Белоглазка Николай Линник | 10 июля 2019 г.

Белоглазка (Ballerus sapa, или, как её еще называют, сопа) - частый гость в наших уловах на протяжении всего сезона открытой воды. Настолько частый, что некоторые рыболовы, специализирующиеся на ловле леща и язя, даже специально избегают с нею встреч. В то же время на легкие и тонко настроенные снасти ловить белоглазку интересно. Рыба она вполне спортивная, при вываживании сопротивляется отчаянно. Так что сразу после окончания нерестового запрета несколько рыбалок я специально посвящаю её ловле.

Внешность этой рыбы, родственной лещу, настолько оригинальна, что её невозможно перепутать ни с каким другим видом карповых. Горбатое рыло, большие серебристые глаза, крупная чешуя и серые плавники (фото 1). До больших размеров эта рыба не вырастает. Чаще всего на крючок попадаются экземпляры по 200 - 300 г, а те рыбы, которые превышают 500 – 700 г, уже считаются неожиданными бонусами.

Где она живет

«То густо, то пусто» - эта знакомая всем поговорка очень удачно описывает места обитания белоглазки. Из всех родственников леща, пожалуй, она одна живет исключительно на течении. По крайней мере, мне ловить эту рыбу в стоячей воде не доводилось. А поскольку нерест белоглазки проходит на песчаных косах больших и средних рек (фото 2), то и в малые реки эта рыба вообще не заходит. Но и в тех водоемах, где белоглазка обитает в немалом количестве, распределение её очень неравномерно.

Наибольшие скопления этой рыбы мне доводилось наблюдать за песчаными речными островами, где она стоит по границе быстрого и медленного течения, на широких речных плесах, где белоглазка прячется за неровностями дна (подводными барханами), на внешних, пологих свалах речных ям и вдоль пологих же русловых бровок (фото 3). И в то же время белоглазка совершенно не держится повдоль речных круч, избегает неравномерного течения, заиленного дна и травы.

Очень часто (особенно в начале лета) белоглазка обитает рядом с плотвой и густерой. Вернее, это плотва и густера, обладая меньшей привередливостью к выбору мест кормления и обитания, иногда забредает на территорию белоглазки.

По времени суток пик активности белоглазки приходится на закатные сумерки и продолжается где-то до полуночи. На утренней зорьке белоглазка тоже клюет неплохо, но вечерняя рыбалка мне нравится больше. Вечером есть больше времени для творчества. Да и клёв на закате идёт по нарастающей. Так что у рыболова всегда есть время для того, чтобы правильно настроить снасти и поэкспериментировать с прикормкой. А экспериментировать при ловле этой рыбы нужно много.

В переборчивости к приманкам и способам их презентации белоглазка вполне может конкурировать с карасем. И только сразу после нереста, который в наших краях происходит в конце весны - начале лета, белоглазка может бойко ловиться весь день.

Снасти

Наиболее удачными снастями для ловли белоглазки я считаю поплавочную удочку (лучше маховую) и легкий фидер. Почему так? Белоглазка очень хорошо отзывается на прикорм, но очень пуглива. Кроме того, белоглазка всегда лучше реагирует на движущуюся приманку. Рыба быстро и очень точно встает на «пятно» прикормки, и наибольшее количество поклевок всегда происходит в момент, когда крючок с насадкой проходит над лежащими на дне реки прикормочными шарами.

Вот и получается, что из всех современных снастей (кроме спортивного «штекера», разумеется) именно маховая удочка и правильно настроенный легкий фидер могут обеспечить максимальную точность и деликатность подачи приманки. Вместе с тем эти снасти более «скорострельны», чем та же «болонка» или классический речной фидер. Что, согласитесь, важно, когда ловишь активную стайную рыбу. Ну и об удовольствии от рыбалки забывать не след: выводить активно сопротивляющуюся рыбу на тонкой снасти всегда намного приятнее.

Для ловли белоглазки на поплавочные оснастки удобнее всего использовать 6 -7-метровые удилища. При соблюдении элементарной тишины на берегу, обозначенной длины удилища оказывается вполне достаточно. Для ловли белоглазки на поплавочные снасти обычно я пользуюсь двумя вариантами монтажа.

Для ловли на сильном течении схема огрузки поплавка очень простая, но эффективная (фото 4). Применяется шарообразный поплавок грузоподъемностью в 1,5 – 3 г (фото 5).

