредненный стиль проводки, но часто даже мелкие нюансы подачи воблера играют роль, особенно если рыба капризничает и «перебирает харчами». Например, у меня базовая техника - это серия из трех рывков с последующей паузой в две - три секунды, причем интервал между «твичами» и их силу я варьирую по своему усмотрению.

Иногда такая проводка работает, но, бывает, что хищника приходится уговаривать, и тогда приходится хорошенько поизощряться. Особенно выпадает помучиться с подбором рисунка проводки, когда рыба привередничает или, хуже того, намертво закрывает рот, не реагируя, казалось бы, ни на что - тогда приходится включать фантазию на полную катушку.

Случается, что по неактивному хищнику срабатывают одиночные или двойные рывки, перемежаемые длинными паузами. У меня лично держать паузу длиннее пяти секунд, даже при всём желании, всегда получается с большим трудом, но были эпизоды, когда щука брала приманку и на восьмой, и на десятой секунде, когда нервы уже оказывались на пределе от долгого ожидания. Иногда капризную рыбу получается раздраконить несколькими проводками воблера по одному и тому же коридору: например, первые два прохода приманки выполняем агрессивно, в скоростном темпе, а последующие - неторопливо, с длительными паузами. В таком разе агрессивной подачей приманки мы будто бы заводим рыбу, выводя её на короткое время из неактивного состояния, а последующими медленными проводками как бы добиваем.

Часто такая схема неплохо работает, и уж во всяком случае - попробовать её применить всегда можно. Поэтому в любой ситуации нужно обязательно экспериментировать, подбирая ключик к рыбе - иногда нужно менять технику подачи приманки, иногда саму приманку, а уж рыба сама подскажет, что ей больше нравится в данный конкретный момент.

Однако на рывковой проводке свет клином не сошелся, и глубоководные минноу прекрасно ловят, особенно по холодной воде, на простой и незамысловатой равномерной проводке: как вариант, можно использовать всем известный стоп-энд-гоу, т.е. «равномерку» с паузами. Собственно говоря, равномерная проводка совсем без пауз лучше всего работает по теплой воде, по холодной же паузы если не обязательны, то очень желательны - хотя бы для того, чтобы сделать своего рода сбой в «игре» воблера, на который та же щука реагирует практически всегда.

Главное - не переборщить с количеством пауз в проводке, производя их слишком часто - это принесет прямо противоположный эффект: вполне достаточно делать остановки через каждые 7 – 8 м проводки. Вот с чем можно и нужно экспериментировать, так это с таким параметром, как продолжительность пауз: чем пассивнее на данный момент хищник, тем они могут быть длиннее, и наоборот. Можно немного разнообразить стоп-энд-гоу, выполняя перед началом движения после паузы короткий и резкий «твич» - очень часто поклевки, злые и решительные, следуют именно в этот момент.

Ничуть не хуже «равномерки» или стоп-энд-гоу работает проводка потяжками, выполняемыми кончиком спиннинга, причем в таких, казалось бы, незамысловатых действиях тоже есть с чем поэкспериментировать. Например, потяжки можно делать монотонно, с одинаковой скоростью в начальной и конечной фазах, а можно - с нарастающим ускорением: в конце такой потяжки минноу как бы встряхивается, а если воблер имеет изогнутую бананообразную форму, то его еще и выворачивает набок, при этом он показывает брюшко.

Второй момент, с которым можно экспериментировать - это опять-таки длительность пауз между потяжками, зависящая от степени активности рыбы: об этом мы уже говорили выше. По холодной воде бывают дни, когда рыба почему-то не реагирует ни на твичинг, даже вялый и заторможенный, ни на стоп-энд-гоу, а исключительно на проводку потяжками: для меня в свое время явилось своеобразным открытием, что хищник четко различает «равномерку» с частыми паузами и проводку потяжками - и по-разному на них откликается.

Плавающие модели

Теперь, когда с суспендерами всё понятно, перейдем к плавающим глубоководным минноу: эти две категории гармонично дополняют друг друга, но отличаются и по технике проводки, и по местам, где их целесообразно использовать.

