Как выманить гольца из глубин Геннадий Шеляг | 11 июля 2019 г.

Для настоящего рыбака сложное всегда интересно. А ловля гольца на искусственную «мушку» никогда не была в Мурманской области простым занятием. Немногие нахлыстовики могут похвастаться большим количеством краснопузых трофеев. И дело даже не в том, что добраться до самых больших и богатых гольцовых водоемов можно разве что на вертолете. А в том, что этот самый красивый представитель лососевых живет, питается и размножается преимущественно в озерах. И любит глубины и большие пространства, где становится недоступным для нахлыстовых забросов.

О врагах и конкурентах

Резкая смена погоды, перепады давления, повышение температуры воды на поверхности и у берега – всё это заставляет гольца уходить в глубину. Он любитель кристально чистой, холодной, богатой кислородом воды. Думаю, что если бы ему еще и хватало питания в глубинах, да еще он мог бы там нереститься, мы бы видели его редко, а поимки носили бы только случайный характер.

Голец – хищная рыба, которая с удовольствием поедает молодь рыб, соседствующих с ним в озерах.

К таковым относится подрастающее поколение кумжи, щуки, налима, сига и ряда других рыб. Главный его пищевой конкурент и более сильная и быстрая рыба – это кумжа. И недаром герой моей статьи редко занимает богатые пищей места на реках и ручьях во время массового вылета насекомых. Его оттуда выдавливает кумжа, которую в свою очередь может вытеснять крупная щука, охотящаяся за ней.

Даже крупные особи гольца могут быть съедены щукой, крупной кумжей и налимом, коварным донным хищником. Жизнь, одним словом, в озерно-речном царстве Кольского полуострова кипит и полна опасностей для его обитателей.

Разнообразие цветов и оттенков

Самые перспективные места для ловли гольца в озерах – это истоки и устья рек и ручьев. Таких точек не всегда много, но именно к ним чаще всего подходит краснопузый красавец. Кстати, по поводу красного брюшка: окрас гольца может быть самым разнообразным даже в одном и том же озере.

Белые точки на темно-серой спине, цвет брюшка от белого до огненно-красного или оранжевого. Самый выделяющийся контрастный окрас может иметь глубоководный голец – палия. Её спинка бывает темно-зеленой, плавники - ярко-красными или ярко-оранжевыми с белой окантовкой.

Некоторые особи выглядят так, что нельзя с уверенностью сказать - это голец или палия? В озерах с богатой кормовой базой голец отличается маленькой головой в сочетании с плотным утолщенным телом. И, наоборот, там, где пищи недостаточно, голова у гольца большая, а тело - длинное и узкое.

Перспективные места

Если вы на незнакомом озере и нашли место, где в него впадает ручей, то в первую очередь стоит обловить устьевую струю и всё пространство вокруг неё. Чем больше глубина в таком месте, тем выше шанс, что рыба будет там стоять. То же самое касается и истоков.

Если же на протяжении нескольких десятков метров от устев и истоков находится мель, не переходящая или очень медленно переходящая в глубину, то такие места уже не являются перспективными. Следует искать рыбу в любом другом месте по берегу озера там, где глубина от 1,5 до 3 м. На большей глубине ловить на искусственную «мушку» можно пробовать, но это будет просто очень смелый эксперимент, который вряд ли даст стабильные результаты.

Ловля в разное время сезона

Весной с появлением первых проталин и поры, когда только сошел лед, задача поимки гольца несколько упрощается. В это время рыба очень активно кормится и устремляется в плесы ручьев и рек в непосредственной близости от озер. Она активно перемещается и подходит близко к берегу в поисках пищи.

Можно сказать, что у неё в это время жор. Следующим хорошим периодом для ловли будет время массового вылета насекомых. Так начинается сезон ловли гольца на сухие «мушки» и «мушки», идущие под поверхностью. Главным преимуществом этой сказочной поры является то, что в безветренную погоду удается легко определить места стоянки и кормежки рыбы. Правда, это не всегда бывает так близко от берега, чтобы попало в зону доступности нахлыстовых забросов, но это уже другой вопрос.

Во второй половине лета гольца чаще можно поймать в толще воды и у дна. А ближе к осени он чаще посещает песчаные отмели у берега с глубиной 1 - 2 м, готовясь к нересту. Чтобы не мешать этому циклу, ловлю стоит заканчивать примерно в середине сентября.