Грузоподъемность поплавка выбирается не столько в зависимости от глубины водоема, сколько от настроения рыбы, а чтобы поклевки были видны четко и регулярно, оснастку порой приходится перевязывать по несколько раз за рыбалку. Основу огрузки составляет скользящее грузило типа «оливка» с кембриком внутри. Масса основного грузила составляет около 70% грузоподъемности поплавка.

Ниже «оливки» я зажимаю на леске довольно массивный (0,24 – 0,3 г) «подпасок», а к нижнему концу основной лески обязательно привязываю вертлюжок, тот предохраняет поводок от перекручивания. У правильно огруженного поплавка из воды должна торчать только половина антеннки. К вертлюжку крепится поводок длиной от 20 до 50 см. Выбор длины поводка зависит от насадки, которую мы будем использовать.

А вот для ловли на слабом течении такой монтаж не годится. Рыба здесь менее активная и с большим недоверием относится к поведению приманки на крючке. Поэтому наиболее оптимальным вариантом огрузки поплавка будет цепочка из трех – семи грузил, включая «подпасок» (фото 6).

Обычная масса «подпаска» - 0,2 – 0,3 г. Грузила на леске крепятся в порядке убывания их массы: у поплавка - самое большое грузило, потом меньше, меньше и т.д. Очень важно не зажимать сильно грузила на леске. Это нужно для того, чтобы в процессе рыбалки скорость погружения крючка с насадкой можно было корректировать.

Длина поводка также выбирается исходя из того, какая насадка будет предлагаться рыбе. Для животных насадок поводок всегда ставится длинный – 30 - 50 см. Связано это с тем, что прежде чем проглотить живую насадку, рыба старается её умертвить. И если поводок будет короткий, до настоящей поклевки дело может и не дойти.

Почувствовав тяжесть огрузки, белоглазка просто выплюнет крючок. А вот при ловле на растительные насадки поводок, наоборот, должен быть короткий – 5 - 7 см. Поклевка на эти насадки всегда стремительная, а с длинным поводком часть поклевок можно и не увидеть.

К оснащению донных удилищ (фото 7) требования другие. Для ловли осторожной рыбы недалеко от берега лучше всего подходят удилища, позволяющие управляться с оснасткой массой в 10 - 25 г. Мой любимый тип удилища – легкий фидер параболического строя.

Поскольку я большой любитель увидеть поклевку рыбы во всей её красе, для оснащения донной удочки чаще всего я использую in-line монтаж. Грузило типа «самолет» массой 10 - 15 г (фото 8) крепится к оснастке на отводном поводке, диаметр которого меньше диаметра основной лески.

Это нужно для того, чтобы при донных зацепах, которые при ловле вдоль берега случаются довольно часто, отрывалось только само грузило. А кормушку при ловле белоглазки я стараюсь не применять - на расстояние в 10 – 15 м прикормку можно забросить и с руки. Зато грузило обладает намного меньшим лобовым сопротивлением, чем кормушка. А, значит, оснастка меньше сносится течением. Но иногда, когда рыба начинает капризничать, вместо грузила я ставлю микрокормушку. Вымываемый из неё корм и ползущая по дну приманка могут сильно активизировать рыбу.

При ловле белоглазки на донные удочки я чаще ставлю длинные (60 - 100 см) поводки. Делается это для того, чтобы насадка на крючке находилась в постоянном движении.

Тип крючка, а также его величина подбираются в зависимости от используемой приманки и варьируется в пределах №№ 10 – 14 (фото 9).

Приемы ловли

Какие-то особые приемы проводки при ловле белоглазки не используются. Я бы выделил два основных способа презентации приманки рыбе. Первый способ – это обычная проводка, такая же, как для плотвы или другой рыбы, которая предпочитает кормиться в придонных слоях воды.

После того, как определена глубина в точке ловли и прощупано дно на предмет наличия неровностей и мест потенциальных зацепов, выставляем спуск поплавка таким образом, чтобы «подпасок» находился в нескольких сантиметрах от дна, а крючок с насадкой слегка волочился по грунту. Чуть придерживая удилищем движение поплавка, добиваемся того, чтобы поводок с приманкой на крючке двигался впереди «подпаска».

Как уже отмечалось выше, белоглазка очень точно встает на прикормку - и максимальное количество поклевок будет происходить точно над лежащими на дне реки шарами прикормки. Так что рыболов должен озаботиться тем, чтобы к моменту прохождения над прикормкой оснастка уже полностью приняла рабочее положение. В противном случае проплывающая выше прикормки приманка вряд ли заинтересует рыбу.

