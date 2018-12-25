Спортивное рыболовство №5 май 2019

Методы ловли

А.Токарев. Хозяин тиховодья

Линь – одиночка. Он сторонится своих собратьев, в большом количестве линей можно встретить лишь в период нереста. Но автору случалось попадать и на активный клёв этой рыбы.

А.Фалалеев. Пятнистое межсезонье

Как только уходит лед на реках, можно смело отправляться на ловлю налима донными снастями. Где искать эту рыбу, какие именно снасти применять – читайте.

Снасть и тактика

В.Клень. С пикером за линями

Линь для подавляющего числа рыбаков неизменно входит в категорию «рыба мечты». Поймать его непросто - даже искушенным, однако вполне доступно каждому. Причем не только поплавочным удилищем, но и современной донкой, прежде всего – пикером.

Н.Линник. За диким карпом с матчевой удочкой

Аргументов в пользу выбора матчевой удочки у автора было несколько. Во-первых, рыбачить ему приходилось в мелководных озерах - и на расстоянии в 25 м от берега глубина составляла не более полутора метров. И альтернатива - фидер - был слишком грубой снастью. А во-вторых, на «матч» автор успешно ловил линей в сильно заросших травой местах - и тот ни разу не подвел.

К.Кузьмин. Maximus-2019: два вектора развития

За десяток лет своего знакомства со спиннингами Maximus автору довелось опробовать в деле около двадцати моделей удилищ этой марки. И все они произвели впечатление грамотно спроектированных и качественно исполненных. Что же появится нового в 2019 году на российском рынке?

В.Сальников. Окунь на ультралайт. Ловля с берега

Речь пойдет о ловле окуня на прудах и небольших озерах. Специфика данных водоемов не предполагает сезонных миграций рыбы, а потому ловить её здесь можно с окончания нерестового запрета и вплоть до ледостава одними и теми же приманками с использованием одной и той же снасти.

А.Швец. Гибридные минноу. Ловля в тонком подповерхностном слое

Представьте: основная часть акватории покрыта водорослями, причем толщина слоя чистой воды над ними колеблется от десяти до сорока сантиметров. И много разноразмерной щуки, часть которой более-менее активна, другая же находится не в настроении, чтобы сходу атаковать приманку. Чем же в таких условиях соблазнить рыбу, чтобы её поклевки носили не случайный характер, а были систематическими? Читайте.

Советы Мастера

Д.Архипов. Крупная фракция в фидерной ловле

Мир современного рыболова перенасыщен готовыми прикормочными смесями и всевозможными добавками. Но, несмотря на это, каждый раз перед рыбалкой автор готовит сам или заходит в обычный продуктовый магазин за крупной фракцией. Почему? Читайте.

С.Акулич. Джиг, новый уровень: ловля с «парашютом-планером»

На протяжении последних восьми лет на весенних береговых рыбалках автор использует в джиговой оснастке приспособление под названием «парашют-планер». Что это за разновидность спиннинга и каковы нюансы планерной ловли на водохранилище судака, щуки и окуня - читайте.

По родным просторам

А.Коломиец. Джиггинг, твичинг или блёснинг?

Наше рыбацкое оснащение растет количественно и качественно одновременно. У одних в большей мере, у других - в меньшей. Автор вот на береговую рыбалку на Ахтубе берёт не менее двух спиннингов, обычно же – 3 - 4. Зачем? Читайте.

Новости спорта

Д.Беляев. В Рязани уже девятый год за рыбой бегают рыбатлонисты!

В 2011 году у рязанца Дмитрия Беляева возникла идея проведения рыбатлона, уникальных любительских соревнований, совмещающих в себе рыбалку и бег по пересеченной местности. И с тех пор прошло более шести десятков этапов рыбатлона – летнего, осеннего и зимнего.

Закон есть закон

В.Соколов. Новые правила рыболовства: что нас ждет в 2019 году

Знаковым стало появление Федерального закона от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Что же там поменялось? Читайте.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. Рыбалка в Ленобласти: не нарушая запретов

Каждую весну на рыболовных форумах в интернете разгораются бурные споры, что можно и что нельзя во время нерестовых запретов. Автор рассказывает, как и где можно интересно порыбачить в конце мая - июне, оставаясь при этом в рамках Правил.

Обзор рынка

А.Окуневский. Лучшим снастям России – зелёная дорога

На 45-й выставке «Охота и рыболовство на Руси» прошел ежегодный «Конкурс товаров и услуг российских производителей». Анализ подхода к проведению этого конкурса на одной из крупнейших мировых рыболовных выставок, достоинства его и недостатки, а также опыт зарубежных выставок в проведении аналогичных мероприятий – в обзоре журнала.