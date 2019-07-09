Штрафные батальоны Алексей Коломиец | 9 июля 2019 г.

Рассказывая о своих приманках, я никогда не выстраиваю хит-парада в плане уловистости. Это, наверное, потому, что я в большой степени ретроград. Привыкаю к чему-то одному или следую пословице «Лучшее - враг хорошего». А еще мне по душе другая пословица - «За одного битого – двух небитых дают». Отсюда и живет в моём сознании понятие «штрафной батальон» приманок. Но не из-за того, что они мною наказаны, а потому, что умеют возвращаться из смертельного боя «живыми», ни в коем случае не опозорив меня как рыболова.

История про «Кутузова»

«Кутузов» – это прозвище воблера Lucky Craft Clutch MR серебристой расцветки (а именно MS Japan Shad 035). Я уж и не вспомню, по какой причине я выбрал именно эту модель, но уверен, что именно она заставила меня поверить в воблерную ловлю в принципе. Хороший воблер. Японский. Крэнк неплох и в других расцветках. Держит сильную струю, точно летит.

«Игра» нравится хищнику, особенно белому (голавль, язь, жерех), а также чехони и шемае. Он один из первых попал у меня в категорию ветеранов и до сих пор не покидает моей воблерной коробки. И доныне является проверочным воблером, а точнее - палочкой-выручалочкой. Ну а прозвище «Кутузов» получил очень просто – где-то в битве тоже потерял правый глаз.

Заметил я это не сразу. Дело в том, что на фотосессиях «Кутузов» всегда смотрел в объектив здоровым левым глазом. А первая фотография, подтверждающая это серьезное ранение, датируется 2013 годом. Я за этим воблером плавал несколько раз. Спасал его отцепом. Однажды после бешеной поклевки (думаю, была щука) он оторвался и… приплыл к моим ногам! Ну как не влюбиться в такое чудо?! На нём и новую-то царапину негде ставить. Я уже два раза менял тройники, хотя этим никого не удивишь. Понятное дело, потерять такой воблер очень жалко.

Разумеется, я быстренько купил себе прозапас точно такой же. Решил, что дублирующая палочка-выручалочка не помешает. Однажды я выложил «Кутузова» из коробки, чтобы заменить на нём брюшной тройник, да так и оставил на столе. А на рыбалке пошел в бой дублер. Только вот прожил он недолго. Уже не помню, по какой причине, но не так важно. А осознание, что дома лежит такой же, не давало повода для большого расстройства.

Я продолжил ловить на «Кутузова» и, конечно же, снова прикупил себе еще одного заместителя. Улучил момент и потратился в преддверии роста курса доллара и, соответственно, цен на фирменные приманки. Но это житейские детали. Однако этот третий воблер уже три года так и лежит в коробочке. Я верю, что он будет работать точно так же, как и «Кутузов», но вот только «фельдмаршалу» удается возвращаться пусть израненным, потрепанным, но живым!

Я знаю, что многие спиннингисты красят свои воблеры. Кто-то восстанавливает лаковое покрытие, а кто-то полностью перекрашивает в другой цвет. Я принципиально ничего с «Кутузовым» не делаю. Не потому, что очень трудно повторить покрытие с русским названием «битое стекло», а потому, что и без фабричной окраски «Михаил Илларионович» продолжает воевать и побеждать. Именно этот воблер как нельзя точно следует той самой поговорке «За битого – двух небитых дают».

А не спешите нас хоронить

Еще один боевой воблер, который я причисляю к «штрафному батальону» - Usami Purin 38F DR. Он уникальный, ибо такой есть только у меня. Его уникальность обнаружил не я, а подписчики в соцсети Фейсбук. Вот уж где рассматривают воблеры дотошно! На одной из фотографий в комментариях обратили внимание, что на спине воблер лопнул. Я вооружился хорошей лупой и исследовал трещину. Оказалось, что это не корпус треснул, а что-то случилось с покрытием.

