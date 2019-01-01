Спортивное рыболовство №8 август 2019

Рыбалка. Северо-Запад

М.Ефимов. На макушке Кумского водохранилища

Автор отправился на рыбалку в Северную Карелию, а конкретнее - на Пяозеро, находящееся совсем недалеко от полярного круга. Там он ловил хариуса, сига, окуня и щуку, а как и на что – читайте.

М.Перов. Трофейный карась на Южной Ладоге

Где искать карася в конце лета у ладожского побережья, на что он берёт и как его ловить – читайте.

Школа для новичка

К.Шорин. Не дать промашку. Нюансы ловли на водохранилище

Автор анализирует ошибки, которые делают многие спиннингисты, пытаясь поймать хищника на водохранилище. Ведь если сравнивать с реками, водохранилище более сложный водоем, и зачастую только понимания, где теоретически может стоять хищник, недостаточно, и для достижения успеха приходится учитывать некоторые факторы, о которых и пойдет речь.

Снасть и тактика

А.Ляшенко. Знакомство с Maximus Mescalito

О спиннинге Mescalito российский рыболовный рынок загудел сразу же после анонса его выхода в свет. Автор, половив им разнообразного хищника, написал подробный отчет о его работе.

К.Кузьмин. Голавль: выбираем тип приманки

Автор пишет о том, в каких условиях тот или иной тип голавлёвой приманки способен проявить себя оптимальным образом.

А.Коломиец. Про Бомбарду, нахлыст и «тараканов»

Ловля на поверхностные приманки интересна и весьма азартна. Когда наблюдаешь атаку с резко вспухшим водоворотом и слышишь короткий спелый «чавк» - сердце замирает. Но именно в ловле такого рода, где граничат спиннинг и нахлыст, автор нашел несколько нюансов, о которых и рассказывает.

За рыбой вокруг света

А.Фалалеев. Собираясь на заграничный отдых у моря

Автор делится с читателями теми мыслями, сомнениями и решениями, которые неизбежны для любого, кто решил испытать себя в рыболовном плане вдали от родных водоемов, в частности – на отдыхе за границей.

По родным просторам

Н.Лебедев. Малая река. Летний зной. Голавлевый квест

Автор на основе собственного опыта рассказывает об особенностях ловли голавля на нескольких микроречках Поволжского края.

Методы ловли

А.Швец. Летнее цветение водоемов: ищем места для успешной рыбалки

Летом в водоемах, особенно не имеющих течения, после жарких денёчков вода прогревается до температуры парного молока – и хищная рыба кормится с малой интенсивностью, а периоды её активизации очень кратковременны. Если жаркая погода без дождей держится долго, то начинается так называемое цветение воды, и размножившиеся сине-зеленые водоросли активно пожирают растворенный в воде кислород, ухудшая кислородный режим водоемов и даже вызывая заморные явления. Удастся ли в таких условиях поймать щуку на спиннинг? Читайте.

Н.Линник. Чехонь на фидер? Легко!

Когда на чехонь охотятся с поплавком-сбирулино, в определенные моменты эта рыбка лучше ловится не в приповерхностных слоях, а классическим фидером. И приходится, чтобы оказаться с уловом, быстро перестраивать стратегию ловли, при этом мелочи и нюансы, на которые в другое время и внимания бы не обратил, могут сыграть ключевую роль в успехе рыбалки. Вот об этих мелочах автор и рассказывает.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Август - время толстолобика

Несколько лет назад авторы попробовали ловлю толстолобика, просто так – ради разнообразия и чтобы отдохнуть от фидерных и поплавочных рыбалок, которым посвящали большую часть сезона открытой воды. Но уже в первую рыбалку, поймав за ночь трех толстолобиков, не считая пустых поклевок и сходов, они всерьез заболели ловлей лобастого.