Главная область применения плавающих диповых минноу - когда нужно делать проводку с касанием дна (это так называемая рыхлящая проводка): отсюда сами собой вытекают и требования, предъявляемые к таким воблерам. Что же собой представляет рыхлящая проводка? После приводнения воблера мы несколькими быстрыми оборотами катушки загоняем его в глубину, заставляя ткнуться лопастью в дно - этот момент четко передается по шнуру. После того, как почувствовали касание дна, выдерживаем короткую паузу, во время которой воблер успевает всплыть на некоторую высоту - и снова быстрым вращением ручки катушки или потяжкой удилища заставляем приманку ткнуться лопастью в грунт. И в таком же духе продолжаем до самого её выхода из воды у лодки.

Понятно, что минноу с нейтральной плавучестью для такой проводки не подойдет – хотя от дна при ударе лопастью он тоже отскочит, но не будет после этого всплывать, а останется в зависшем состоянии в нескольких сантиметрах над грунтом. Вот потому-то для рыхлящей проводки нам и нужна положительная плавучесть воблера - чтобы приманка рисовала некое подобие обратной ступенчатой проводки над самым дном в зоне внимания хищника.

Нам отлично подойдут воблеры с плавучестью от средней до высокой: первые из них мы будем использовать, когда хищник пребывает в не очень хорошем расположении духа, вторые - при его активности от средней и выше, хотя и тут могут быть варианты. Проводка минноу, всплывающего со средней скоростью, займет немного более времени, т.к. паузы для всплытия над дном нужно тогда выдерживать подлиннее, зато такой вариант ведения приманки окажется в выигрыше при невысокой активности хищника.

Разумеется, применять такую проводку удается только на участках с более или менее чистым дном, не покрытым водорослями - редкие коряжки не будут особой помехой, т.к. тут есть одна небольшая хитрость.

Дело в том, что положительная плавучесть воблера, особенно если она достаточно высока, позволяет весьма эффективно бороться с зацепами за донные препятствия, но только при условии полного контроля над поведением приманки в течение всего времени проводки. Любой диповый минноу в рабочем положении двигается вперед с наклоном на нос под более или менее острым углом, поэтому первый конструктивный элемент воблера, который коснется какого-либо препятствия - это его заглубляющая лопасть. Тянем воблер, и как только шнур передаст нам, что приманка во что-то уткнулась, моментально делаем паузу - и даем приманке немного всплыть, после чего неторопливо проводим её над препятствием.

Главной ошибкой начинающих в такой ситуации бывает выполнение сильной подсечки, с помощью которой мы глубоко загоняем тройник в древесину. Делать этого не следует, т.к. при поклевке хищника приманка, снабженная двумя тройниками, в большинстве случаев сработает сама, а короткую кистевую подсечку можно выполнить лишь в том случае, если мы почувствуем признаки сопротивления севшей на крючки рыбы.

Подбирать заглубление плавающего дипового минноу под конкретное место на водоеме следует немного иначе, чем в случае с суспендером, и это очень важно: для ловли проводкой с касанием дна нам понадобится воблер, максимальное заглубление которого на метр-полтора больше глубины в месте ловли. Делается это для того, чтобы мы имели возможность вести приманку у самого дна практически на всём протяжении проводки, причем с первых же метров: если же её заглубление будет недостаточным, то воблер будет заглубляться постепенно, по наклонной, и немалая часть дистанции полезной проводки будет потеряна.

Но ловля рыхлящей проводкой - не единственная область применения плавающих глубоководных минноу: их очень удобно использовать для облова прибрежной бровки. Только схема будет немного другой, нежели при применении минноу с нейтральной плавучестью: если для них наиболее эффективна проводка с мели на глубину под различными углами к бровке, то плавающими моделями намного удобнее ловить по обратному принципу, проводя их с глубины на мель.

Если в двух словах, то суть наших действий сводится к тому, что мы выполняем тычок лопастью воблера в бровку. Если она крутая, почти отвесная, то в большинстве случаев получится «ткнуть» в неё лопастью приманки только один раз, если же она пологая и довольно длинная, то можно выполнить и несколько касаний дна, что часто бывает очень эффективно.

Поклевка хищника при такой схеме проводки следует почти всегда в тот момент, когда мы, почувствовав, как воблер уткнулся лопастью в бровку, делаем паузу, давая ему всплыть - именно на всплытии и бывает подавляющее большинство хваток. Причем дальние забросы при такой ловле совершенно ни к чему: вполне достаточно забросить приманку метров за 20 - 25 за бровку - это расстояния с головой хватит для того, чтобы воблер набрал свою рабочую глубину и перед бровкой шел недалеко от дна.