Используемые «мушки»

Обычно я описываю нахлыстовую снасть, начиная с удилища или даже с экипировки, необходимой для ловли. Сейчас я попробую сделать всё наоборот и начать описание с используемых «мушек». Нельзя сказать, что краснопузый разбойник очень уж привередлив к подбору приманок.

Однако «мушки» должны обязательно подаваться в тех слоях воды, где он питается, и вторым немаловажным фактором будет их размер и силуэт. На поверхности нужно использовать сухие «мушки», соответствующие размерам летающих насекомых.

При ловле в солнечную погоду на небольшой глубине можно пользоваться мелкими мокрыми «мушками» и стримерами с блестящими элементами. При ловле в пасмурную погоду на большой глубине преимущество отдается тяжелым объемным «мушкам» темных цветов.

В любом случае, работающие «мушки» нужно будет подбирать опытным путем, всегда начиная с тех, которые уже сработали когда-то в подобных условиях.

Устройство поводков

Толщина поводка при ловле гольца - 0,12 – 0,2 мм, лучше - из флуорокарбона, как менее видимого для рыбы. Его длина - от 1,5 м при использовании тонущих подлесков до 2,5 м при ловле с плавающим шнуром. При озерной ловле не нужно изобретать никаких сложных конструкций поводков и совсем не обязательно использовать конические нейлоновые лидеры. Ваш поводок должен быть либо полностью одного диаметра, либо состоящим из двух примерно одинаковых по длине частей.

Например, при ловле с плавающим шнуром можно использовать двухсоставной поводок или, как чаще выражаются нахлыстовики, подлесок и поводок, состоящий из 1,25 м/0,2 мм и 1,25 м/0,15 мм. Комплект лидеров разной степени плавучести с длиной 2,1 – 2,4 м пригодится в сложное время бесклевья, но чаще вы будете обходиться плавающим шнуром, применяя при необходимости для заглубления тяжелые «мушки».

Старайтесь ловить легким классом

Шнур - торпедообразный плавающий с длиной головы 8 – 12 м. Чаще всего используется шнур, на класс выше вашего удилища. Кроме шнура на вашей катушке соответствующего класса должно быть около 100 м бэкинга 20 lb. Большинство попадающихся гольцов редко больше 500 г, однако не стоит забывать, что в озерах присутствуют монстры по 4 – 5 кг и более. Кроме того, «мушкой» может соблазниться крупная кумжа, которая в считанные секунды может вас оставить без запаса бэкинга.

Удилище и в целом класс вашей нахлыстовой снасти может быть 4 – 6, длина удилища 2,7 – 3 м. Если есть возможность ловить 4-м классом и ваша техника позволяет делать дальние забросы, то не используйте снасть большего класса. В противном случае вы сильно потеряете в ощущениях при поклевках и вываживании некрупных трофеев.

Голец не любит монотонности

Техника и тактика ловли заключается в системном облавливании перспективных точек. При этом всегда нужно наблюдать за поверхностью в радиусе видимости, быстро перемещаясь на участки, где замечена активность рыбы. Многое зависит от времени сезона, активности рыбы и этимологических циклов насекомых.

Для озерной ловли редко подходит применение быстрых длинных стрипов. Чаще всего используются медленные, короткие с разными паузами и разной протяженностью.

Монотонные стрипы одинаковой длины, одинаковой скорости и через одинаковые промежутки времени рыба не любит – проверено годами опыта. При ловле на глубине более двух – трех метров после заброса с плавающим шнуром и утяжеленной «мушкой» следует выдержать длинную паузу около 10 – 15 секунд. Поклевки нередко следуют именно в момент заглубления приманки.

В любом случае наслаждайтесь жизнью!

Отвечая на вопрос о том, как же всё-таки выманить гольца из глубин, можно сказать следующее. Его не нужно оттуда выманивать, он сам выйдет тогда, когда ему это будет нужно. Полученная в этой статье информация позволит вам, мои дорогие читатели, лучше знать и понимать, когда и где он всё же это сделает.

Будучи вооруженным правильными снастями, техникой и тактикой ловли, вы сможете быстро проверить перспективные места, не оставшись без поклевок.

Если же случится так, что рыбы в облавливаемом участке нет и вы не найдете её на бескрайних озерных просторах – не беда. Отнеситесь к этому философски, наслаждайтесь природой, красотой пейзажей, общением с товарищами по увлечению. Это беспроигрышный способ всегда быть в хорошем душевном состоянии. А когда вы становитесь таким, рыба обязательно клюнет, я вам это обещаю!