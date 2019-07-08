Квок. Далекое - близко Владимир Клень | 8 июля 2019 г.

Окутанная романтической дымкой охота на сомов с квоком известна издревле. Кое-кто считает её уделом узкой категории рыбаков, но квоченье способно увлечь приверженцев самых разных стилей ловли, гармонично вписавшись в их рыбацкую жизнь. Причем накопленные ранее знания и опыт в сферах своих рыболовных интересов окажутся востребованными, а покорение нового горизонта подарит неповторимые ощущения.

Рыбалка – многолика, и пока живешь и ловишь, сложно предугадать, каким окажется собственный рыболовный путь. Меня вот с детства прельщали поплавочная и донная ловля. Спиннингистом себя не представлял, но настал час, когда понял – и это тоже моё.

А несколько лет назад еще и открыл двери в загадочный мир ловли сома с квоком. И войдя в них раз, моментально осознал, что метод предков не только высокоэффективен, но и хорошо вписывается в современные каноны рыбалки. Позволяет применять знания, умения и даже элементы оснастки из иных видов ловли. В рыбалке с квоком есть место и спиннингу, и фидерным монтажам, и поплавку, и живцовой оснастке, и еще много чему.

Причем кажущаяся пассивной и выжидательной рыбалка на поверку оказывается динамичной, активной, разноплановой и со спортивной огранкой.

Несмотря на внешнюю простоту, у ловли с квоком оказалось множество особенностей. Причем, невзирая на накопленный прежними поколениями опыт, это направление всё еще остается малоизученным. Приходится признать, что жизнь сомов для человека является непрочитанной, и даже более того - ненаписанной книгой.

Поэтому, несмотря на наличие массы разноплановых информационных источников, учесть всё сразу невозможно. Так что я с приятелем предпочел с первых шагов идти своим путем, опираясь на базисные составляющие рыбалки в целом и на опыт тех людей, которым доверяю. О том, легко ли было мне перепрофилироваться в квочатники, с чего я начинал, на чём сделал акценты и как добивался результата, расскажу на собственном примере.

Квоки бывают разные

Изначально самым сложным виделся вопрос подбора квоков и освоения работы с ними. Квок – это своеобразный манок для подачи сигнала, без которого подход сома к приманке не состоится. Своего рода универсальными, как мы выяснили, теперь признаются квоки с «пятаком» прямоугольной формы и параметрами 25 на 45 мм (ширина и длина соответственно). Они достаточно объемные, но обладают хорошим заглублением и разноплановой тональностью звука.

В зависимости от управляемости кистью и характера ударов такие квоки способны выдавать и низкое, и высокое звучание. Возможно, на таком варианте мы бы и остановились, не окажись в числе знакомых признанного специалиста по производству квоков.

Следуя советам мастера, мы самостоятельно изготовили квоки с круглым «пятаком» и рукояткой, плавно переходящей в «ногу», выполненную в виде змейки (фото 1). Для этого мы использовали древесину акации, которая довольно «звонкая» и легко обрабатывается.

Квоки вышли нестандартные, отличные от общепризнанной классики. Диаметр «пятаков» – разный (фото 2), мы попробовали 31, 32, 33 и 34 мм. Освоить работу с ними оказалось довольно простой задачей - несколько тренировок дали желанный результат.

В процессе ловли наиболее востребованным оказался квок с «пятаком» диаметра 34 мм, выбивающий звуки низкой тональности, обычно необходимые для ловли сомов на большой глубине. Летом даже при сильной жаре сомы в своем большинстве находятся на глубинах 4 - 6 м, оставляя ямы пустыми (фото 3). И именно этот квок массово поднимал их с «лежанок», направляя к наживкам. Кроме того, он же доминировал при квочении на волнах в непогоду.

Положительные отзывы оставил и квок с «пятаком» диаметром 31 мм. Вместе с тем, квоки с «пятаками» диаметрами 32 и 33 мм хоть и выдавали четкое звучание, но оно не пронимало сомов. Разбирая причины, почему эта пара оказалась не у дел, к однозначным выводам мы не пришли. И это логично, ибо человеку понять, как на разных глубинах звуковая волна воспринимается именно сомами, в принципе невозможно. Зато появилось понимание, сколь велика зависимость четкости звука от конструкции квока - длины «ноги» и угла её наклона, вкупе, понятно, с индивидуальными особенностями самого рыбака (фото 4).

