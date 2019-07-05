Поймать хищника на поплавочную удочку Алексей Фалалеев | 5 июля 2019 г.

В предлагаемом вниманию читателей журнала материале я расскажу о таком интереснейшем способе рыбалки, как ловля хищной рыбы с поплавком. Ловля на поплавочную удочку с живцом – это одна из самых эмоциональных и энергетических рыбалок. А если подойти к ней с умом, то помимо положительных эмоций вы получите и вполне достойные уловы.

Думаю, не ошибусь, если предположу, что большинство рыболовов начинали свой путь именно с поплавочной удочки. Первые рыбалки случаются еще в детстве, когда, ничего толком не умея и мало понимая в ловле, мы оказываемся на водоеме. И какая же радость - ну вспомните! - когда заметив убежавший под воду поплавок, резко дернешь удочку на себя и почувствуешь неожиданную тяжесть на леске от той самой первой рыбёшки.

Но со временем удочку сменяют другие снасти - спиннинг, фидер или, скажем, нахлыст, и к поплавку рыболов возвращается всё реже и реже. Но почему? Иной уровень рыболовной науки? Новые впечатления от снасти? Совсем другие размеры пойманной рыбы? Наверное, да, всего помаленьку. Но, поверьте, и в зрелом возрасте можно получить истинное удовольствие от ловли на обычную удочку. Например, когда вы охотитесь на хищную рыбу с поплавочной снастью.

Чем и кого ловим?

Я буду рассматривать ловлю именно на поплавочную удочку, а не на спиннинговое удилище. Да, есть способ ловли хищника, когда мы забрасываем оснастку спиннингом. Вроде бы и там и тут в качестве сигнализатора поклевки мы используем поплавок, но всё-таки это кардинально непохожие подходы к ловле рыбы. Души, эмоций, настроения и радости, что ли, больше именно тогда, когда ловишь на обычную удочку, и ниже я постараюсь объяснить почему.

Какого хищника мы ловим таким способом? Во-первых, это окунь. Во-вторых, щука. В отдельную группу я бы выделил всю другую хищную рыбу (судак, язь, налим и т.д.), поимка которой носит больше случайный, чем систематический характер, но упомянуть о них должен обязательно, т.к. примеры в моей практике имели место быть. Но об этом позже, а сейчас рассмотрим такой важный вопрос, как элементы снасти, применяемые при ловле хищника на поплавочную удочку.

Собственно, тут нет ничего сложного (фото 1): телескопической удилище, катушка, прочная леска, поплавок (заметный и соответствующей грузоподъемности), грузило (скользящее или груз-дробинка – исходя из того, кого вы ловите), поводок с тройничком/двойничком или обычный крючок без поводка.

Теперь - конкретика. Удилище должно быть прочным и надежным, желательно - не менее пяти метров в длину, т.к. рыбу приходится искать в удалении от берега (правда, в отдельных случаях достаточно и трехметровой удочки, но об этом позже). Рынок современных телескопов предлагает много хороших вариантов, доступных практически любому рыболову, даже начинающему.

Что касается катушки, то тут у нас с моим братом и постоянным партнером в свое время даже возник спор. Александр утверждал, что катушка должна быть только безынерционная, т.к. щука – это сильный хищник, и такой важный элемент катушки, как фрикцион, просто необходим, чтобы в моменты мощных потяжек имелась возможность погасить рывки за счет ослабленного фрикционного тормоза.

Я же был настроен именно на обычную проводочную катушку. «Безынерционка» - более громоздкая, да и, повторюсь, в такой ловле мне нравится именно эмоции, которые получаешь, когда выводишь хорошую рыбу на простецкую снасть. В общем, остались мы тогда каждый при своём мнении, но использую я инерционную катушку, ну разве что выбирая такую модель, где можно в критический момент оперативно сбросить леску с помощью удобного рычажка на ней (фото 2).

Леска по диаметру должна соответствовать типу рыбы, которую вы собираетесь ловить. Скажем, если вы идете на окуня, то толще 0,15 - 0,18 мм леску ставить не нужно. Но если вы рассчитываете на щуку, то, конечно, основная леска должна быть не меньше 0,28 - 0,3 мм, поскольку, уж поверьте, даже на такую незамысловатую снасть попадаются очень хорошие рыбинки - и снасть должна гарантировать вам возможность выхода победителем из любой схватки с хищницей.

Теперь – мелочи. Поплавок должен быть заметным и информативным (фото 3). А что до огрузки, то для окунька сойдет пара обычных грузил-дробинок, которые традиционно крепятся на леске. При ловле же щуки логичней использовать небольшое скользящее грузило «оливку». И при ловле щуки еще нужен поводок.

