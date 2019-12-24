Живые приманки Алексей Фалалеев | 24 декабря 2019 г.

Уверен, не ошибусь, если предположу, что любой рыболов хоть раз в своей жизни да использовал ту или иную живую насадку. Ну нет такого рыбака, который не цеплял на крючок червя или, скажем, мотыля, ведь именно животные приманки, или по-другому наживки – это тот элемент, который лежит в основе рыбалки в принципе.

В любой период ловли - и не важно, лето это или зима - именно наживки в первую очередь привлекают рыбу. И заставляют её клевать и ловиться. А раз так, то постараюсь обобщить и проанализировать материал о том, на какие животные приманки мы с вами рыбачим. Ведь, поверьте, есть масса нюансов и хитростей, да и просто интересной информации, о которой некоторые рыболовы даже не догадываются, запросто цепляя в очередной раз на крючок ту или иную наживку.

Червь

Согласно умным книгам, в мире существует около восемнадцати тысяч видов кольчатых червей, хотя нам с вами в первую очередь известны и знакомы обычные земляные черви (фото 1). Они также носят гордое звание дождевых, когда вылезают на свет божий после того, как пройдет сильный ливень. Земляной червь распространен повсеместно и поэтому проблем у рыболовов с его поиском и сбором не возникает в принципе. Исключением можно считать какие-то горные сухие участки или, наоборот, слишком сырые площади, хотя и там, и там найти червей можно попробовать при необходимости.

Одной из интересных особенностей червей является регенерация, т.е. способность к восстановлению: если червь бывает случайно разрублен на две части, то со временем из обеих частей образуется по червяку. Нет, если червяка нашинковать в мелкие кусочки, то, конечно, не стоит рассчитывать, что у вас через некоторое время образуется выводок привлекательной насадки – в этом случае червь, конечно, погибнет.

С весны и до поздней осени набрать червей для рыбалки не представляет никакой сложности. Думаю, любой начинающий рыболов в детстве свою рыболовную карьеру строил именно со сбора червей, переворачивая доски и камни и собирая скользких и вертких червяков в заранее приготовленную баночку (фото 2).

Еще можно взять лопату или вилы и начать рыть землю. Но правильней, конечно, будет теми же вилами (меньше вероятность порезать червя) покопаться в перепрелой куче навоза, в компостной яме или, скажем, на свалке. Здесь червь обычно бывает более привлекательный для рыбы: насыщенно красный, активный, подвижный. Его мы еще называем навозным или лиственником.

Зимой червей можно найти в земляном слое в подвалах жилых домов, особенно в местах, где проходят трубы с горячей водой или канализацией. Также любители рыбной ловли знают, что там, где под землей проходят теплотрассы (вспомните, участки, на которых снег тает быстрее всего или не задерживается в принципе), тоже есть шанс найти червей (фото 3).

Если бы мне в детстве сказали, что червей можно будет запросто купить в магазине, то я, мягко сказать, не поверил бы. Чего их покупать, если они, черви эти, вон - везде есть. Но прогресс не стоит на месте - и черви стали таким же привычным товаром на полках магазинов, как крючки и мормышки. Для кого-то это бизнес, для кого-то - экономия времени.

Возможно, я иду не в ногу со всеми, но покупка червей для меня до сих пор является чем-то неприемлемым. Как-то повелось, что я стараюсь на зиму сделать запас этой ценной наживки, ведь червя любит абсолютно любая рыба, и бывает, что именно на него зимой ловятся самые весомые экземпляры.

Вообще, разведение червей, особенно для продажи - это, не побоюсь этого слова, целая наука. Там столько нюансов (определенные производственные площади, вентиляция, влажность, поддержание температуры, подкормка и пр.), что многие рыболовы, изначально решившие заняться этим делом, отказываются от него, стоит им погрузиться в вопрос основательно.