С первой рыбалки стало ясно, что чем меньше диаметр «пятака», тем сложнее «высекается» звук, и наоборот. Вместе с тем малый «пятак» выдает высокий звук и меньше нагружает кисть. Кроме того, существует зависимость звуковых посылов квока не только от формы, диаметра и толщины «пятака», но и от материала, из которого он изготовлен. Причем относительно последнего вопроса дельной информации для самообразования вообще не найти. Это белое пятно в, так сказать, учебнике рыбалки.

В общем, мы самостоятельно изготовили и опытным путем испытывали квоки не только из акации, но из граба, яблони (фото 5), черешни, а также титана. Причем с «пятаками» разной толщины и конфигурации (круг, овал, яйцевидный и др.), а также ручками разных геометрических форм. Обстоятельные ответы на этот счет заслуживают отдельной статьи, а пока озвучу главный собственный вывод – квоки необходимо подбирать под себя и под те условия ловли, в которых предстоит ловить сомов.

Соответственно, их линейка должна быть широкой. Это как с поплавками, кормушками или воблерами. Другое дело, что во всём должен быть разумный предел.

Ну и еще один критерий правильного квока – это малая степень утомляемости руки. Если качественно работать им можно, но лишь до определенной поры и к окончанию рыбалки через силу, это не идеальный квок. По мере нарастания усталости руки, изначально «выбиваемый» звук будет ухудшаться, появятся холостые прострелы. Так что каждый миллиметр и градус угла имеют значение и тестирование разных квоков для выбора вариантов «под себя» – полезное дело.

Заслуживает внимания и ритм квочения. На практике удостоверился, что четких, отработанных четырех ударов реально достаточно для одной фазы. Но на первых порах, при рассеивающихся звуках, их количество было большим.

Однако всё сказанное не означает, что пока не появится арсенал квоков, навыки понимания их работы и практика, рассчитывать на успех бесполезно. Друг, с которым я начинал осваивать квок, поймал своего первого сома на третьей рыбалке, я – на четвертой. Вместе нам доводилось даже за один час рыбалки поднимать трех - четырех усатых рыб. И уверен, что не последнюю роль в этом сыграло, кроме прочего, хорошее знание речных акваторий, полученное ранее при спиннинговой лодочной ловле.

Своеобразие снасти

Казалось бы, научился квочить, добился подъемов сома - и улов гарантирован. Однако на практике выяснилось, что этого мало. Помню, как на первой рыбалке приходил в восторг от массовых подходов сомов и их движения в районе наших приманок. Но это ликование быстро угасло, когда рыбы одна за другой вдруг стали удаляться, пропадая с монитора эхолота. Вывод напрашивался сам собой – на то есть своя причина или ряд причин, которые надо научиться находить.

Сама оснастка для ловли сомов незатейлива – леска/шнур, груз, поводок и крючок. Но что касается снастей, тут есть своя специфика, не характерная для иных видов ловли. Я опробовал несколько вариантов - к примеру, известный исстари бюджетный урез (своеобразное мотовило) с капроновым шнуром (фото 6).

Но остановился на укороченном жестком спиннинге длиной 1,1 м, инерционной катушке (пригодилась старая добрая «Невская») с монолеской сечением 0,8 мм и поводком из шнура (фото 7). Учитывая мои прежние навыки работы с такой катушкой, ловить оказалось удобно. Достоинство лески - не только в амортизационных свойствах, с ней оснастка издает меньше шумов, способных негативно влиять на сомов. Как недостаток – большая парусность, снижающая контроль.

Приятель стал использовать оснастку на джерковом спиннинге с мультипликаторной катушкой, шнуром сечением 0,4 мм и поводком (фото 8). Она более деликатная и требовательная, но ощущения и эмоции с ней яркие.

В сравнении с ходовым урезом, вываживать сомов спиннингами проще и безопаснее, да и в плане чувствительности они не сильно проигрывают. К тому же с ними приятнее работать при необходимости частых изменений глубины ловли, смены приманок. Плюс у спиннинговой снасти ниже парусность, а при подсечке - хороший контакт с крючком. Понимаю, что в таком случае для ловли крупных сомов необходимы куда более прочные профильные снасти, но это уже иная ступень.

На собственном опыте ощутил особую важность подготовки грузила, поводка и крючка. Верным является посыл, что свинцовый груз должен быть заизолирован во избежание его «рассекречивания» сомом и последующего разворота от координаты нахождения приманки.

Я использовал для этого и термоусадочные кембрики (фото 9) и обычную изоленту (фото 10). Но у меня возникли подозрения, что запах свежей изоляции на грузах негативно влияет на рыб. И пока оплетка не выветрилась, поклевки не наблюдались. А вот относительно формы грузов разницы не заметил. И груз-покаток, и усеченные стальные «пули» из моего фидерного арсенала в сомовью тему вписались хорошо.

