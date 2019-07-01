Вольфрамовый джиг. Сферы применения Сергей Акулич | 1 июля 2019 г.

Вольфрамовые джиговые грузы различной конструкции завоевывают всё большую популярность у поклонников спиннинга. Я стараюсь не отставать от рыболовной моды и расскажу, в каких случаях мне кажется эффективным применение этих грузов.

Клыкастая сфера

Сразу после схода льда я ловлю с берега с использованием в оснастке пластикового парашюта-планера (о нём рассказывал в майском номере «СР» этого года). Но присутствие даже небольшого по размеру кусочка пластика на «плетенке» перед поводком оказывает негативное влияние на дальность заброса, несколько его сокращая. И для этого случая я заменяю классическую свинцовую разборную «чебурашку» вольфрамовой такой же массы. И как показали неоднократно проведенные мной измерения, оснастка летит дальше.

Это срабатывает благодаря тому, что вольфрам обладает большей плотностью, чем свинец - 19,25 против 11,34 г/см³ соответственно – и вольфрамовый груз получается несколько меньшим по размеру, а значит – более обтекаемым, аэродинамичным. И если с легкими грузами в 1 - 4 г дальность заброса вырастает незначительно, то с более тяжелыми – от 7 г и больше – она увеличивается в среднем на 4 - 7 м (здесь обязательно оговорюсь: основные используемые мной в планерной ловле грузы весят от 8 до 14 г).

Особенно актуальна такая замена груза, когда ловля происходит при порывистом встречном или боковом ветрах.

А каких преимуществ позволяет добиться такое увеличение дальности заброса? Если раньше весной при ловле с парашютом-планером мои уловы состояли в основном из окуня и щуки, то в последние несколько лет сюда добавился и судак, причем зачастую – крупный. Это связано с тем, что на нескольких пригородных водохранилищах я нашел множество интереснейших бровок и коряжников, являющихся излюбленными местами обитания судака, где атаки клыкастым «силикона» происходят практически на выбросе, а ближе к берегу хищник подходит крайне редко. Поэтому-то увеличение дальности заброса даже на несколько метров существенно повышает шансы увидеть ту самую заветную поклевку.

Не только при ловле судака в периоды его суперактивности, но и когда клыкастый капризничает и его поклевки происходят в виде подвисов на приманке, либо он просто подбивает «силикон», а смена приманок и типов проводки не помогают, я для раздражения клыкастого частенько заменяю свинцовый груз вольфрамовым такой же массы или чуть тяжелее.

А благодаря тому, что вольфрам является одним из самых твердых металлов (твердость вольфрамовых сплавов по Бринеллю составляет 488 кгс/мм², а у свинца она лишь 4,3 кгс/мм²), контакт груза с плотным или каменистым дном (а это излюбленные места клыкастого) получается гораздо звонче. И хищник дополнительно провоцируется на атаку. При использовании этой тактики порой удается существенно увеличить общее число судачьих поклевок.

В подтверждение своих слов расскажу о моём первом знакомстве с вольфрамовыми грузами при целенаправленной ловле судака с лодки. Начало июля, на небе ни единого облачка, температура воздуха ночью 21°С, синоптики прогнозируют днем до 33 °С. В шесть утра юго-западный ветерок уже вовсю гонит умеренную волну по Минскому морю. В течение нескольких часов мы с напарником проверили две перспективные точки, из десятка поклевок реализовали три – попались судак и окуни.

К 10 часам сместились на русловую точку, где на обширной заиленной акватории с глубинами 5,5 – 6,3 м имелось множество небольших по размеру участков твердого дна. За час ловли вдвоём сумели поймать полдюжины условно-зачетных клыкастых, соблазнившихся относительно некрупным «силиконом» в размере 2,5 дюйма, затем клёв практически полностью прекратился, хищник лишь изредка осторожно трогал приманки, не решаясь на полноценную атаку. Ни работа с «силиконом» (уменьшение - увеличение его размеров, перебирание цветов), ни смена типа проводок результата не принесли.