Мне нравятся вольфрамовые (фото 4) и нейлоновые, но если зубастая осторожничает, то можно поставить поводок из менее заметного флуорокарбона. На окунька нужен одинарный крючок (фото 5).

Желательно использовать модель с длинным цевьем – это в некоторых случаях облегчит процесс извлечения крючка из пасти полосатого, если он заглотит его достаточно глубоко (фото 6). В других случаях выручит экстрактор, без которого на ловлю окуня лучше не выходить.

А на щуку мы используем двойники (фото 7) или тройники. Размер крючка подбирается относительно предполагаемого размера рыбы, но, как показывает практика, достаточно крючков №№ 5 - 10 по отечественной нумерации.

На что ловим?

Для поплавочной ловли окуня, я считаю, самый оптимальный живец – это небольшой пескарь или верховка (фото 8). Подойдет также небольшая плотвичка или красноперка. Как правило, малька для ловли полосатого мы цепляем под губы (фото 9). В таком положении живчик долгое время остается подвижным и активным.

Можно зацепить его и под спинку – при этом он будет более мобильным, хотя, как показывает практика, при таком варианте окунь цепляется за живца чуть хуже. Хотя если полосатый активен, то неплохо цепляется при любом варианте. Если осторожничает – то лучше малька цеплять под губки.

Если мы ловим щуку на поплавочную удочку, то используем в качестве живца карасика, плотву, пескаря или окуня. Как его цеплять – это вопрос. Самый обычный вариант – заводить двойник или тройник под спинной плавник (фото 10). Живец чувствует себя хорошо продолжительное время, его можно перезакидывать, он достаточно активен в своем перемещении. Но есть нюанс.

Когда мы ловим щуку на поплавочную удочку, у нас остается не так много времени между поклевкой и подсечкой. Вспомните зиму и жерличную ловлю – там рыболов вполне может ждать несколько минут, когда хищница, сдернув флажок, удаляется в укромное место и, разворачивая живца поудобней, заглатывает его.

Летом же такой вольности нет - и хорошо, если, клюнув, щука юркнула в прибрежную растительность, но если она решила поскорее уйти от вас в сторону, то тут уж остается надеяться на удачу, делая подсечку в надежде, что ваш тройничок сумеет зацепить хищницу. Вот для подобных случаев есть и другой вариант насаживания живца при ловле на поплавочную удочку – под жабры. Заводите конец поводка под жаберную крышку, выводите в рот и цепляйте к нему двойничок, помещая его в рот живца (фото 11).

Из плюсов – большая вероятность эффективной подсечки даже в условиях ограниченного времени после поклевки хищницы. Из минусов – живца часто перезабрасывать не получится, т.к. он быстрее потеряет свою активность. Как вариант – почаще менять уставших живцов.

Когда, как и где ловим?

Ловить окуня поплавочным способом можно с самого начала лета и до поздней осени, но, как показывает практика, лучшее время – конец августа - начало октября. В эту пору наблюдается его наибольшая активность. Почему? Вода чуть остыла по сравнению с летним зноем, и рыба, в том числе и мелкая кормовая, стала более активная, но еще нет кардинального похолодания водной среды, когда рыба уходит на более глубокие участки водоемов.

Где же искать полосатого? Возьмем стоячий водоем – например, пруд или озеро. Идеально будет, если вы заметили торчащую коряжку или упавшее дерево (фото 12), до которых вы сможете закинуть оснастку. Это очень перспективные места для живцовой рыбалки. Но если перед вами ровная водная гладь, то отчаиваться не стоит. Нужно искать. Окунь - он в любом случае крутится в каком-то своем месте, иногда мало заметном с берега, и найти такое место – вот цель любого поиска.

Самый простой вариант – это забрасывать снасть либо за полосу прибрежной водной растительности (фото 13), либо аккуратно рыбачить в «окнах» среди травяного ковра. Иногда выручает наблюдательность: если вы заметили разбегающегося или даже выпрыгивающего из воды малька – будьте уверены, что это, скорее всего, окунь вышел на свой промысел, и тут важно не мешкать и закидывать свою оснастку аккурат под нос охотящегося хищника. Если рыба активная, то поклевка может случиться сразу же, даже до того момента, как закинутый поплавок успокоится на поверхности.

