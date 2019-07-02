За каталонской «пятнистой». Заметки редко практикующего форелиста Константин Кузьмин | 2 июля 2019 г.

Я тут как-то прикинул: оказалось, что я в среднем ловлю форель два дня в году. Радужка на «платниках» – не в счет. Речь идет о дикой рыбе. Так мало – не потому, что форель мне не интересна. Просто я живу в Москве, в радиусе нескольких сот километров от которой поимка пеструшки считается делом исключительным. А фанатизма отдельных наших товарищей, способных одним днем сгонять ради этой рыбки за Валдай и обратно, у меня как-то нет.

Однако этот год у меня в данном контексте особенный. Уже сейчас в моем активе набралось семь «форелевых трудодней». Из них пять – результат июньской поездки в Каталонию.

Предыстория

Первую в своей жизни форельку я поймал в конце 90-х. Поймал – и забыл. Затем последовало нечто совсем алогичное: по какому-то формальному спортивному рейтингу я попал в нашу национальную команду для участия в чемпионате мира в Италии в 2002 году. Чемпионат был как раз по ловле форели. На том турнире впору было вспомнить про Великого комбинатора, игравшего в шахматы второй раз в жизни. Впрочем, для некоторых других членов сборной это и вовсе была первая «игра в шахматы». Тем не менее, команда заняла неплохое место, а я оказался в «личке» 13-м из полусотни участников…

Сам по себе тот спортивный опыт был чем-то, конечно, полезен. Но на соревнованиях ловят не дикую, а запускную форель из питомника. Хоть и считается, что она, на чемпионатах мира-то, мало отличается поведением от форели природной популяции. Но всё же отличается. Еще и плотность её на порядок выше. А плотность конкурентов-спиннингистов – так на два порядка, нежели на вольной рыбалке.

На том, собственно, мой спортивный форелевый опыт и закончился. Но вот дикую форель я в прошедшие годы успел половить в шести странах. И везде было по-своему интересно. А когда возник вариант с Испанией, я ни минуты не колебался.

Сибиряк из-под Барселоны

На рыбалку в Испанию я ездил уже шесть раз. Мало того что страна эта в принципе комфортна для русских, а на бытовом уровне - недорогая, здесь масса привлекательных вариантов по рыбалке. Помните, возможно, мою статью о ловле мегаокуней в Стране Басков? А еще – басс, крупная щука, море… Но заграница - это заграница. Чтобы отправиться туда половить рыбку, требуется поддержка на месте. Или в виде гида, или хотя бы в виде человека, который разъяснил бы нюансы того, что, где и как.

И в прошлой поездке к баскам, и сейчас в этой ипостаси выступил живущий под Барселоной Дмитрий Гиршин. В Каталонию он еще в юном возрасте перебрался аж из Сибири (!), и как многие наши соотечественники, получившие ПМЖ за границей, привез с собой и страсть к рыбалке.

Для Дмитрия-то как раз именно форель выступает в роли рыбы номер один, поэтому полученная от него информация была особенно ценной. Дмитрий сориентировал нас на маленький городок Риполь (Ripoll), что находится в предгорьях Пиренеев в сотне километров к северу от каталонской столицы. Городок, во-первых, стоит на слиянии двух речек.

Во-вторых, очень простая логистика того, как туда добраться: поездом от аэропорта до центрального вокзала Барселоны, затем поездом же – до Риполя и десять минут пешком до отеля.

В-третьих, на месте всё очень компактно: до самой дальней точки – минут 25 пешком. Нет резона машину арендовать или пользоваться услугами такси.

Кто самый легкий на подъем?

Однако не я оказался первым, кто по наводке Гиршина сорвался специально за каталонской форелью. Первой стала Наталья Рогова.

Есть у Натальи редкое для женщин в рыбалке качество. Она умеет легко и быстро осваивать новые для себя темы. А ловля форели-пеструшки как раз была для неё таковой. Прежде Наталья с этой рыбой не сталкивалась. Равно как и с условиями, в которых предстояло ловить. Но она загодя всё спланировала, «изучила теорию», запаслась правильной матчастью… И это сработало: Наталья за три дня поймала шесть рыб!