Лично я, чтобы всю зиму иметь эту ценную наживку под рукой, поступаю следующим образом. Начиная с сентября - октября я собираю червей в пластиковую бочку, предварительно насыпав туда смесь перепрелого навоза, перегноя и земли (фото 4). Зимой смотрю, чтобы почва была не слишком сухая, немного поливая её водой и добавляя картофельные очистки и заварку от чая для подкормки. Бочку храню в подвале при небольшой, но всё же плюсовой температуре.

Червя, повторюсь, любит абсолютно любая рыба, в том числе и хищная. Лично добывал на него и щуку, и судака, и сома. Про остальную рыбу даже говорить не стоит – червь, в абсолютном большинстве случаев, стоит у рыбы в приоритете (фото 5). Что же касается снастей, то червей можно насаживать как на крючок поплавочной удочки или донки, так и на крючок стандартной живцовой оснастки - жерлицы зимой или кружка летом. В любом случае червь будет привлекателен для рыбы.

Опарыш

Опарыш – личинка мясной мухи. И там, где есть несвежие, протухшие, пропавшие мясные или похожие продукты с большой долей уверенности можно сказать, что в скором времени появятся эти нежные белесые червячочки (фото 6). Опарыш (или как у нас в Приволжье говорят - рощеник) очень хорошая, живучая и привлекательная для рыбы наживка. На крючке держится хорошо, оставаясь в бодром состоянии довольно долгое время. Ловят на него преимущественно «бель» - леща, сопу, густеру, плотву и красноперку, хотя полакомиться этой личинкой не прочь и любая другая рыба, в том числе хищная.

Если в случае с червем я отношу себя приверженцам добывать эту насадку самостоятельно, то в случае с опарышем предпочитаю покупать его в рыболовных магазинах. Хотя, по большому счету, чтобы иметь у себя запас этой насадки много стараний не нужно: достаточно, скажем, сложить внутренности от рыбы, которую вы чистите после удачной рыбалки, в какую-нибудь емкость и убрать её, емкость, в доступное для мух место на открытом воздухе, желательно в теньке. День-два - и будьте уверены, личинки опарыша заведутся в этой емкости.

Добавляя туда же еще рыбьи внутренности после следующей рыбалки, вы поддерживаете и развиваете питательную базу для перспективной насадки. После, когда личинки подрастут, нужно аккуратно их выбрать и сложить в специальную коробочку со съемной крышкой. Удобней это делать медицинских пинцетом (фото 7). Естественно, речь тут идет о летнем периоде времени, когда мухи наиболее активны. Чтобы избавиться от неприятного запаха, которых естественно будет исходить от личинок, в коробочку можно добавить речного песка или мелких опилок (фото 8).

После примерно двух недель после зарождения рощеник превращается в муху. Поэтому нужно быть готовым к тому, что открывая в очередной раз коробку с личинками, вы увидите, как ваша наживка начнёт неумело разлетаться. Это происходит в первую очередь в теплые дни, когда жизненная активность у опарыша максимальна.

В холодные же дни картина несколько другая, а при отрицательных температурах жизнедеятельность личинок вообще приостанавливается - и они могут впадать в анабиозное состояние, выдерживая при этом достаточно сильные морозы. К слову, я обратил внимание, что зимой расход опарыша у нас с братом намного меньше, чем, скажем, мотыля. И бывает так, что купив в начале зимы коробку с опарышем, мы можем использовать её почти весь зимний сезон. При этом личинки опарыша не погибают, они становятся медлительней, но продолжают жить.

Я где-то читал, что если условия жизни опарыша имеют дело с постоянной отрицательной температурой, то в образе личинки он может существовать до трех лет, не превращаясь при этом в муху. Что ж, это вполне возможно, ведь проживая в коробке, которую мы стараемся хранить в прохладном месте, опарыш остается в своем первоначальном виде в течение четырех месяцев - полугода. Но стоит повеять теплу – скажем, прийти весне, как личинки достаточно оперативно превращаются в мух, которых мы вынуждены отпускать на волю.