Но стало понятно – судак на точке есть, но пока не активен. Я заменил классическую 12-граммовую свинцовую «чебурашку» вольфрамовой такой же массы, напарник же продолжил ловить со свинцовым грузом. На первом забросе при проводке «силикона» по разнородному дну, когда моя приманка попала на твердый участок, машинально подсёк, настолько звонким оказался контакт вольфрамовой «чебурашки» с дном водоема.

Посмеялись с напарником и продолжили ловлю. И следующие несколько часов ловли можно по праву назвать «летней сказкой» - некрупный судак наперебой атаковал предложенный ему «силикон», было поймано (и, заметьте, сразу же отпущено) около четырех десятков клыкастых! Но здесь следует озвучить статистику – мне удалось изловить более трех десятков, товарищ же, который стоял на лодке в нескольких метрах от меня и производил забросы практически в одну со мной точку, поймал втрое меньше.

Да и качество судачьих поклевок у нас было абсолютно разным: у меня поклевки выглядели в виде агрессивных ударов по приманке Reins G-Tail Saturn 3.5, у напарника же судак просто подвисал на «съедобном» виброхвосте, иногда отваливаясь в процессе вываживания. А под занавес мне посчастливилось приземлить трофейного клыкастого на 4,2 кг. Что это - везение или совпадение? Возможно, и то и другое, но приведенные факты следует принять во внимание.

Далее хочу оговориться: я не применяю грузы из вольфрама, когда клыкастый очень уж пассивен. «Шумная проводка» в таких случаях, как правило, существенно настораживает хищника. Также стараюсь не использовать «чебурашки» из этого металла там, где вероятность зацепов велика - во избежание потери дорогостоящих рыболовных аксессуаров.

Открываю и заканчиваю джиговый сезон я охотой за судаком на городских реках. Ловля этого хищника в черте города довольно специфична и имеет ряд особенностей. Отмечу лишь наиболее важные из них. Из-за небольших глубин в перспективных местах (до трех метров) клыкастый в реке крайне осторожен, а его суточная активность сильно зависит от прозрачности водных масс на момент ловли.

Когда прозрачность превышает 1,5 - 2 м, лучших результатов удается добиться в вечерних или утренних сумерках, а также в тёмное время суток. Как только проходят осадки различной интенсивности, вода в реке из-за многочисленных ливнёвок, расположенных выше по течению, заметно мутнеет - и лучшим временем для ловли по праву считается день. И снова на первое место выходит твердость вольфрама. Благодаря этой характеристике вольфрамовые «чебурашки» являются лучшими раздражителями для судака как в первом, так и во втором случае. А тандем активного «силикона» кислотных расцветок со звонким грузом незаменим в условиях слабой освещенности и мутной воды.

Полосатая сфера

При охоте за окунем в посленерестовый период (береговая ловля), когда хищник усиленно питается и довольно активен, я стараюсь применять в оснастке вольфрамовые грузы. Здесь важно отметить, что полосатый придерживается в это время участков водохранилищ с твердой структурой дна – ракушечника, галечника, а также каменисто-песчаной донной поверхности. Поэтому, чтобы быстрее привлечь агрессивного горбача с дальней дистанции и спровоцировать его на атаку, наиболее подходят грузы из вольфрама из-за их шумового эффекта при проводке в таких местах.

А во второй половине лета - начале осени люблю половить «котлового» окуня. Но если с классическими «котлами» всё предельно понятно - их можно обнаружить визуально, то с полосатым разбойником, который активно жирует в толще воды либо у дна, куда сложнее. И тут на помощь снова приходит вольфрам. Ставлю в оснастку вольфрамовые грузы с приличным перегрузом для конкретных глубин ловли и облавливаю перспективные места.

Благодаря их шумному контакту с донной поверхностью во время проводки гораздо быстрее удается обнаружить именно активного горбача. Здесь обязательно нужно дополнить, что поиск проходит в условиях самой низкой прозрачности воды за весь год - из-за цветения в ней сине-зеленых водорослей. А далее я смотрю на настроение полосатого в обнаруженном «котле» - и ставлю либо свинцовый, либо вольфрамовый груз.