Сегодня нет недостатка в профильных комплектующих для ловли с квоком. Как обычные грузила, так и специализированные (обтянутые оболочками, тизеры и пр.), причем с разными типами крепежа, имеются в достатке. Но избранное мною прохождение пути от простого к сложному дает лучшее понимание характеристик и принципов ловли, в конце концов делая рыбалку осознанной.

Коснулось сказанное и крючков. Советов на этот счет я услышал много, но порой прямо противоположных. Поэтому изначально приобретал мощные профильные крючки (размеры 4/0, 5/0, 6/0) и готовил их, закрывал цевье термоусадочной трубочкой (фото 11). Однако после нескольких рыбалок оказался недоволен этим выбором - количество холостых подсечек превысило результативные.

Гораздо более эффективными оказались одинарные крючки меньшего размера из тонкой, но прочной проволоки. На них висли сомы любого размера - они мгновенно просекали плоть этих рыб (фото 12). Удачным также оказался эксперимент с крупными карповыми крючками, что в очередной раз подчеркнуло взаимосвязь оснасток.

Пересекается квоковая рыбалка и с поплавочной темой. Да, для ловли сома нужен жесткий поводок из шнура, особенно по стоячей воде. Но в случаях частых перехлестов объемной приманки используется фактически «подпасок» из свинцовой пластины.

Кроме того, практикуется принцип разнесенных по шнуру грузил, позволяющий улучшать качество подсечек. И это не считая использования как надводного (контроль поклевки), так и подводного (при ловле с живцом) поплавков.

Ходовые наживки

Из довольно широкого спектра сомовьих наживок я сделал основной акцент на двух – червях-выползках и мясе ракушек перловиц (фото 13). Особенности ловли на них были изучены, опять же, в процессе фидерной ловли, что стало хорошим подспорьем.

Нанизать несколько выползков на крючок, закрыв его полностью (фото 14), не явилось проблемой. Фактически не было рыбалок, чтобы сомы не реагировали на такую наживку. А вот с моллюсками изначально вышли накладки. И дело тут не в их сборе. С этим всё обстоит просто. По приезду к реке выбираю подходящее место, вхожу в воду и ступней глажу дно. Нащупал ракушку, схватил рукой и положил в ведро (фото 15). Полчаса - и богатая белками и витаминами наживка заготовлена с избытком на двоих.

Зная о правиле большой насадки, на первых порах нанизывал на крюк внутренности трех-четырех ракушек. Делал ставку, прежде всего, на их ноги (плоть) и пренебрегал мантиями с иной требухой. А надо было поступать с точностью наоборот. Именно свисающие с крюка потроха (см. фото 10) вызывают наибольший интерес у сомов. К тому же при слабой активности, когда сом пробует и потом отказывается от перловиц, те же мантии способны реанимировать захват наживки. Свисающие части внутренностей ракушки цепляются за щетку зубов, провоцируя рыбу втянуть приманку в пасть.

Летом прошлого года в силу аномальной жары был период, когда собрать выползков на рыбалку оказалось проблемой. Исчезли они и из продажи. Такая ситуация заставила экономить, комбинируя перловиц с выползками. Насаживал на крюк выползка, потом пару моллюсков, затем снова выползка, закрывая им жало крючка (фото 16). В результате такой «бутерброд» часто работал лучше, нежели входящие в него наживки по отдельности.

Вообще, нового и интересного при ловле сомов открыл немало. Это особые рыбы, требующие к себе такого же особого подхода. При этом я уверен, что дальше будет еще интереснее, поэтому планы на летний период большие.

Подводя черту, хочется сделать основополагающий вывод. Ловля сома с квоком является еще более привлекательной, нежели видится изначально. Причем при наличии опыта в иных видах ловли, освоение её тонкостей сокращается по времени. Даже базовых знаний и навыков может хватить для достижения успеха при первых выходах в лодке на воду с квоком.

К тому же нет препятствий для использования прочных спиннинговых или карповых удилищ, а также иных элементов знакомых не «сомовьих» оснасток. И это лишь малая доля того, что дарит, казалось бы, весьма узкопрофильный дедовский метод. Соответственно, есть повод для постижения его тонкостей с их адаптацией к современным условиям и возможностям. Охотясь на сомов, удовольствие я получил с первого раза, и точно хочу его ощущать вновь и вновь.