Какой-то дополнительной подпитки или корма личинкам мы не добавляем (речь идет о зимнем периоде рыбной ловли), т.к. повторюсь, их жизнедеятельность замедляется и они остаются в своем первоначальном виде, визуально не теряя своей массы. Интереснейший вопрос – это окраска личинок опарыша. Купив несколько раз в рыболовном магазине разноцветных личинок, я решил узнать, как так получается, что изначально белесая личинка приобретает такие необычные цвета.

Дело в том, что кожица у опарыша тонкая, и поедаемая им пища, оставаясь внутри личинки, если она имеет ярко выраженный цвет, видна невооруженным взглядом. Самый действенный способ – это использование пищевых красителей, имеющих жирорастворимую основу, которые намного дольше задерживаются в телах опарышей, чем, скажем водорастворимые. Купить требуемые красители несложно. Они используются в пищевой промышленности и есть достаточно сайтов, где они предлагаются в таком ассортименте, что увлеченный рыболов абсолютно точно сможет подобрать интересующую его цветовую гамму.

Но это дополнительная финансовая нагрузка, поэтому многие рыболовы окрашивают опарышей подручными средствами, добавляя в их рацион, например, вареную свеклу, если хотят чтобы цвет личинки был красноватым (фото 9), если желтым - вареный желток (фото 10), оранжевым - вареную морковь (фото 11), белым - мел и творог, зеленоватым - зелень вроде петрушки или укропа. Не скажу, что в своей рыболовной практике мы выделили бы какой-то конкретный цвет опарыша, который бы работал везде и всегда.

Нет, тут, как говорится, есть место для эксперимента. И чем больше у вас будет вариантов окраски, тем лучше. Не знаю как у вас, но в наших рыболовных магазинах найти обычного опарыша намного проще, чем разноцветного. Как-то я задал вопрос продавцу – а почему так? «А цветной меньше живет…» - был его ответ. Так ли это, или, может, лишь отговорка, но для себя я отметил, что если есть возможность, то вопросом окраски опарышей можно заниматься самостоятельно.

Повторюсь, намного эффективней использовать пищевые красители. Естественные продукты опарыш, конечно, ест, но не всегда очень активно. Но в любом случае, если у вас есть пара-тройка часов до рыбалки, попробуйте угостить этих личинок. Они, возможно, не обретут ярко выраженную окраску, но определенный оттенок всё ж заимеют (фото 12).

Интересный момент: опарыш – очень пронырливая наживка, и если у вас оказалась плохо закрытая банка или, скажем, у этой банки слишком большие отверстия для вентиляции, то велика вероятность, что он сможет выбраться из своего узилища. Чтобы такого не произошло, крышки банок для хранения рощеников мы обклеиваем липкой лентой, в которой делаем небольшие отверстия для доступа воздуха (фото 13).

Мотыль

Мотыль – это личинка комара из семейства звонцы, а последние повсеместно обитают на территории нашей страны. Какое значение он имеет в рыбной ловле - думаю, объяснять не нужно. Этот рубиновый червячок является основной наживкой, преимущественно в зимнее время года (фото 14). Используют его, конечно, и весной, и летом, но зимой, когда другие наживки не так легко достать, именно мотыль, добываемый в поистине промышленных масштабах, заполняет рыболовные коробки.

Я еще помню то время, когда мы сами добывали мотыля по первому, не всегда крепкому льду. Вырубали полынью, черпали специальным ковшом придонный ил и, немного промыв его, собирали в ведра. А дома, уже в тепле, выбирали мотыля в количестве, необходимом для ближайшей рыбалки. В принципе, нет ничего сложного в этой процедуре, но уже много лет мотыля мы не намываем, а покупаем в ближайшем рыболовном магазине. Это проще, да и для того, чтобы хранить несколько ведер с придонным илом, согласитесь, нужно и место, и желание.

Мотыль бывает мелкий (кормовой), крупный и лиманный. Не сильно интересуясь раньше этим вопросом (ну подумаешь, мотыль – чуть больше, чуть меньше по размерам), я был удивлен, когда вычитал, что крупный мотыль обитает в грунте стоячих водоемов, мелкий – на дне рек, а лиманный – в соленых лиманах, поэтому его еще называют морским. При покупке этой наживки мы всегда ориентируемся не только на размер мотыля, но и его внешний вид.

