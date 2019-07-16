Жерех. «Силикон» на быстрине Владислав Сальников | 16 июля 2019 г.

Мой опыт ловли жереха на силиконовые приманки имеет продолжительную предысторию. Как-то ну очень давно я рыбачил на Оке с «Отводным поводком». После очередного заброса, едва груз коснулся поверхности, я ощутил мощный удар, после чего вымотал оснастку, но без твистера. Какой-то хищник атаковал его в верхнем слое воды. Коллективным разумом с друзьями решили – жерех.

В следующий раз я захватил на Оку бомбарду, оснастил поводок точно таким же, но только подгруженным легкой джиг-головкой твистером. И отправился на то же место, честно говоря, без особой веры в успех. Но жерех клюнул!

Развить бы тему, но то было время увлечений воблерами и стримерами, а потому они быстро пришли на смену «силикону» на бомбарде. Вещь, кстати, эффективная, но и эта тема окончательного развития не получила, т.к. ультралайт перечеркнул всё желание гоняться за жерехом с бомбардой. Ведь намного интереснее выгуливать по поверхности уокер или чувствовать дрожь несущегося в потоке «риджика».

И вот уже не так давно, года три назад, мой коллега Даниил Иванькин посвятил меня в свои тайны жереховой ловли, на полном серьезе утверждая, что силиконовые приманки в ловле этой рыбы ничуть не уступают «классике». На ус я намотал, но как-то слабенько. И без того жереховых воблеров да блесен столько, что их частями на воду из багажника выносишь, иначе забродная сумка по швам пойдет, а тут еще «силикона» не хватало, а это как-никак килограмм свинца в придачу. Ну уж нет!

Но час «икс» всё-таки настал. Собираясь по весне в места, где на спиннинг ловить разрешено, я обнаружил, что хоть те края и южнее, но погода там отнюдь не южная. Синоптики мрачно пророчили по ночам заморозки, закрадывалось подозрение, что на перекатах будет грустно и пусто. Но не откладывать же поездку? Достал окуневую коробку, взял из неё горсточку приманок – не будет рыбы на перекатах, так из приямка голавлика или окунька достану.

И рыбы не было – нигде. Воблеры, блесны – всё впустую. День солнечный, а ветер ледяной, одна надежда – микроджиг по приямкам. Но два ударчика в одной ямке - и всё. Возвращаюсь на перекат к другу-нахлыстовику. «Мушки» молчат. От нечего делать кидаю имитацию рачка в бурный поток, легкий «твич» (как стрипы в нахлысте). Авось елец какой-нибудь куснёт «рачка». И тут вдруг мощный удар - и визг фрикциона. Жерех на полторашку! Холодно, мелко, вода бурлит – не место и не время. Залетный какой-то, проголодался, видимо, очень. Но тут снова поклевка, и опять жерех. Пора доставать жереховый арсенал.

Пилкерочки и воблерки красиво блестят на солнце. Уделяю каждой приманке минут по десять. Эти воблеры ловили везде и всегда, эти пилкеры побывали в жереховой пасти не раз, но… Снова ставлю силиконовую приманку, вместо «рачка» - виброхвост. Третий жерех, четвертый, пятый… Что за мистика? В ту же точку кидаю проверенные годами приманки – никакой взаимности с рыбой. Ставлю какую-нибудь «кракозябру», несколько забросов - и удар. И куда теперь девать все эти дорогостоящие игрушки? Какой-то шок случился. Моральный… Копеечные приманки «сделали» брендовых красотуль на раз. Так всегда будет?

Как выяснилось впоследствии – не всегда, однако без силиконовых приманок я больше за жерехом не выезжаю.

Теория визуального восприятия

Точно подмечено: рыба нам ничего рассказать не может, а ихтиологи тонут. Воблер – вещица красивая, все детали прорисованы, глазки выразительные, плавнички… Только часто ведет он себя в воде не очень естественно. Ни одна кормящаяся на перекате рыба так не вибрирует, и её точно не носит из стороны в сторону. Весенний жерех, пассивный в холодную пору, просто избегает всё блестящее и скачущее, а хватает то, что кажется ему более легкой добычей и вызывает меньше подозрений. Если кто наблюдал кормящихся на перекате ершей или пескарей, согласитесь – они гораздо больше похожи на виброхвост, чем на воблер, разве нет?