Чтобы правильно определить точку закармливания, я до того, как забросить в реку прикормку, делаю 5 - 7 проводок с приманкой на крючке - и смотрю, в какой точке проводки оснастка займет рабочее положение (антеннка поплавка начнёт слегка вздрагивать от прикосновений «подпаска» за дно). Именно в эту точку и нужно стараться потом забросить шары прикормки.

Для второго вида проводки годится только монтаж оснастки со скользящим грузилом. Это самый результативный способ ловли рыбы со дна на течении. Так же, как и в первом случае, определяем рабочий спуск оснастки, так же ищем точку, где снасть становится в рабочее положение. А потом увеличиваем длину спуска на полметра - метр. В результате получаем ходовую донку, но с поплавком.

Заброс делается чуть выше точки, где стоит рыболов. Потом оснастка пускается в свободный дрейф. Поплавок начинает тащить за собой грузило, а длинный поводок течение будет нести впереди всей системы.

Способ ловли немного грубоватый, но очень уловистый. Им я пользуюсь, когда на прикорм подходит лещ, что при ловле белоглазки на ракушечниках случается очень часто.

Когда рыбачим с донной удочкой, оснастку забрасываем чуть глубже (на 1 – 1,5 м) и чуть выше против течения от лежащей на дне прикормки. После приводнения грузила сразу же убираем слабину лески. Если этого не сделать, оснастка приземлится намного ниже лежащей на дне прикормки - и эффективность ловли снизится.

Приманки

Мне доводилось ловить белоглазку на ракушку, на червя, на тесто, пареный горох и кукурузу, но основными приманками для ловли этой рыбы являются опарыш и пареная пшеница. Какая из них более эффективная - судить не берусь.

Опарыш хорош тем, что устойчив к поклевкам. Особенно актуальным это свойство является в моменты, когда рыба активна, так что нет времени на частую перезарядку приманки. Или когда приходится рыбачить в сумерки или ночью - в свете налобного фонаря менять приманку на крючке не очень-то удобно. Однако большим недостатком этой насадки является то, что опарышем одинаково хорошо интересуется и крупная рыба, и мелочь. Если рядом с прикормкой крутится голодная уклейка или густера-лаврушка, будьте готовы к тому, что около половины вашего улова будет состоять из этих рыб.

А вот на пареную пшеницу (фото 10) мелочь вообще не зарится. Да и приятный прилов в виде увесистой плотвицы, леща или язя с несколькими зернами пшеницы на крючке случается намного чаще, чем с опарышем.

Правда, случаются рыбалки, а то и целые сезоны, когда рыба на пшеницу вообще никак не реагирует. С чем это связано – бог весть. Но такие неприятные сюрпризы с этой приманкой случаются. Еще одним существенным недостатком пареной пшеницы является то, что на неё практически не клюет густера. Так что если по соседству с белоглазкой обитает крупная густера, я останавливаю свой выбор на опарыше.

Прикормка

Есть несколько обязательных требований к прикормке для ловли белоглазки.

1. Белоглазка - рыба пугливая, и к светлым прикормкам относится недоверчиво. Лучшими цветами прикормочной смеси для ловли этой рыбы я считаю коричневый и черный (фото 11).

2. Белоглазка боится лишнего шума - и лучшей тактикой прикармливания для ловли этой рыбы является массированный стартовый закорм. Это значит, что прикормка для ловли этой рыбы должна быть достаточно клейкой. Одной порции корма должно хватать не меньше, чем на полчаса ловли

3. Белоглазке очень нравится, когда течением от прикормки отрываются частички корма, и поэтому в прикормке для этой рыбы приветствуется наличие пареного пшена и сухих овсяных хлопьев. Если ловим на пшеницу, можно добавить в прикорм стакан зерен, предназначенных для надевания на крючок.

Вообще-то иногда можно закармливать пареной пшеницей, закатанной в глину. Но тогда закидывать прикормку в точку приходится, как минимум, за 3 часа до рыбалки. Обычно этим приемом я пользуюсь, когда хочу половить белоглазку на утренней зорьке, тогда с вечера забрасываю в точку ловли несколько таких вот «бомбочек».

А вот в качестве основы для прикормки можно брать любую базовую смесь. Подойдут даже панировочные сухари. Обычно на рыбалку хватает килограмма базы, еще одного килограмма запаренного пшена и стакана овсяных хлопьев. Добавлять в прикорм животный компонент в виде опарыша или мотыля - не обязательно.

Попробуйте и вы целенаправленно половить белоглазку. Уверен – не пожалеете. Рыбачьте в удовольствие!