В завершение окуневой темы хотел бы упомянуть о еще одном подвиде джиговой ловли, где применение вольфрамовых грузов является уместным и обоснованным – это позднеосенняя охота за крупным окунем. При планировании выездов перед ледоставом следует учитывать, что поиск приличного по размеру полосатого на водохранилище предполагает облов довольно глубоководных участков, порой даже самых глубоких. Например, в тех местах, где мне приходится практиковаться, рабочие глубины находятся в интервале от 6 до 9 - 10 м.

При понижении температуры воды на водохранилище до 1 - 4 °С и без того капризный горбач становится пассивным и практически перестает питаться.

В то же время в зависимости от погодных условий и температуры воды в некоторых местах случаются краткосрочные выходы полосатого разбойника. Но даже в такие периоды активности крупный окунь очень разборчив к приманкам и привередлив к типам проводок. И наибольшей результативности мне удается достичь при использовании относительно крупного «силикона» в размере от 2.8 до 4 дюймов и свинцовых разборных грузов массой от 10 до 14 г. Монтаж прогонистых виброхвостов и объемных твистеров, а также различной силиконовой «нечисти» на таких «чебурашках» выглядит естественно и соразмерно.

В отличие от «микросиликона», который смотрится неестественно на довольно объемном свинце. А ведь случается, хотя и редко, когда хищник поздней осенью отзывается на «микросиликон». И непропорциональность оснастки вызывает у позднеосеннего горбача некоторые подозрения - и он порой не решается на заключительную атаку приманки. Поэтому, когда крупный полосатый очень пассивен, я в оснастках с мелкими виброхвостиками, твистерками и различными «червячками» ставлю вольфрамовые грузы той же массы, что и свинцовые, и даже чуть меньшей. И это срабатывает!

Благодаря меньшему объему вольфрамового груза монтаж с «микросиликоном» выглядит более пропорциональным, чем со свинцовой «чебурашкой». И при проводке такого тандема «игра» различных твистерков, виброхвостиков и «червячков» будет казаться более правдоподобной и естественной, вызывая меньше подозрений у окуня.

В подтверждение вышесказанного приведу пример из личной практики. В середине ноября на Вилейском водохранилище я охотился за горбачом. Три часа ловли принесли лишь незачетного судачка и парочку небольших окуней. Между тем существенно похолодало - и пошел мокрый снег, на воде стало неуютно. Я сместился на довольно крутой русловой свал. Минут через десять на одной из проводок у меня произошел легкий контакт приманки (виброхвост 3.1 дюйма + свинец 14 г + одинарный крючок) с какой-то рыбой, подсек – мимо.

Вскоре вновь невнятное касание. Только на сей раз я сумел достать забагренного малька длиной не более 3 см. Уже интересно. Сразу же в монтаже со «съедобным» виброхвостиком в 1.5 дюйма я заменил свинцовый груз вольфрамовой 12-граммовой «чебурашкой». И проводку изменил - вместо классической «ступеньки» стал вести приманку короткими плавными подбросами. И на третьем забросе - поклевка в виде четкого несильного тычка, подсечка – и приятная тяжесть полукилограммового горбача на том конце «плетенки». Начало есть. Далее в течение трех часов ловли увидел еще девять поклевок, реализовал семь.

Попались окуни от 350 до 680 г. Интересен тот факт, у некоторых выловленных хищников в пасти находились только что съеденные ими мальки, соизмеримые с применяемой мной «съедобкой».

Зубастая сфера

Несколько слов хотел бы сказать о щуке. Существенной разницы в применении свинцовых или вольфрамовых грузил при ловле зубастой я не заметил. Предположу, это связано с тем, что хищница в водохранилищах более придерживается участков с заиленной структурой дна. И преимущество вольфрама над свинцом в плане «звонкости» сходит на нет. К тому же щука является дневным хищником - и во время охоты в большой степени полагается на зрение. А на первое место у рыболова должна выходить работа с размером приманок и их цветом.