Воблер как был, так и остался плавающим. А спина с трещиной мне напоминает спину жука, который не до конца сложил крылья. И он ловит! Ловит так хорошо, что я собираюсь купить такой же. Только вот вдруг новый Purin на солнце не превратится в жука? Как быть? Ведь из всех воблеров Usami только этот ну натуральный жук! И я прекрасно понимаю, что не в трещине дело, и что Usami Purin SR в той же раскраске так же отлично будет ловить рыбу. Но всё равно, пурин-жук есть только в моём «штрафном батальоне».

Еще один воблер, который в боях утратил свои качества, на этот раз – плавучие, это уокер Daiwa T.D. Slash Walker Zero. Через несколько рыбалок он стал тонущим. Как мы говорим – стал пить воду. Что характерно, это случилось на совместной рыбалке с представителями Daiwa в России. Томми Шимозаки тогда пожал плечами - мол, бывает. Ну а я продолжил ловить им как стикбейтом.

А что? Лететь он стал дальше. А там как раз было чуть глубже и стоял окунь, которого мы уокерами и попперами не доставали. В ту рыбалку у меня не оказалось ни одного натурального стикбейта. Сейчас этот гибрид стик/уокер лежит в ожидании модернизации, ну или лучших времен, что ли. Его качественные крючки перекочевали на какой-то другой воблер, но саму приманку я не выбрасываю. Она всё равно станет ловить рыбу - правда, являясь действительно уникальной и путающей карты в поиске ключика к рыбе.

Еще один заметный боец «штрафного батальона» - воблер San-Crank Malvina 38SP-483. Я когда-то одним из первых разлавливал предсерийные образцы воблеров SanSan. Их у меня было в достатке, поэтому летели они в бой первыми. Я быстро убедился, что эти бюджетные воблеры чаще всего имеют бюджетные крючки и фурнитуру, их я заменил первым делом. И кольцо на лопасти я чуть подогнул, что положительно сказалось на стабильности «игры».

Но всё равно реплика знаменитого Jackall Diving Chubby 38 не стала обладать устойчивой «игрой» и сильно не дружит с течением. Однако вот при ловле в дрейфе или в спокойной воде легко провоцирует голавлей и язей на хватку. И воблер, имеющий рабочий горизонт DR (Deep Runner, глубинный бегун), я первым бросаю «под танки» в виде коряжника. Это всё, я думаю, понятно.

Как я уже упоминал, у меня таких воблеров было несколько. Некоторых я раздарил на тестирование, и сейчас у меня осталось только две «Мальвины». Казалось бы, два одинаковых воблера, но я их отличаю. Дал им имена «первый» и «второй». Если кого-то коробит несоответствие пола в названии и прилагательном – можно обойтись без полов и по-английски называть более правильно: Malvina number one и Malvina number two.

Мне кажется, что «№1» более уловистый. Но умом понимаю, что не уловистый, а фартовый. Самый у меня первый – он и получил кличку «первый». Я на нем сменил колечки и поставил нормальные тройники, и, кажется, сделал это не один раз. Сначала я его бросал туда, откуда воблеры редко возвращаются. Для воблеров с заглублением DR – таких мест много. Однако со временем я начал замечать, что на «первый» поклевок больше, чем на «второй». Визуально вроде «играют» одинаково.

Я до сих пор недоумеваю, неужели заводные колечки от воблеров Lucky Craft дают такую фору? И до сих пор склонен полагать, что в моих руках опять находится «везунчик», ведь этот «№1» я так и не потерял с самой первой рыбалки! Он работает чаще всего по белому хищнику. И надо отдать должное фирме, они не кривили душой, говоря, что воблеры производятся в Китае, но окрашены немецкой краской. Спустя четыре года я отличаю №1 от №2 исключительно по заводным кольцам.

