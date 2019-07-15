Троллинг на Южной Ладоге. Руководство для новичков Максим Перов | 15 июля 2019 г.

Несмотря на мощный прессинг со стороны рыболовов-любителей, промысловиков и браконьеров, южное побережье Ладоги остается для меня одним из самых рыбных мест. Большинство моих троллинговых рекордов - как по размеру одной рыбы, так и по общей величине улова - поставлены именно там.

Какую лодку выбрать

Троллинг, разумеется, начинается с выбора плавсредства. В самые клёвые места южного побережья Ладоги (в дальнейшем - ЮЛ) можно попасть из деревень Черное, Креницы или Свирица. Во всех перечисленных деревнях есть базы, где можно взять напрокат лодку (или катер) с мотором. А можно на базах ограничиться только лодкой и повесить личный движок.

Еще один вариант - попросить лодку у местных жителей. Этот способ обретения плавсредства многие питерские рыболовы почему-то не рассматривают. И очень, очень зря - стоит походить вдоль Новоладожского канала, где всегда припаркованы и легкие суденышки типа «Пеллы-фиорд», и мореходные «Прогрессы» с каютой. Огромное преимущество аренды у местных - это личное знакомство с ними.

Не ограничивайтесь сухим общением типа «ты мне лодку, я тебе деньги», а разговоритесь, может – угостите их, подарите хороший воблер или блесну. Такой приятель - чрезвычайно ценный, ведь он может снабжать вас самой свежайшей информацией о клёве. Причем не только летом. А зимой у местных обычно можно переночевать за символическую цену - и опять-таки иметь бесценную инфу, где сейчас клюет.

Я выбрал именно этот вариант. Местный житель с «Казанкой 5М2» в Креницах, это почти у самого Волхова, позволяет мне приезжать в любое время суток, даже ночью. Секретные места, где спрятаны ключи от лодки и документы на неё, я знаю. Прибыл летом часам к четырем утра (пролететь с ветерком по пустой Мурманке - отдельное удовольствие), не спеша вынес из машины мотор и снасти, тихонько заехал к хозяину во двор, закрыл за собой ворота - и через Волхов в Ладогу.

Поглядываешь на экранчик навигатора, куда забита точка, про которую тебе хозяин катера сообщил, что вчера там раздача судака была, вот точка уже близко, сбрасываешь ход - и сквозь утренний туман видишь, что здесь несколько катеров круги нарезают. Не обманул Валера, точную как всегда наводку дал!

Если б он знал, что я за такое ценное знакомство вдвое дороже ему за лодку готов платить! А он не жадный, время по часам не считает, и даже если я ухожу рыбачить на двое суток, больше тысячи рублей категорически отказывется брать. Но понимает, однако, что ты ему должен. Тут самое время достать из ящика с приманками хороший воблер и преподнести его в подарок. Хоть это всего лишь Ленобласть, менталитет у людей всё равно другой. Деньгами не возьмут, а подарок - совсем иное дело.

Третий вариант - приобретение своего собственного комплекта лодка/мотор. Учитывая суровый нрав Ладоги, где штиль сменяется штормом за какие-то полчаса, нужна серьезная посудина. Это если вы хотите иметь возможность использовать все возможности троллинга на ЮЛ. А если готовы походить лишь вдоль берега, не дальше 2 - 3 км от тростника, хватит и небольшой ПВХ-лодки с моторчиком сил на пять.

Но в этом случае, по моему мнению, явно лучше брать в прокат лодку типа «Пелла». Она мореходнее, гораздо меньше забрызгивается на волне и в целом позволяет рыбачить в более ненастную погоду.

Есть у неё, правда, недостаток - если вы рыбачите один и включаете полный газ, «Пелла» будет сильно задирать нос, что очень затрудняет обзор, а её транец будет опускаться близко к поверхности воды - и возможно заливание, если вы идёте при попутной волне. Обе эти проблемы решаются легко - покупкой удлинителя румпеля: сидите тогда на центральной банке, лодка движется ровно, да и скорость немного выше.

