Спортивное рыболовство №11 ноябрь 2019

Снасть и тактика

К.Кузьмин. Записки испытателя воблеров

Первую свою рыбу на воблер автор поймал без малого сорок лет назад. С тех пор через его руки прошли тысячи разных моделей. Но испытывать и оценивать «чужие» воблеры пусть интересное и полезное дело, но более высокий уровень - это создание авторских приманок.

А.Швец. Ода вибам. Простота и универсальность в одном флаконе

Еще недавно такие приманки, как вибы (раттлины), занимали по популярности среди спиннингистов одно из последних мест. Однако в последние годы картина меняется в лучшую сторону, и этот интереснейший класс приманок завоевывает всё больше поклонников.

В.Клень. Королева джига

Джиговая приманка под названием мандула, очень уловистая, практичная и простая в изготовлении, быстро получила признание среди любителей спиннинга. Неспроста информационное пространство насыщено пошаговыми инструкциями производства этой приманки в домашних условиях. Вместе с тем стороной обходятся многие её характеристики, которые оказывают важное влияние на результативность ловли.

Н.Лебедев. Поздней осенью на «платник» за форелью

Форелевая рыбалка на платных водоемах пользуется большой популярностью. Потягаться с конопатой красавицей – истинное удовольствие и для начинающего, и для опытного спиннингиста. Но форель там – очень капризна и требует к себе особого подхода.

По родным просторам

М.Балачевцев. Огромные сибирские окуни

Окуня автор ловил по всей России - от Калининграда до Байкала и от Астрахани до Нарьян-Мара. По сути, везде он одинаковый. Где-то мельче, где-то крупнее. Где-то его больше, где-то меньше. Но рыбалка в Тюмени в плане поведения «полосатика» сильно удивила его.

Методы ловли

С.Акулич. Зимняя активность окуня

Чтобы успешнее охотиться за полосатым на просторах водохранилищ необходимо разобраться в периодах его активности в три основных периода зимней ловли – в перволедье, глухозимье и по последнему льду. Исходя из личного опыта автор систематизирует временные интервалы в течение суток, когда хищник обладает повышенным аппетитом, и исследует метеозависимость окуня.

А.Фалалеев. На заброс

Может показаться, что поймать хищную рыбу методом дальнего заброса на спиннинг очень легко. Да, тут нет ничего сильно сложного, но в то же время существуют свои секреты, постичь которые сходу не так-то просто, особенно если с такой рыбалкой не сталкивался или знаком понаслышке.

П.Ситников. Ловля бычка на спиннинг. Часть 2

Бычок – типичная донная рыба прибрежных вод, потому самые эффективные для него - различные джиговые оснастки с мягкими силиконовыми приманками, позволяющие обловить дно с различной скоростью и интенсивностью анимации «резины». Всё это помогает быстрее выполнить локацию скопления рыбы и эффективно спровоцировать хищника на поклевку.

Школа для новичка

А.Коломиец. Взгляд на рыбалку через подсак

Вот сколько у рыболова должно быть подсаков? Вроде есть один – уже и хорошо. А у автора на вооружении – четыре, и он хочет приобрести еще парочку. Зачем столько, спросите вы? Читайте.

Советы Мастера

Н.Линник. Непростой выбор. Особенности прикармливания рыбы поздней осенью

В эту непростую для поплавочной ловли пору года необходимо еще до начала рыбалки продумать, чем и сколько будешь кормить рыбу. Выбор этот непростой, и малейший промах в качестве или количестве прикормки может явиться причиной полного провала. Автор рассказывает о своих наблюдениях, а также о методах прикармливания, которые являются наиболее удачными.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. «Безмотылка» на Ладоге. Итоги сезона 2018/19

При подготовке к новому сезону автор просматривает свои записи, фото и видео с рыбалок и восстанавливает в памяти нюансы и тонкости, на которые обратил внимание на льду. А эти детали являются той базой, на которой формируются новые решения о создании или модернизации приманок и снастей, изменений в технике ловли и тактических подходах к рыбалке.