Если кому-то покажется, что это мало, то, забегая вперед, скажу, что я поймал не сильно больше. И место действия – ведь не «платник» с кишмя кишащей радужкой, а довольно сильно прессуемая (в выходной на речках можно встретить до десятка рыболовов) природная популяция ручьевой форели.

Экскурс в гидрологию

Форелевые речки бывают очень разные по типажу. Ловят пеструшку и в тех из них, где течение весьма сдержанное. Но ловят и в ревущих пенистых потоках. Вспоминаю в этой связи сетования латышей на упомянутом выше чемпионате мира. У них-то в стране в принципе нет гор, и все реки – равнинного типа. А река Челлина, на которой проходил чемпионат, неслась с горы с бешеной скоростью…

Вообще, в гидрологии есть параметр – перепад высоты на километр – от которого в первую очередь зависит скорость течения реки. Но не всё так просто, когда русло прямое и ровное, как труба. На многих речках Европы имеются дамбы – иногда природного происхождения, но чаще – искусственные, благодаря которым речки становятся сильно неоднородными по глубинам и скорости течения. Сверху от такой дамбы формируется что-то типа прудика, снизу же идет бурлящая струя. На реках Тер и Фресер, на которых я, собственно, и ловил, как раз идет последовательность таких дамбочек.

К чему такие детали? А к тому, что в зависимости от характера точки или участка мы и выбираем тактику облова. Это достаточно хорошо известно не только форелистам, но и любителям ловли голавля, например.

Куда бросать?

Общее правило ведь таково: там, где потише, более показан метод апстрим – с забросами вверх по течению и последующими перемещениями в том же направлении. Основная мотивация: так к рыбе можно подойти, оставаясь незамеченным, ближе.

На речках я не раз встречал нахлыстовиков, которые именно так в основном и ловили: заходили в вейдерсах примерно по колено и постепенно двигались вверх. Ко мне, спиннингисту, кстати, отношение со стороны флайфишерманов было скорее недоброжелательное. Что, впрочем, не удивляет. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Ну да ладно.

Я сам направление заброса выбирал, понятное дело, в зависимости от характера точки. На многих – апстрим из-за скорости потока был чисто физически малореален. Но удивило другое. Апстрим у меня сильно проиграл по количеству поклевок.

Если суммировать все поклевки за пять дней – а это порядка полусотни, то их распределение в зависимости направления заброса вышло примерно таким: вверх – 15%, поперек – 55%, вниз – 30%. Не то чтобы мир перевернулся, но ожидания были несколько иными. А получилось так, что заброс под противоположный берег с проводкой на снос стал самым результативным.

Приоритет «нелюбимой»

Собираясь в город Риполь, я предполагал, что первым номером среди типов приманок выступит «микроколебалка». Просто к тому склоняли отзывы моих знакомых, ловивших на подобных речках. Парадокс ситуации состоял в том, что самая первая статья в нашей периодике об этом типе приманок была моя, но с момента её написания, а это лет пятнадцать назад, я вообще очень нечасто ловил на «микроколебалки».

Даже по такой «профильной» рыбе, как голавль, я применял их от случая к случаю. И без особых успехов. Но в этот раз я с десяток «колебалок» в коробочку-то положил. Был уверен, что хватит. Тем более что у Натальи Роговой потери блесен выходили по одной в день. Теперь я понимаю, что надо было брать больше. Я оторвал восемь приманок. Вроде бы запаса хватило, но теряются-то в первую очередь лучшие блесны, на которые уже была поймана рыба или хотя бы были поклевки – иными словами, те, в которых есть уверенность.

Вдобавок ведь это только на первый взгляд многие «микроколебалки» видятся почти одинаковыми. Отрываешь одну, ставишь другую – вроде бы очень похожую – ну, с чуть другим радиусом изгиба, и понимаешь, что игра-то другая.

Или вот цвет. По мне, тут примерно как с воблерами: рыболову он важнее, чем рыбе. Удобнее всего ловить на блесны ярких тонов. Их гораздо лучше видно как на забросе (меньше шансов повесить на дерево), так и на проводке (обвести камни и заметить идущую за блесной рыбу).