В дальнейшем я буду говорить либо о троллинге на «Пелле», которую я брал напрокат на одной из баз, либо о рыбалке с Валериной «Казанки 5м2». Мой переход от «Пеллы» на более мощное плавсредство был вызван простой причиной - сменой мотора 3,3 л.с. на 15-сильный. Возможности для троллинга сильно расширились, потому что я мог уходить достаточно далеко в озеро, а в случае ухудшения погоды быстро сматываться к берегу. В результате всего этого у меня есть обширный опыт как «дороженья» на небольшом удалении от берега, так и троллинга далеко в Ладоге.

Как тут ловить

Приступлю к рассказу с простейшей «дорожки». Креницы, «Пелла» под слабеньким «Мерком», «дороженье» на глубинах 2 - 4 м, т.е. не дальше 3 км от берега. Официально рыбалка в Ладоге под мотором открывается 21 июня. Но мало кто ждет этого дня - выходят на воду сразу после схода льда, уплачивая штраф ГИМСу. Надо сказать, что квиток об оплаченном штрафе служит как бы билетом на весь день рыбалки.

Второй раз вас не штрафуют, а после оплаты штрафа покинуть озеро не требуют. Боюсь, они не ради соблюдения законности штрафы выписывают, а для пополнения своих карманов. Поэтому ни ГИМС, ни рыбнадзор не заинтересованы в том, чтобы нарушителей весенних запретов не стало. Напротив, нарушители нужны, иначе с кого же мзду брать? Думаю, это одна из причин, почему при установленном законом штрафе от двух до пяти тысяч чаще всего выписывают двушечку. Понимают, что на «платник ЮЛ» за пять тысяч мало кто поедет, а вот две людям - по карману.

«Дорожить» там нужно, стараясь прижиматься поближе к обильной водной растительности, которая в Креницах летом занимает акваторию до двух, а то и трех метров глубины. Поскольку южная Ладога мелководна, то три километра от берега в Креницах - это примерно три метра глубины. Такое мелководье простирается от устья Волхова километров на пятнадцать, и лишь напротив мыса Сафоша, где проходит каменистая гряда и часто держится реально крупный окунь, а в июле - и судак, глубина подходит немного ближе к берегу.

Здесь стоит пройти по дуге, придерживаясь глубины около 3 – 3,5 м и приблизившись к берегу, а через пару километров вновь удалиться, потому что там расположен мыс Княжой, напротив которого тоже интересные каменистые баночки с крупным окунем и судаком. Дальше держите курс прямо на северную оконечность острова Птинов, потому что в промежутке между Княжно и Птиновым часто попадается очень достойная щука, причем я не могу объяснить это логически, потому как там совершенно ровное дно, да и от травы далеко.

Здесь нужно сделать важное замечание. Я везде советую «дорожить» в Креницах на 3 – 3,5 м глубины. Однако уровень воды в Ладоге в разные годы разный. И это зависит не столько от снежности зимы и силы половодья на впадающих в наше любимое озеро реках, сколько от того, что у Ладоги есть свой, не до конца понятный цикл понижения и повышения уровня воды. К примеру, в начале нулевых годов уровень был низкий, пик мелководья пришелся на 2003-й, когда многие протоки из Новоладожского канала в Ладогу практически пересохли.

Тогда я «дорожил» по глубине 2 – 2,5 м, потому что в Креницах главный принцип - идти вдоль травы. Сейчас уровень - чуть ниже среднего, поэтому граница растительности как раз примерно на трех метрах. В первой половине июня на этой глубине держится отнерестившаяся и отошедшая от тростника щука, а с середины июня и весь июль вперемежку с ней ловятся и судак, и окунь.

По этой траектории можно ходить до самой поздней осени, хотя с 15 сентября рыбалка на ЮЛ под мотором снова запрещена. Но кто признал очевидное, что южная Ладога - большой «платник», тот всё равно рыбачит до самого ледостава. Поздней осенью к берегам подходит крупная пелагическая щука, преследующая осенне-нерестующего сига.