Заглубление глубоководного плавающего минноу для такой ловли подбираем по предыдущей схеме: оно должно быть на метр-полтора больше, чем глубина в нижней или средней части бровки. Допустим, на свале мы имеем глубину 1,5 – 2 м: в такой ситуации нам прекрасно подойдет воблер с паспортным заглублением в два 2,5 – 3 м - он максимально быстро достигнет придонных слоев и станет держаться в этом горизонте на всём протяжении проводки.

Еще один вариант применения таких приманок - это довольно агрессивный твичинг в придонном слое, как вариант - с касанием дна, но в таком случае нам понадобится быстро всплывающий воблер. Если это просто рывковая проводка приблизительно в метровом придонном слое, то тут более-менее всё понятно: загоняем минноу на нужный горизонт и ведем его сериями «твичей» с короткими паузами - под эти условия идеально подойдет воблер, всплывающий со средней скоростью.

Если же мы хотим прочертить лопастью приманки дорожку на дне, поднимая при этом облачка мути, то нам понадобится быстро всплывающий воблер, моментально отскакивающий вверх при контакте лопасти с грунтом. Проводка в этом случае будет выглядеть приблизительно следующим образом: катушкой загоняем наш глубоководник до касания лопастью дна, затем даем ему немного всплыть - и начинаем вести его сериями по два-три коротких быстрых «твича».

После каждого рывка лопасть приманки втыкается в дно и, подымая облачко мути, отскакивает от него, но следующий «твич» опять всаживает её в грунт. После нескольких «твичей» даем паузу, причем всплывает воблер, немного покачиваясь, что только добавляет ему привлекательности. Бывает, что даже при пассивной рыбе такая быстрая проводка со стуком лопастью приманки по дну заводит хищника, выводя его на короткое время из оцепенения, и дает шанс даже в неклёвый день уйти от ноля.

Основное условие, которое требуется для выполнения рыхлящей проводки - это наличие на облавливаемом участке водоема более-менее чистой донной поверхности, т.к. на сильно захламленном или чрезмерно заиленном дне сделать это не получится.

Модели, которые я выбираю

Глубоководных минноу, как с нейтральной, так и с положительной плавучестью, на рыболовном рынке более чем предостаточно – их много в ассортименте как европейских, так и японских фирм. Все их перечислять не имеет смысла, поэтому упомяну лишь один, самый мой любимый диповый минноу – это Nories Tadamaki 132SF.

Многим спиннингистам знакома серия Nories Laydown Minnow, фирменная фишка которой - это частые колебания вокруг своей оси, которые придает особая система низко расположенных балансиров. К тому же все минноу этой серии – «тихие», а это очень хорошо при охоте за пассивным хищником или при ловле в запрессингованных, выбитых водоемах, где рыба очень осторожна и с недоверием относится к излишне шумным приманкам. Tadamaki полностью унаследовал оба этих качества - очень активный «роллинг», т.е. поперечные колебания вокруг своей оси, и отсутствие каких-либо шумовых камер. Кстати, системами дальнего заброса Норисовские минноу тоже не оборудованы, но, тем не менее, полетные качества имеют отличные, и Tadamaki не стал исключением.

Воблер снабжен неширокой, сужающейся на конце, изогнутой лопастью седловидной формы, и с первых же сантиметров проводки начинает очень круто лезть в глубину - для его комфортного применения нужен слой чистой воды толщиной как минимум 2,5 м. Модель очень хорошо подходит как для ловли равномерной проводкой, так и стоп-энд-гоу, и потяжками удилища, потому что относится к классу cranking minnow, т.е. минноу с очень активной собственной «игрой», присущей крэнкам. Причем включается воблер в неё, как и любой качественный крэнк, буквально с полуоборота, интенсивно вибрируя в поперечной и продольной плоскостях, причем с очень широким разбросом хвоста.

Сами японцы так и ловят на Tadamaki - скоростной равномерной проводкой, но наша щука - всё же не басс с его молниеносной реакцией, и любит приманки, подаваемые в более замедленном темпе. При твичинге этот воблер тоже просто красавец: широченные «глайды» по сторонам с активными поперечными колебаниями на паузе, причем при заходе в сторону этот минноу как бы ввинчивается в воду.

На этом завершаю короткий ликбез по глубоководным минноу и их применению: теперь дело за малым - попробовать поймать на новые для нас приманки рыбу. Особо сложного в глубоководной ловле ничего нет, поэтому главное - это вера в то, что всё у нас обязательно получится, а опыт, как всегда, приходит с практикой.