Живец для щуки: какого выбрать? Виталий и Анастасия Волковы | 25 декабря 2019 г.

Не все живцы одинаково уловисты. Мало кто из опытных рыбаков, практикующих жерличную рыбалку, будет оспаривать этот факт. И часто бывает, что за живцом одного вида щука буквально в очередь выстраивается, а на другого просто не обращает внимания, не воспринимая его как пищевой объект. Понятно, что щучьи предпочтения могут зависеть от многих факторов. О существовании одних мы, рыболовы, можем только догадываться, о других наверняка просто не знаем. Но чтобы быть с уловом в непростой зимний период, приходится подстраиваться под щучьи вкусы.

На первый взгляд, требований к живцу для зимней ловли щуки не так много. Он должен быть, во-первых, подвижным и бодрым, причем сохранять активность как можно более долгое время. Во-вторых, оставаться живым на протяжении всей рыбалки, т.е. хотя бы в течение одного дня. В-третьих, размер применяемого живца должен соответствовать размеру хищника, доминирующего в данном конкретном водоеме. К примеру, если в водоеме массово обитает некрупная хищница от килограмма до полутора, то нецелесообразно предлагать ей живца длиннее 6 - 8 см, иначе будет много холостых поклевок.

Под эти общие критерии подходит практически любая живая рыбка. Но, отправляясь зимой на жерличную рыбалку, мы с супругой уже давно взяли за правило иметь в запасе разных живцов – хотя бы 2 - 3 вида (фото 1). Ведь никогда не известно заранее, какого именно живца изберёт пятнистая хищница сегодня.

Мал живец, да дорог

Моё увлечение ловлей на жерлицы началось еще в средних классах школы. И отличным полигоном для этого оказался довольно большой и глубокий пруд, подковой опоясывающий поселок. Пруд буквально кишел щукой, причем попадались экземпляры по 5 - 7 кг. Вот только за несколько лет моей жерличной практики прожорливая хищница успела поесть всего карася, поэтому с нею соседствовали только круглые, как тарелка, увальни от полукилограмма до кило.

А вот карасиков живцового размера - днём с огнём не сыскать. Запасаться живцом приходилось заранее, и было это делом весьма хлопотным. Пока еще стояло осеннее тепло, я в выходные дни ездил на велосипеде на степной пруд, расположенный за несколько километров от поселка. В нём не было щуки, зато карасики ладошечного размера водились в изобилии. Они отлично ловились на поплавочную удочку вплоть до наступления холодов, и двух-трех поездок на тот пруд вполне хватало, чтобы запасти карасиков в изобилии. Их я сажал в большую бочку, которая находилась в подвале дома, раз в неделю менял воду на свежую.

Рыбок ничем не подкармливал, т.к. при подкормке вода очень быстро закисала - и её нужно было менять в разы чаще. Но и без подкормки карасики чувствовали себя прекрасно, падеж был очень маленький, а добытых рыбок вполне хватало на первую половину зимы. В феврале наступало глухозимье, условия рыбалки становились труднее, а клёв щуки ухудшался в разы, поэтому ловля на жерлицы прекращалась. Но у других знакомых рыбаков карасики, запасенные с осени, при тех же условиях хранения доживали и до весны.

Сейчас с живцами гораздо проще - в любом уважающем себя рыболовном магазине живые рыбки в наличии есть всегда, причем порою даже в широком ассортименте. Более того, на дорогах, ведущих к наиболее популярным щучьим водоемам, в последнее время появились торговые точки, реализующие в круглосуточном режиме рыболовные товары, в том числе и живца. Очень удобно: едешь на рыбалку – купил свежего и бойкого живца. И не надо заморачиваться с хранением, волноваться, что живцы уснут накануне выезда на водоем либо не перенесут дальнюю дорогу.

