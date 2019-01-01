Спортивное рыболовство №10 октябрь 2019

Методы ловли

К.Кузьмин. Твичинг. Этапы большого пути

Когда и почему среди российских спиннингистов вспыхнула бескомпромиссная мода на рывковую проводку, какие снасти и приманки для неё подходят, где её рационально применять – читайте.

П.Ситников. Ловля бычка на спиннинг

Что такого интересного в спортивной ловле бычка, некрупной рыбы, какую у нас считают сорной, а то и вредной? Но вспомните, что этот самый бычок – настоящий хищник, всегда голодный и агрессивный. И эта ловля помогает постигать парадигму японских рыболовов, являющуюся базисом для так популярного ныне рок-фишинга.

Н.Линник. Серебро золотой осени. Пора за плотвой

А давайте-ка сходим в октябре с легкой поплавочной удочкой за плотвой. Удовольствие от этой рыбалки можно получить колоссальное. И не только от количества пойманной рыбы - осеннее буйство красок успокаивает душу, выравнивает мысли и делает нас чуточку добрее.

В.Клень. Октябрём за карасём

Удачливо ловить карасей можно круглогодично. И даже середина и конец осени - весьма неплохой период для рыбалки, особенно, если речь о трофейных карасях - вероятность их поимки перед листопадом как раз возрастает.

Снасть и тактика

А.Швец. Игнорируя стереотипы: на «поверхностники» - в холодной воде

Многие спиннингисты находятся под влиянием различных сомнительных стереотипов. Например, о сезонности ловли щуки на всевозможные поверхностные приманки – мол, лучшее время для ловли хищника на топ-вотеры – период достаточно прогретой воды, длящийся с мая по первую половину сентября. Многолетний же опыт автора доказывает, что щуку на «поверхностники» можно поймать даже в ноябре или декабре.

По родным просторам

Н.Лебедев. Осенняя щука малой реки

На водоемах Приволжского федерального округа середина осени – отличная пора для поклонников спиннинга. Но одни ищут удачу на таких реках, как Волга, Дон и Сура – в надежде поймать настоящего «крокодила», а другие с удовольствием отправляются на маленькие речушки неподалеку от своего дома и радуются скромным трофеям. Ведь именно в октябре на малых реках ловить комфортнее всего.

За рыбой вокруг света

А.Суворов. В Норвегию - не за треской и палтусом

Страна фьордов ассоциируется с ловлей мощными снастями трофейных трески и палтуса, ведущейся с катеров в морских водах Северной Норвегии. Автор же рыбачит с легким спиннингом на юге, на побережье Осло-фьорда, где расположена столица страны. В статье - особенности речной ходовой ловли там форели и хариуса.

А.Коломиец. Сплавом по Северной Швеции

Автор совершил лодочный сплав по озёрно-речной системе за Полярным кругом. И ловил там спиннингом и нахлыстом лосося с кумжей и хариуса. О подробностях этой экспедиции он и рассказывает.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Ефимов. Ищу клыкастого у Дамбы

Дамба на Финском заливе - знаковое место для рыболовов Санкт-Петербурга, поскольку рыба здесь есть всегда. А для спиннингистов особенно интересен судак и окунь. Ловить на Дамбе можно как с берега, так и с лодки, но и там и там есть определенные трудности. Какие? Читайте.

Снасть и тактика

С.Акулич. Городской водоток – оазис для судака

Порой из-за нехватки свободного времени и плохих погодных условий никак не удается выбраться на долгосрочную рыбалку. Тогда автор советует отправляться на городские водоемы. Ловля в черте города по-своему интересна, к тому же бывает результативной. А видовой состав подводных обитателей поражает своим многообразием. Про нюансы джиговой ловли судака на городских реках, перспективных местах на них и периодах активности этого хищника и пойдет речь.