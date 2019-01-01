Спортивное рыболовство №7 июль 2019

Рыбалка. Северо-Запад

Г.Шеляг. Как выманить гольца из глубин

Ловля гольца на «мушку» никогда не была в Мурманской области простым занятием. Немногие нахлыстовики могут похвастаться большим количеством трофеев. А дело в том, что этот самый красивый представитель лососевых живет, питается и размножается преимущественно в озерах. И любит глубины и большие пространства, где становится недоступным для нахлыстовых забросов.

М.Перов. Троллинг на Южной Ладоге. Руководство для новичков

Какую лодку выбрать, чтобы было безопасно и комфортно ловить, где, как и какую рыбу тут можно поймать и на какие приманки – читайте.

Обзор рынка

В.Соколов. В полку троллинговых приманок прибыло

О новинке 2019 года – линейке троллинговых и спиннинговых воблеров SkandiLure финско-российского производства.

Happy Angler. Новый лимит безналоговых покупок

Интервью с руководителем финского рыболовного интернет-магазина Happy Angler Виталием Рабочевым.

За рыбой вокруг света

К.Кузьмин. За каталонской «пятнистой». Заметки редко практикующего форелиста

О ловле автором дикой речной форели недалеко от Барселоны.

Снасть и тактика

С.Акулич. Вольфрамовый джиг. Сферы применения

Вольфрамовые джиговые грузы завоевывают всё большую популярность у поклонников спиннинга. Автор рассказывает, в каких случаях эффективно их применение и каких именно.

А.Коломиец. Штрафные батальоны

Автор рассказывает о своих любимых спиннинговых приманках, в которые были внесены те или иные изменения, повысившие их уловистость.

В.Клень. Квок. Далекое - близко

Кое-кто считает охоту на сомов с квоком уделом узкой категории рыбаков, но квоченье способно увлечь приверженцев самых разных стилей ловли, причем накопленные ранее знания и опыт в сферах своих рыболовных интересов окажутся востребованными.

А.Швец. Старица на заливном лугу. В поиске решений

Личный опыт автор, как он изучал незнакомый водоем и характер населяющего его рыбьего поголовья.

Методы ловли

А.Фалалеев. Поймать хищника на поплавочную удочку

Ловля хищника на поплавочную удочку с живцом – это одна из самых эмоциональных и энергетических рыбалок. А если подойти к ней с умом, то помимо положительных эмоций вы получите и вполне достойные уловы.

В.Сальников. Жерех. «Силикон» на быстрине

Опыт охоты с «силиконом» на жереха имеет у автора продолжительную историю. И опыт настолько успешный, что без силиконовых приманок он за жерехом не выезжает.

Школа для новичка

Н.Линник. Белоглазка

Удить белоглазку на легкие и тонко настроенные снасти очень интересно. Рыба она - вполне спортивная, при вываживании сопротивляется отчаянно. Но найти места стоянок белоглазки и определить лучшее время её массового клёва – это проблема. Как эту проблему решить – читайте.