Если говорить про другие приманки, то расклад по поклевкам вышел такой: «вертушка» – 1, минноу – 1, крэнк – 0, «резина» - 0. Нет, особо, конечно, во всё это я не упирался, но всё же время от времени чередовал приманки. С таким вот итогом…

Недооцененный

Если бы на этом месте в разборе темы форелевых приманок я поставил точку, то у читателя сложилось бы впечатление о разгромном преимуществе «микроколебалок» над всем остальным. Было, однако, у меня еще кое-что, что оказало очень достойную конкуренцию фавориту. И это «кое-что» - микроспиннербейт.

С данным типом приманок я знаком уже более двух десятков лет. Даже как-то с помощью миниатюрного спиннербейта на медаль на чемпионате России наловил – это несколько килограммов окуня и красноперки. Сначала то были самоделки, потом добавились «японцы». Что характерно, японские производители позиционируют эти приманки как именно форелевые. Но я не могу припомнить ни одного знакомого форелиста, который системно ловил бы на микроспиннербейты.

Вот и на каталонских речках Фресер (Freser) и Тер (Ter) на них, скорее всего, никто не ловил. А фактор новизны приманки на прессуемых акваториях, где значительная часть рыбы уже была поймана и отпущена, имеет колоссальное значение. Плюс стабильная, с чисто механической точки зрения, работа как на подмотке, так и на проводке на снос…

Итог: на спиннербейт у меня было около трети поклевок и несколько пойманных форелей. В следующую поездку в эти места непременно возьму несколько спиннербейтов.

«No Kill» - в Европе с этим серьезно

Вспоминается история, когда одна наша фирма завезла немаленькую партию японских воблеров, но вдруг уже здесь, на месте, выяснилось, что оснащены они тройниками без бородок. Воблеры те намертво встали в продажах. Чтобы как-то выйти из тупика, одному из сотрудников фирмы дали задание – переоснастить всю партию: заменить безбородочные тройники на «нормальные». Работа была долгая и муторная, но нужный результат был достигнут.

Но давненько всё это было. Сейчас на приманки с безбородочными крючками и у нас есть спрос, хотя, конечно, очень небольшой. В основном они находят применение у участников соревнований на платных прудах, коих с каждым годом становится всё больше. Такое, чтобы кто-то ловил на крючки без бородок на «вольной» воде, бывает, конечно, но крайне редко.

В Испании же сами правила рыбалки на многих естественных акваториях уже регламентируют применение строго безбородочных крючков. Более того, даже те из приманок, которые мы привыкли использовать с тройниками, требуется переоснастить одинарниками. С этим здесь строго. Плюс – рыбу тут берут подсачеком с силиконовой сеткой, а если рукой, то обязательно предварительно смоченной.

Как результат щадящего отношения – обилие рыбы. Рыбы – разной и в разных водоемах. В нашем случае - это ручьевая форель потенциально трофейного размера. И это в сотне километров от двухмилионного мегаполиса! Встреченный на берегу местный спиннингист показал видео недавней поимки форели на 4,5 кг. Впечатлило!

Да и я для себя «отметился»: поймал форель под «полторашку». Мой прежний личный рекорд по этой рыбе был кило с небольшим. Эта – была явно крупнее.

О бюджете

Так вышло, что моя предшествовавшая поездка на рыбалку за пределы домашнего региона была на Нижнюю Волгу. Так вот, встала она в общей сумме аж в 45 т.р. Это перелет, трансфер, проживание, какая-то еда, лодки. Можно, разумеется, найти вариант и поэкономичнее. Но мы сравниваем «цивильные» условия тут и там. Поездка в Каталонию, с пятью днями рыбалки, в пересчете на рубли обошлась процентов на пятнадцать дешевле.

Почему так – для меня и самого загадка. Тем более при нынешнем-то курсе рубля. Ну да ладно. Рыбалки на дальнем выезде и дома хорошо дополняют друг друга. Например, завтра я намерен ловить на Москве-реке под Сити. Это будет стоить две поездки на метро. То есть несколько дешевле билета до Барселоны…