Если личинка крепкая, бодрая, подвижная и имеет ярко рубиновую окраску – это повод запастись ею впрок, ведь такой мотыль вполне проживет у вас несколько рыбалок, стоит только своевременно убирать павших личинок и менять им место обитания (обычно это кусочек марли, смоченный водой) в рыболовной коробочке (фото 15). Ну а если продавец предлагает вам явно пропадающих личинок, то это повод посетить другой рыболовный магазин. Мало того, что снулые мотыльки обычно плохо держатся на крючке, так кроме того своим унылым видом они плохо привлекают рыбу. А если насадка близка к тому, чтобы закиснуть – так мы еще можем отпугнуть подводных обитателей неприятным запахом.

Мотыля, особенно некрупного, принято добавлять в прикормку - как зимой, так и по открытой воде. Шевелящиеся в крупицах корма на дне личинки, естественно, привлекают рыбу к точке лова. Но, как правило, сразу много мотыля мы не добавляем.

Если ловля происходит зимой, то, как-то было нами замечено, продуктивней сыпать небольшие щепотки мотыля в лунку через некоторое время, чтобы привлечь и удержать рыбу под лункой, чем изначально массово забрасывать его. А когда ловим летом, то вообще мотыль – это лишь одна составная часть в многокомпонентном букете намешанной прикормки. Ну, разве что добавляем его побольше, когда на крючке тоже используем мотыля. На мотыля ловится разная рыба. Не скажу, что на мотыля нельзя поймать судака или сома (сами мы не ловили, но вдруг…), но более мелкая рыба обращает на него внимание точно (фото 16), в том числе и хищная, и нам попадалась даже щука.

Личинка жука-короеда

По правде говоря, разновидностей жуков-короедов весьма большое число. В свое время, решив узнать подробней об этих насекомых, я был удивлен обилию их видов и подвидов. Поэтому, решив не зацикливаться на всяких лубоедах, усачах, долгоносиках, заболонниках и прочих, я четко определил для себя: всякая белесая личинка, которая обитает в деревьях или под корой, будет для меня называться короедом.

Личинка короеда - светлая с темной головкой (фото 17). Очень любят эту насадку язь и голавль. Также не обходит стороной такое угощение карп и карась. Длиной короед (в первую очередь, получается, как раз в зависимости от вида) бывает от нескольких миллиметров до 3 - 4 см.

Найти личинку не так сложно. Первый способ добычи доступен преимущественно жителям частного сектора, которые по старинке отапливают свои дома дровами. При распиле и колке дров периодически попадаются не совсем свежие, лежалые и чуть трухлявые деревья. С точки зрения теплоотдачи для дома это, конечно, плохо. Но с позиции рыболова - это вполне приемлемо, т.к. под корой и в толще таких деревьев можно найти эту ценную наживку (фото 18).

Второй способ – это отправиться в лес, найти поваленное или сухое дерево - и собрать личинок, оторвав старую кору или расщепив трухлявый ствол. Если в дереве живут личинки – вы это безошибочно определите, найдя их ходы-сообщения (фото 19). Также признаком наличия этих личинок в дереве можно считать интерес к нему со стороны птиц, а конкретно –дятлов.

Если вы видите, что ствол дерева испещрен углублениями от работы этой птицы (фото 20), то при наличии времени можно распилить, расколоть это дерево и пособирать личинок короеда (разумеется, я говорю о старых и обязательно трухлявых деревьях). Хранится эта насадка достаточно неплохо. Насыпав в емкость слой опилок и поместив туда личинок короеда, вы можете быть уверенными, что просуществуют они в ней продолжительное время.

Муравьиные яйца

Разумеется, я никого не призываю, а наоборот - отговариваю разрушать муравейники. Муравьи – очень полезные в природе насекомые. К слову, знайте и то, что за разорение муравейников положен достаточно ощутимый денежный штраф. Но не рассказать про такую животную насадку, как муравьиные яйца (муравьиные куколки) - я не имею права. Сколько раз убеждался, что даже в самый бесклевый день ситуацию может спасти эта насадка.

