В полку троллинговых приманок прибыло Владимир Соколов | 3 июля 2019 г.

К этому летнему сезону на прилавках отечественных рыболовных магазинов появится знаковый бренд, под которым выходит серия четко ориентированных по назначению приманок. Речь пойдет о SkandiLure - совместной финско-российской программе по выпуску креативных троллинговых и спиннинговых воблеров. С финской стороны в проекте участвует компания JIGTEX Oy, известная своими многочисленными инновационными разработками, в том числе и в области рыболовного материаловедения. А с российской - всем хорошо известные «Северные мастерские».

Финская сторона взяла на себя разработку новых моделей приманок, подготовку промышленных образцов из нового вида пластика, до настоящего времени не применявшегося для подобных целей. Этот материал по своему удельному весу очень близок к традиционной бальзе, из которой изготавливаются воблеры известных финских компаний и многочисленные авторские приманки.

Но, в отличие от бальзы, пластик выгодно отличается технологичностью изготовления и прочностью, он не обладает такой ярко выраженной структурой с открытыми порами, как дерево, и потому, даже лишенный лакокрасочного покрытия, не набирает в тело приманки воду. А значит - и крайне неприхотлив в эксплуатации и более долговечен, чем природные материалы.

Наряду с этим пластик обеспечивает отличную адгезию (прилипание) специально подобранного лакокрасочного покрытия. Также отлично держится на его поверхности и металлизированный слой, что позволяет в значительной степени расширить гамму цветовых вариантов покрытия. Краски, используемые в процессе производства финско-российских приманок, светятся в УФ-лучах, обеспечивая тем самым и повышенную привлекательность для хищника при любом освещении, и, в то же время, повышенную устойчивость тел воблеров к возможным повреждениям зубами трофеев.

Изготовление приманок из нового материала позволило обеспечить игру, которая присуща бальзовым приманкам, когда воблер при горизонтальной проводке не только виляет хвостом, но и акцентировано покачивает боками, при этом показывая даже своё брюшко.

Часть воблеров оснащена вклеенной плоской лопастью среднего размера, а часть имеет так называемую седловидную лопасть, которая придает приманке специфическую игру при равномерной проводке.

Как и многие финские приманки, воблеры SkandiLure, в первую очередь, позиционируются как троллинговые приманки. А потом уже и для ловли взаброс.

На начальном этапе сотрудничества в производственной линейке запущены пять разновидностей приманок. Производители постарались максимально перекрыть запросы рыбаков в отношении различных хищников.

Самый маленький воблер в линейке SkandiLure – MINI. Его длина 50 мм при массе 4 г, рабочий горизонт находится в пределах 0,5 – 1 м. Своей формой и характером игры он очень нравится окуню и форели. Да и хищничающая «белая» рыба его не оставит без внимания.

Следующая по росту в линейке - JONNA 12. Длина воблера 117 мм, масса 11 г. Он оснащен прямой удлиненной лопастью, что обеспечивает горизонт проводок в интервале 2,5 – 3 м. Этот воблер уже больше заточен под крупного хищника типа щуки или судака. Да и благородная рыба ему вряд ли позволит безнаказанно плавать у себя под носом.

Чуть попрогонистей - SATU 13. Длина приманки - 132 мм, масса 10,5 г. Она оснащена уже седловидной лопастью. Это - классика троллинга в финском исполнении, обеспечивающая достаточно размашистую рыскающую игру. В таком оснащении её рабочий горизонт составляет 2 – 3 м. Объектом ловли на неё может быть любой хищник, и в первую очередь, конечно, пятнистый и клыкастый. В определенные периоды лета такие приманки не оставляет без внимания ни щука приятных размеров, ни крупный окунь.

Следующая приманка в линейке этого бренда – SATU 14. При длине 145 мм она весит 14 г и также укомплектована седловидной лопастью. Рабочий горизонт у неё немного ниже, чем у предыдущей приманки – 3 - 4 м, и по большей части зависит от длины отпуска, диаметра применяемого шнура или лески и тяжести применяемых поводков и их фурнитуры. Её применение уместно там, где встречается крупный хищник и где реально ожидать поимки трофейных экземпляров. Особенно во второй половине лета, когда вода уже достаточно прогрелась и хищник поднимается из глубин «париться».

И завершает линейку самый крупный воблер - JONNA 15. Он имеет длину 147 мм и массу 17,5 г. У него плоская лопасть, позволяющая ему заныривать на 2,5 – 3 м. На многих водоемах Северо-Запада такой размер для летних рыбалок является по сути предельным. На более крупные приманки в теплое летнее время, как показывает рыболовная статистика, поклевок становится заметно меньше.

Извлекая приманки из упаковок, я обратил внимание на качество сборки и применяемую на воблерах фурнитуру. Хоть, в отличие от бальзовых моделей воблеров, и нет такой острой необходимости в тщательной обработке петель подвеса крючков и носовой петли, но, тем не менее, всё сделано очень аккуратно. Лопасть также вклеена надежно и точно.

Воблеры SkandiLure оснащены высококачественными тройниками Owner и надежными заводными кольцами – это дополнительная гарантия того, что трофей окажется в руках рыболова.

Представленный ряд приманок по своим характеристикам перекрывает основные потребности для рыбалки на крупных водоемах страны. За рыбаками остается только выбор наиболее подходящей под местные условия расцветки.

Появление на отечественном рынке еще одного бренда с высокими характеристиками и вполне конкурентной ценой позволит многим из нас пополнить свой арсенал рабочими уловистыми приманками, работа с которыми, несомненно, принесет много волнующих и радостных моментов.