Когда я подкинул эту идею коллегам-рыболовам, которые, как и полагается, в большинстве своем снобы, то услышал примерно следующее: «Да это же очевидно: вода холодная, рыба у дна, джиг идет глубже, вот и клевало на силиконовые приманки лучше». Но тут я заявил свое категорическое «фи». У меня более чем 30-летний опыт спиннинговой рыбалки, и уж на заглубление я обратил внимание в первую очередь: мои «силиконки» шли выше воблеров – лопатки нет, груз 2 – 3,5 грамма, поток их выносил к самой поверхности, так что они были на горизонте воблера типа SSR… И при чём здесь весна? Проверил – ни при чём.

На тех же местах в июне клевало, в том числе на воблеры и блесны, но и «весенние» приманки работали. Воблеры, может быть, чуть лучше, но я думаю, потому что дожди прошли, вода помутнела и их просто лучше видно. А вот ближе к заморозкам, когда вода станет как слеза, я уверен – виброхвосты и «кракозябры» снова оставят гламурные блестяшки не у дел. Подумайте сами: тридцать проводок проверенного в боях именитого воблера не приносят ни одного тычка, а пять проводок виброхвоста - двух жерехов.

Не взял бы с собой горстку силиконовых приманок – не поймал бы ничего, в этом у меня нет никаких сомнений. Возьмите мой опыт на заметку – не пожалеете.

О плюсах без минусов

«Силикон» на джиг-головке проходит в тех местах, куда другим жереховым приманкам дорога заказана. Крючок один и направлен вверх, а, значит, никакой муторной возни вроде снятия водорослей с тройников. Ведешь приманку над ковром травы и, если надо, роняешь её в «окошко». Завалы из камней тоже не помеха. При желании можно и в коряги запустить, а если в конце концов зацепится – не надо лезть спасать, ведь цена копеечная.

Учитывая последний фактор, поле для экспериментов открывается бескрайнее. «Резины» на рынке пруд пруди – любого цвета и конфигурации. Кто её знает, эту рыбу, может, и что неординарное сработает.

Еще один плюс касается тех, кто ловит по принципу «поймал-отпустил». Большую часть жерехов я освободил от крючка без помощи корнцанга: взялся за свинцовый шарик - и аккуратно вынул крючок. Рыбы даже не успели понять, что с ними произошло.

Кто-то скажет: эффект не тот, воблер на течении «играет в руку», а «силикон» висит как эта самая… Хочется эффекта проводки крэнка? Возьмите виброхвост с большой «пяткой» и дребезжать он будет не хуже «чаббика».

И вот что еще важно: летит такая приманка далеко и точно, даже в ветер. Да и груз можно увеличить при необходимости, сделав уловистую приманку более тяжелой (ну или более легкой), что проделать с воблером невозможно в принципе.

О проводках

Если приманка имеет активную собственную «игру» (виброхвост, «креатура» с загнутыми как у твистера лапками), можно ловить на снос без анимации, но лучше всё-таки хоть как-то оживить приманку – пара мягких «твичей» через каждые пять секунд проводки точно не повредят. А вот со слагами и всякими там «нимфами» пассивная проводка точно не пройдет, шевелить их нужно практически постоянно. Несет бедное «насекомое» потоком, а оно шевелится, борется за жизнь, а значит – объект для рыбы живой и вкусный.

Также у меня неплохо сработала очень медленная проводка против течения вдоль каменистого свала. Здесь главное - встать правильно, чтобы приманка шла вдоль ступеньки – жерех очень любит выскакивать с глубины на мель.

Заключительный аккорд

Тему ловли жереха на силиконовые приманки можно легко вывести из рамок ультралайта, ведь не просто так в начале статьи я упомянул о своих экспериментальных рыбалках на Оке. Мы часто мыслим стереотипами, копируя идеи друг друга. Сказали – с дальних дистанций жереха можно достать только пилкерами, и мы тащим куда-нибудь на Волгу мешок Кастмастеров, кидаем их всей толпой, и кто-то действительно ловит… А если подумать: джиг летит не хуже, сделай сверхбыструю проводку - и виброхвост пройдет на том же горизонте, что и Кастмастер, и, может, даже клевать на него будет на порядок лучше. Но никто не пробует ловить на виброхвост, сказали же – Кастмастер!

Холода не за горами, и вполне возможно, что вальяжно плывущий по течению силиконовый «рак» в глазах жереха будет выглядеть намного привлекательнее самого красивого воблера, мечущегося в панике по всему перекату. Так что захватите с собой, как и я в первый раз, горстку силиконовых приманок - так, на всякий случай, вдруг пригодятся…