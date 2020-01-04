Как в кавказских реках подбирать ключик к форели Геннадий Шеляг | 4 января 2020 г.

К этой теме, о которой хочу рассказать вам, дорогие читатели, я подбирался очень долго. Наверное, с тех пор, как поймал в далеком детстве на реке Хоста свою первую форель на примитивную поплавочную снасть. Когда же я серьезно увлекся нахлыстом, ловля форели в горных реках Черноморского побережья продолжала оставаться для меня тайной. Да, случались отдельные успехи, но стабильных результатов и понимания, как и что делать, не было. Так что эта тема оказалась для меня одной из самых сложных в нахлыстовой практике.

Сейчас позади дальние походы в горы, многочисленные рыбалки на реках Краснодарского края и Абхазии, пробы, ошибки и победы. И хотя, конечно, это сложно сравнивать, но ловля семги на искусственную «мушку» на Кольском полуострове далась мне намного проще.

Ловля круглый год – это важно

Итак, начнём. Самым большим плюсом ловли форели на Кавказе является её всесезонность. За исключением октября, времени нереста, её удается ловить круглый год. Причем общее правило, что на сухую «мушку» можно ловить только в летние месяцы, когда есть вылет насекомых, здесь можно нарушать смело. Всё зависит от мест стоянки форели. Если она стоит на мели, то чаще всего будет реагировать на «мушку», проплывающую по поверхности.

Если же скрывается в глубоких ямах у дна и под скалами, то лучше использовать «нимфы» и стримеры с тяжелыми вольфрамовыми головками, позволяющие быстро заглубить вашу приманку. Однако использование тонущих лидеров чаще всего не потребуется – слишком малы облавливаемые участки большинства рек и ручьев для длинных проводок.

Правильное форелевое удилище

Попробую описать нахлыстовую снасть для ловли здешней ручьевой форели. Как приверженец легких и деликатных снастей, я рекомендую использовать удилища 2-го – 3-го класса длиной 7 – 8 футов.

Катушка соответствующего класса должна вмещать плавающий торпедообразный шнур и 100 м бэкинга 15 – 20 lb. Для того чтобы не приходилось увеличивать класс катушки, соблюдая минимальный зазор 3 – 4 мм после намотки на неё всех компонентов вашей оснастки, стоит использовать самый тонкий бэкинг, который вы только сможете достать. Многие скажут, что при ловле ручьевой форели им никогда не приходилось отпускать шнур до бэкинга.

Да, это правда, как и то, что даже в небольших речках присутствует форель более одного и даже более двух килограммов. Поимки таких монстров, конечно же, единичны, но всегда стоит быть к этому подготовленным. Кроме того, не исключены при ловле кавказской форели поклевки черноморской морской кумжи, размеры которой и вовсе могут вас ошеломить. Тут уж без запаса бэкинга вам точно не обойтись.

Качества нахлыстового шнура

Плавающий торпедообразный шнур можно выбрать произвольно. Главное, чтобы он был эластичным и легко выпрямлялся в воде в ровную линию, не скручиваясь спиралью. А некоторые недорогие шнуры страдают этим недостатком. Чаще всего стоит подбирать шнур на один класс выше класса вашего удилища. Например, для удилища класса #2 - шнур 3-го класса, а для удилища класса #3 - 4-го.

Многое при этом выборе зависит от вашей техники забросов и от характеристики удилища, поэтому лучше, если удилище, катушку и шнур будет подбирать для вас опытный специалист. Правильно сбалансированная нахлыстовая снасть – это очень важно для успешной ловли. Часто говорят о том, что цвет шнура не имеет значения, но для форелевой ловли я бы порекомендовал белый, серый или другой неяркий цвет, но хорошо различимый на поверхности воды.

Не используйте крупные коннекторы

Большинство качественных дорогих шнуров снабжено петелькой для соединения шнура с подлеском способом «петля в петлю». Если же на вашем шнуре нет такой петельки, то я рекомендую снять оплетку с кончика шнура до корда и сформировать аккуратную небольшую петельку на нём.

Капелькой клея (например - Aquasure) зафиксировать место среза оплетки с корда, чтобы кончик шнура не намокал и не становился тонущим. Не следует использовать крупные грубые коннекторы, привлекающие рыбу больше, чем ваша «мушка». Соединение шнура и подлеска должно быть очень аккуратным, деликатным и как можно менее видимым для рыбы.

Компоновка поводка и подлеска

Далее: никаких конических лидеров, просто подлесок диаметром 0,16 мм длиной 1 – 1,2 м и поводок 0,12 мм/1 – 1,2 м. На конце подлеска вяжется петелька, с помощью которой он соединяется с кончиком шнура методом «петля в петлю». Подлесок с поводком связывается проверенным вами рабочим узлом. Любая «мушка», хоть сухая, хоть мокрая, привязывается к поводку методом «свободной петельки».

Считаю, что каждая «мушка» с таким креплением играет намного лучше на поверхности воды или в её толще и занимает во время проводки правильное естественное положение. Все узлы в вашей оснастке должны быть исключительно качественными, проверенными, затянуты «по-мокрому» и способны держать максимальную в процентном соотношении нагрузку от максимальной разрывной нагрузки лески.