На муравьиные яйца ловится преимущественно «белая» рыба, такая как уклейка, плотва, красноперка, густера и сопа. Эти яйца – достаточно нежная насадка, поэтому для них подойдут тонкие и острые крючки, на которые обычно цепляют сразу несколько штук такой наживки. Сами по себе муравьиные яйца - небольшие по размеру, который, собственно, определяется стадией развития и взросления личинки муравья. Естественно, для ловли рыбы применяются самые крупные муравьиные яйца (фото 21). А вот самые мелкие можно и нужно использовать в качестве эффективной добавки в прикормку. Иногда бывает полезным раздавить несколько штук, сдобрив тем самым прикормку привлекательным аттрактантом.

Специально эту насадку мы не добываем. Намного проще найти, собрать животные насадки, которые я описывал чуть раньше. Но если подвернулась возможность – сделать запас муравьиных яиц нужно сделать обязательно. Как это обычно происходит?

Муравьи – достаточно частый гость приусадебных участков граждан нашей страны, и случай, когда при перекапывании земли огородник натыкается на муравьиное гнездо – не такая уж редкость. И если обычный гражданин в этой ситуации будет лишь злиться и ругаться, проклиная досаждающих насекомых, то наш брат-рыболов обычно с радостным воплем бежит за ближайшей емкостью, в которую старается набрать как можно больше муравьиных яиц до тех пор, пока их не растащат и не запрячут пронырливые муравьи. Хранится такая наживка плохо, поэтому лучше её использовать на ближайшей рыбалке.

Мормыш и казара

Мормыш – это собирательное название для рачков-бокоплавов. Видов их насчитывается великое множество. Но, не вдаваясь в столь обширную номенклатуру, мелкое, около 1 см в длину, серо-зеленое насекомое, имеющее несколько пар ножек и перемещающееся в воде, как правило, скачками и боком, принято называть мормышем (фото 22). В некоторых регионах эта наживка является очень распространенной и продается в рыболовных магазинах наряду с мотылем.

У нас же в районе встретить мормыша на прилавках практически нереально. Редко-редко где увидишь в продаже. Однако это очень ценная и продуктивная наживка. Собственно, почему? Да всё просто: ведь именно эти рачки и живут в местах обитания рыбы. Именно ими она и питается. Составляя её привычный рацион, мормыш естественно вызывает у рыбы стойкий аппетит и постоянную готовность к потреблению.

Собирают мормыша как по открытой воде, так и со льда. Например, закинув в воду или запустив в лунку пучок из травы или веник из веток (фото 23), а то и какую-нибудь мешковину или просто сачок с мелкой ячеей, через некоторое время их достают и собирают прицепившихся насекомых в баночку с марлей (фото 24).

Долговременно хранят эту наживку во влажной тряпке, в прохладном и темном месте, периодически меняя ткань или проливая её свежей нехлорированной водой. Как правило, мы с братом мормыша собираем непосредственно на рыбалке и не впрок. Частенько ищем его в случае, если на другие насадки рыба отказывается клевать, потому что знаем, что на эту наживку рыба реагирует очень положительно, причем разная, в том числе и хищная.

Определив мелководный участок с подводной растительностью (либо рядом с берегом, либо если на поверхности льда видны выступающие части травы и камыша), бурим лунку и, опустив в неё шнек, несколько раз качаем им вверх-вниз и затем резко выдергиваем бур. Поднятый придонный слой вылетает из лунки вместе с растительностью (фото 25), с которой мы и собираем этих рачков.

Наряду с мормышем и другими мелкими подводными насекомыми (фото 26), которых, кстати, тоже можно использовать в качестве насадки, на льду таким же способом частенько оказывается казара – личинка стрекозы. Если летом по открытой воде мы её специально не добываем, то вот зимой найти эту наживку – весьма реальная и желанная задача.