Но мы с супругой придерживаемся простого правила: запасать живца накануне рыбалки заранее, а не в последний момент. И если рыбалка запланирована на субботу, то живцов мы покупаем уже в среду или четверг, потому что даже вечером в пятницу живцы имеют свойство «неожиданно» заканчиваться. Ну а десятка три рыбешек спокойно дожидаются пару суток на лоджии в 60-литровом пластиковом баке (фото 2). Раз в сутки мы меняем им воду на свежую, и по мере надобности включаем аквариумный аэратор, который нагнетает свежий воздух.

И уже давно мы отказались от заготовки живцов на месте рыбалки. Хотя есть такое правило, что хищник лучше всего берёт на того живца, который обитает с ним в одном водоеме. Правило-то есть, вот только соблюдать его получается не всегда. Хорошо, если к водоему удалось приехать еще до рассвета, и мелкая рыбешка стала клевать сразу же, не капризничая. Но такие благоприятные условия складываются редко, и приходится долго выискивать лунки, в которых попадается рыбешка необходимого размера, раззадоривать её прикормкой, уговаривать на поклевку каждый экземпляр.

Кан наполняется живцом очень медленно, время щучьего клёва уходит неумолимо, а жерлицы еще даже не расставлены… Сколько раз мы попадали в такую ситуацию, когда жерличная рыбалка была испорчена из-за того, что кандидат в живцы бастовал! Поэтому теперь на щучьи водоемы мы приезжаем с покупным живцом, выставляем жерлицы, а уже потом ловим местную рыбешку, и по мере необходимости производим замену.

Наш рейтинг живцов

Карась. Наиболее часто используемым на щучьих рыбалках живцом у нас является карасик (фото 3). И, думаю, не только у нас. Потому что эту рыбешку и самостоятельно добыть довольно легко, и в рыболовных магазинах карась встречается чаще других и стоит дешевле. Но главное - насаженного за спинку карася щуке сорвать трудно за счет плотного и костистого мяса, в котором надежно сидит крючок.

Вспоминается один необычный способ добычи живца, который можно взять на вооружение в период первого льда. В пруду, где я ловил щуку в школьные годы, был довольно большой, но мелководный залив. Когда начинались морозы, этот залив покрывался льдом самым первым. Глубина его к осени была меньше чем по колено. И именно здесь, на этой отмели, прятались от щучьих зубов чудом выжившие за лето карасики размером с указательный палец.

Когда молодой лед уже выдерживал человека, но при этом прогибался и трещал, мы приходили сюда с топорами и рубили небольшие лунки. После этого просто топтались между лунками с таким расчетом, чтобы из них на лед вытекала вода. Вместе с потоком воды на льду оказывались и карасики, которых нужно было успеть собрать, пока они не уплыли обратно в лунку. Добытых таким необычным способом живцов как раз хватало на несколько перволедных рыбалок.

И к условиям хранения караси совсем не требовательны. У нас они спокойно себя чувствуют в баке с водой даже без включения аэратора. А в магазине, где мы закупаемся живцом, они вообще хранятся на полках холодильника в небольших пластиковых емкостях, и плотность рыбок – как у кильки в консервных банках.

Карасики очень живучи, и при правильном насаживании на крючок остаются активными несколько дней. Иногда караси даже после нескольких щучьих поклевок не погибают – настолько жизнестойка эта рыба! Случалось и так, что после неудачной жерличной рыбалки мы снимали несработавших карасей со снасти, привозили домой - и они спокойно жили неделю-две до следующей рыбалки даже с проколотыми спинками.

В общем, карася можно бы назвать идеальным живцом, если бы не одно «но». Несмотря на то, что рыба эта распространена довольно широко, и трудно найти водоем, в котором карась бы не водился, далеко не везде щука охотно ловится на него. По нашим наблюдениям, пятнистая хищница хорошо берёт на карасика только вскоре после становления льда, когда у неё наблюдается жор. Во второй половине зимы, когда клёв становится заметно хуже, щука хорошо реагирует на карасика только при благоприятных условиях – например, в затяжные оттепели, когда аппетит её улучшается. В остальное время ей лучше предложить другого живца.