Эта щука в течение года живет вдалеке от берегов, на больших глубинах, однако чаще всего не возле дна, а намного выше. Она не стоит в засаде, а преследует большие стаи корюшки и сига. Благодаря такому образу жизни, пелагическая щука - рыба сильная, при вываживании сопротивляется очень мощно, и её кулинарные достоинства лучше, чем у береговой хищницы.

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел сказать о троллинге вдоль берега. А вообще-то - нет, я к нему еще вернусь в конце статьи. А пока поговорим об очень популярном в последние лет десять виде троллинга - преследовании постепенно отходящего от берегов после нереста судака. Его сначала ловят над глубинами 10 м, потом 15, 20, при этом используются мелководные воблеры, идущие на 2 – 3-метровом горизонте от поверхности.

В хорошую погоду такая рыбалка очень комфортна, ведь воблеры проходят гораздо выше дна, траву на себя не собирают - и можно спокойно «дорожить» часами в поисках стаи судака или в ожидании всплеска его активности. Однако троллингистов, уходящих куда-то за горизонт за судаком, стало очень уж много. Я в первый раз ходил на такую рыбалку в 2008 году, тогда большую стаю судака, стоявшего напротив Сяси над глубиной около 12 м, облавливало всего лодок 10 - 12. Стая была очень крупная, стабильно держалась примерно на одном месте больше недели.

Ну, не совсем на одном месте, конечно, но сдвигалась недалеко - каждый день её находили снова. А теперь над обнаруженной вдалеке от берега стаей судака барражируют многие десятки лодок, её быстро распугивают, она уходит в неизвестном направлении - и затем опять долгие часы поиска. А комфортная эта рыбалка только при совсем слабом ветерке, что на Ладоге редкость. Если при троллинге вдоль берега южный или юго-западный ветер не страшен, даже если он достаточно свежий, то в открытой Ладоге любой ветер сильнее 5 м/с поднимает высокую волну.

Поэтому не забывайте о троллинге вдоль береговой травы. Там ловить значительно сложнее, чем над большой глубиной на мелководные воблеры. Но где ловить сложнее, там рыба не так сильно выбита. Надо огибать выступы травы - и при этом она, чертовка, всё равно время от времени будет вешаться на ваши воблеры. Надо стараться, чтобы воблер шел максимально близко ко дну, периодически даже чиркая по нему лопаткой. Это, понятно, чревато зацепами, но, будучи на лодке, вы их в подавляющем большинстве случаев сумеете снять, заплыв с другой стороны.

Еще при «дорожке» вдоль травы, а также на подводных грядах и банках небольшие воблеры нередко атакует крупный язь, а также - не удивляйтесь - весьма солидный лещ. Он в Южной Ладоге по неизвестной причине не ловится ни на поплавок, ни на фидер, ни зимой на мормышку. Хотя его много, в том числе по-настоящему трофейного. Зато леща вполне реально поймать не только на небольшой воблер при троллинге, но и на «вертушку» или незамысловатый джиг при ловле взаброс.

Зимой он частенько заходит в бухту Черная Сатама, и при этом клюет опять-таки не у мормышечников, а на зимние блесны и балансиры. Известно, что чем дальше на север, тем чаще мирная рыба начинает проявлять хищные повадки. А северная граница обитания леща - это Южная Карелия, к которой относится северная часть Ладоги. Таким образом, юг Ладоги с его хорошо прогреваемыми мелководьями расположен недалеко от границы его распространения в нашем регионе.

Надо сказать, что это ничуть не мешает ладожскому лещу вырастать до очень солидных размеров - в уловах промысловиков я видел экземпляры килограммов на пять. Но у рыбаков-любителей есть шанс поймать его лишь как хищника. Мне ладожский лещ попадался на Варецких банках.

На что ловим на Южной Ладоге

В заключение нужно сказать о снастях для троллинга. При ловле на два спиннинга, что разрешено правилами, я обычно ставлю воблеры разных типов и размеров. Например, на одной снасти идёт Rapala Shallow Shad Rap 9 см, а на другой - Halco Sorcerer 2.5+ длиной 12 – 15 см.