Мастерская Урфина Джюса

В озвученном «штрафном батальоне» служат не только крэнки. Я туда отправляю всевозможных калек и уродцев из поролоновой гвардии. Первые, т.е. калеки, как вы уже догадались, это те из «поролонок», которые хищник уже пробовал на зуб - с откушенными хвостами, вырванными боками и с разбитой головой. Некоторые после очень жестоких боёв совсем не подлежат реставрации.

В этом случае я извлекаю уже помеченный фортуной двойник и вклеиваю его в нового «солдата». Как не вспомнить популярные кинофильмы на эту тему? В общем, вот в такой мастерской Урфина Джюса рождаются ни на что не похожие образцы.

Например, очень интересно вклеивать в «поролонку» силиконовый хвостик с «пятачком» от риппера. В результате получается «поролонка-незацепляйка» с новыми достоинствами в виде мелкодрожащего охвостья. А можно к черной «поролонке» приклеить светлый хвост - или наоборот. В этом случае мы получаем максимум контрастности.

Всё это можно назвать своеобразным тюнингом, в котором рождаются некоторые интересные идеи. Одна из пока еще не до конца проверенных практикой идей – это «лохматая поролонка». Специальными лохматыми белыми нитками украшается черная «поролонка». Выглядит очень необычно. Еще более интересно – как она поведет себя в воде и понравится ли это рыбе? На данный момент я могу сказать только одно – «мохнатость» судака не отпугивает. Но утверждать, что «мохнатая поролонка» – панацея от бесклевья – покуда рано.

Эксперименты привели меня еще и к резиновым усикам. Ведь пушистый хвост на спиннербейте привлекает же щуку! Я попытался придать нечто подобное и поролоновой приманке. Резиновый «чуб» сильно утяжелит приманку, а вот лохматые нитки при пунктирной проводке вполне смогут эффектно колыхаться. В нынешнем году по открытой воде буду проверять эту идею на практике.

Конечно, тюнинг поролоновых «рыбок» только мохнатыми нитками не ограничивается.

Рыболовы – народ изобретательный. Перед «поролонкой» монтируют пропеллеры, делают поролоновые воблеры с пластиковой лопастью. Сам я пытался придать эффект постукивания - и перед «поролонкой» на заводное кольцо вешал шалампейки (декоративные монетки)… Но это всё пока на уровне поиска оригинальных идей. А вот армирование поролоновых «рыбок» нитками уже достаточно прочно прижилось у многих любителей ловить хищника на «поролон».

Не криво, а креативно!

К «уродцам» я отношу поролоновые приманки, изготовление которых сразу пошло не как у остальных. Ведь чаще всего мы «поролонки» вырезаем, сидя перед телевизором, а там то жуткие метеориты падают, то кривоногий форвард мажет по воротам. И рука с ножницами внезапно вздрагивает – в итоге рыбка получается куцей и с каким-то смешным профилем. Я таких «рыбок» всё равно оснащаю крючками и складываю в карман на своем поясе спиннингиста отдельно от правильных приманок - чтобы те не умирали со смеху. В дело их пускаю только тогда, когда по каким-то причинам мне жалко отрывать породистые «поролонки».

Или вот, например, моя дочка, глядя на отцовские мучения с «поролонками», решила помочь – и, как смогла, вырезала ножницами поролоновую «рыбку». А чтобы скрыть несовершенство получившихся форм, она её раскрасила, как посчитала нужным (женщины всегда так делают). Ну как не вклеить было в дочернюю «поролонку» двойник? А вдруг поймаю именно на неё? Дочке будет приятно осознать своё участие в процессе ловли рыбы. И я это сделал!

Уже через неделю я поехал на Ахтубу практиковаться в ловле на «Отводной поводок», но прежде чем вдумчиво погружаться в этот вид ловли, решил простучать рельеф дна джигом. Понятно, первым делом поставил «Квазимодку» своей дочки - и поймал окуня на 450 г! В целом тренировка удалась на славу - на «съедобку» G.Yamamoto ловился окунь до полкило, однако ж фотография окуня с «прекрасным уродцем» в пасти до сих пор в рамочке висит у дочки в комнате.