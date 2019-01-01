Спортивное рыболовство №9 сентябрь 2019

За рыбой вокруг света

А.Суворов. Со спиннингом на берегах Тигра и Евфрата

Многие не знают, что Турция – это не только пляжный отдых по системе «всё включено», но и страна, предоставляющая уникальные возможности спиннингисту. И речь идёт не о морской ловле, а о пресноводной, и в частности – гигантского мангара (щуковидного усача).

Советы Мастера

К.Кузьмин. Пособие по долавливанию

Когда в ходе рыбалки случаются пустые поклевки и просто выходы рыбы за приманкой, встает задача доловить тем или иным или иным образом обозначившего себя хищника. Однако она гораздо более многогранна в плане сопутствующих обстоятельств и вариантов решения, чем могло бы показаться на первый взгляд.

Д.Баринов. Зимние костюмы от Alaskan: что нового?

Практический обзор осенне-зимнего комплекта Russian Mission FS.

А.Коломиец. Как поймать сазана там, где он есть. Советы продвинутого любителя

Автор, опытный рыболов, собрал в одном материале множество советов начинающим, касающихся ловли сазана на Волге, Ахтубе и Дону.

Снасть и тактика

С.Филиппов. Как выбрать вабик для ловли жереха

Вабик — приманка из пучка шерсти или перьев - может быть связан как на тройном, так и на двойном крючке, многие делают его и на одинарниках. При своей кажущейся простоте он и на сегодняшний день остается одной из самых уловистых жереховых приманок.

Н.Лебедев. Голавлёвые баталии золотой поры

Кое-кто считает, что голавлёвая рыбалка добычлива лишь весной и летом, а осень больше соответствует ловле щуки, судака и окуня. Автор же в сентябре и первой декаде октября вполне удачно охотится на лобастого. Разве что прикладывает гораздо больше усилий и применяет совершенно другие приманки, нежели в весенне-летний период.

В. и А.Волковы. Фидерная тема для осеннего сазана

У заядлых карпятников в начале осени принято отправляться в бассейн реки Волги на многодневные сессии, обустраиваясь лагерями на берегах водоемов. Но далеко не каждый может себе позволить надолго вырваться на рыбалку, и чаще всего приходится довольствоваться лишь одним или двумя выходными. А поймать сазана всё равно хочется. Что же делать в этом случае? Вооружаться фидерной снастью, определить место рыбалки, где встреча с сазаном наиболее вероятна, и хорошо подготовиться к ловле, до мелочей продумав тактику.

В.Клень. Серьезный амур - на несерьезный фидер

Многие скептически относятся к ловле амуров на легкий фидер - мол, такая элегантная и деликатная снасть не для такой сильной, дерзкой и хитрой рыбы. Но если настраиваться на ловлю именно трофеев, снасти нужны действительно мощные. Что же касается менее крупных амуров, коих в водоемах большинство, нет никаких препятствий для их ловли такими снастями. При этом вываживание на тонкой оснастке придаст особый шик и подарит непередаваемые эмоции.

Д.Архипов. Карпуши рыбных прудов

Тенденция зарыбления частных прудов разнообразной рыбой продолжается, и все сложнее проходить мимо - ведь половить крупную рыбу недалеко от дома без серьезной подготовки возможно только на «платнике». Где еще, кроме коммерческих водоемов, можно побороться с карпом от двух кило на легкие снасти и получить максимум удовольствия от вываживания?

Н.Линник. Еще не осень, но уже не лето

Ранней осенью сбивается ставший привычным за лето ритм кормления рыбы, да и над подбором правильной насадки приходится сильно попотеть. На уловистых летних точках можно и поклевки не увидеть. Это обычно тянется до серьезных осенних дождей, а потом всё потихоньку выравнивается. Поначалу автор предпочитал это время переждать, но по мере накопления опыта пришло понимание, что рыба продолжает активно питаться - и нужно просто подкорректировать свой подход к рыбалке. Вот об этом он и рассказывает.

Методы ловли

А.Швец. Новый водоем: приспосабливаемся к непривычным условиям ловли

У каждого спиннингиста всегда есть проверенные точки на «своих» водоемах, где поведенческие модели хищника, специфика реки или озера и их рельеф изучены до малейших подробностей. Но ездить из сезона в сезон по одним и тем же местам пусть и продуктивно, но скучновато, и страсть к новым впечатлениям побеждает. Однако с наскока незнакомый водоем ни за что не понять – у каждого свой характер и причуды, как и у населяющего его рыбьего населения, и на то, чтобы приспособиться, порой уходит много времени. Что же надо делать в первую очередь? Читайте.

Обзор рынка

Б.Халандовский. Береженого SAFETY сбережет! Многофункциональная походная охранная сигнализация

Воровство личного имущества у туристов в местах отдыха – весьма распространенное явление. Как уберечься от этого зла? Читайте.