Спиннинги я предпочитаю подлиннее, чтобы развести приманки подальше друг от друга, и применяю 2,7-метровые с тестом 10 - 30 г. Почему не более мощные? Ответ простой - важно видеть вибрацию вершинки спиннинга, чтобы быть уверенным, что воблер чист, активно играет, не нацепляв травы.

Катушки - отдельная тема. Когда «дорожишь» один, то нужно рулить мотором, глядя вперед, чтобы обойти траву, а не впилиться в неё, намотав огромный пучок на винт мотора и пучки поменьше на воблеры. Плюс поглядывать на навигатор, чтобы контролировать скорость хода, а я обычно хожу со скоростью 3 – 3,5 км/ч, редко разгоняясь до четырех, а еще и иногда бросать взгляд на эхолот. При этом при всём визуально контролировать оба спиннинга сложновато.

Я использовал поначалу «Невские» катушки из-за их громкой трещотки. Но однажды выводил судака на три с лишним килограмма, держась одними пальцами за крошечную ручку «Невской», и пальцы до того устали, что я еле-еле удержал катушку, а потом перекуривал чуть не полчаса. А если при резком броске щуки эта крошечная ручечка вылетает из рук, катушка начинает бешено вращаться и разбивает пальцы в кровь.

Безынерционная катушка – та совсем не годится: слабый звук разматывания её фрикциона не услышишь из-за шума мотора, свиста ветра, плеска волн и т.д. В итоге я пришел к мультипликаторам. Дорогие «мульты» со сложными системами для дальнего заброса нам совершенно ни к чему, нужна лишь трещотка. Я взял бюджетные «мульты» - и решил все проблемы.

И, наконец, ликбез для совсем новичков. Какие воблеры использовать и что влияет на их заглубление. При троллинге лучше всего применять плавающие воблеры, которые заглубляются лишь при движении, а при остановке лодки всплывают на поверхность. Тонущий воблер при остановке лег бы на дно, что чревато зацепом. А плавающий - поднялся и ждет, когда вы возобновите движение.

Теперь о том, что влияет на заглубление плавающего воблера. Чем больше скорость - тем глубже пойдет воблер. В разумных пределах, разумеется: например, при скорости лодки 3 км/ч воблер идёт на глубине 2 м, а при увеличении скорости до 4 км/ч он заглубится до 2,5 - 3 м. Но, повторяю, этим можно пользоваться в разумных пределах. Если вы попытаетесь идти на скорости, скажем, 10 км/ч, большинство даже самых устойчивых воблеров начнут заваливаться на бок или вообще кверху пузом - и их выбросит на поверхность.

Толщина лески (шнура) тоже влияет на заглубление, и очень значительно. Чем толще шнур, тем меньше глубина проводки воблера. Вообще, по моему мнению, при ловле троллингом леска – однозначно плетеная. Я использую Power Pro 0,13 мм. При отпуске приманки на 30 - 40 м на растяжимом «монофиле» запросто можно осторожную поклевку не заметить, а уж повисшую на воблере траву или перехлест тройника за леску – и подавно. С «плетенкой» же даже вибрация от игры воблера будет четко передаваться на вершинку спиннинга.

Длина отпуска приманки от лодки тоже влияет на заглубление. Опять-таки, в разумных пределах. Если у вас отпуск 15 - 20 м - воблер пойдет выше. Отпустите его до 30 - 40 м - заглубится сильнее. Но снова про разумные пределы: дальше метров сорока отпускать не имеет смысла, поскольку если вы отпустите воблер на 50 или хоть на 100 м, глубже он уже не пойдет.

И совсем-совсем последний совет. Ловля на «дорожку» вовсе не означает равномерного движения приманок. Когда в лодке двое рыбаков, и у каждого в руках свой спиннинг, нужно время от времени делать потяжки или даже небольшие рывочки.

Рыба может идти за воблером, но не решаться его схватить. После внесения неравномерности в проводку довольно часто сразу же следует поклевка. А когда я «дорожил» один на два спиннинга, я просто-напросто частенько играл румпелем, на несколько секунд меняя скорость лодки. У «Меркурия» газ на румпеле, поэтому делать так очень удобно.