С подсечкой при ловле окуня затягивать не стоит, т.к. обычно полосатый резво и глубоко заглатывает понравившегося ему малька. Если рыба не выдает себя, то остается только искать её, переходя с одного интересного места на другое. На одну точку я трачу 15 - 20 минут, не более.

Если за это время поклевки не случилось - стоит поискать удачу в следующем месте. На окуневую живцовую ловлю я обычно беру две - три удочки. Если рыба активная, то достаточно будет и одной, чтобы интересно и азартно ловить его. Но если я пока не нашел «полосатиков», то расставляю три удочки в разных местах - и, контролируя их (фото 14), вскоре смогу найти наиболее удачный для рыбалки участок и перейти на него окончательно.

На реке искать окуня, я считаю, даже проще, чем на озере или пруде. Да, водная растительность и тут нам подскажет о возможной стоянке хищника, но также стоит обратить внимание на любое естественное или искусственное защитное укрытие, такое как поваленные деревья (фото 15), затопленные лодки или корабли, причалы, мосты, остатки переправ, нагромождения подводного хлама или затопленные кусты. Если на каком-то участке имеется обратное течение, то пробуйте и тут обязательно: окунь не любит сильного течения, но находиться рядом с ним ему очень даже нравится.

Тактика ловли

Рыба не любит шума и резких движений рыболова. Определившись с местом ловли, постарайтесь вести себя спокойно и уверенно, не создавая излишней активности и суеты. Ловить окуня на малька поплавочной удочкой можно как с берега, так и с лодки. Вот на лодке пятиметровое удилище и не нужно, хватает вполне 3 – 4-метрового, т.к. можно остановиться непосредственно возле интересного места ловли.

На прудах и озерах с лодки я ловлю окуня в октябре - начале ноября, когда вода остывает и рыба уходит на более глубокие участки водоема. К слову, тут вероятность поимки полосатого трофея несоизмеримо возрастает. На реке окуня с лодки можно искать, начиная с сентября. Особенно результативно бывает заякориться возле небольших заливчиков - и закидывать снасть на границу спокойной воды и речного течения.

Целенаправленная ловля щуки на живца поплавочной удочкой – истинное наслаждение! Рыболов в этом случае сродни охотнику, выслеживающему свою добычу. Тишина, терпеливость и выдержка – это, конечно, условия успеха ловли любой рыбы, но в таком способе ловли щуки эти слова обретают особый смысл. Щука – это, как правило, одиночка, контролирующая свой участок водоема, и суметь поймать зубастую хищницу на поплавочную удочку – это верх мастерства любого рыболова.

На прудах и озерах щуку нужно искать за водной растительностью, возле явных коряг и упавших в воду деревьев. Если вы подошли к интересному месту бесшумно и аккуратно, сделали точный и негромкий заброс, то вполне вероятно, что щука молниеносно отреагирует на предложенное ей угощение. Можно, расставив пару-тройку удочек, ожидать подхода зубастой. И вот тут нужна и выдержка, и внимательность, чтобы не пропустить поклевку - и ваша снасть не уплыла вслед за удачливой рыбой. Да, бывает и такое, но, естественно, у невнимательных рыболовов.

На реках обратите внимание на участки с обратным течением (фото 16) – здесь любит крутиться зубастая, ожидая выбившихся из сил рыбешек. Упавшее дерево, да к тому же ветвистое – это очень перспективное место. Образуя за собой ниже по течению участок с относительно спокойной водой, оно не может не привлекать рыбу, в том числе и хищную. Нагромождение подводного хлама (фото 17) или куст под водой – тоже интересное местечко, которое нужно обязательно проверить в поисках щуки.

И самое главное тут, я считаю, это соблюдение тишины. Не нужно маячить на фоне неба. Закинули снасть – присядьте или спрячьтесь за растительностью на берегу. Я помню, в юности мы даже ложились на землю, наблюдая за поплавками, лишь иногда привставая, и только в том случае, когда требовалось перезакинуть снасть. Я уже молчу про то, что не нужно на берегу быть в яркой одежде – лучше выбрать темные тона или предпочесть такой теперь привычный цвет хаки.

Подсечка при такой ловле – вопрос очень интересный. Как я уже говорил, нередко случается так, что у рыболова нет возможности выждать время, пока щука успеет заглотить живца, и приходится подсекать наудачу. Если же хищница не ушла далеко от места встречи с вашим живцом, то тогда, конечно, можно дать ей время живца заглотить. Обычно я выжидаю секунд 10 - 15 прежде чем сделать уверенную подсечку. Ну, или подсекаю сразу, если рыба резко уходит в сторону.