Вот пример из практики прошлой зимы. В конце февраля - начале марта клёв щуки в нашей местности очень сильно привязан к вечерней и утренней заре, когда несколько поклевок подряд могут случиться в глубоких сумерках, зато в течение дня можно вообще не дождаться подъема флажка. Поэтому мы используем подледные конструкции жерлиц (так называемые поставушки), оставляя их на ночь.

Однажды мы выставили свои поставушки в заливе, где раскидал жерлицы и другой рыбак. В качестве живца мы использовали карасиков, и на утро не обнаружили ни одной сработки. А вот сосед-рыболов со своих жерлиц снял несколько хороших щук, попавшихся на плотвичек. По его словам, он уже давно заметил, что ближе к весне щука почти не берёт карасика. Поэтому не ленится ездить за два десятка километров на соседний волжский залив, где хорошо ловится мелкая плотвичка. Такие временные затраты вполне себя оправдывают.

И еще характерный пример. Та рыбалка проходила на пруду в середине января. Мы выставили 8 жерлиц, зарядили их карасиками, привезенными из дома. Щука не брала, и мы решили поймать местного живца. После долгих мучений уговорили одного окуня размером с ладонь. Для щуки он был крупноват, но делать нечего – наживили им одну жерлицу. И именно на этой снасти за весь день произошла единственная поклевка – попалась щука за килограмм. Увы, больше местных живцов поймать не удалось, а на карасика щука клевать отказалась наотрез.

И еще один главный минус карася: при том, что на крючках жерлиц рыбки остаются живыми долгое время, они очень быстро теряют двигательную активность - и на снасти висят совершенно неподвижно. Возможно, именно поэтому щука берёт их плохо? Когда мы рыбачим с карасиками, то время от времени обходим жерлицы, слегка подергивая за леску и заставляя карасиков двигаться. Очень часто сразу после таких обходов и происходят поклевки (фото 4).

Плотва и красноперка. Самые лучшие, на наш взгляд, живцы, которых можно приобрести в магазине либо наловить самостоятельно практически в любом водоеме - это плотвички и красноперки. Этих живцов в наших магазинах часто продают вперемешку, поскольку щуку они привлекают одинаково хорошо. Они универсальны, потому что соблазняют пятнистую хищницу практически в любом водоеме. На снасти живут долго (в течение одного дня рыбалки не засыпают), ведут себя бойко и подвижно.

Щука заглатывает таких прогонистых мягких рыбок уверенно и охотно. Их можно было бы назвать самыми подходящими для жерлиц, если бы не их плохая живучесть при хранении. Именно таких живцов целесообразно добывать или приобретать прямо накануне рыбалки, т.к. их хранение в домашних условиях связано с определенными трудностями. Эти рыбки очень требовательны к содержанию кислорода в воде, поэтому воду им нужно менять гораздо чаще, чем карасям – хотя бы дважды в сутки, и аквариумный аэратор должен быть включен постоянно. А при перевозке, если дорога до водоема дальняя, нужно время от времени нагнетать в кан воздух. Лучше всего для этого подходит обыкновенная спринцовка.

Плотвичек и красноперок в магазинах разбирают в первую очередь, и если нам не удалось купить таких живцов, то приехав на водоем и зарядив расставленные жерлицы привозными карасиками, первое, что мы делаем – это пытаемся наловить местных плотвичек. К счастью, эти рыбешки, особенно небольшого размера, не очень привередливы в клёве, и ловятся практически всю зиму (фото 5).

Уклейка. Иногда в магазинах можно встретить верхоплавок или уклеек. И порой эти рыбки действительно «выстреливают» по щуке. Но их применение связано со многими трудностями, которые опускают уклеек вниз в рейтинге щучьих живцов. Во-первых, это сложность сохранения в домашних условиях. Уклейка – рыбка очень нежная. И если плотвичек можно худо-бедно сохранить на срок до одной недели, хоть и связано это с большими хлопотами, то уклеек вряд ли получится сберечь дольше трех суток. И то не факт, что после того, как вы их холили и лелеяли, считая дни до рыбалки, они не всплывут кверху брюшком в тесном и душном кане уже по пути к водоему.