Качество поводочного материала

Говоря о поводочном материале, можно сказать, что в идеале стоит использовать специализированный флуорокарбоновый поводочный материал для нахлыста. Однако как расходный материал он всё же очень дорогой, и поэтому можно использовать калиброванный стопроцентный флуорокарбон нужных диаметров в небольших размотках. Рыбалка зачастую происходит на очень малой глубине в кристально чистой воде и при ярком солнце. В таких условиях самым невидимым для рыбы является именно флуорокарбон малых диаметров.

Поводок и подлесок при интенсивной ловле быстро расхлестываются и перекручиваются, поэтому стоит их заменять почаще. При ловле на малых ручьях длину поводка и подлеска лучше уменьшить до 0,5 м. В отдельных случаях можно использовать поводок 0,1 – 0,11 мм, но при этом нужно будет пристально следить за его прочностью, а подсечки выполнять очень мягкими. При ловле же на больших реках используется подлесок 0,2 мм с поводком 0,16 мм.

Коротко о «мушках»

Ассортимент «мушек» рекомендую иметь самый разнообразный, благо здешняя форель зачастую клюет на приманки, никак не имитирующие её естественную пищу. Основной размер «мушек» - на крючках №№ 6 – 10. Одним из отличий кавказской форели от форели средней полосы России и Севера является то, что она не соблазняется на очень мелкие приманки. Чаще наоборот – она бросается на «мушки», едва помещающиеся у неё в пасти.

В ассортименте желательно иметь сухие «мушки» Caddis из оленьего меха и утяжеленные вольфрамовой головкой «нимфы». Последние позволят вам быстро заглубить приманку в нужном месте, а таковыми нередко являются углубления под скалами, где любит прятаться крупная форель.

Преимущества деликатной снасти

В двух словах объясню преимущества нахлыстовой снасти 2-го – 3-го класса. Главным, безусловно, является ощущения при поклевках и вываживании. Чем выше класс снасти, тем более эти ощущения притупляются, а ведь каждый из нас хочет получить максимальные эмоции и незабываемые ощущения на рыбалке, не так ли? Легкое, гибкое и деликатное удилище дает возможность работать с очень тонкими поводками. Нахлыстовые шнуры малых классов - более тонкие, менее видимые и не так громко шлепают по воде, что способно распугать рыбу.

Компактность и мобильность

Теперь - об экипировке. Никаких ярких и белых компонентов в одежде быть не должно – это делает вас видимыми и отпугивает форель. Вейдерсы в ледяной воде горных рек необходимы будут даже в летние жаркие дни.

Поляризационные очки помогут увидеть рыбу еще до того, как она вас увидела. Компактность, мобильность - и ничего лишнего. Ловля форели нахлыстом – это постоянное перемещение и облавливание новых и свежих участков. При дальних переходах и при ловле на больших реках вам понадобится посох. Конечно же, он должен быть специальным - раскладным и компактным, закрепленным на поясном ремне ваших вейдерсов.

Почему только вверх по течению?

Тактика ловли, особенно на малых реках и ручьях – это передвижение и забросы только вверх по течению. Испуганная, наколотая и отпущенная вами форель всегда уходит вниз по течению. Верите или нет, но стоит одной такой беглянке заскочить в свежую ямку, как остальные её товарки замирают и не реагируют ни на какие приманки. Обловленным вами или еще кем участкам реки необходим перерыв минимум в несколько часов, чтобы вновь можно было ловить на них успешно.

Поэтому старайтесь следить за тем, если идете по новым местам, чтобы перед вами никто не проходил совсем недавно. Ни на одном месте, даже самом перспективном, не резонно задерживаться надолго. Поклевки форели чаще всего происходят на первых нескольких забросах. Глубокие ямки, особенно расположенные под скалами, следует облавливать сначала сухой «мушкой», а затем - мокрой с тяжелой вольфрамовой головкой, быстро заглубляющейся и дающей возможность сделать проводку у дна.

Не пропустите время после паводка

Форель обожает участки реки под низко нависшими ветвями деревьев и кустов, у сваленных в воду стволов. Делать забросы в таких местах крайне тяжело и тут не избежать оторванных «мушек» и запутанных поводков. Вот здесь и проверяется мастерство и выдержка рыбака. Нужно помнить, что после дождей уровень воды в реках может сильно подниматься, а её непрозрачность способна сделать невозможным ловлю на «мушку». Следует учитывать этот фактор.

После того, как река очищается, и вода становится прозрачной, на протяжении одного - двух дней всегда будет самая успешная рыбалка. Во-первых, рыбу смывает паводком с высокогорных и недоступных участков. Во-вторых, она особенно голодна, т.к. в очень мутной воде при высоком её уровне питаться ей почти что невозможно. В это время форель больше занята спасением от потока грязи, веток и всего того, что несет с собой река во время внезапного паводка.

С чистыми и ясными помыслами

Удивительная по красоте природа Кавказа, живописные места, по которым протекают реки и ручьи – всё это сделает вашу рыбалку незабываемой в любом случае. Ловля форели на «мушку» – это непочатый кладезь для проб и экспериментов. Это состояние, в котором живешь, а не существуешь. Не думаю, что кому-то удается на такой рыбалке прокручивать в мыслях какие-то житейские проблемы.

Если же кому-то настолько плохо, что он продолжает это делать, то стоит остановиться, положить удилище на берегу и окунуть голову в воду три раза подряд. А после этого с чистыми и ясными помыслами продолжать наслаждаться красотой пейзажей, пытаясь подобрать ключик к пятнистой красавице.