Вываживание попавшейся щуки на поплавочную удочку – это, несомненно, великое рыбацкое удовольствие. Гуляющая засекшаяся рыбина, если размер её более-менее солидный, гнёт удочку в дугу, стараясь убежать с места событий, и тут рыболову нужно быть внимательным.

Во-первых, не переусердствовать и не тянуть её напролом (в этом случае есть вероятность обрыва снасти или поломки удилища), а стараться утомить её, аккуратно контролируя и корректируя её перемещения с помощью своей снасти.

Во-вторых, следить за тем, чтобы щука не убежала в подводные укрытия, возле которых, как правило, и происходит её ловля.

В-третьих, стараться не допустить слабины лески. Это может случиться в мгновения, когда рыба бросается к берегу или выскакивает над поверхностью воды, исполняя «свечку». Опытный рыболов может возразить в этом месте - мол, абсолютно то же самое делает любой рыболов-спиннингист, когда вытаскивает очередной трофей.

Да, соглашусь, но как раз сейчас-то и стоит отметить, что есть громадная разница в ощущении этого вываживания, ведь у вас в руках не мощное спиннинговое удилище, а относительно субтильная поплавочная удочка! А если добавить к этому то, что вы не «полосуете» реку воблером или блесной, а точечно доставляете своего живца в интересное место, выжидаете поклевку, стараясь соблюдать абсолютную тишину, то, поверьте, радость от поклевки и удовольствие от вываживания рыбы будет несоизмеримо больше, чем ловля хищника на спиннинг.

Ловить щуку таким способом можно весь сезон открытой воды. Продуктивней – ранней осенью. Момент из личного опыта: щуку на поплавочную удочку я более результативно ловлю именно с берега, хотя, конечно, пробовал ловить её так и с лодки. Может, шума от меня было больше, а может - не хватало терпения сидеть неподвижно, но с лодки я ловил и меньше по количеству, и меньше по размеру, хотя, по идее, имел доступ к более глубоким и, как принято считать, более интересным местам обитания зубастой хищницы.

Другая рыба

В свое время, увлекшись ловлей судака на спиннинг, я решил пробовать добыть его и на живца - с поплавком. Изучили мы с братом массу информации по этой рыбе и узнали, что в первую очередь судака на живца ловят с помощью донных снастей, поэтому чуть наивной выглядела наша попытка использовать поплавочную удочку. Но мы не сдавались, пробуя и приобретая опыт.

Летом судак предпочитает кормиться в темное время суток, поэтому на рыбалку мы старались выходить в вечерние или утренние сумерки, а то и ночью. Пробовали ловить с крутых берегов, забрасывая наживку на участки с обратным течением. Делать это на самом течении, как понимаете, было бы очень затруднительно. В предрассветных сумерках рыбачили и на песчаных мелководьях, куда клыкастый хищник выходит кормиться с глубин. Ближе к осени пробовали ловить таким способом и днём, с лодки, выбирая закоряженные участки реки с размеренным течением. Уловы были, результат присутствовал, но не так часто и успешно, как, скажем, при ловле щуки. В качестве живца использовали пескаря, ельца, плотву и окуней.

А как-то раз, рыбача с лодки ранней осенью, я был приятно удивлен, когда предложенного мною окуням живчика с переменным успехом атаковали вполне приличные подъязки, стоило мне сместить свою снасть чуть речнее, на течение. Как я тогда предположил, моя оснастка проходила рядом с подводными корягами, в которых гуляла активная рыба. Впоследствии мне еще несколько раз удавалось разнообразить свой улов серебристыми красавцами, но, как я понял, это было в большей степени случайностью и удачей, т.к. стайный язь предпочитает держаться подводных укрытий, к которым непросто, без риска зацепа и обрыва снасти, подвести своего малька.

Налима удавалось поймать на живца на удочку пару раз. Для этого заранее, определив место выхода с ямы на реке, я становился чуть выше по течению и сплавлял свою снасть к тому месту. В качестве живца использовал небольших ершиков и пескариков. Происходила рыбалка в темноте осенних ночей (фото 18) - и ощущения от неожиданных резких поклевок еще долго всплывали в моей памяти. Налима принято ловить опять же на донные снасти, но если место выбрано удачно, то и на поплавочную удочку с живцом его поймать вполне возможно.

Ловля на поплавочную удочку с живцом – это, не побоюсь сказать, одна из самых эмоциональных и энергетических рыбалок. А если подойти к ней с умом, то помимо положительных эмоций вы получите и вполне достойные уловы хорошей рыбы.