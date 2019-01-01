Спортивное рыболовство №6 июнь 2019

Рыбалка. Северо-Запад

А.Десятов. Молога. Жизнь на любимой реке. Ловля подъязка

На Вологодчине язь не является многочисленным и ареал его распространения невелик. И чтобы поймать его на Мологе спиннингом, надо сильно постараться. Но ведь настоящие рыбаки легких путей не ищут!

М.Перов. В защиту платной рыбалки. Личный опыт и наблюдения

К озерам в Ленобласти, где рыбалка стоит денег (в просторечии – «платникам»), у большой части наших рыболовов резко негативное отношение. А давайте-ка разберемся, что представляет собой Ладога при нынешних правилах рыболовства и отличается ли она от «платника».

По родным просторам

Н.Лебедев. Аллюры «речного коня»

Жерех — это та рыба, которая никогда не прощает ошибок. Малейший прокол с вашей стороны чреват сходом или даже потерей дорогостоящей приманки. Какими же должны быть снасти для «речного коня»? Где его искать на малой реке?

Снасть и тактика

В.Колгин. Новинки 2019. Колеблющиеся блесны от LureMax

Пока эти приманки успешно опробованы осенью и весной по холодной воде. И есть все основания надеяться, что и летом они будут интересовать хищника.

К.Кузьмин. «Мохнатые» против «гладких»

Когда-то силиконовые приманки для нас подразделялись всего лишь на два класса - твистеры и виброхвосты. Но теперь в рыболовных магазинах появился «силикон», который нельзя отнести ни к одному из этих двух классов. Что даёт пищу для размышлений и экспериментов.

А.Коломиец. Мокрое дело о мягких приманках

На рыболовных форумах регулярно и с азартом занимаются сравнением преимуществ и недостатков плавающих и тонущих мягких приманок. А если примерять умение плавать только к поролоновым «рыбкам» – тут всё становится не только интересным, но и запутанным.

А.Швец. Охота за щукой в травяных джунглях: поиски решений

В жаркую пору в непролазной чаще подводной травы можно встретить большую концентрацию активного хищника. И если на свободной от водорослей акватории поклевок нет, нужно отважно «лезть в дебри» - и там пытаться поймать хищника. Но для этого придется немало попотеть и вооружиться великим терпением.

Методы ловли

С.Акулич. Взгорки на дне – магнит для окуня

Автор на своих джиговых рыбалках охотится преимущественно за крупным окунем. И первое, что делает - ищет участки на дне водохранилища, где встреча с ним наиболее вероятна. А подводные банки и горки – среди наиболее перспективных мест. Почему же эти донные возвышенности столь привлекательны для горбачей?

Н.Линник. С фидером за прудовой рыбой

Сегодня на своих карповых рыбалках автор активно использует классический фидер, но с некоторыми доработками. И делится с читателями собственным опытом применения инноваций и проверенной надежной тактики, комбинация которых оказалась весьма успешной.

В.Клень. От заката до рассвета. Лещ на озере

Многие считают, что поплавочная удочка– это для мелких рыб, а для крупных - фидер или спиннинг. Но в летнюю пору автор успешно ловит с поплавком солидных лещей, особенно ночью, а используемая для этого снасть по результативности ничем не уступает современным донным оснасткам.

Семьей на рыбалку

Д.Жежелева. Женский взгляд на рыбалку и рыболовный спорт

Спортсмены-рыболовы по-хорошему помешаны на своем деле. И получают они свои награды на соревнованиях не просто так, наудачу - тяжелый и методичный труд, осознанный выбор правильных снастей - вот путь к постоянным успехам. А как всё это воспринимается родными и близкими спортсменов – читайте.

Школа для новичка

Н.Линник. Знакомьтесь, фидерные вершинки

Покупая фидерное удилище, многие из нас и не задумываются о том, что правильно подобранная вершинка заметно улучшает качество рыбалки: помогает добиться высокой дальности и точности заброса, сильно облегчает процесс вываживания рыбы, позволяет комфортно рыбачить даже при сильной прибойной волне или ветре.