Happy Angler. Новый лимит безналоговых покупок | 12 июля 2019 г.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии ежемесячный лимит беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах сократился с 1000€ до 500€ с 01.01.2019. Российским покупателям приходится теперь доплачивать таможенную пошлину в размере 30% от суммы превышения разрешенного порога.

При ежемесячных заказах стоимостью ниже 500€ дополнительные пошлины не оплачиваются: посылка доставляется за сумму, оплаченную клиентом при заказе. Каким же образом новый лимит отразился на поведении российских потребителей, которые делают покупки в зарубежных интернет-магазинах? Отвечает руководитель финского рыболовного интернет-магазина Happy Angler Виталий Рабочев, который поделился с нами, как новый лимит отразился на поведении российских клиентов за первые месяцы действия нового порога.

- Как ни странно, количество заказов не только не уменьшилось, а наоборот: продажи за первые месяцы 2019 года выросли примерно на 30%. Средняя стоимость заказов также стала выше.

Интернет-магазин Happy Angler является частью финско-шведского концерна, у которого более 150 универмагов в семи разных странах мира и 5 интернет-магазинов, один из которых торгует рыболовной тематикой с помощью своего русскоязычного сайта www.happyangler.ru. Компания вышла на российский рынок шесть лет назад и с самого начала ведет пассивную деятельность без излишне агрессивной рекламы или иной деятельности для завоевания российского рынка.

- Для нас характерно не делать резких движений, особенно на российском рынке, который, к сожалению, в последние годы показывает не самые стабильные показатели из-за колебаний в курсе рубля и, например, из-за недавнего обновления лимита беспошлиной покупки за рубежом. Наша деятельность, тем не менее, продолжает набирать обороты, главным образом - из-за положительных отзывов наших постоянных клиентов. Ежегодный оборот продаж интернет-магазина для российских клиентов составляет примерно 1м€ (72 000 000 рублей), что составляет меньше 0,2% процента от общего оборота всего концерна.

Больше всего российские клиенты заказывают тематические приманки производителей северных стран, лодочную электронику мировых брендов, катушки и удилища для разных видов рыбалки и спецодежду для активного отдыха. Покупки оформляются в режиме такс-фри, что делает ценники конкурентоспособными не только с местными, российскими, магазинами, но и с гигантами сферы на востоке и западе.

- Согласно решению Евразийской экономической комиссии нынешний порог беспошлинной покупки будет еще снижен - до 200€ в начале следующего года. Параллельно с этим новый лимит больше не будет суммироваться ежемесячно, а будет действовать на каждый заказ отдельно. При этом доплата пошлины будет составлять 15% от суммы превышения разрешенного порога. В связи с этим покупка дорогих товаров - например, эхолотов и картплоттеров - потеряет свою привилегию.

Мы ожидаем резкого роста дорогостоящих товаров к концу года, особенно во время акции «Черная пятница», которая ежегодно бьет все возможные и невозможные рекорды по продажам. В этом году российским покупателям стоит сделать свои покупки еще до повторного снижения беспошлинного лимита. С 2020 года клиенты смогут оформлять хоть 10 заказов ежедневно, ничего при этом не доплачивая, т.к. новый лимит будет действовать на каждый заказ отдельно. В связи с этим ожидается спад количества дорогих закупок, но при этом заказы на стоимость до 200€ должны резко подняться.

Многие российские клиенты обращаются в Happy Angler уже сейчас с просьбой изменить сумму заказа в таможенной документации, чтобы не оплачивать при получении таможенную пошлину.

- Здесь, к сожалению, мы должны всегда отказывать, т.к. подобная деятельность нарушает таможенный кодекс РФ. Нам хорошо известно, что многие, если не все, наши конкуренты действуют именно таким образом, но мы стараемся играть по-честному не только по отношению к своим клиентам, но и по отношению к инстанциям, которые делают нашу деятельность возможной на российском рынке.

Happy Angler отправляет все заказы со своего центрального склада в Финляндии службой ЕМС, которая доставляет посылки в любой уголок России. Все отправления отслеживаются и каждая посылка имеет страховку для нештатных случаев, которых, тем не менее, почти нет, т.к. несмотря на свою отрицательную репутацию в государственных перевозках в интернациональных отправлениях, служба ЕМС действует, по словам Виталия, идеально и почти безошибочно.

- Посылки иногда доходят за два дня до Санкт-Петербурга и за четыре до Владивостока. Мы очень этими сроками довольны и часто слышим слова благодарности от наших клиентов за быстрые сроки доставки.

Happy Angler собирается в скором времени открыть два пилотных магазина в России - в Санкт-Петербурге и в Москве.