Во-вторых, на крючке уклейки ведут себя очень подвижно, но слишком быстро выдыхаются и засыпают. Поэтому таких живцов приходится осматривать и менять каждые 1 - 2 часа. И третий их недостаток – это мягкость и нежность плоти, из-за чего уклеек и верхоплавок безнаказанно срывают с крючка небольшие щучки и даже окуни.

Если среди местных живцов нам попадаются уклейки, то мы заряжаем ими пару-тройку жерлиц, и иногда это действительно дает положительный результат. Но пару лет назад применение уклеек сыграло с нами злую шутку.

Мы с супругой планировали оставить жерлицы на ночь, но всё никак не могли наловить живца. Уже почти распрощались со своей идеей, когда к вечеру набрели на старую лунку со следами прикорма, где быстро натаскали необходимое количество мелких уклеек. Ими мы и зарядили свои жерлицы, потому что выбирать всё равно было не из чего. А утром, придя проверять снасти, мы увидели, что почти все наши жерлицы размотаны, живцы либо сорваны, либо измочалены окуневыми зубами. Видимо, уже на закате окунь вышел на охоту - и отлично попировал нашими уклейками…

Густера. В последние годы в наших местных озерах расплодилось много мелкой густеры размером в пол-ладони. Мы всегда считали густеру живцом третьего сорта. Во-первых, потому что на крючке она хоть и живет долго, но ведет себя малоподвижно.

Во-вторых, широкая форма её тела не способствует легкому заглатыванию щукой - и отсюда частые холостые поклевки, когда хищница мнет, а потом бросает живца. Единственный плюс в том, что густерка отлично держится на крючке: если проколоть её под спинной плавник, то хищнице сорвать её практически не удается. Долгое время мы недооценивали этих живцов, применяя лишь тогда, когда не удавалось добыть плотвичек, красноперок или хотя бы уклеек. Да и по нашим наблюдениям щука на густерок брала хуже. Но спустя несколько лет озерная щука так привыкла питаться густерой, что стала игнорировать все другие виды живца (фото 6).

Тут как раз во всей красе проявило себя правило, что хищник лучше всего берёт того живца, который составляет его естественную кормовую базу. Поэтому, если в водоеме много молоди густеры, мы смело заряжаем свои жерлицы именно этим живцом.

Окунь. На наш взгляд, недооцененным среди рыболовов-жерличников видом живца является и молодь окуня. В магазинах окуньков мы не встречали, наверное, потому, что они плохо сохраняются. Но вот на месте наловить окуней с указательный палец бывает довольно просто (фото 7), однако многие рыболовы таким живцом пренебрегают - считают, что щука избегает питаться окунем из-за его острых колючек. И напрасно! На жерличной снасти окунь живуч и подвижен.

Мы уже приводили пример выше, когда из восьми жерлиц за день улов принесла только одна, на которой карасик был заменен на местного окуня. Был у нас с супругой и еще один характерный пример, когда наши жерлицы были заряжены плотвичками, но клёва не было. Тогда поймали мелких окуньков, и для разнообразия зарядили часть жерлиц. Именно на эти снасти произошло несколько поклевок, причем щуки хватали одних и тех же окуньков несколько раз, даже после того, как рыбки уже не подавали признаков жизни. К сожалению, так явно окуньки «выстреливают» очень редко, но иногда их применение позволяет спасти рыбалку.

Исключения из правил

Неподалеку от нашего поселка есть рыборазводное хозяйство, в котором выращивают на продажу товарную рыбу - карпа, толстолобика, белого амура. Реализуют также молодь для зарыбления культурных водоемов. А в последние годы освоили новое направление бизнеса - продают карасиков живцового размера для рыбалки. Причем стоят они на порядок дешевле, чем в магазинах.