Как вы видите, казара (фото 27) – достаточно объемная насадка и цеплять её на мормышку не совсем удобно. Но есть способ ловли на неё, который мы достаточно эффективно используем. Берётся поплавочная удочка с одинарным крючком, на который наживляется казара (фото 28).

Казара размещается в толще воды - и, поверьте, является прекрасной насадкой для ловли окуня, в том числе и достаточно крупного. В отдельных случаях мы также ставим эту личинку на лесочный поводок на жерлицы. Делаем это тогда, когда целенаправленно ловим окуня и когда есть проблема с количеством малька/живца или мы понимаем, что настороженные на щуку жерлицы слишком часто срабатывают вхолостую и живцы остаются невредимыми – верный признак, что в этом месте крутится много полосатых разбойников.

В принципе, казар можно вполне неплохо хранить, поместив их в емкость с водой. Но зимой мы в первую очередь нацелены на щуку, поэтому в емкости (ванне) храним живца, а казару добываем по факту на рыбалке - и тут же используем.

Шитик (ручейник)

Личинка ручейника (её еще часто называют шитик) – это великолепная насадка для ловли рыбы. Я вообще всё больше прихожу к выводу, что рыба намного лучше реагирует на ту наживку, которая обитает вместе с ней в конкретном водоеме. Шитик – это личинка небольшой невзрачной бабочки Trichoptera, которая обитает недалеко от воды. К слову, в мире их, этих бабочек, насчитывается более 15 тысяч видов.

Уверен, герой этой главы знаком многим рыболовам. Ну, вспомните, как по дну ручья, речушки или мелководному участку озера ползет то ли деревяшка, то ли веточка – а это замечательная наживка перемещается с места на место. Выделяя с помощью так называемых шелковых желез специальное клейкое вещество, шитики формируют чехол (по-другому – домик) из того, что могут найти вокруг себя: из маленьких веточек, кусочков коры, листиков, обломков ракушки и камушков (фото 29).

Самый простой способ обустроить себе жилище – занять какую-то природную трубочку или тростиночку. Забираясь внутрь и запирая вход в свое убежище твердой хитиновой головой, шитики спасаются от внешних губительных факторов. Поэтому и являются ценной и подходящей наживкой для ловли рыбы, которая, видя перед собой на крючке не защищенную и такую желанную насадку (фото 30), редко отказывают себе в удовольствии скушать её.

Сбор и заготовка шитика проста и интересна. Шитиков можно найти как перемещающимися по дну (фото 31), так и на различных подводных укрытиях (корягах, камнях, ветках - фото 32).

В прохладное время года, когда сбор наживки весьма затруднителен ввиду слишком низкой температуры воды, можно поступить следующим образом: сделать несколько веников из веток и закинуть в различные участки водоема на веревках. Читал я, что для того, чтобы улучшить эффект от подобных засад, веники следует посыпать мукой. Ну не знаю, сам не пробовал, но ради полноты информации такой метод всё ж отметил. На следующий день веники собираются, личинки стряхиваются и перекладываются в заранее приготовленную тару.

Скажу честно, долго хранить шитиков у меня не получается - они живут около суток в коробке. Правда, несколько дней выживают во влажной мешковине в прохладном подполье или холодильнике, при условии, что мешковина периодически промывается или обновляется. Но на что-то большее рассчитывать не приходится. Если задаться целью, можно шитиков и зимой собирать, закидывая те же самые веники из веток в лунки со льда и периодически их проверяя.

Ловят на шитика разную рыбу, в первую очередь – язя, плотву, голавля, сопу и подлещика. Тело шитика достаточно нежное, на крючке он держится не очень хорошо, часто бывает сорван рыбой, поэтому и требуется такой наживки достаточное количество на каждую рыбалку.

Ну что ж, в данном материале я постарался собрать и обобщить некоторый материал по самым популярным и востребованным и у рыб, и у рыболовов животным насадкам. Соглашусь, список наживок можно продолжать и продолжать. Но, надеюсь, кому-то мой материал будет интересен, ведь даже в такой несложной теме, как использование различных наживок, можно всегда узнать для себя что-то необычное и полезное.