Спортивное рыболовство №12 декабрь 2019

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Первый лед: ожидание и реальность

Весной первая рыбалка по открытой воде не вызывает такую бурю положительных эмоций, как первый выход на лед. Ведь весной всё более-менее предсказуемо, и первые признаки прихода тепла дают о себе знать задолго до распаления льда. А вот праздник первого льда приходит неожиданно: вроде бы еще вчера господствовала тихая слякотная осень, а сегодня уже дуют холодные ветра с северо-востока, быстро сковывая льдом еще парящие поверхности водоемов.

Снасть и тактика

Н. Линник. Чтобы победить - не торопитесь!

Автор рассказывает об использовании мормышек, у которых обвес составляет едва ли не половину всего объема приманки. Из-за этих конструктивных особенностей такие мормышки не способны работать на высоких частотах. Хорошо это или плохо? Давайте разберемся.

А.Ляшенко. За хищником с блеснами ECOPRO

Автор считает, что отвесной блесной можно ловить не хуже, чем балансиром, а зачастую и лучше, особенно в глухозимье и во время слома погоды.

А.Коломиец. Время ловить на балансир

Когда и где балансир более эффективен, чем другие зимние приманки? И существуют ли какие-нибудь секреты ловли балансирами? Читайте, что думает по этому поводу автор.

К.Кузьмин. Джиг-спиннеры. 20 лет спустя

Рассказ о нескольких видах спиннинговых приманок, которые объединяет присутствие в их конструкции двух элементов – вращающегося лепестка и более или менее значительного отягощения. Компоновка того и другого, а также расположение крючка и принципы работы могут существенно различаться, но все эти приманки – переднеогруженные «вертушки», спиннербейты и тейлспиннеры - повелось называть «джиг-спиннерами».

А.Швец. Ловля в «дровах» вприглядку: терпение и адреналин

Автор рассказывает об оригинальном применении нетипичных для ловли в древесных завалах приманок – медленно тонущих составных воблерах-крэнках.

Рыбалка. Северо-Запад

Г.Шеляг. Адреналин подледного лова на озерах Мурмана

Иные утверждают, что ловля подледная не такая интересная, как по открытой воде - нет, мол, того адреналина от вываживания, нету отчаянных «свечей», бурлящей воды от сражающейся за свою свободу рыбы. Но автор с этим не согласен, а в качестве аргумента рассказывает о подледном лове кумжи. Уж тут-то экстрима хватает, как говорится, за глаза и за уши, а иногда даже зашкаливает!

Школа для новичка

С.Акулич. Зимнее блеснение судака: перспективные места ловли

Тем, кто увлекается подледным блеснением судака на пригородных водохранилищах, в первую очередь необходимо найти места, где встреча с этим хищником в определенные периоды зимы - перволедье, глухозимье и по последнему льду - наиболее вероятна. Как это делать? Читайте.

Методы ловли

А.Фалалеев. Наблюдения и опыт

Многолетний опыт ловли жерлицами на льду позволил автору собрать и обобщить знания, позволяющие раз за разом возвращаться с любого водоема если не с богатой, то, по крайней мере, с достойной добычей. И в статье он рассказывает о таких важных моментах, как точки установки жерлиц на водоеме в зависимости от времени ловли и влияние погодных факторов на активность хищника.

В.Клень. Там всегда есть рыба, если что

Зимой заросшая тростником прибрежная акватория обычно служит относительно безопасным пристанищем для различных рыб – мирных и хищных. Поэтому сделав упор на ловлю не только возле, но и среди сухих стеблей этого растения, можно рассчитывать на хорошие результаты.

По родным просторам

Н.Лебедев. Реалии пензенского зимнего спиннинга, или ловля на теплых сливах

Когда многие стоячие водоемы и крупные реки замерзают, любителям зимнего спиннинга приходится искать открытую воду с быстрым течением, где нет льда, либо ловить на теплых сливах каких-нибудь промышленных предприятий. Автор, например, ловит у Пензенской ТЭЦ. Как и на что – читайте.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. «Безмотылка» на Ладоге. Итоги сезона 2018/19. Часть 2

Автор заканчивает рассказ, начатый в предыдущем номере журнала, о создании или модернизации своих приманок и снастей, а также изменений в технике ловли и тактических подходах к рыбалке.