Продажа осуществляется круглые сутки, к тому же расположен рыборазвод как раз по пути к пруду, который мы посещаем зимой регулярно. Поэтому отовариваемся там довольно часто. Но вот в прошлом году, заехав в рыбхоз в самом начале ледового сезона, мы узнали, что карасики не уродились, поэтому в продаже их очень мало. Но зато есть другая молодь – карпики чешуйчатые и зеркальные, толстолобики, белые амуры. Опыта применения этих живцов у нас пока не очень много, но несколько прошлогодних выездов подкинули много интересной информации к размышлению.

Затариваясь в тот и последующие приезды живцами, которые плавали в большой емкости с водой, мы всё же старались выбирать карасиков – так было привычнее. Но их было действительно мало, и не всегда нужного нам размера. Поэтому волей-неволей приходилось брать «экзотику». Ловко орудуя в емкости большим сачком, сотрудница рыбхоза убеждала нас, что у них есть постоянные клиенты, которые покупают только молодь толстолобика. Дескать, есть тут поблизости водоем, где щука не признает никакого другого живца. Этот водоем был нам известен, и действительно крупная щука там соседствовала с толстолобиком. Вполне возможно, что за время такого соседства она успела распробовать молодь лобастого, и ничего другого теперь есть не хочет. Но как будет в тех водоемах, где щука в глаза не видела ни толстолобика, ни белого амура?

С карпиками нам было морального проще: они похожи на карасиков и по форме тела (фото 8), и по флегматичному поведению на крючке. Поэтому вместе с карасями мы старались брать больше карпиков, а вот толстолобиков и амурчиков взяли лишь штучно. Как и ожидалось, на молодь карпа щука клевала так же, как и на карасиков, т.е. плохо. Даже хуже, чем на карасиков. Впрочем, это вполне объяснимо, ведь карп является даже более теплолюбивой рыбой, чем карась, поэтому в холодной воде ведет себя малоподвижно. Возможно, щука такого живца просто не замечает.

Что касается толстолобика, то на этого живца (фото 9) мы пока не дождались ни поклевки. А вот кто действительно удивил - так это молодой белый амур. В первую рыбалку белым амуром у нас была заряжена только одна жерлица из восемнадцати. Клёв в тот день был очень хороший, щука брала практически без перерыва. Но именно на белого амура, причем длиной сантиметров 15 (фото 10), у нас произошли три результативные поклевки, и две из них – в одной лунке. И самая крупная щука той рыбалки тоже взяла на него.

Результат впечатлил, но, видимо, другие рыбаки тоже оценили белого амура в качестве живца, потому что следующий раз мы смогли купить в рыбхозе только одного-единственного амурчика. Однако с клёвом не повезло: мы попали на слом погоды, и за весь день довольствовались лишь несколькими холостыми подъемами флага – щука мяла и бросала живца.

Единственная результативная поклевка произошла уже в вечерних сумерках, когда мы снимали жерлицы, и килограммовая щучка попалась именно на единственного у нас белого амура.

В этой статье мы описали и оценили только те виды живцов, которые чаще всего применяем. На самом деле их спектр гораздо шире. Вот, к примеру, несколько лет назад нам удалось приобрести в магазине десяток пескарей, и на этих рыбок клевали не только щуки, но и крупные окуни. От других рыболовов слышали, что в некоторых водоемах щука бывает просто без ума от молоди линя, но, увы, опробовать в деле такого живца нам пока не приходилось.

Также давно собираемся попробовать в качестве живца молодь щуки, ведь недаром много говорят о каннибальских наклонностях этой рыбы, да и некоторые уловистые воблеры реалистично имитируют щук. Но когда в руки попадает щуренок необходимого размера, то его почему-то становится жалко - и он отправляется обратно в лунку.

Как видим, щука не всегда отдает предпочтение только тем кормовым объектам, которыми привыкла питаться – иногда ей хочется и экзотики. Поэтому наши эксперименты с живцами для ловли щуки еще далеки от завершения. И, возможно, впереди нас ждут новые интересные открытия.