Спортивное рыболовство №12 декабрь 2019
Семьей на рыбалку
В. и А.Волковы. Первый лед: ожидание и реальность
Весной первая рыбалка по открытой воде не вызывает такую бурю положительных эмоций, как первый выход на лед. Ведь весной всё более-менее предсказуемо, и первые признаки прихода тепла дают о себе знать задолго до распаления льда. А вот праздник первого льда приходит неожиданно: вроде бы еще вчера господствовала тихая слякотная осень, а сегодня уже дуют холодные ветра с северо-востока, быстро сковывая льдом еще парящие поверхности водоемов.
Снасть и тактика
Н. Линник. Чтобы победить - не торопитесь!
Автор рассказывает об использовании мормышек, у которых обвес составляет едва ли не половину всего объема приманки. Из-за этих конструктивных особенностей такие мормышки не способны работать на высоких частотах. Хорошо это или плохо? Давайте разберемся.
А.Ляшенко. За хищником с блеснами ECOPRO
Автор считает, что отвесной блесной можно ловить не хуже, чем балансиром, а зачастую и лучше, особенно в глухозимье и во время слома погоды.
А.Коломиец. Время ловить на балансир
Когда и где балансир более эффективен, чем другие зимние приманки? И существуют ли какие-нибудь секреты ловли балансирами? Читайте, что думает по этому поводу автор.
К.Кузьмин. Джиг-спиннеры. 20 лет спустя
Рассказ о нескольких видах спиннинговых приманок, которые объединяет присутствие в их конструкции двух элементов – вращающегося лепестка и более или менее значительного отягощения. Компоновка того и другого, а также расположение крючка и принципы работы могут существенно различаться, но все эти приманки – переднеогруженные «вертушки», спиннербейты и тейлспиннеры - повелось называть «джиг-спиннерами».
А.Швец. Ловля в «дровах» вприглядку: терпение и адреналин
Автор рассказывает об оригинальном применении нетипичных для ловли в древесных завалах приманок – медленно тонущих составных воблерах-крэнках.
Рыбалка. Северо-Запад
Г.Шеляг. Адреналин подледного лова на озерах Мурмана
Иные утверждают, что ловля подледная не такая интересная, как по открытой воде - нет, мол, того адреналина от вываживания, нету отчаянных «свечей», бурлящей воды от сражающейся за свою свободу рыбы. Но автор с этим не согласен, а в качестве аргумента рассказывает о подледном лове кумжи. Уж тут-то экстрима хватает, как говорится, за глаза и за уши, а иногда даже зашкаливает!
Школа для новичка
С.Акулич. Зимнее блеснение судака: перспективные места ловли
Тем, кто увлекается подледным блеснением судака на пригородных водохранилищах, в первую очередь необходимо найти места, где встреча с этим хищником в определенные периоды зимы - перволедье, глухозимье и по последнему льду - наиболее вероятна. Как это делать? Читайте.
Методы ловли
А.Фалалеев. Наблюдения и опыт
Многолетний опыт ловли жерлицами на льду позволил автору собрать и обобщить знания, позволяющие раз за разом возвращаться с любого водоема если не с богатой, то, по крайней мере, с достойной добычей. И в статье он рассказывает о таких важных моментах, как точки установки жерлиц на водоеме в зависимости от времени ловли и влияние погодных факторов на активность хищника.
В.Клень. Там всегда есть рыба, если что
Зимой заросшая тростником прибрежная акватория обычно служит относительно безопасным пристанищем для различных рыб – мирных и хищных. Поэтому сделав упор на ловлю не только возле, но и среди сухих стеблей этого растения, можно рассчитывать на хорошие результаты.
По родным просторам
Н.Лебедев. Реалии пензенского зимнего спиннинга, или ловля на теплых сливах
Когда многие стоячие водоемы и крупные реки замерзают, любителям зимнего спиннинга приходится искать открытую воду с быстрым течением, где нет льда, либо ловить на теплых сливах каких-нибудь промышленных предприятий. Автор, например, ловит у Пензенской ТЭЦ. Как и на что – читайте.
Рыбалка. Северо-Запад
В.Соколов. «Безмотылка» на Ладоге. Итоги сезона 2018/19. Часть 2
Автор заканчивает рассказ, начатый в предыдущем номере журнала, о создании или модернизации своих приманок и снастей, а также изменений в технике ловли и тактических подходах к рыбалке.